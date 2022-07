Horrifying child killer’s secret jail release to $10-a-night halfway house for paedophiles

Een vader uit Sydney (hierboven) veroordeeld voor het doden van zijn zevenjarige dochter, wiens ‘gemummificeerde’ lichaam in haar eigen uitwerpselen werd gevonden, is in het geheim vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis

Een vader die is veroordeeld voor het doden van zijn zevenjarige dochter in de meest gruwelijke omstandigheden, is stilletjes vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis.

Daily Mail Australia kan exclusief onthullen dat de 60-jarige, die om juridische redenen niet bij naam kan worden genoemd, de gevangenis heeft verlaten en nu in een berucht tussenhuis woont buiten het prikkeldraad van de Long Bay-gevangenis in Sydney, die bekend staat als Nunyara. Programmacentrum voor ondersteuning van gemeenschapsdelinquenten.

De kindermoordenaar – die gokverslaafd was en verslaafd was aan drugs en 25 Valium-tabletten per dag slikte voordat hij werd opgesloten – mag niet drinken, drugs gebruiken, gokken of zonder toezicht contact hebben met kinderen.

Maar die omstandigheden vereisen dat hij alleen tussen 22.00 uur en 06.00 uur in het centrum is, waardoor hij mogelijk 16 uur buiten de muren blijft.

Het smerige verblijf van $ 10 per nacht staat bekend om de huisvesting van pedofielen en kindermoordenaars die nergens anders heen kunnen zodra ze uit de gevangenis zijn vrijgelaten.

De COSP, die plaats biedt aan 93 pas vrijgelaten zware delinquenten, is berucht om de capriolen van kinderseksdelinquenten.

BW diende slechts 15 jaar voor de ergste moord door verwaarlozing door verwaarlozing in Australië van Ebony, 7, (hierboven) wiens lichaam ‘meer uitgemergeld was dan een Holocaust-slachtoffer’

De zwaar getatoeëerde gok- en drugsverslaafde woont in het beruchte ‘een pedofielenhuis’ Nunyara (boven) op loopafstand van twee kinderdagverblijven, een kleuterschool en een basisschool

BW is onder voorwaarden in het smerige beruchte tussenhuis van $ 10 per nacht (hierboven) maar kan 16 uur per dag vrij rondlopen vanuit de faciliteit die in de buurt van drie kinderdagverblijven ligt

Eerdere pedofiele bewoners zijn ontsnapt door hun enkelbanden af ​​te snijden, of ze hebben de voorwaarden van de voorwaardelijke vrijlating geschonden door dronken te worden en messen te dragen.

Het COSP ligt op loopafstand van twee kinderdagverblijven, een kleuterschool, een basisschool en een buurthuis met programma’s voor kinderen van twee tot en met 16 jaar.

De man kan echter alleen worden geïdentificeerd als ‘BW’ vanwege kinderbeschermingswetten die uniek zijn voor de staat NSW, wat betekent dat noch een afbeelding van de dader, noch zijn naam kan worden onthuld.

BW werd vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis na 15 jaar te hebben uitgezeten voor de meest afschuwelijke kinderhongerzaak van Australië, ‘Ebony’, die opgesloten zat in een ‘verrotte’ kamer en stierf van de honger.

Zwaar getatoeëerde BW (hierboven) is een gok- en valiumverslaafde met een agressieve, controlerende persoonlijkheid die met succes Ebony’s moeder de schuld gaf van strafvermindering

Ebony zat opgesloten in een verrotte kamer die wekenlang ‘verdubbelde als haar toilet’ terwijl haar ouders haar langzaam uithongerden en stopten met wassen of haar toegang tot licht en lucht geven

Ebony, die slechts 9 kg woog, verschrompelde en ingevallen oogbollen had en wiens hoofd eigenlijk gewoon een met huid bedekte schedel was, zag er uitgemergeld uit ‘dan een Holocaust-slachtoffer’, zei een getraumatiseerde expert.

Ebony leed aan autisme, had overgewicht en stond erom bekend dingen kapot te slaan en dwangmatig voorwerpen aan te raken terwijl ze brabbelend door een kamer rende.

Vanaf juli 2006, nadat ze zes was geworden, werd het kleine meisje geleidelijk ontmenselijkt en uitgesloten van aankleden, wassen, familiefoto’s, menselijk contact, licht en lucht.

Opgesloten in een dichtgetimmerde kamer in Hawks Nest aan de NSW Central Coast, die volgens een rechter ‘verdubbeld als haar toilet’, werd Ebony dood aangetroffen met verharde ontlasting in haar, een ‘hongerkruk’ genoemd, in een stank die zo smerig was dat het doordrong het huis.

Ebony stierf op 3 november 2007 in haar kamer waar ze woonde achter een deur die met touw was vastgebonden om te voorkomen dat ze naar buiten zou komen. Ze had geen speelgoed of persoonlijke spullen.

De forensisch patholoog die op de bewuste dag bij het huis van BW en SW aanwezig was, trof ‘een klein kind dood aan… in extreme mate van vermagering… uitgeput en uitgedroogd… leek bijna op een mummie’.

Dr. Kasinathan Nadesan beschreef Ebony’s kleding en beddengoed als zwaar bevlekt, mogelijk door een combinatie van braaksel, uitwerpselen en andere lichaamsvloeistoffen.

Ondanks dat hij beweerde dat hij te onwetend was in een door Valium veroorzaakte verdoving om op te merken, wat de veroordelende rechter als ‘voelbare onzin’ beschouwde, ging BW door met het steunen van paarden en gokken op internet.

Gezondheids-, onderwijs- en welzijnsinstanties die waren ingeschakeld om in te grijpen, werden afgewezen door de zwaar getatoeëerde vader wiens agressie en dreigend gedrag de arbeiders intimideerde.

Na de dood van Ebony beweerden BW en de moeder SW van het kind dat de zevenjarige de avond voor haar dood had gegeten en tv had gekeken.

Dokters vertelden in de gezamenlijke moordzaak van BW en SW dat het kind zo uitgeput was door ondervoeding dat ze weken voor haar dood niet rechtop kon zitten, staan ​​of zelfs haar eigen hoofd kon ophouden.

BW, 46, en SW, 37, gingen twee weken op de vlucht voordat ze werden gearresteerd in Port Kembla in het bezit van $ 4000 contant, waarna BW SW onmiddellijk de schuld gaf en de politie vertelde dat het ‘helemaal haar schuld’ was.

Het moordproces van de ouders van Ebony (hierboven) werd verteld dat het kind zo uitgeput was door ondervoeding dat ze weken voor haar dood niet had kunnen zitten, staan ​​of zelfs het gewicht van haar eigen hoofd ophouden.

Opgesloten in een dichtgetimmerde kamer die ‘verdubbelde als haar toilet’, werd Ebony dood aangetroffen met verharde ontlasting in haar, een ‘hongerkruk’ genoemd, in een stank die zo smerig was dat het het huis doordrong

Ebony’s moeder, SW (rechts, boven met BW), een controlerende narcist, beweerde dat hij gewelddadig was, controlerend en haar volledig domineerde, maar zij kreeg de zwaardere schuld voor de dood toegewezen

Tijdens hun proces bij het Hooggerechtshof van NSW beweerde BW dat hij geen aandeel had in de zorg van Ebony, en zei dat hij het meisje slechts twee keer in negen weken had gezien en dat het kind het domein van SW was.

Ebony’s moeder, SW, voerde aan dat BW gewelddadig was, controlerend en domineerde haar volledig, en beiden waren zwaar verslaafd aan voorgeschreven medicijnen.

SW’s advocaat vertelde de rechtbank dat ze BW had ontmoet toen ze 17 was en hij 26, en dat hij haar kennis liet maken met zwaar valiumgebruik, ‘me door de kamer gooide’ en dat hij haar pimpte, gekleed in een schooluniform uit om sado -masochistische klanten.

Een jury veroordeelde echter alleen SW voor de moord op Ebony en sprak BW vrij van de aanklacht, maar veroordeelde hem voor doodslag.

Ondanks het feit dat de ernst van het misdrijf van BW in de categorie van het slechtste geval voor doodslag viel, veroordeelde rechter Robert Hulme hem tot slechts 16 jaar met een minimum van 12 jaar.

Bewoners van het huis dat teruggaat naar Nunyara COSP zeggen dat het afschuwelijk is dat pedofielen en gewelddadige zedendelinquenten wonen waar ‘er overal kinderen zijn … parken, sportovalen, allemaal in een straal’

Kindermoordenaar en seriepedofiel Michael Guider, de moordenaar van Samantha Knight, verlaat de gevangenis van Long Bay (hierboven) in 2019 om te gaan wonen in Nunyara COSP

De rechter veroordeelde SW tot levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating, waar ze later beroep tegen aantekende.

Ze zit nu maximaal 40 jaar, maar met haar minimum van 30 jaar heeft ze nog 15 jaar tot de vervaldatum van 16 november 2037.

De NSW Serious Offenders Review Council (SORC) adviseerde BW overgang naar de gemeenschap via voorwaardelijke toezicht vanaf mei van dit jaar, waarbij de gevangene werd geacht ‘waarschijnlijk niet te recidiveren’.

Hij woont in dezelfde instelling waar de beruchte seriële pedofiel Michael Guider is gaan wonen na zijn vrijlating in 2019.

Destijds vertelden buren Daily Mail Australia over hun ernstige zorgen.

‘Zijn ze serieus? Hij is hier in zijn element. Het zet hem alles op een presenteerblaadje’, zei inwoner Lerryn.

‘Er zijn hier overal kinderen in overvloed, er zijn parken, sportovalen, allemaal in een straal rond waar hij woont.’