Historic mansion in Cheshire once owned by the heir of Matalan goes on the market for £15m

Een enorm landgoed in Cheshire, ooit de thuisbasis van de erfgenaam van het Matalan-rijk, staat te koop voor een oogverblindende £ 15 miljoen.

Het monumentale herenhuis ligt in de buurt van Knutsford en maakt deel uit van de ‘gouden driehoek’ van het gebied, waar beroemdheden en voetballers meestal wonen, met huidige en voormalige woningen, waaronder David Beckham, Christiano Ronaldo, Wayne en Coleen Rooney, Raheem Sterling en Marcus Rashford.

De historische Ollerton Grange was vroeger eigendom van zakenman Jamey Hargreaves, wiens vader John Hargreaves de Britse mode- en huishoudwinkel Matalan oprichtte.

Hargreaves, die ooit een relatie had met wijlen tv-persoonlijkheid Tara Palmer-Tomkinson, kocht het landgoed in 2000.

Hij was toen net 30 en bouwde de volgende zeven jaar een flitsend recreatiecomplex met een zwembad, een fitnessruimte, een jacuzzi, een sauna en een stoombad.

Hij onderging ook uitgebreide renovaties aan het oorspronkelijke pand en de externe gebouwen, waarbij bijna 100.000 stenen werden vervangen.

In 2010, toen het oorspronkelijk op de markt werd gebracht voor twee keer de prijs van £ 30 miljoen, werd het ‘Britain’s blingest bachelor pad’ genoemd. Het bevindt zich net in het dorp Ollerton en overschaduwt de talrijke mini-herenhuizen van £ 1-2 miljoen in het gebied.

Het grote huis in Jacobijnse stijl werd gebouwd in 1901 en beschikt over acht slaapkamers, zeven badkamers en een eigen ‘uitstekend’ recreatiecomplex dat twee keer zo groot is als het oorspronkelijke huis.

Het landgoed omvat ook een penthouse-suite met drie slaapkamers, drie huisjes, een landgoedkantoor en stalling, omgeven door 141 hectare grond, met meren en parken met schietmogelijkheden.

Het in Liverpool gevestigde Abacus Consult, dat het volledige gedetailleerde ontwerp van alle mechanische voorzieningen heeft uitgevoerd, somt de faciliteiten op die door de heer Hargreaves zijn geïnstalleerd, waaronder een zwembad en een sauna.

Het schrijft: ‘Het plan omvatte de volledige renovatie van het bestaande huis en de bijgebouwen, met inachtneming van strikte instandhoudingseisen en ook de toevoeging van een nieuwe vrijetijdsvleugel, bestaande uit een feestzaal, een fitnessruimte, een zwembad, een jacuzzi, een sauna en stoomkamers .

‘De laatste jaren is de heer Hargreaves een inwoner van Monaco, maar hij heeft zakelijke belangen in Groot-Brittannië.’

Het nieuwe recreatiecomplex met zijn moderne snufjes, rood betegeld zwembad en gebeeldhouwd aluminium plafond staat in contrast met het meer traditionele interieur van de woonruimte.

Plattegronden van het huis onthullen dat de recreatievleugel ook twee technische kamers, een dompelbad, een solarium (serre) en een yogaruimte heeft.

De Victoriaanse stapel is voorzien van onberispelijk authentieke Arts and Crafts houten lambrisering gelaagd met een mix van antiek die door de eeuwen heen varieert.

Het heeft ook een enorme hoeveelheid ruimte om te leven en te entertainen, waaronder een salon, voorkamer, woonkamer, ontbijtruimte, zitkamer en studeerkamer.

Voor catering is er een grote hal, een moderne keuken en traditionele eetkamer op de begane grond en een extra keuken en eetzaal op de tweede verdieping.

De hoofdslaapkamer wordt geflankeerd door een mooie badkamer en kleedkamer, terwijl verschillende van de andere zes slaapkamers ook een eigen badkamer hebben.

Het pand heeft ook een kelder met verschillende opslagruimten en drie kleinere afzonderlijke woningen genaamd Honeysuckle Cottage, Rose Cottage en Gate Lodge.

Toen de heer Hargreaves in het huis woonde, werd het poortgebouw naar verluidt bewoond door twee Ghurkha’s.

Het meest in het oog springende kenmerk van de buitenkant van het huis is de prachtige achthoekige toren met een ogiefkap bij de vooringang, evenals de verticale raamstijlen en hoge, diagonaal geplaatste schoorstenen.

Het landgoed, dat alleen bereikbaar is via een weg die naar dit pand leidt, ligt op een halfuur lopen van het stadscentrum van Knutsford.

Vlakbij is een garage die naar verluidt de meeste Aston Martins van het land verkoopt.

Jackson-Stops, Alderley Edge brengt het prachtige pand opnieuw op de markt.

De volledige beschrijving van het pand met foto’s en plattegrond kan worden bekeken op Rechts bewegen.

In een interview met The Times in 2010 zei de heer Hargreaves dat hij wilde dat het huis eruit zou zien alsof het al generaties lang aan mij is doorgegeven.

Hij voegde eraan toe: ‘Ik wist dat het een grote klus zou worden, maar ik was 30 jaar oud en ik dacht dat ik dit huis voor de rest van mijn leven zou hebben, en tegen de tijd dat ik het af heb, ben ik’ d kinderen hebben.

‘Ik wilde alles goed krijgen en ik wist dat het een aantal jaren zou duren, want ik heb hoge eisen.’

Hij merkte destijds het prijskaartje van £ 30 miljoen op en zei: ‘We hadden vijf jaar lang een hard-core team van 30 mensen ter plaatse.

‘Elk raam werd eruit gehaald en opnieuw gegoten. Ik ging door vier poelen en zette het meer in, dat volledig gevuld is.

‘Eerlijk gezegd is er weinig winst voor mij in dit huis. Vrijwel alles is wat ik eraan heb uitgegeven.’

Men gaat ervan uit dat de heer Hargreaves ongeveer £ 5-10 miljoen voor het huis heeft betaald, waardoor zijn renovatierekening op ongeveer £ 20 miljoen komt.

Hij voegde er destijds aan toe dat hij ‘het gelukkigst zou zijn om het niet te verkopen’, maar dat hij in Monaco woont en maar een paar dagen per maand in huis is.

Hij zei: ‘De beste tijden waren de huisfeesten, met 10 of 12 mensen.

‘Wie wil gaan fotograferen kan een dagje gaan, de rest blijft in de spa.

‘Ze kunnen de behandelkamers gebruiken en we krijgen een masseuse. Het huis moet bewoond worden. Ik heb een vriendin, maar ik vind dat het huis een heel gezin nodig heeft.’