High levels of RADIOACTIVE WASTE are found in school downstream from site of nuclear bomb plant

Door Luke Andrews, gezondheidsverslaggever voor DailyMail.com

Er is ‘geen bewijs’ van schadelijke straling op een school in New Jersey die werd bezocht door 120 voormalige studenten en medewerkers die hersenkanker ontwikkelden, zeggen ambtenaren.

Burgemeester John McCormac kondigde de bevindingen aan als ‘geweldig nieuws’ voor alle huidige en voormalige leerlingen van Colonia High School en zei dat het alle zorgen zou moeten wegnemen.

Maar veel ouders hebben boos op het nieuws gereageerd en gedreigd hun kinderen van school te halen, tenzij er meer tests worden uitgevoerd.

Voormalig leerling die voor het eerst het deksel op de kankergevallen Al Lupiano blies, heeft gezworen niet te stoppen met het onderzoeken van de zaak. Hij ontwikkelde in 2003 een glioblastoom – een zeldzame vorm van hersenkanker, gevolgd door zijn vrouw en vervolgens zijn zus – die op 44-jarige leeftijd stierf.

De school met 1.300 leerlingen werd vorige maand het middelpunt van de nationale aandacht voor de gevallen, nadat werd onthuld dat het slechts 20 mijl verwijderd was van een oude fabriek die werd gebruikt om uranium op te slaan en atoombommen te maken.

De gezondheidschefs van de staat startten onmiddellijk een onderzoek naar de schoolgebouwen en het terrein om te scannen op zorgwekkende stralingsniveaus.

Maar ze sloten theorieën uit dat radioactieve stoffen uit de faciliteit naar het schoolterrein waren gelekt of dat een radioactief gesteente dat tot de jaren negentig in een klaslokaal had gelegen, de gevallen had veroorzaakt.

In plaats daarvan zeiden functionarissen dat het aantal gemelde gevallen vergelijkbaar was met de 98 die ze hadden verwacht in een jaargroep van deze omvang op elke school.

Ambtenaren hebben verklaard dat er ‘geen bewijs’ is van schadelijke stralingsniveaus op Colonia High School in Woodbridge, New Jersey, waar meer dan 120 voormalige leerlingen en personeel hersenkanker hebben ontwikkeld

Burgemeester John McCormac (links) kondigde de bevindingen gisteren op een persconferentie aan als ‘fantastisch nieuws’ en zei dat ze eventuele aanhoudende zorgen moeten wegnemen. Dr. Judith Persichilli, van het ministerie van Volksgezondheid van de staat, zei dat ze geen verdere tests aanraadden

Ouders hebben boos gereageerd op het nieuws dat ze een protest buiten de school hebben georganiseerd en eisen dat er meer tests worden uitgevoerd. Voormalig leerling Al Lupiano die 20 jaar geleden een hersentumor had, voordat zijn vrouw (samen op de foto) er een kreeg, heeft gezworen de school te blijven onderzoeken

Het ligt op slechts 20 kilometer van een voormalige uraniumverwerkingsfabriek, waarvan de lokale bevolking vreest dat er straling zou kunnen zijn gelekt

De 50-jarige beweert dat de ziekten terug te voeren zijn op een nabijgelegen bemonsteringsfabriek (foto) die zich bezighield met uranium voor de eerste atoombom onder het Manhattan Project

Voor de tests werden experts een maand lang elk weekend het terrein van de school opgestuurd om te controleren op hoge stralingsniveaus.

Canisters die radon detecteren – een radioactief gas – werden ook maximaal een maand in gangen en klaslokalen geplaatst.

Maar na een uitgebreide zoekactie concludeerden ambtenaren van het ministerie van Milieubescherming van de staat dat er geen straling was buiten de verwachte niveaus.

Glioblastoom, de zeldzame en agressieve hersenkanker met een overlevingspercentage van slechts 40 procent per jaar Glioblastoma, of glioblastoma multiforme, is een agressieve vorm van hersenkanker. Het ontwikkelt zich wanneer cellen die zenuwen in de hersenen ondersteunen zich ongecontroleerd beginnen te delen. Deze snelgroeiende cellen dringen het nabijgelegen hersenweefsel binnen, waardoor ze moeilijk te verwijderen zijn, maar verspreiden zich over het algemeen niet naar andere delen van het lichaam. De overlevingspercentages zijn laag: minder dan de helft van de patiënten overleeft meer dan een jaar na de diagnose. Ongeveer één op de 30.000 mensen heeft de aandoening, suggereren schattingen. Wat zijn de symptomen? Waarschuwingssignalen variëren afhankelijk van waar de kanker zich in de hersenen bevindt. Ze bevatten: Aanhoudende hoofdpijn;

Dubbel of wazig zien;

braken;

Verlies van eetlust;

Veranderingen in stemming en persoonlijkheid;

aanvallen;

Geleidelijk begin van spraakproblemen; Hoe wordt het gediagnosticeerd? Hersenscans worden gebruikt om de kanker op te sporen. Glioblastoom is een stadium IV type hersenkanker, wat betekent dat het snel groeit. Kan het worden behandeld? Chirurgie is de belangrijkste behandeling voor deze hersenkanker. Gespecialiseerde artsen verwijderen tijdens de operatie zoveel mogelijk van de kanker. Ze kunnen suggereren dat patiënten wakker blijven tijdens de procedure. Radiotherapie met behulp van röntgenstralen met hoge energie om de kankercellen te vernietigen, kan ook worden gebruikt. Na de operatie krijgen sommige patiënten enkele maanden chemotherapie aangeboden. Wat zijn de overlevingskansen? Ongeveer 40 procent van de patiënten overleeft meer dan een jaar na de diagnose, zegt de American Association of Neurological Surgeons. Slechts 17 procent van de patiënten overleeft meer dan twee jaar na de diagnose. Experts waarschuwen dat het binnen zes maanden tot de dood kan leiden als het niet wordt behandeld. Loop ik gevaar? Deze kanker wordt meestal gediagnosticeerd bij mannen rond de 64 jaar, hoewel het kan voorkomen bij mensen van alle geslachten en leeftijdsgroepen. Eerdere therapeutische straling en een verminderde immuunrespons zijn ook risicofactoren voor de aandoening. Bron: Kankeronderzoek VKen de Amerikaanse Vereniging van Neurologische Chirurgen.

Er werd ook een beoordeling uitgevoerd van een rapport over het stralingsniveau dat werd uitgestraald door een steen die tot 1997 in de school was.

Maar Dr. Judith Persichilli, die de afdeling van het ministerie van Volksgezondheid van het onderzoek leidde, vertelde donderdag op een persconferentie dat ‘er geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid worden verwacht van de externe blootstelling aan straling van de rots in dit klaslokaal’.

Ze bekeek ook de hersenkankercijfers die verwacht zouden worden bij het personeel en de leerlingen van de school.

Kankers hebben een achtergrondpercentage, waarbij naar verwachting elk jaar een bepaald aantal mensen met de ziekte wordt gediagnosticeerd.

Officiële statistieken onthulden dat in een jaargroep van de omvang op Colonia High School ongeveer 98 gevallen werden verwacht onder personeel en studenten.

Persichilli zei niet of dit aantal significant afweek van de 120 geïdentificeerde aantallen, wat erop zou wijzen of er een ongebruikelijke stijging op de school was geweest.

Ze concludeerden dat er geen verdere stralingstests op de school nodig waren.

De burgemeester van Woodbridge – waar de school is gevestigd – John McCormac kondigde de resultaten van het onderzoek aan tijdens een persconferentie die gisteren werd gehouden.

‘We zijn erg blij om aan te kondigen dat onze uitgebreide tests voor zowel radon als straling in het interieur en exterieur van het schoolgebouw geen bewijs hebben opgeleverd voor kankerverwekkende gevaren die verder onderzoek rechtvaardigen.

‘Dit is geweldig nieuws voor de huidige studenten van Colonia High School en hun ouders, die zich zorgen maakten over hun veiligheid, samen met de huidige medewerkers, en het is ook geweldig nieuws voor alle oud-studenten die aanwezig waren en medewerkers die daar werkten.’

Hij voegde eraan toe: ‘Er is geen oorzakelijk verband tussen die ziekten en het gebouw of terrein op Colonia High.’

Maar ouders hebben de aankondiging vernietigd en zich buiten de schoolpoorten verzameld om verdere actie te eisen.

Edyta Komorek, wiens dochter tweedejaars op school is, vertelde: NJ.com: ‘Het is zeker niet genoeg. Het frustreert me gewoon en maakt me boos.

‘Ik weet nog steeds niet wat ik met mijn kinderen ga doen, want ik denk niet dat het juist is om te zeggen dat er geen gevaar is voor docenten en leerlingen als je geen enkel grond- of grondwatermonster neemt.’

Lupiano, die voor het eerst het deksel op de situatie blies, zei dat hij niet van plan was het onderzoek op te geven wat de oorzaak was van de kankergevallen op de school.

‘Mijn hart doet pijn voor mijn vrienden, familie en mede-alumni, docenten en medewerkers’, zei hij op sociale media.

‘Ik weet niet hoe het met jou zit… maar ik geef niet zo gemakkelijk op… met of zonder de hulp van anderen zal de waarheid worden ontdekt en zullen de schuldigen verantwoordelijk worden gehouden.’

Lupiano had 20 jaar geleden een hersentumor, voordat zijn vrouw er een kreeg en dat gold ook voor zijn zus – die in februari stierf op slechts 44-jarige leeftijd.

De 50-jarige beweert dat de ziekten terug te voeren zijn op een nabijgelegen bemonsteringsfabriek die zich bezighield met uranium voor de eerste atoombom in het kader van het Manhattan-project.

Hij zwoer op het sterfbed van zijn zus dat hij de oorzaak van de ziekte zou ontdekken en voegde eraan toe: ‘Ik zal niet rusten voordat ik antwoorden heb’.

Bij Lupiano werd in 2002 een tumor vastgesteld, maar hij maakte geen verbinding met de school totdat zijn vrouw en zus ook ziek werden.

De laatste, Angela DeCillis, stierf in maart en het moedigde hem aan om de oorzaak te onderzoeken.

Hij begon met een kleine groep patiënten, maar naarmate het aantal groeide, merkte hij dat mensen op dezelfde middelbare school hadden gewerkt of gestudeerd.

Er werden ‘verschillende soorten’ hersenkanker gesignaleerd, waaronder de zeldzame vorm glioblastoom. Ze omvatten ook akoestische neuromen, hemangioblastomen en meningeomen.

Afgebeeld: werknemers lopen over de sportvelden van de school terwijl ze testen op stralingsniveaus

Glioblastoma, of glioblastoma multiforme, – die Lupiano trof – is een agressieve vorm van hersenkanker.

Het ontwikkelt zich wanneer cellen die zenuwen in de hersenen ondersteunen zich ongecontroleerd beginnen te delen.

Deze snelgroeiende cellen dringen het nabijgelegen hersenweefsel binnen, waardoor ze moeilijk te verwijderen zijn, maar verspreiden zich over het algemeen niet naar andere delen van het lichaam.

De overlevingspercentages zijn laag: minder dan de helft van de patiënten overleeft meer dan een jaar na de diagnose.

Ongeveer één op de 30.000 mensen heeft de aandoening, suggereren schattingen.