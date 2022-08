Hey Hey! Ho Ho! These Climate Activists Get Paid to Go.

Voor anderen heeft protesteren een persoonlijke prijs met zich meegebracht. De heer McKechnie zei dat hij vanwege zijn klimaatactivisme van de universiteit van Bournemouth was gegooid. In maart begon hij aan misschien wel zijn meest openbare actie tot nu toe, met behulp van een ritssluiting die met metaal was geregen zich vastbinden aan een doelpaal tijdens een Premiere League voetbalwedstrijd. Hij zei dat hij de “haat en dreiging” van iedereen in de menigte had gevoeld en dat hij was geschopt en uitgescholden toen hij naar buiten werd geëscorteerd. De heer McKechnie werd gearresteerd en hij zei dat hij zoveel doodsbedreigingen had ontvangen dat hij zijn sociale media-accounts had verwijderd.

Maar hij was ook onbewogen in zijn vastberadenheid. “Zelfs als 1 procent van het publiek had opgezocht wie we zijn en wat we doen, zou het een enorme overwinning zijn geweest”, zei hij.

Niet lang daarna was de heer McKechnie bij een Just Stop Oil-bijeenkomst, waar aan alle aanwezigen werd gevraagd wat hen daar had gebracht. Een kerel stak zijn hand op, zei meneer McKechnie, en “hij zei: ‘Nou, ik was bij een voetbalwedstrijd en een rukker sloot zichzelf op op het veld.'”

‘Ik haat het om dit allemaal te moeten doen,’ vervolgde meneer McKechnie. “Maar de enige manier om ze te laten luisteren en om de toekomst van mijn eigen generatie te beschermen, is om ergernis zo hard te maken dat het zelfs met hun hoofd in het zand wordt overstemd.”

De heer Case zei dat het te vroeg was om te zeggen of de Vergelijkingscampagne zijn doelstellingen had bereikt, maar dat hij en mevrouw Lambert vastbesloten waren om tot 2030 “in een hoog tempo” geld uit te geven.

De komende jaren zijn cruciaal. Klimaatwetenschappers zeggen dat landen de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium met ongeveer 50 procent moeten verminderen om de ernstigste effecten van een opwarmende planeet te voorkomen.