‘He’s a beautiful soul’: Brenda Edwards says Ed Sheeran has helped her cope with son Jamal’s death

Brenda Edwards heeft onthuld dat Ed Sheeran, die goede vrienden was met haar overleden zoon Jamal, haar heeft geholpen om te gaan met zijn recente dood.

Muziekmagnaat Jamal stierf in februari, net 31 jaar oud, aan hartritmestoornissen na het nemen van ‘recreatieve medicijnen’. Brenda deelde zijn doodsoorzaak in een verklaring nadat een gerechtelijk onderzoek was geopend.

De Losse Vrouwen-ster, 53, vertelde De zon: ‘Ed is een mooie ziel. Hij is een geweldig, fenomenaal talent. Ik hou van hem en zijn hele familie tot op het bot.

‘We zijn hecht, de families zijn hecht en hij is er geweest en heeft me steun geboden. Hij speelt daar voor miljoenen op tournee, maar hij is nog steeds bezorgd en bezorgd om mij.

‘Het verwarmt mijn hart en raakt mijn hart hoe zoveel mensen zijn samengekomen om ons te steunen in iets dat heel schokkend en nog steeds erg rauw is.’

Brenda, haar dochter Tanisha, 22, en medewerkers van SBTV – een muziekmediabedrijf opgericht door Jamal – zullen woensdag zijn verjaardag vieren met een eerbetoon in Londen.

Big Narstie en Fleur East worden gehouden in Greenwich, Zuidoost-Londen, en zullen optreden voor de aanwezigen – waarbij alle opbrengsten van de kaartverkoop naar de Jamal Edwards Self Belief Foundation gaan.

Ed deelde onlangs een terugblik samen met zijn overleden vriend Jamal.

De zanger, 31, ging woensdag naar Instagram en plaatste een foto van het paar waar ze in een bar leken te genieten van een drankje.

Ed verscheen opgewekt op de foto toen hij naar zijn telefoon grijnsde terwijl hij een tie-dye trui droeg.

Hij zat naast muziekondernemer Jamal die gekleed was in een grijze geruite trui en een zwart T-shirt.

Ed en Jamal waren jarenlang vrienden en de hitmaker werkte via Jamal aan een remix van het nummer Peru van Fireboy.

De zangeres vertelde eerder hoe Fireboy via Jamal Ed vroeg om mee te werken aan de remix.

Hij zei: ‘Dus ik kreeg dit een week geleden toegestuurd. Een vriend van mij, Jamal, die SBTV runt, heeft het naar mij gestuurd. Hij zei: ‘Fireboy DML zou van je houden op de remix van dit nummer.’

‘Het is een nummer dat op dit moment opwaait in Nigeria en Ghana en hun clubscene loopt tijdens de kerstdagen.’

‘Dus je hebt midden december eigenlijk een liedje op de club gezet, wat raar zou lijken in Engeland. Maar ja, ik heb de remix voor dit nummer gedaan, maar dit is het origineel en het is een oorwurm.’

Jamal stierf aan een hartstilstand na een nachtelijke cocaïne- en drinksessie, een gerechtelijk onderzoek dat eerder deze maand werd gehoord.

Drie kleine zakjes met de resten van wit poeder werden gevonden op de zoon van Loose Women-panellid Brenda Edwards nadat hij in februari van dit jaar in zijn huis in West-Londen was ingestort, zo werd de hoorzitting verteld.

Assistent West-Londen Lijkschouwer Ivor Collett oordeelde vandaag dat Jamal stierf na een hartstilstand veroorzaakt door het gebruik van cocaïne en het drinken van alcohol.

Zijn diepbedroefde moeder, Brenda, beschreef hem als ‘een mooi en onbaatzuchtig persoon’ in een verklaring voorgelezen aan het gerechtelijk onderzoek. Eerder dit jaar zei ze dat ze wilde dat zijn dood ‘meer discussie zou stimuleren over de onvoorspelbaarheid van recreatieve drugs’.

De DJ en oprichter van het online R&B/Hip-Hop-platform SB.TV was na 4 uur ‘s ochtends teruggekeerd naar zijn huis in Acton nadat hij een set had gespeeld in Noord-Londen voordat hij ging zitten drinken met een vriend, Nick Hopper, die in een bijgebouw van het huis.

Hopper zei dat ‘hij zijn normale zelf leek te zijn’ en ze ‘begon te kletsen, wat wiet te roken en te drinken’ – maar zijn beroemde vriend sprak toen over de druk waaronder hij stond.

Na een tijdje werd Jamal grillig en paranoïde en begon hij voorwerpen door de kamer te gooien voordat hij instortte, zo werd het gerechtelijk onderzoek verteld.

Ondanks de beste inspanningen van meneer Hopper en later zijn oom, Rodney Artman, evenals paramedici, werd Jamal niet wakker en werd op zondag 20 februari om 10.36 uur dood verklaard.

Hopper zei in een verklaring voorgelezen op het gerechtelijk onderzoek door de lijkschouwer: ‘Toen hij binnenkwam, leek hij zijn normale zelf en het leek erop dat hij net buiten was geweest.

Hoe Jamal Edwards de carrières van enkele van de grootste sterren van Groot-Brittannië lanceerde via een YouTube-kanaal dat op zijn vijftiende in zijn slaapkamer was opgezet en bij Topman werkte Jamal was 15 toen zijn moeder Brenda hem een ​​extra speciaal kerstcadeau kocht: een videocamera van £ 200. YouTube was net gelanceerd en Jamal, die zoals de meeste tieners uren online in zijn slaapkamer doorbracht, besloot wat beelden van vossen in zijn achtertuin te uploaden. ‘Ik dacht dat ik Steve Irwin was’, zei hij in een interview met MailOnline. Een jonge Ed Sheeran verschijnt in 2010 op SBTV in een clip die nu alleen al op YouTube 11 miljoen keer is bekeken Maar toen de beelden 1.000 keer bekeken werden, realiseerde hij zich dat hij iets op het spoor was. Hij ging het landgoed op en maakte enkele clips van zijn vrienden, van wie de meesten van grime hielden – de muziekstijl die nu wordt bepaald door sterren als Dizzee Rascal en Skepta. ‘Destijds was er geen plek om ons soort spugen en rappen te laten zien, dus ik dacht: oké, ik wil dat platform creëren’, zei hij. Hij nam zijn eigen rapnaam ‘Smokey Barz’ om zijn merknaam te verzinnen en SBTV was geboren. Jamal begon zijn Topman-carrière als winkelbediende, maar begon tegelijkertijd rond te hangen bij de BBC, raves binnen te sluipen en platenlabels te berichten om te smeken om tijd voor interviews met hun artiesten. Zijn grote doorbraak kwam drie jaar later toen hij zijn eerste non-grime interview met Kelly Rowland veiligstelde. Daaruit volgden Bruno Mars, Nicki Minaj, Trey Songz en talloze andere A-listers. In 2011 werd hij uitgenodigd in Downing Street 10 om de premier te interviewen nadat hij was benoemd tot ambassadeur van de Spirit of London Awards. Jamal was nog steeds hands-on met zowel filmen als monteren bij SBTV en had grote plannen om het merk uit te breiden naar sport, comedy en mode. Naast zijn werk was zijn grote passie Chelsea FC.

‘We begonnen te kletsen, wiet te roken en te drinken. Hij vertelde me dat hij onder grote druk stond. Er waren perioden van praten, gevolgd door stiltes.

‘Na verloop van tijd werd Jamal behoorlijk paranoïde en zei hij dat ik dingen in mijn handen had terwijl ik dat niet had. Elke keer dat ik me bewoog, raakte hij in paniek. Ik zei hem te kalmeren, maar hij werd steeds woedend.

‘Hij greep dingen en gooide ze door de kamer. Hij was in paniek en zweette, ik heb er eeuwen over gedaan om hem de deur te laten openen.’

Meneer Hopper zei dat hij bleef proberen een raam te openen, maar meneer Edwards liet het niet toe en hij zakte uiteindelijk bewusteloos in elkaar bij de badkamerdeur.

Na 9.30 uur arriveerde Jamals oom en hij zei dat hij ongeveer 10 minuten lang reanimeerde totdat paramedici arriveerden en het overnamen, maar ze waren niet in staat om hen te reanimeren.

Uit het onderzoek bleek dat de politie de dood als niet-verdacht beschouwde, maar drie kleine zakjes met de resten van wit poeder in de zak van meneer Edwards vond.

Toxicologische tests vonden cocaïne en alcohol in zijn systeem, maar geen cannabis.

Er zat ook MDMA in de urine van meneer Edwards, maar geen bloed, wat aangeeft dat hij de drug onlangs had ingenomen, maar niet op de avond van zijn overlijden.

In een verklaring zei Met Police Detective Sergeant Luke Taylor: ‘Er waren geen tekenen van trauma bij beide partijen.

‘Er werden drie kleine zakjes met drukknopen in zijn zak gevonden met resten van een wit poeder en bloederige tissues, geassocieerd met het nemen van klasse A-medicijnen.

‘Hij kreeg een hartaanval door het gebruik van recreatieve drugs en alcohol.’

De huisarts van de heer Edwards bevestigde dat hij, hoewel hij kenmerken van sikkelcelziekte had, geen reguliere medicatie gebruikte.

Samenvattend in West London Coroner’s Court, zei de heer Collett: ‘Hij had als DJ op een locatie in Islington gewerkt.

‘Omstreeks 04.30 uur kwam hij thuis en voegde zich bij zijn goede vriend.

‘Ze hadden wat gedronken en hadden afgesproken om cannabis te roken. Hoewel hij aanvankelijk normaal leek, veranderde zijn gedrag en vertoonde hij tekenen van angst, paranoia en irritatie.

‘Ondanks de pogingen van zijn vriend om hem te kalmeren, begon hij dingen door de kamer te gooien voordat hij op de grond viel.

‘De politie vond drugsparafernalia, de toxicologische tests vonden recent bewijs van drugsgebruik.

‘De insinuatie is dat Jamal cocaïne in voldoende hoeveelheden heeft ingenomen om een ​​bijwerking veroorzaakt door cocaïnetoxiciteit te veroorzaken. Dit veroorzaakte toen hartritmestoornissen die resulteerden in zijn dood.’

Jamal ontving in 2014 een MBE voor zijn verdiensten voor muziek en was ambassadeur van de Prince’s Trust.

In een verklaring die tijdens de hoorzitting werd voorgelezen, zei Brenda: ‘Jamal was een mooi en onbaatzuchtig persoon.

‘Sinds hij met zijn gezin in Acton opgroeide, maakte hij er zijn persoonlijke missie van om deuren voor anderen te openen.

‘Mensen door het leven helpen, liefhebben en lachen. En vooral om mensen gewoon blij te maken.’

Ze voegde eraan toe: ‘Jamal heeft zovelen geholpen en onvermoeibaar gewerkt om mensen een platform te geven.

‘Zijn liefdadigheidswerk strekte zich heinde en verre uit, van werken in opvangcentra voor daklozen tot teruggeven aan zijn roots in St. Vincent en de Grenadines.

‘We zijn zo trots op alles wat Jamal heeft bereikt in de loop van zijn 31 jaar en hoe hij het leven van anderen heeft beïnvloed. We missen hem zo.’