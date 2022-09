Helen Skelton hits back at Strictly ‘fix’ claims

Ze maakt zich op om deel te nemen aan Strictly Come Dancing dit najaar na haar scheiding in het huwelijk met haar echtgenoot Richie Myler.

En Helen Skelton heeft teruggeslagen op ‘fix’-claims die ontstonden nadat ze zich had aangemeld voor de dansshow die aanstaande zaterdag van start gaat.

De Countryfile-presentator, 39, verscheen woensdag in Lorraine om het record te vestigen nadat vorige maand bekend werd dat ze een Ken Dodd tapdansprijs won op 17-jarige leeftijd.

Ze zei in het tv-programma overdag: ‘Ik vond het zo grappig toen ze zeiden dat het een oplossing was dat ik aan het tapdansen was.

‘Toen ik een klein meisje was, deed ik wel aan dansen, maar ik wilde geen turnpakje in het openbaar dragen.’

Ze sprak verder over de show in het algemeen en zei: ‘Toen ze me vroegen om Strikt te doen, aarzelde ik, maar mijn vrienden dwongen me het te doen.

‘Wie mag er nog meer naar zijn werk en zich helemaal verkleden!

‘Voor mij hou ik van de uitdaging en het leren en technisch is het werk en het is heel leuk om aan een programma te werken waar mijn vader en moeder naar willen kijken, ze zijn zo opgewonden.’

Vorige maand meldde The Sun dat Helen in haar tienerjaren een danswedstrijd won.

In een interview in 2016 werd ze gevraagd om een ​​weinig bekend geheim over zichzelf te onthullen, en ze legde uit: ‘Ik won een Ken Dodd tapdansprijs toen ik 17 was.’

En later voegde ze eraan toe: ‘Niet veel mensen weten dit, maar ik ben heel goed in tapdansen. Mensen zijn vaak verbaasd dat ik kan tapdansen.’

De onthulling kwam toen ze erop stond dat ze niet kon dansen, tegen BBC Radio 5 Live vorige week: ‘Mensen blijven maar zeggen: “Kun je dansen?” en ik zeg: “Nee”, want is het niet de bedoeling om te leren dansen?’

Naar verluidt wijdde Helen haar kinderjaren aan danstraining en ontving ze zelfs uitstekende cijfers van de Strictly-jury tijdens haar periode in de kerstspecial van 2012.

Ze had samen met de Russische professionele Artem Chigvintsev meegedaan aan All I Want for Christmas Is You, en kreeg een score van 37 van de 40 van de juryleden.

Het komt nadat Helen er opgewekt uitzag toen ze dinsdagavond laat de repetities verliet – voorafgaand aan de lancering van de dansshow aanstaande zaterdag.

De ster sneed een casual figuur in een paar zwarte trainingsbroeken en een lichtroze trui terwijl ze na een drukke dag naar huis ging.

Ze maakte haar look af met een paar lichtroze Nike-sneakers en droeg een zwarte pet die haar gezicht gedeeltelijk bedekte.

De schoonheid droeg haar blonde lokken in losse golven over haar schouders en droeg een donkere kleur op haar gezicht terwijl ze tassen en dozen bij zich droeg.

Ook gezien het verlaten van Strikt repetities met Helen waren Losse Vrouwen ster Kaye Adams en een van de nieuwe professionele dansers Michelle Tsiakkas.

Kijkers zullen de Strictly-combinaties van dit jaar ontdekken tijdens de vooraf opgenomen lanceringsshow, die op 17 september wordt uitgezonden.

De vijftien koppels gaan dan naar de trainingsruimte, waar hun debuutoptreden wordt uitgezonden tijdens de eerste Strictly-liveshow op 24 september.

De paren zullen dan de volgende week een tweede optreden geven wanneer de openbare stemming begint, voordat een uitslag op zondag onthult welke twee paren de minste stemmen hebben gekregen en moeten strijden in de dance off.

De juryleden zullen dan beslissen welk koppel ze willen redden, en het andere paar zal worden geëlimineerd.

Deze serie heeft ook de introductie gezien van vier nieuwe professionals, winnaar van de Europese beker Vito Coppola, Chinees nationaal kampioen Carlos Gu, voormalig Brits nationaal kampioen onder de 21, Lauren Oakley en Latin dance-kampioen Michelle Tsiakkas.

Deze serie wordt voor het eerst in drie jaar uitgezonden zonder Covid-maatregelen, die bazen dwongen om beperkingen in te voeren, waaronder ‘bubbels’ voor training en beperkte kijkcijfers.

In Series 20 van Strictly vieren de sterren dit jaar 100 jaar BBC met een speciale themaweek.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan ​​zullen de Strictly-paren ofwel dansen ‘op een themanummer van een iconisch BBC-programma of als eerbetoon aan een van de meest geliefde diensten van de BBC’.

De jubileumshow zal ook twee speciale routines door de professionals bevatten: de ene zal de Natural History Programming-eenheid van de BBC eren, terwijl de andere de dansers een aantal vlaggenschipshows zal zien ‘crashen’.

Strictly Come Dancing keert terug op zaterdag 17 september op BBC One en iPlayer.