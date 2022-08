Helen Skelton follows pro dancer as she signs up for Strictly Come Dancing

Helen Skelton tekende voor Strictly Come Dancing nadat haar vervreemde echtgenoot Richie Myler een geliefde foto had gedeeld met zijn nieuwe vriendin Stephanie Thirkill.

Richie werd eerder deze maand officieel Instagram met zijn nieuwe liefde, 32, terwijl ze genoten van een romantische minivakantie in Cornwall.

Helen, 39, kondigde in april aan dat ze uit elkaar ging van de rugbyster, ook 32, vier maanden nadat ze hun derde kind samen verwelkomden.

Een bron vertelde The Mirror dat het aanmelden voor Strictly haar een opkikker zou geven, en voegde eraan toe: “Het stuklopen van elk huwelijk is moeilijk om mee om te gaan, en Helen heeft het begrijpelijkerwijs moeilijk gevonden. Strikt nemen zal ongetwijfeld haar vertrouwen herstellen.”

Over de glamoureuze kant van Strictly gesproken, zei Helen: ‘De meeste moeders gaan naar hun werk en elke moeder die de kans krijgt om naar het werk te gaan, laat zich opmaken, thee zetten en iets leuks leren… Ik dacht dat dat een geschenk was. is het niet?’

De Countryfile-presentator, 39, onthulde tijdens haar eerste BBC Radio 5-show sinds de aankondiging: ‘Wat me nerveus maakt… Ik heb er een paar dagen geleden mee ingestemd en mensen blijven maar zeggen: ‘Kun je dansen?’

‘En ik zeg nee, want is het niet de bedoeling om te leren dansen?’

Het komt nadat Helen de professionele danser Neil Jones tijdens het weekend volgde en het gevoel was wederzijds, want hij was er snel bij om de gunst terug te geven.

Neil heeft eerder gedanst met Alex Scott en Nina Wadia – en hoewel hij mogelijk aan Helen zou kunnen worden gekoppeld – is de lanceringsshow nog niet gefilmd.

Toen het nieuws voor het eerst werd aangekondigd, zei Helen: ‘Ik heb echt zin om me in een leuk avontuur te begeven. Mijn familie en vrienden hebben altijd van de show genoten en kunnen niet wachten tot ik aan de slag ga.’

Helen was er kapot van, eerder dit jaar toen haar man Richie een einde maakte aan hun achtjarig huwelijk en een relatie aanging met een nieuwe vriendin.

Rugbyster Richie kondigde in april zijn breuk met de tv-presentator aan – vier maanden nadat ze hun derde kind samen hadden verwelkomd – en zijn relatie met Stephanie kwam slechts enkele dagen later aan het licht.

Hete mama! Eerder deze maand zag Helen er sensationeel uit in een zwempak terwijl ze bij een lokaal lido in Cumbria was met zonen Ernie, zes, Louis, vijf, en dochter Elsie Kate, zeven maanden

Gewoon zeggen! De gastheer van Countryfile maakte een dun gesluierde opgraving bij haar ex Richie toen ze erop wees dat het ’18-24 maanden duurt om volledig te herstellen van het krijgen van een baby’

Stephanie is de dochter van Andrew Thirkill, een van de rijkste zakenlieden in Leeds en een geschatte waarde van £ 175 miljoen.

Helen zou zich ‘verbijsterd’ voelen door de ineenstorting van haar huwelijk, en een bron dicht bij het paar vertelde MailOnline: ‘Helen is er kapot van.’

Het voormalige echtpaar is de ouders van twee jonge zonen Ernie, zes, Louis, vijf, en dochter Elsie Kate, zeven maanden.

Maar nu zou ze hopen liefde te vinden in de BBC-show, zoals zoveel andere beroemdheden in het verleden hebben gedaan.

Een bron dicht bij Miss Skelton vertelde onlangs aan de Daily Mail: ‘Dit is precies het tegenovergestelde van de Strikt vloek. Helen heeft de liefde van haar leven al verloren, nu wil ze een nieuwe zoeken.

‘Ze kan niet wachten om er helemaal in op te gaan, ze heeft de moeilijkste tijden meegemaakt, dus dit gaat zoveel deuren voor haar openen.

Helen is de odd-on favoriet om te winnen Strikt Helen is de meest populaire selectie met bookmaker Coral om dit jaar Strikt te winnen. De tv-presentator is de 7-2 favoriet om aan het einde van de serie de Glitterball Trophy te winnen. Zangeres Fleur East is de tweede beste met Coral op 4-1, terwijl Molly Rainford, Tyler West en Matt Goss allemaal 6-1 zijn. ‘Het is eenrichtingsverkeer voor Helen Skelton in onze Strikt regelrechte weddenschap voor 2022. Ze overtreft de weddenschap om helemaal te gaan, en gokkers denken dat ze een grote hit op de dansvloer gaat worden’, zei John Hill van Coral’.

‘De onderhandelingen zijn al een tijdje aan de gang, maar de BBC is verheugd dat ze Helen aan boord hebben weten te krijgen. Ze denken dat het geweldig gaat worden, en Helen ook.

‘Ze gaat er het beste van maken en ervan genieten.’

Eerder deze maand maakte Helen een dun gesluierd onderzoek naar Richie, toen ze erop wees dat het ’18-24 maanden duurt om volledig te herstellen van het krijgen van een baby’.

De gastheer van Countryfile plaatste een vrolijke foto van zichzelf terwijl ze er sensationeel uitzag in een zwempak terwijl ze tijd doorbracht in de zon bij een lokaal lido in Cumbria met hun kinderen.

Haar post kwam een ​​week nadat Richie zijn geliefde foto deelde met zijn nieuwe vriendin.

Helen zette een dapper gezicht op en zag er fantastisch uit in een diepblauw zwempak met gingham-ruit terwijl ze hun babymeisje in haar armen hield terwijl hun twee jongens samen op de achtergrond speelden.

‘Je zou het niet geloven, maar het is Cumbria. Handen omhoog als je uit de Eden Valley komt en je zomers doorbrengt in een onverwarmd buitenzwembad??’ schreef ze naast het schot.

Elders, op haar Instagram Stories, deelde de moeder van drie een citaat met de tekst: ‘Het duurt 18-24 maanden om volledig te herstellen van het krijgen van een baby.

‘Als je het gevoel hebt dat je ‘achter’ of ‘niet waar je wilt zijn’ bent na 11 weken of 6 maanden postpartum, onthoud dan dat je dat niet bent.’

De moeder van drie begon haar tv-carrière in de kindertelevisie en presenteerde Newsround en Blue Peter op de BBC.

Terwijl ze 5 jaar lang op Blue Peter presenteerde, ging ze een aantal ongelooflijke uitdagingen aan, waaronder het voltooien van de Namibië Ultra Marathon, fietsen naar de Zuidpool en kajakken over 2018 mijl langs de Amazone-rivier.

Sindsdien heeft ze shows gepresenteerd op verschillende kanalen, waaronder Countryfile, verschillende grote sportevenementen voor BBC Sport, ITV’s Lorraine, BT Sport’s FA Women’s Super League voetbalwedstrijden.

Ze was ook gastheer van Channel 4’s Rugby League Super League-verslaggeving en Inside The Superbrands, naast de zeer succesvolle On The Farm-serie voor Channel 5 en was een vaste klant op ITV Tonight.

Helen zal op Strictly in goed gezelschap zijn, met onder meer de strip Jayde Adams, Radio 2 reislezer Richie Anderson, acteur Will Mellor, actrice Kym Marsh, ex-Bros-zanger Matt Goss en Loose Women-panellid Kaye Adams die allemaal deelnemen.