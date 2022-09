Hedge fund billionaire Ken Griffin revealed as mystery buyer of $106.9 MILLION Miami estate

Ken Griffin, de rijkste miljardair van Chicago, is de mysterieuze koper van een recordbrekend landgoed van $ 106,9 miljoen aan het water in Miami, Florida, waarmee het de duurste aanbieding van de stad tot nu toe is.

Het eerdere verkooprecord van de stad werd slechts enkele maanden eerder in juni behaald, toen softwaremiljardair Phil Ragon drie aangrenzende huizen kocht voor in totaal $ 93 miljoen. Ragon was van plan de aangrenzende huizen af ​​te breken om er één megapand te bouwen.

Het enige eigendom van Griffin heeft oude oorlogscharme en de grootsheid en weelde van de Groot Gatsby-tijdperk.

De miljardair-zakenman richtte in 1990 het enorme hedgefonds Citadel in Chicago op, en Citadel Securities in 2002. Griffin komt echter oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Florida, is geboren in Daytona Beach en opgegroeid in Boca Raton.

De verhuizing naar de Sunshine State komt slechts enkele maanden nadat Griffin het hoofdkantoor van zijn wereldwijde effectenbedrijf uit het door misdaad geteisterde Chicago heeft verhuisd. Het bedrijf was de afgelopen drie decennia in de omgeving van Illinois gevestigd, maar vertrok vanwege de escalerende misdaad en geweld in de staat.

Vorige week verwierf Griffin het mega-landgoed van 4 hectare in Coconut Grove op Brickell Avenue – ongeveer twee mijl van zijn toekomstige kantoor in Miami, de Echte deal gemeld.

Het historische pand beschikt over twee huizen – een gastenvilla met twee slaapkamers en twee badkamers en een hoofdverblijf van 14.000 vierkante meter met vijf slaapkamers, vijf badkamers, 6 meter hoge plafonds, grote marmeren trap, drie woonkamers, grote salon , eetkamer met plaats voor 20 personen, serre en een adembenemend uitzicht op Biscayne Bay met architectonische details overal.

De gastenvilla, die ooit het huis was dat werd bewoond door de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken William Jennings Bryan, werd gebouwd in 1913. Het huis stond op het nationaal register van historische plaatsen en werd ontworpen door wijlen architect August Geiger.

De voormalige eigenaar van het landgoed was de bekende filantroop Adrienne Arsht. In 1996 kocht ze het land voor $ 4 miljoen en bouwde drie jaar later haar hoofdverblijf. In 2007 kocht ze het tweede pand voor $ 12 miljoen dat ze omvormde tot een gastenvilla, zo blijkt uit de rechtbankverslagen, aldus de nieuwszender.

Kleurrijk weelderig gebladerte, talrijke vijvers met standbeelden van zwanen en vogels, prachtige ingegraven zwembaden en tennisbanen sieren het pand.

De opbrengst van de verkoop zal worden gedoneerd aan een goed doel waar Arsht gepassioneerd over was, volgens CBS Miami.

In januari kwam het onroerend goed op de markt voor $ 150 miljoen, maar verkocht tegen 29 procent daaronder, meldde The Real Deal.

Adrienne Arsht poseert voor een portret bij haar thuis op vrijdag 23 september 2011 in Washington, DC. De opbrengst van de verkoop zal worden gedoneerd aan een goed doel waar Arsht gepassioneerd over was, volgens CBS Miami

Griffin deelde donderdag in een brief aan de werknemers nieuws over de verhuizing van het bedrijf in Florida.

Ongeveer 1.000 mensen werken op het hoofdkantoor in Chicago, en het is onduidelijk hoeveel er naar het zuiden zullen verhuizen.

‘Miami is een levendige, groeiende metropool die de America Dream belichaamt. Ik ben verheugd dat ik onlangs met mijn gezin naar Miami ben verhuisd en kijk ernaar uit om Citadel snel uit te breiden in een stad die zo rijk is aan diversiteit en boordevol energie,’ zei hij.

Griffin merkte op dat ‘veel’ van zijn Chicago-teams ‘hebben gevraagd om te verhuizen naar Miami, New York en onze andere kantoren over de hele wereld’, luidde de brief, NBC5 Chicago gemeld.

Griffin voegde toe: ‘We erkennen dat de keuze om naar huis te bellen persoonlijke, familie-, school- en andere overwegingen met zich meebrengen, en we zullen uitgebreide ondersteuning bieden om aan de behoeften van onze teams te voldoen.’

De CEO heeft zich in het verleden uitgesproken over de escalatie van Chicago misdaad en geweld. Hij zei dat sommige werknemers die hij kent zijn beroofd op weg naar hun werk en één is zelfs neergestoken, meldde de nieuwszender.

Het bedrijf zal zijn hoofdkantoor krijgen in Brickell, het financiële district van Miami, en de verhuizing zal naar verwachting enkele jaren duren.

In de memo aan werknemers herinnerde Griffin zich het warme welkom dat hij in Chicago kreeg toen hij zijn bedrijf begon.

‘Ik herinner me nog steeds de ongelooflijke trots en betrokkenheid van de burger toen ik er meer dan 30 jaar geleden aankwam – en de hulpverlening door zakelijke en politieke leiders die wilden dat we zouden slagen en deel zouden uitmaken van het weefsel van de gemeenschap van Chicago’, schreef hij, The New York Times gemeld.

Citadel is slechts een van de vele grote bedrijven die hun hoofdkantoor uit de omgeving van Chicago hebben verplaatst.

Bouwfabrikant Caterpillar verhuist zijn Deerfield-kantoren naar het gebied Dallas-Forth Worth.

Vliegtuiggigant Boeing verhuisde in 2001 van Seattle naar Chicago en kondigde in mei aan dat het opnieuw zou verhuizen, dit keer naar Arlington, Virginia, meldde NBC5.

Het huis met vijf slaapkamers en vijf badkamers heeft een grote marmeren trap, drie woonkamers, een grote salon, een eetkamer met zitplaatsen en een grote inloopkast, afgebeeld

Het landgoed van $ 106 miljoen heeft ook drie woonkamers, een grote salon, een eetkamer met plaats voor 20 personen, een serre en een adembenemend uitzicht op Biscayne Bay, afgebeeld

De aankoop van Griffin is de eerste keer dat een eigendom in Miami de drempel van $ 100 miljoen heeft overschreden. Het eerdere verkooprecord van de stad stond op $ 93 miljoen voor drie aangrenzende huizen die eerder deze zomer samen werden gekocht door tech-titan Phil Ragon.

Gerenommeerde filantroop Adrienne Arsht was de voormalige van het huis. Ze kocht de gastenvilla voor $ 12 miljoen, blijkt uit de rechtbankverslagen. En in 1996 kocht ze het land voor $ 4 miljoen waar ze in 1999 haar hoofdverblijf bouwde

Het interieur van de badkamer van het huis met een chaise longue en porseleinen bad op klauwpoten

Griffin is niet de enige miljardair-zakenman die Florida hun thuis noemt. Volgens de US Census verhuisden tussen 2020 en 2021 ongeveer 10.000 mensen naar Palm Beach, en tot 2022 kwamen er meer binnen.

Sinds het begin van de pandemie hebben duizenden New Yorkers gure winters ingeruild voor de Sunshine State, maar enkele van de rijksten onder hen lopen tegen een aanzienlijk probleem aan: een gebrek aan privéscholen die wedijveren met het elite-onderwijs dat hun kinderen in de Grote appel.

Als gevolg hiervan verliezen sommige makelaars hoge loondagen omdat ze huizenkopers zien die geen plek voor hun kinderen hebben gekregen, het verkoopproces vertragen.

Op de Oxbridge Academy in Palm Springs – waar voormalig eerste zoon Barron Trump naar de middelbare school gaat – vertelde woordvoerder Scott Siegfried aan DailyMail.com dat de school een wachtlijst heeft voor de meeste klassen.

Alleen al het afgelopen jaar is het aantal inschrijvingen bij Oxbridge gestegen van 510 naar 562, en voor de komende cyclus wordt een ‘sterke kandidatenpool’ verwacht. Het collegegeld aan de academie is $ 35.000.

Momenteel is de gemiddelde prijs van een eengezinswoning in Palm Beach $ 16 miljoen.