Heather Rae Young and husband Tarek El Moussa learn that they’re expecting a baby boy at sex reveal

Heather Rae Young en haar man Tarek El Moussa deelden zondag groot nieuws: ze verwachten een zoontje.

De 34-jarige Selling Sunset-ster en de 40-jarige Flip Or Flop-armatuur onthulden het geslacht van hun aanstaande kind terwijl ze omringd waren door vrienden en familie.

In video’s die op sociale media werden gedeeld, lanceerde het onroerendgoedpaar kanonnen die blauwe confetti naar beneden stortten, wat bevestigt dat Heather een jongen krijgt.

Na het zien van de gekleurde confetti riep Tarek herhaaldelijk: ‘Het is een jongen, het is een jongen!’

Hij schreeuwde het nog een keer en nam nog een laatste stoot van het kanon om het te vieren, voordat hij zich omdraaide om zijn liefde te omhelzen en te kussen.

Dit wordt Heathers eerste kind en baby nummer drie voor Tarek.

Hij deelt zijn dochter Taylor, 11, en zijn zoon Brayden, zes, al met zijn ex-vrouw Christina Hall, met wie hij voorheen de inmiddels ter ziele gegane Flip Or Flop presenteerde.

Eerder verscheen Heather op Instagram om clips achter de schermen te delen van de haar- en make-upsessie voor haar grote feest.

Young werd vergezeld door haar stiefdochter Taylor, die haar haar in een blauwe tanktop liet krullen.

‘Teammeisje of teamjongen?’ vroeg ze de jongere terwijl ze antwoordde: ‘Ummm, teammeisje!’

Ondertussen ontspande de vastgoedprofessional zich in een badjas met luipaardprint terwijl ze verklaarde: ‘Het maakt me niets uit, ik ben gewoon opgewonden om erachter te komen!’

Even later uploadde ze een foto van het gezin in een SUV op weg naar het evenement.

De mediaster schreef: ‘Onderweg!!!! Om geslacht te onthullen!!’

Heather plaagde de onthulling op Instagram terwijl ze clips van het feest deelde met haar 2,9 miljoen volgers.

Ze verblufte in een slinkse witte jurk met een halternek die was versierd met lichte veren.

Het rugloze nummer bevatte een aangepaste boodschap ingelegd met juwelen met de tekst: ‘Baby El Moussa.’

Ze schreef in hoofdletters over een video heen: ‘What will it beeeee?’ en getagd echtgenoot Tarek El Moussa, 40.

In haar Verhalen plaatste de reality-tv-ster foto’s en video’s van vrienden van de soiree opnieuw en deelde kostbare details.

Tarek en Heather onthulden voor het eerst dat ze eerder deze maand op 13 juli in verwachting was, nadat het paar worstelde met vruchtbaarheidsproblemen.

Het stel begon te daten in 2019 en stapte in 2021 in het huwelijksbootje.

Waardoor het werkt: In januari deelde Heather dat ze zeven eieren had geïsoleerd uit haar procedure voor het ophalen van eieren. ‘Alles verliep soepel, kreeg te horen dat 2 eieren 7 kregen!!!!’ ze gepost op haar Instagram Stories. ‘Betekent niet dat ze allemaal gezond zullen zijn, maar hopen (gebedshandemoji’s)’

‘Het was een enorme schok’, deelde de blonde schoonheid mee Mensen. ‘Dit hadden we gewoon niet verwacht. We waren net door IVF gegaan. We hadden embryo’s op ijs. We hadden een plan.’

In januari deelde Heather mee dat ze zeven eieren had geïsoleerd uit haar eierzoekprocedure.

‘Alles verliep soepel, kreeg te horen dat 2 eieren 7 kregen!!!!’ ze gepost op haar Instagram Stories. ‘Betekent niet dat ze allemaal gezond zullen zijn, maar hopend (gebedshandemoji’s).’

Eerder had Heather minder dan ‘ideaal nieuws’ om met haar fans te delen nadat het leek alsof een van haar vijf eieren niet ‘voldoende rijp zou worden om te extraheren of te bevriezen’.

‘Ik heb er twee die sterk zijn, een die nog steeds groeit en een andere die nog steeds groeit, dus ik heb er vier die er goed uitzien,’ zei ze.

De Netflix-ster zei dat het lage aantal eieren ‘niet het beste aantal’ is en merkte op dat ze van plan was haar arts te vragen of ze de moeite waard zijn om te extraheren om embryo’s te maken.

Heather wilde vermijden ‘nog een ronde te doen’ en zei dat ze hoopte op goed nieuws als ze met haar medische professional sprak.

Ondanks het nieuws schreef ze dat ze ‘probeerde positief te blijven’.

Heather had een drukke ochtend toen ze naar een yogasessie ging voordat ze zich klaarmaakte voor haar seksfeestje.

De aanstaande moeder bedekte haar groeiende babybuil in een wijd, beige trainingspak terwijl ze naar Newport Beach stapte.

Ze was zichtbaar opgewonden toen ze glimlachte nadat ze de weekendfitnessles had voltooid.

De Selling Sunset-persoonlijkheid droeg een lichtgekleurde zonnebril met een dikke rand en verliet Radiant Hot Yoga.

Ze ging make-upvrij onder de tinten en haar blonde lokken werden teruggetrokken in een rommelige knot.

De mediaster stopte een grote fles water in haar arm terwijl ze haar sleutels en een rode telefoon in haar handen droeg.

Om de casual workout-look af te ronden, liet ze haar voeten in een paar pluizige slippers met luipaardprint glijden.

Toen ze het fitnesscentrum verliet, was ze op weg naar huis om glamour te krijgen voor haar langverwachte gender-onthullingsfeest.