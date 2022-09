Heartwarming moment Queen Elizabeth II tries to remember all her beloved corgis’ names

Dit is het hartverwarmende moment waarop koningin Elizabeth II haar geliefde Corgi’s introduceerde in Sandringham House in een opnieuw opgedoken clip uit 2006.

De overleden monarch, die donderdag op 96-jarige leeftijd stierf in Balmoral, werd gefilmd op haar landgoed in Norfolk samen met haar schattige huisdieren – waaronder Corgis en Dorgis (een kruising tussen een teckel en een Welsh Corgi).

Gekleed in een groene plattelandsjas en een gebloemde hoofddoek, probeert de koningin alle namen van haar dieren te onthouden terwijl ze ze op de beelden trakteert.

Gedurende haar historische heerschappij die decennia overspande, was een constante in het leven van de koningin altijd haar niet aflatende liefde voor haar Corgi’s, zozeer zelfs dat de huisdieren een symbool zijn geworden van Britse royalty’s over de hele wereld.

In de clip wijst de koningin naar haar verschillende onstuimige honden en zegt: ‘Kneu, nee dat is Emma. Dat is moeder, dochter, Linnet. Linnets dochters. Broeder, Linnets andere kinderen, en dat zijn twee verschillende dorgi’s.’

Ze blijft ‘Monty’ noemen. Willow, en Holly en Vulcan en Candy, de kleinste.’

‘Dit is allemaal dezelfde familie’, legt ze uit, voordat ze naar een van de huisdieren wees en eraan toevoegde: ‘Ik had haar moeder, mijn moeder had haar moeder, en toen hadden we alleen honden, dus ik bracht deze terug.

‘Dus daar is zij, en haar vader bleek een zwarte Corgi te zijn en we hadden nog nooit een zwarte Corgi gehad, dus ik heb er twee.’

De liefde van de koningin voor Corgis ging terug tot haar kindertijd, toen haar vader, koning George VI, prinses Elizabeth en haar jongere zus prinses Margaret een Pembrokeshire Welsh Corgi kocht toen ze zeven was. Afgebeeld op tienjarige leeftijd met twee Corgi’s

Hare Majesteit’s levenslange toewijding aan haar geliefde huisdieren hielp haar een meer openhartige kant van de wereld te tonen, en schreef zelfs ‘slecht grappige’ brieven van haar Corgi’s aan Jack Russells die toebehoorden aan haar voormalige stalmeester Sir Blair Stewart-Wilson. Afgebeeld in Sandringham met een van de huisdieren

Gedurende een regeerperiode die decennia overspande, was een constante in het leven van de koningin altijd haar niet aflatende liefde voor haar Corgi’s (afgebeeld met een van haar Corgi’s in Balmoral in 1952)

De levenslange toewijding van de koningin aan haar geliefde huisdieren hielp haar een zachtere kant van de wereld te laten zien, en schreef zelfs ‘slecht grappige’ brieven van haar Corgi’s aan Jack Russells die toebehoorden aan haar voormalige stalmeester Sir Blair Stewart-Wilson.

Hare Majesteits liefde voor Corgis ging terug tot haar kindertijd, toen haar… vader koning George VI kocht een zeven jaar oude prinses Elizabeth en haar jongere zus prinses Margaret een Pembrokeshire Welsh Corgi.

Koning George bracht een genaamd Dookie mee naar huis voor haar en prinses Margaret, nadat ze hadden gespeeld en verliefd werden op de eigen Corgi van burggraaf Weymouth.

De koning en koningin-moeder probeerden Dookie te fokken, en een paar jaar later had hij twee puppy’s met een andere partner, die Crackers en Carol heten.

Weldoeners hebben altijd hun huisdier Corgi’s meegebracht om de koningin te begroeten tijdens haar wandelingen. Afgebeeld tijdens een bezoek aan Sherborne Abbey op 1 mei 2012

De vorst liep in oktober 1969 met haar vier Corgi’s in King’s Cross terug naar Londen vanuit Balmoral

Susan arriveerde in 1944 voor de 18e verjaardag van de koningin en ze werden al snel onafscheidelijk; de koningin hield zoveel van Susan dat ze in 1947 op huwelijksreis ging met de vorst en prins Philip.

Toen de koningin prins Charles baarde, zouden krantenkolommen vol staan ​​met advies over hoe ze kon voorkomen dat Susan jaloers zou worden op de jonge prins.

De koninginnen liefde voor het ras werd al snel een van de dingen waar ze het meest bekend om was over de hele wereld.

Hare Majesteit bezat door de jaren heen meer dan 30 honden. Haar laatste, die in 2021 werden gekocht, zouden geschenken zijn geweest.

De koningin hield zoveel van haar Corgi’s, dat ze een symbool zijn geworden van de Britse royalty. Afgebeeld in 1960 in Windsor met een Corgi en twee Dorgis

Tijdens haar regeerperiode werd de koningin talloze keren gefotografeerd met haar geliefde Corgi’s en Dorgi’s en er wordt aangenomen dat ze er gedurende haar hele leven maar liefst 30 van heeft gehad (afgebeeld met haar huisdieren tijdens de Windsor Horse Trials)

De geliefde honden van de koningin waren nooit ver van haar en wijlen prins Philip vandaan. Afgebeeld: het stel ontspant met een van hun Dorgi’s in 1974 in Balmoral

Prins Edward, links, Prins Charles en Prins Andrew met de koningin en de hertog van Edinburgh in 1979, omringd door de koninklijke Corgi’s en Dorgis

Tijdens haar regeerperiode werd ze overal met de dieren gefotografeerd.

De trouwe huisdieren zouden met haar meegaan op haar koninklijke reizen, met koninklijke assistenten die voor al hun behoeften zorgden en ze in en uit vliegtuigen droegen.

Haar liefde voor Corgi’s was zo bekend dat zelfs de Royal Collection Corgi-vormige kerstversieringen begon te verkopen, waarmee ze haar voorliefde voor het ras erkende.

Koningin Elizabeth II bezat ook gedurende haar hele leven verschillende Dorgi’s, die een kruising zijn tussen een teckel en een corgi.

Haar geliefde huisdier Vulcan, die in 2020 stierf, was een Dorgi. In maart 2021 kreeg ze twee nieuwe Corgi’s, maar een van de pups genaamd Fergus stierf maanden later in mei, wat de monarch radeloos maakte.

In juni kreeg ze een nieuwe Dorgi-pup om haar op te vrolijken, die haar werd geschonken door prins Andrew en zijn twee dochters, prinses Eugenie en prinses Beatrice.

Koningin Elizabeth II wordt begroet door lokale corgi-enthousiastelingen in Edmonton terwijl ze het Legislature Building verlaat tijdens een rondreis door Canada in 2005

Een van de laatste vrijgegeven foto’s van de koningin, waarop ze haar jubileum in februari vierde, toonde haar voortdurende liefde voor haar honden

De geliefde Corgis van de vorst leefde een luxe leven waarvan maar weinig huisdieren kunnen doen alsof ze het wisten. Toen ze in Buckingham Palace waren, sliepen de honden in verhoogde rieten manden in een speciale kofferruimte in de buurt van de koninklijke vertrekken, waar ze vrij rondliepen.

Koninklijke biograaf Brian Hoey beweerde in 2013 dat de honden elke dag om 17.00 uur stipt aten in Buckingham Palace, in zijn boek Pets by Royal Appointment.

In 2018 onthulde Richard Kay dat elk van de Corgi’s van de koningin begraven was op haar koninklijk landgoed. De eigenlijke begrafenis werd uitgevoerd door de hoofdtuinman van Hare Majesteit, terwijl zij toezicht hield op het droevige moment.

Elk van haar geliefde pups kreeg ook een grafsteen om hun leven als trouwe koninklijke metgezel te herdenken.

‘Daarop staan ​​de geboorte- en sterfdata van de hond gegraveerd, samen met het ontroerende grafschrift: ‘Al bijna 15 jaar de trouwe metgezel van de koningin,’ zei Kay.

Hij voegde eraan toe dat de pups allemaal werden begraven op het landgoed waar ze stierven, en dat hun laatste rustplaatsen stille plekken waren die speciaal waren voor de koningin.