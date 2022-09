Heartbroken mother of three siblings killed at their home in Ireland is consoled at their funeral 

De diepbedroefde moeder van drie broers en zussen die in hun huis in Ierland werden vermoord, werd getroost door vrienden en familie toen de doodskisten van haar kinderen vandaag arriveerden voor hun begrafenis.

Margaret ‘Twink’ Cash McDonagh, 40, keek toe hoe drie koetsen getrokken door paarden met drie witte kisten met haar kinderen Lisa Cash, 18, en de achtjarige tweelingbroers en -zussen Christy en Chelsea Cawley arriveerden in St Aidan’s Church, Brookfield, Tallaght .

Duizenden mensen uit de gemeenschap kwamen om hun respect te betuigen en hun steun aan mevrouw McDonagh aan te bieden terwijl de stoet zijn reis van het uitvaartcentrum maakte.

De drie broers en zussen werden begraven op de Bohernabreena-begraafplaats in Dublin met het geluid van doedelzakken terwijl een eenzame doedelzakspeler voor de paarden uit liep.

Mevrouw McDonagh volgde in een limousine, vergezeld van oudere dochter Margaret en zoon Mikey.

In de kerk werd de kist van Lisa als eerste naar binnen gedragen, terwijl de kisten van de tweelingzus Chelsea en Christy daarna samen werden binnengebracht.

Oudere broer Andy Cash, 24, is beschuldigd van het doden van zijn drie jongere broers en zussen in een gruwelijke mes-razernij in de vroege uren van zondagochtend in hun huis op de weg in Rossfield Avenue, Tallaght.

Om ongeveer 21.20 uur op maandag verscheen Cash voor een speciale zitting van de Dublin District Court, beschuldigd van drie rechtbanken van moord.

Cash of Tallaght, Zuid-Dublin, stond op verzoek van rechter McNamara zodat ze hem formeel kon identificeren tijdens de speciale zitting.

McNamara heeft Nash in hechtenis genomen. Hij verschijnt vrijdag om 10.00 uur voor de rechtbank van Cloverhill via een videolink.

Cash zou Lisa hebben gestoken toen ze de tweeling probeerde te beschermen, terwijl hun 14-jarige broer door een raam wist te ontsnappen en om hulp te roepen, de Ierse zon gemeld.

Lisa’s lichaam werd onder aan de trap gevonden met duidelijke steekwonden.

Er wordt aangenomen dat oudere zus Lisa aan het babysitten was toen ze om het leven kwamen.

Gisteren verenigden drie lokale scholen zich in verdriet en probeerden samen een manier te vinden om de dood van drie jonge mensen uit te leggen aan klasgenoten en vrienden en geesten die te jong waren om te begrijpen wat er in dat huis gebeurde.

Ter nagedachtenis werden ballonnen de lucht in gelaten, terwijl schoolkinderen en vrienden in tranen uitbarsten toen hun ouders worstelden om de woorden te vinden om hen te troosten.

De 14-jarige broer van de slachtoffers werd met ernstige maar niet-levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun moeder is zondag uit het ziekenhuis ontslagen en wordt ondersteund door haar familie.

Taoiseach Micheál Martin heeft zijn ‘diepe medeleven’ betuigd aan hun familie en zei dat de ‘vreselijke tragedie’ ‘de natie geschokt en zeer bedroefd had achtergelaten’, terwijl Garda-commissaris Drew Harris de sterfgevallen omschreef als ‘vreselijk en traumatisch’.

Minister van Hoger Onderwijs Simon Harris zei: ‘Wat we allemaal in de kranten lezen en horen op televisie en op radioprogramma’s is net voorbij een gruwelijk tragisch en verwoestend scenario.’

‘Drie jonge mooie levens die van de ene op de andere dag moeten worden gedoofd… We denken vooral aan die gemeenschap, maar ik denk dat het iets is dat het hele land heeft geschokt.

‘Onze harten en gedachten en onze gebeden gaan uit naar de familie, naar hun arme moeder en de 14-jarige jongen, naar al hun buren, al hun vrienden, naar de schoolkinderen die vandaag weer naar school gaan, waar er twee lege bureaus waar de mooie tweeling pas de laatste dagen weer naar school ging.

‘Ik denk dat de hele natie ze allemaal in gedachten heeft.’

Buren zeiden dat ze nooit zullen vergeten wat ze zondag in de vroege uurtjes hebben gezien en gehoord.

Een buurman, die zijn naam niet wilde geven, zei dat hij tv aan het kijken was toen hij werd gewaarschuwd voor scènes buiten.

‘Ik ging naar buiten en zag gardaí met hun wapens in de aanslag. We konden niet begrijpen wat er gebeurde. Het was heel traumatisch om het allemaal te zien gebeuren.

‘Ze waren een mooie, mooie familie. Onze kleindochter speelde soms met de kinderen op straat.

‘Niemand van ons heeft die nacht geslapen. Mensen komen hier niet overheen. De gemeenschap is zwaar opgeschud, mentaal en fysiek. De bewakers hebben het die avond heel goed gedaan. Ze zouden medailles moeten krijgen. En de paramedici hebben zo hard gevochten en gevochten om ze te redden. Lisa was een mooi jong meisje en ze deed haar best om die kinderen te redden.’

Buiten het huis staan ​​foto’s van het drietal, waarop Christy en Chelsea te zien zijn die hun eerste heilige communie doen, tussen de lange rij bloemstukken.

Een andere buurvrouw vertelde eerder aan de Irish Daily Mail dat haar dochter pas twee dagen eerder met Christy en Chelsea had gespeeld.

‘Het was de eerste dag dat ik haar om de hoek liet spelen, vlakbij hun huis.’

Rouwenden verzamelden zich in drommen om kaarsen, berichten en bloemen achter te laten langs de muur buiten het huis waar het trio werd vermoord

Er zijn schoolgenoten afgebeeld die de wake bijwonen van Lisa Cash, 18, en haar achtjarige tweelingbroers en -zussen Christy en Chelsea Cawley

Haar jonge dochter vervolgde het verhaal: ‘We speelden daar verstoppertje. We hadden een goede tijd. Ik kan het niet geloven – dat ze er nu niet zijn.’

Een andere buurman, die ook vroeg om niet genoemd te worden, vertelde de Mail: ‘Hun broer die in het huis was, ging hulp halen. Hij is hun held. Er zijn geen woorden om te beschrijven wat we zagen en wat er gebeurde.

‘De hele gemeenschap heeft nu begeleiding nodig.’

Het hoofd van de school van St. Aidan, Kevin Shortall, bracht hulde aan Lisa en zei dat ze ‘een stil, mooi jong meisje was, zeer ijverig, hardwerkend, doorging met haar werk, een grote steun was voor haar vrienden in tijden van problemen .

‘Ze wordt herinnerd als een van de meest eerlijke, oprechte jonge mensen, vol integriteit en geen poespas, geen drama om haar heen.

‘Ik geloof dat ze op dat moment aan het babysitten was, en dat zou iets zijn waar ze zo goed in was.

Een paar rouwenden delen een tragische omhelzing bij de wake van Lisa Cash en haar achtjarige tweelingbroertjes Chelsea en Christy Crawley

‘Ze was het soort persoon dat je kon vertrouwen. Dat is de persoon die Lisa was.

‘We ontmoeten elkaar gewoon allemaal en schudden ons hoofd en geven elkaar knuffels en dat soort dingen. Het is een heel moeilijke ochtend.’

De heer Shortall zei dat hij contact had gehad met het hoofd van de basisschool waar Christy en Chelsea waren geweest over hoe te reageren op de ‘ongekende’ tragedie.

Op zondag ging het Brookfield Community Center open om mensen te laten samenkomen en hen te helpen het tragische nieuws te verwerken.

‘Het voelt niet als het echte leven’, zegt Fianna Fáil-raadslid Teresa Costello.

‘We hebben drie jonge, levendige, mooie levens uit onze gemeenschap verloren, in de meest onvoorstelbare termen, en het wordt een heel moeilijke weg die voor ons ligt.

‘Mensen zijn verdoofd. Ik denk dat het niet doordringt, maar het is er en het is zo rauw voor mensen en het is iets waarvan je je nooit kunt voorstellen dat het op je deurmat zal staan.

‘De omvang van wat er opduikt in termen van details, je kunt je nooit voorstellen dat dit iets zal gebeuren, vooral met kinderen, en de bredere gemeenschap hier weet heel goed wat er is gebeurd omdat ze het hebben gezien.

‘Ze zagen het vanuit hun eigen huizen, vanuit hun tuinen, vanaf de weg.

‘Het is belangrijk om de namen Lisa, Chelsea en Christy te onthouden. Zij zijn op dit moment de drie belangrijkste mensen.