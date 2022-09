Heartbreaking, inspiring… the family who went to see the world before their children go blind

Som så mange mødre er Edith Lemay en smule fotobesat. Under den episke familieferie, hun nu er på, har hun taget tusindvis af billeder.

Hun sender mig en fil med de redigerede highlights. Den indeholder næsten 400 fotografier – vidunderlige billeder af ikke kun hendes børns brede smil, men af ​​strålende solnedgange, vandfald, dyreliv, regnbuer. Det bedste du kan se af verden, dybest set.

“Jeg tager mange billeder,” indrømmer hun. ‘Jeg er lidt skør på den side, men det er min måde at klare mig på. Jeg vil gerne fange hver eneste del af denne tur, så mine børn kan se billederne så længe som muligt.

‘At se på fotografier kræver kun et lille synsfelt. Det handler om at bygge den hukommelse oven på det, de rent faktisk ser – harddisken med deres minder på en måde.’

Edith Lemay, 44, er på et eventyr med at lave visuelle minder med sin familie. Hendes fire børn er afbilledet her ved klipperne i Mongoliet

Du har måske forstået, at dette ikke er nogen almindelig familieferie. Edith, 44, hendes mand Sebastian, 45, og deres fire børn er på, hvad hun kalder et eventyr om at lave visuelle minder.

Kort sagt, de ser verden i bogstaveligste forstand – og mens de stadig kan, fordi tre af Ediths fire børn langsomt bliver blinde.

I 2018 blev deres ældste barn, Mia, nu 11, diagnosticeret med retinitis pigmentosa, en grusom tilstand, der får synsceller til at nedbrydes og gradvist stjæle synet. Tilstanden er genetisk, selvom de defekte gener, der er ansvarlige, aldrig før havde gjort deres tilstedeværelse kendt i den bredere familie.

“Vi var begge transportører, uden at vi vidste det,” siger Edith. »Der var ingen historie i nogen af ​​familierne. De fortalte os, at vi havde en en ud af fire chance for at overføre dette til vores børn. Desværre fik vi tre ud af fire.’

Canadisk familie på fire tager på verdensrejse, efter sønner på 7 og 5 år og datter på 11 er diagnosticeret med en sjælden genetisk tilstand, der vil gøre dem blinde midt i livet. De er afbilledet her i Tyrkiet

Da familien indså, hvad de havde med at gøre – at Mia allerede var på vej mod blindhed – viste deres to yngste sønner, Colin på syv og Laurent på fem, også symptomer.

“Så snart de fortalte os, at Mia havde det, vidste jeg, at mine to yngste børn også havde det,” siger Edith.

Diagnosen bekræftede, at Leo på ni år var det eneste barn, der sandsynligvis nåede voksenalderen med synet intakt. De befandt sig selvfølgelig i en foruroligende situation, men efter det indledende chok og benægtelse (‘Jeg tror, ​​det var ligesom sorgens stadier,’ indrømmer Edith), besluttede dette bemærkelsesværdige par at fylde deres børns unge sind med lige så mange uforglemmelige billeder som muligt.

Og rigtige billeder – fra livet, ikke billeder fra bøger eller internettet. “Det var virkelig et tilfælde af, “Hvorfor se på en elefant i en bog, når vi kan gå og se den ægte vare.” siger Edith.

Det handler om at bygge harddisken af ​​deres minder’

Der var planlagt en rejse for livet. De satte sig ned med deres børn og spurgte dem, hvor i verden de gerne ville hen, og mere relevant, hvad de gerne ville se der. Resultaterne var charmerende og lidt uventede. ‘Vi lavede en bucket list, ikke så meget om landene eller stederne, men om aktiviteter.’

Hvad ville de egentlig gøre? Mia er hestegal, så hun ville gerne ride på heste. Colin ville sove på et tog eller en båd. Laurent, den lille, var lidt for ung til at forstå, men han fik os til at grine. Han ville drikke juice, mens han sad på en kamel.’

De gik for at finde en kamel. Og resten. De lejede deres hus ud i et år og gjorde det, de fleste drømmer om, men sjældent gør (eller sjældent har råd til) og tog bare afsted.

Edith og hendes mand besluttede at fylde deres børns unge sind med så mange uforglemmelige billeder som muligt. Familien i Mongoliet. Laurent, fem, ville drikke juice, mens han kørte en kom

Siden de forlod deres hjemland Canada for seks måneder siden, har familien besøgt Namibia, Zambia, Tanzania, Tyrkiet, Mongoliet og Indonesien. Da jeg indhenter Edith, er de på Bali, omkring halvvejs gennem deres rejse.

Hvad har de set indtil videre? Måske ville det bedre spørgsmål være, hvad har de ikke set? Dyrelivet afkrydset på listen inkluderer elefanter, giraffer, zebraer og geparder, de fleste set på safari i Afrika. ‘Vi så en giraf på vores første dag. Laurent sagde: “Er det rigtigt?”

Mia kom til at ride på sine vilde heste – i Mongoliet. De har også sovet i en jurte, taget en varmluftballon, slået deres telte op i Gobi-ørkenen og svømmet i termiske bassiner i Tyrkiet. Og kamelen?

“Åh ja, Laurent steg op på sin kamel. Vi fandt endda noget juice til ham at have på den.’

Diagnosen bekræftede, at Leo på ni år var det eneste barn, der sandsynligvis nåede voksenalderen med synet intakt. De fire børn er her afbilledet balancerende på en reb-gynge i Tanzania

Den oprindelige plan havde været at starte turen i 2020 med start i Rusland og Kina, men Covid undgik det. Så de tog afsted fra Montreal i marts i år.

Mens parret tydeligvis har det godt – Sebastian arbejder med finans, Edith med logistik – blev turen muliggjort, da Sebastians firma blev købt ud, hvilket førte til en engangsbonusbetaling. Edith kalder det deres ‘gave fra livet’.

‘Vi havde haft nogle ret dårlige tal, så da dette skete, følte vi os virkelig velsignede. Det gav os mulighed for at gøre dette i den skala, vi gør det.’

Edith og Sebastian havde aldrig hørt om denne sjældne tilstand før, men det var problemer med Mias nattesyn, der førte til, at de søgte lægehjælp.

‘Hun ville gå ind i tingene, snuble i soveværelset. Hun så ikke ud til at have problemer med at se ting om dagen, men om natten ville der være problemer. Mia var vores første barn. Vi troede måske, at øjnene var langsommere til at udvikle sig hos børn.’

Sebastian, 45, Mia, 11, Leo, 9, Colin, 7, og Laurent, 4 på billedet her, mens han strøg nogle gevirer i Mongoliet

Da hun var omkring seks, begyndte de at google ‘nattesynsproblemer’ og læste om denne tilstand. Efter at have søgt hjælp gennemgik de en række tests og blev knuste, da nyheden blev bragt. Retinitis pigmentosa kan ikke behandles – og prognosen kan lyde dyster.

Problemer med nattesyn fører normalt til problemer med perifert syn. Synsfeltet skrumper. Nogle gange vil slutresultatet være fuldstændig blindhed; nogle gange bevares et vist syn. Der er ingen måde at vide, og ingen måde at forudsige vejen.

“Og bare fordi et barn udvikler sig på en bestemt måde, betyder det ikke, at de andre følger efter,” siger deres mor. ‘Det gør alt svært at planlægge.’ Edith virker som en meget positiv, pragmatisk person, men indrømmer, at hun gik i stykker i starten. “Jeg faldt sammen,” siger hun. ‘Ikke foran Mia, men i et sideværelse.’

Det tog endnu et år at bekræfte, hvad hun allerede vidste: at dette påvirkede tre af hendes børn.

Alle tre har allerede problemer. Ud over problemer med nattesyn har de lysfølsomhed og er blevet rådet til at bruge solbriller. ‘Hvilket vi forsøger at gøre så meget som muligt’ — men det kan være svært om aftenen på grund af deres eksisterende problemer med nattesyn.

Denne tur har givet et par ekstra problemer – for eksempel sand i deres øjne i ørkenen – men de har været fast besluttet på at komme uden om dem. ‘Vi skal sørge for at have pandelamper med, hvis vi går ud om aftenen.’

Afskalning: Leo på ni år fik styr på denne gigant i Tanzania. Leo er det eneste barn, der ikke har problemer med synet

Hvad ved børnene om deres tilstand? Mia fik det at vide, da hun var syv. “Jeg var nødt til at have den samtale og fortælle hende, at hun ville blive blind,” siger Edith. ‘Hun sagde: “Åh, det er ikke sjovt,” og sagde så ikke andet. Jeg troede, hun ikke helt forstod.

Et par dage senere kom hun ind og sagde, at hun skulle lære at holde sit værelse ryddeligt, for når hun ikke kan se, bliver hun nødt til at have alt på samme sted. Så fangede jeg hende i at øve sig i at gå fra rum til rum med lukkede øjne«.

For nylig er Laurent nået til ‘spørgsmålsstadiet’. “Han spurgte mig: “Hvad betyder det at være blind?” – og jeg indså, at han faktisk ikke vidste det. Jeg forklarede det i forhold til at have lukkede øjne, men så begyndte han at tænke over det. Han spurgte: “Hvordan vil jeg køre bil? Hvordan krydser jeg vejen? Vil min kone være blind?” Du besvarer bare deres spørgsmål så godt du kan, men ærligt talt er det for det meste ikke et problem. De har lært os, hvordan vi skal håndtere det«.

Mia ville ride på heste, Colin ville sove på et tog eller en båd

Og børnene er forbløffende i deres robusthed, som børn ofte er. Mia siger nu: “Det er i fremtiden.” I det daglige generer det dem ikke«.

Det gradvise fald er en vanskelig ting at navigere. Edith siger, at de har undret sig over, hvor meget de burde forberede deres børn på livet med synshandicap. Skulle de for eksempel lære dem blindskrift?

‘Svaret var nej. Det er meget svært at lære blindeskrift, når du kan se, og vi har ingen måde at vide, om de får brug for det. Der er også så mange teknologiske fremskridt med deres telefoner [for example, with audiobooks]. Vi må bare vente og se.’

Et andet forældredilemma er at håndtere forventninger. Edith fortæller, at en af ​​de ting, hun har haft svært ved, er, at Mia gerne vil være kirurg, når hun bliver stor. ‘Skal vi prøve at styre hende væk fra det? Men hvem er jeg til at sige, at hun ikke kan?’

De fire børn bliver venner med en familie i Namibia. Edith siger, at en anden grund til turen var at vise sine børn den virkelige verden – og uretfærdigheden i noget af det

Du kunne dog ikke møde en mere positiv, dygtig familie. Den fælles oplevelse er en trøst. Bestemt, de yngre drenge er i stand til at følge Mias meget rolige spor.

Edith siger, at en anden grund til turen var at vise sine børn den virkelige verden – og uretfærdigheden i noget af det. ‘Vi har mødt familier, der ikke har rindende vand, ingen elektricitet. Det har vist dem, at folk lider på mange niveauer, og at vi er utrolig heldige. Ja, som familie har vi udfordringer, men det har alle også«.

Deres tur lyder hårdt arbejde (‘Vi bor ikke i femstjernet luksus. Det er meget telte og busser’), men også et brag.

I løbet af de kommende seks måneder planlægger de at rejse til Malaysia, Thailand, Borneo og forhåbentlig Cambodja. Nogen detaljer, der stadig er på deres bucket list? “Hvaler,” griner Edith. “Og en vulkan – helst en levende, med lava, men jeg er ikke sikker på, hvor levedygtig det er.”