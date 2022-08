Has the expert behind Covid symptom tracker app ZOE now invented the most scientific diet ever? 

Het is aangekondigd als het meest wetenschappelijke dieetplan ooit – ontwikkeld door wereldberoemde wetenschappers en gebaseerd op gegevens van ‘s werelds grootste wereldwijde onderzoek naar voeding en gezondheid.

De beloften zijn gedurfd: verlies een halve steen in 12 weken, voel je ’80 procent energieker’ en voorkom hartziekten – en dat allemaal zonder ook maar één calorie te tellen.

Voordat ze beginnen, krijgen lijners een reeks doe-het-zelftests toegestuurd om thuis uit te voeren.

Deze zijn bedoeld om precies te meten hoe elk individu reageert op suiker en vet, en de kwaliteit van de allerbelangrijkste ‘vriendelijke’ bacteriën in onze darmen, die onder meer het honger- en verzadigingsgevoel beheersen, en hoe goed we voedsel verteren.

Met de resultaten kunnen experts elk voedsel een score geven om aan te geven hoe gezond het is voor uw persoonlijke genetische samenstelling. Hierdoor kunnen gebruikers volgens hen slimmere maaltijdkeuzes maken. Maar niets is van tafel.

Het dieet is ontworpen door professor Tim Spector, misschien beter bekend als oprichter van de ZOE Covid Symptom Tracker-app, die cruciaal inzicht bood in de veranderende aard van het virus.

Voordat hij werd afgeleid door de pandemie, was het belangrijkste onderzoeksgebied van Prof Spector gepersonaliseerde voeding, de theorie dat ons gewicht tot op zekere hoogte wordt bepaald door hoe ons lichaam bepaalde voedingsmiddelen verwerkt – en dit varieert van persoon tot persoon.

Het verklaart waarom, beweren voorstanders, sommige mensen de kilo’s lijken na een paar kommen pasta, terwijl anderen perfect in orde blijven.

Het dieet is ontworpen door professor Tim Spector (foto), misschien beter bekend als oprichter van de ZOE Covid Symptom Tracker-app, die cruciaal inzicht bood in de veranderende aard van het virus

Prof Spector zegt: ‘De meeste traditionele diëten houden hier geen rekening mee – en daarom mislukken ze. Maar eten volgens de fysiologie van uw lichaam kan ontstekingen verminderen – waarvan we weten dat ze verband houden met diabetes en hartaandoeningen – en slaperigheid en hongergevoel verminderen. En afvallen moet een aangename verrassing zijn.’

Het plan, genaamd ZOE (wat leven betekent in het Grieks) kost een oogverblindende £ 559 voor de testkit en een jaarlijks app-abonnement. Sinds de lancering in april hebben wereldwijd meer dan 300.000 klanten zich aangemeld.

Dus is dit eindelijk het antwoord op gewichtsverlies waar we allemaal op hebben gewacht? Gebruikers lijken zeker opgetogen.

Julie Holton, 57, verloor een steen in zeven maanden – en zegt dat dit het enige dieet is dat ooit heeft gewerkt om haar kilo’s na de menopauze te verschuiven. En de 51-jarige Paul Sculfor zegt dat hij na drie maanden op het plan een ‘uitbarsting van energie’ heeft gehad en geen middagdutjes meer doet.

Anderen zeggen dat ze ‘weggeblazen’ zijn door de informatie over hun lichaam en ‘afvallen en zich gezonder voelen’.

Toch blijven sommige experts niet overtuigd. Ze zeggen dat het spervuur ​​aan informatie van het plan obsessieve gedachten over correct eten veroorzaakt en een ongezonde focus op voedselscores.

En het moet gezegd worden dat de kosten – £ 559 per jaar of £ 399,95 voor vier maanden – een forse prijs zijn om te betalen voor aanbevelingen die niet verschillen van die op de NHS-website: eet meer groenten en minder suiker en vet.

En dan zijn er nog de vragen of de voordelen van het microbioom – de beestjes in ons lef waarvan wordt gezegd dat ze een rol spelen bij alles, van gewichtstoename tot het stimuleren van de stemming – overdreven zijn.

Diëten mislukt, maar met ZOE verloor ik een steen Julie Holton, 57, afgebeeld met haar zoon Julie Holton is maar al te bekend met mislukte diëten. De 57-jarige, hierboven afgebeeld met haar zoon Thomas, heeft het afgelopen decennium geworsteld om twee stenen kwijt te raken die sinds de menopauze zijn opgedaan. ‘Ik heb alles geprobeerd: koolhydraatarme, plantaardige en op psychologie gebaseerde programma’s’, zegt Julie, die in Florida woont, waar ze een antiekwinkel heeft. ‘Niets werkte. Ik was in de war omdat ik niet dacht dat ik slecht at. Ik zou pap hebben als ontbijt en rijst en kip als lunch en diner, met veel groenten.’ Nadat ze vorig jaar van haar huisarts over ZOE hoorde, meldde ze zich aan. ‘Ik vond de tests vrij eenvoudig, hoewel de muffins vies waren’, zegt ze. Julie hield van de monitor: ‘Het was fascinerend om naar te kijken. Ik had op een avond een kipburger en voelde me erg moe. ‘Ik controleerde de app en zag dat mijn bloedsuikerspiegel was gedaald.’ Julie heeft haar dieet drastisch herzien. ‘Pap scoorde laag voor mij, dus die heb ik geruild voor een eiwitomelet, en mijn lunches zijn nu salades met zaden en noten. Ze heeft in zeven maanden een steen verloren. Ze zegt: ‘In het begin was ik een beetje obsessief met het kijken naar mijn bloedsuikerspiegel en het controleren van scores voor elk voedsel, maar nu zit ik in een ritme.’

Dus wat is ZOE eigenlijk? Wanneer gebruikers een bestelling plaatsen, krijgen ze twee grote gele dozen toegestuurd, met daarin een groot aantal zelftesttools.

Een van de eerste taken voor gebruikers is om een ​​ontlastingsmonster naar de ZOE-wetenschappers te sturen om het microbioom te testen. Het team van Prof Spector controleert op tekenen van 30 bacteriesoorten – 15 ‘goed’ en 15 ‘slecht’ – voor eetlustregulatie en gewichtsbeheersing.

Daarna volgen tests om te meten hoe het lichaam reageert op vet en suikerhoudend voedsel – door speciaal samengestelde muffins te eten, ook in de doos.

Op dag drie ruilen klanten ontbijt en lunch in voor vetrijke muffins, voordat ze ‘s avonds een bloedtest doen door in een vinger te prikken en deze op te sturen voor analyse. Dit is ontworpen om te bepalen hoe snel verzadigd vet na het eten uit de bloedbaan wordt verwijderd – een marker voor het risico op hart- en vaatziekten.

Op dag vier doen gebruikers hetzelfde met de muffins die veel suiker bevatten in plaats van vet.

De reactie van het lichaam wordt gevolgd door een continue bloedglucosemeter – een klein rond apparaat dat op de achterkant van de bovenarm wordt geplakt en de bloedsuikerspiegel 24/7 in realtime bewaakt.

Deze sensor is een van de belangrijkste verkoopargumenten van ZOE. Deze apparaten zijn een bekend onderdeel van de behandeling van type 1 diabetici. De ziekte leidt tot een gevaarlijk hoge bloedsuikerspiegel en patiënten moeten regelmatig medicijnen injecteren om het onder controle te houden, dus ze moeten hun niveaus constant in de gaten houden.

Maar in het ZOE-plan wordt de sensor gedragen door gezonde mensen. Het doel is om pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel te volgen na het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Aanzienlijke bloedsuikerpieken gevolgd door crashes zouden ons hongeriger maken, terwijl een gestage afgifte van suiker in het bloed ons langer een vol gevoel geeft.

Een studie die vorig jaar werd gepubliceerd door de groep van Prof Spector aan King’s College London en andere wetenschappers van Harvard toonde aan dat deelnemers die twee tot vier uur na het eten een extreme daling van de bloedsuikerspiegel hadden, gemiddeld negen procent hongeriger waren dan anderen.

ZOE-gebruikers moeten alles wat ze eten terwijl ze de monitor dragen, loggen in een app die verbinding maakt met de sensor, zodat het algoritme verbanden kan leggen tussen voedsel en reacties op de bloedsuikerspiegel.

Ze worden ook aangemoedigd om een ​​verscheidenheid aan voedingsmiddelen te eten en hun bloedsuikerrespons via de app te controleren.

‘Mensen met onregelmatige bloedsuikers kunnen meer ontstekingen hebben, hebben meer kans om aan te komen en hart- en vaatziekten te ontwikkelen’, zegt prof. Spector.

Drie weken later krijgen gebruikers hun resultaten in drie rapporten die hun reactie op suikerachtig en vet voedsel en de balans van goede en slechte darmbacteriën beschrijven.

In de tussentijd heeft de app op basis van de analyse scores op 100 berekend voor miljoenen alledaagse voedingsmiddelen. Hoe lager de score, hoe minder goed je lichaam ermee omgaat.

Het doel is om bij elke maaltijd een score van 75 te behalen, en alles onder de 25 wordt als slecht gemarkeerd. Gepersonaliseerde wekelijkse maaltijdplannen, gemaakt door de app, doen het harde werk.

Prof Spector legt uit: ‘Neem een ​​bagel. Voor mij scoort een bagel twee, omdat het mijn bloedsuikerspiegel aanzienlijk doet stijgen, het vet erin in mijn bloed blijft hangen en het bevat heel weinig om mijn microbioom te helpen.

‘De app zegt misschien dat ik het om de paar weken moet eten, in plaats van elke dag.’

Volgens dr. Duane Mellor, hoofd voeding aan de Aston University, zijn pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel echter niet zo belangrijk. ‘Als je diabetes type 1 hebt, zijn deze sensoren effectief omdat mensen moeten kunnen beoordelen hoeveel insuline ze injecteren, op basis van hoe hun bloedglucose stijgt. Maar dat komt omdat ze niet genoeg insuline produceren.

‘Voor alle anderen… is het normaal om na het eten een verhoging van de bloedglucose te krijgen, en dit trekt meestal binnen een paar uur weer weg.’

Dr. Mellor zet vraagtekens bij de nauwkeurigheid van het volgen van glucose. ‘Er zijn een aantal hormonen die kunnen interageren met bloedglucose en de resultaten kunnen beïnvloeden. Hormonen die vrijkomen als we wakker worden, kunnen bijzonder hoge pieken in de bloedsuikerspiegel veroorzaken.

‘En bij intensief sporten na het eten komt er adrenaline vrij, waardoor de bloedsuikers langer op peil blijven. Je zou hetzelfde voedsel moeten eten, drie of vier keer onder dezelfde omstandigheden om er zeker van te zijn dat het het voedsel zelf is dat het patroon in bloedsuikers veroorzaakt.’

Hoe zit het met bewijs dat onregelmatige bloedsuikers in verband brengt met obesitas en hartaandoeningen? ‘Je zult je bloedglucose niet per se beter onder controle krijgen door te volgen’, zegt dr. Mellor. ‘Het is veel beter om samen te werken met een voedingsdeskundige die kan helpen bij het kiezen van voedingsmiddelen waarvan bekend is dat ze ons allemaal langer een verzadigd gevoel geven, en om beter te leren luisteren naar de hongersignalen van je lichaam.’

ZOE-gebruikers moeten alles wat ze eten terwijl ze de monitor dragen in een app loggen – die verbinding maakt met de sensor – zodat het algoritme verbanden kan leggen tussen voedsel en bloedsuikerreacties (stockafbeelding)

Een beoordeling uit 2018 van beschikbaar bewijsmateriaal in het British Medical Journal concludeerde dat continue glucosemeters niet effectiever zijn om mensen te helpen gewicht te verliezen dan een educatieve sessie met een getrainde diëtist.

Er zijn ook vragen over wat ZOE definieert als goede en slechte darmbacteriën.

Glenn Gibson, hoogleraar voedselmicrobiologie aan de Universiteit van Reading, heeft 20 jaar lang onderzoek gedaan naar de fijne kneepjes van darmbacteriën – en hun effect.

Hij zegt: ‘Ik vraag me af of een enkel ontlastingsmonster een nauwkeurige weergave geeft van bestaande darmbacteriën, omdat ze veranderen als reactie op een hele reeks factoren, zoals voedsel en lichaamsbeweging. Om te weten welke darmbacteriën iemand heeft, moet je een aantal weken na elkaar monsters nemen.’ Dr. Mellor voegt toe: ‘Uiteindelijk zijn voedingsmiddelen met veel vriendelijke darmbacteriën meestal fruit, groenten, noten en volkoren zoals volkorenbrood.

‘Moeten we echt £ 400 betalen en een mooie test doen om erachter te komen dat meer broccoli en appels eten waarschijnlijk goed voor ons is?’

Dr. Mellor is van mening dat de risico’s opwegen tegen de voordelen. ‘Het controleren van je bloedglucoserespons elke keer dat je iets eet, is niet anders dan de obsessieve calorietelling die we zien bij mensen met een eetstoornis’, zegt hij. ‘Je gebruikt technologie gewoon om een ​​disfunctionele relatie met voedsel te rechtvaardigen.’

Een diëtist die zich zorgen maakt over gepersonaliseerde voeding is Destini Moody, die zich voornamelijk bezighoudt met atleten en is gevestigd in Los Angeles, waar continue glucosemeters populair zijn bij sportieve mensen.

Ze zegt: ‘Ze willen altijd dingen proberen waarmee ze een stap boven de rest uitstijgen. Ik zie niet in hoe het nuttig kan zijn om de ingewikkelde processen van de normale lichaamsfunctie te bekijken.’