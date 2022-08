Has the Chinese wet market at centre of Covid origin secretly RE-OPENED? Images suggest so

Er zijn foto’s opgedoken van dode dieren op het dak van een Chinese markt die verband houden met de oorsprong van Covid, wat de vrees doet rijzen dat deze in het geheim is heropend.

Wetenschappers met adelaarsogen hebben op de controversiële Huanan Seafood Market in Wuhan rijen gevilde beesten gevonden die bungelen aan droogrekken.

De afbeeldingen zijn afgelopen december vastgelegd op Google Maps – bijna twee jaar nadat de markt werd gesloten vanwege zorgen dat het een broedplaats voor ziekten was.

Maar ze kwamen pas deze week aan de oppervlakte, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid dat de beruchte natte markten van China weer normaal zijn, ondanks hun pandemie-veroorzakende potentieel.

De Huanan-markt – die tientallen exotische dieren huisvestte in smerige omstandigheden – wordt beschouwd als een van de meest waarschijnlijke bronnen van Covid.

De meeste vroege gevallen bezochten of hadden banden met de kraampjes en het was bekend dat er dieren werden gehouden die het virus kunnen herbergen, waaronder wasbeerhonden, schubdieren en nertsen.

In januari 2020 sloten Chinese functionarissen de markt voor onbepaalde tijd en later dat jaar verbood het de verkoop van wilde dieren voor voedsel onder toenemende kritiek.

Dr. Angela Rasmussen, een Amerikaanse viroloog die de nieuwe beelden deelde, beschreef ze als ‘puzzel’. Andere experts zeiden dat ze ‘zeer verontrustend’ waren.

Er zijn foto’s opgedoken van dode dieren die op het dak van de Huanan Seafood Market hangen die verband houden met de oorsprong van Covid. Ze tonen verschillende rijen van wat lijkt op meerdere soorten dode dieren die aan droogrekken hangen. Sommige karkassen lijken gevild en andere lijken te zijn gestript met hun vacht nog intact

De wazige afbeeldingen tonen ook verschillende tabellen met wat lijkt op dierenhuiden erop

De vraag of de wereldwijde uitbraak begon met een overloop van dieren in het wild die op de markt werden verkocht of lekte uit het Wuhan-lab op slechts 13 kilometer over de Yangtze-rivier, heeft geleid tot een fel debat over hoe de volgende pandemie kan worden voorkomen. Twee vorige maand gepubliceerde studies wijzen op een natuurlijke overloop op de Huanan-wildmarkt. Positieve uitstrijkjes van vloeren, kooien en toonbanken traceren het virus ook terug naar kraampjes in de zuidwestelijke hoek van de markt (linksonder), waar destijds dieren werden verkocht die mogelijk Covid konden herbergen voor vlees of bont (rechtsonder)

De nieuwste afbeeldingen tonen verschillende rijen van wat lijkt op meerdere soorten dode dieren die aan droogrekken hangen.

Sommige karkassen lijken gevild en andere lijken te zijn gestript met hun vacht nog intact.

De wazige foto’s tonen ook verschillende tafels met wat lijkt op dierenhuiden erop.

De afbeeldingen zijn beschikbaar op Google Earth – dat satellieten en vliegtuigen gebruikt om steden in kaart te brengen – en dateren van december 2021.

Streetview en andere Google-services zijn in China verboden als onderdeel van de algemene censuur van internet door de Communistische Partij.

Professor Lawrence Young, een microbioloog aan de Universiteit van Warwick, reageerde op de beelden tegen MailOnline: ‘Mijn reactie is zeer verontrustend.

Een foto van januari 2021, gemaakt door Reuters, toont hetzelfde dak – vanuit een andere hoek – en de droogrekken liggen leeg

Op een tweede reeks foto’s, genomen in februari 2021, lijkt een klein aantal dierenhuiden op één rek te drogen. Vreemd genoeg zijn deze beelden gemaakt op de laatste dag van het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie naar de markt

‘Wat moet de internationale gemeenschap doen om regeringen te overtuigen van de noodzaak om natte markten te beheersen?

‘We weten dat bijna alle infecties die de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen als een bedreiging voor de menselijke volksgezondheid, afkomstig zijn van dieren.

‘Toch lijkt er een enorme kloof te bestaan ​​tussen de veterinaire en de menselijke volksgezondheid.’

Professor Paul Hunter, een expert op het gebied van infectieziekten aan de Universiteit van East Anglia, vertelde MailOnline dat ‘als de handel in wilde dieren in grote steden doorgaat, het slechts een kwestie van tijd is voordat we een nieuwe pandemie zien’.

Is Covid toch opgekomen in de beruchte natte markt van Wuhan? Het felle debat over de oorsprong van de Covid-pandemie werd vorige maand opnieuw aangewakkerd nadat twee nieuwe onderzoeken beweerden de uitbraak te herleiden tot een beruchte markt voor het slachten van dieren in Wuhan. Eén liet voor het eerst zien hoe de vroegste gevallen bij mensen zich in de winter van 2019 in een kleine straal rond de Huanan Seafood Market verzamelden. Nauwkeurigere analyse van uitstrijkjes van vloeren, kooien en toonbanken traceren het virus terug naar kraampjes in de zuidwestelijke hoek van de markt, waar destijds dieren die Covid kunnen herbergen, werden verkocht voor vlees of bont. Een tweede onderzoek beweerde de exacte datum te hebben vastgesteld waarop de eerste dier-op-mens infectie plaatsvond – 18 november 2019 – na het uitvoeren van genetische analyse op honderden monsters van de eerste menselijke dragers. Onderzoekers achter die studie zeggen ook dat ze bewijs hebben gevonden dat een andere eerste generatie soort zich op de natte markt verspreidde – wat, als dat waar is, beide originele lijnen binnen haar muren zou plaatsen. Tot voor kort waren de enige Covid-gevallen die verband hielden met de markt Lineage B, waarvan werd gedacht dat deze zich na Lineage A had ontwikkeld. Voorstanders van de hypothese van een accidenteel laboratoriumlek gebruikten dit als bewijs dat het virus pas op de markt kwam nadat het zich elders in Wuhan had ontwikkeld. Maar critici bagatelliseerden of betwistten de bevindingen volledig, en waarschuwden dat beide onderzoeken zijn uitgevoerd door dezelfde groep academici die regelmatig hebben gepleit voor de theorie van natuurlijke oorsprong. Om ons verhaal destijds te lezen, klik hier.

De Huanan Seafood Market werd in januari 2020 gesloten en gedesinfecteerd toen Chinese onderzoekers de kraampjes en oppervlakken afvegen op zoek naar sporen van Covid.

Op 11 december 2020 meldde Reuters dat de markt nog steeds leeg en gebarricadeerd was.

Een team van wetenschappers onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bezocht op 31 januari 2021 de natte markt als onderdeel van een onderzoek naar haar rol in de pandemie.

Het is onduidelijk wanneer en of de markt officieel heropend is.

Maar een verbod dat op 22 januari 2020 werd opgelegd, maakte het illegaal om producten van wilde dieren voor voedsel in Wuhan te verkopen – en daarom veroorzaken de foto’s alarm bij wetenschappers.

In februari 2021 kondigde de Chinese regering een verbod aan op de handel en consumptie van de meeste wilde dieren in heel China.

Dit was gericht op dieren van slangen tot bamboeratten, die voorheen via een complex vergunningensysteem konden worden verkocht.

Het stond mensen nog steeds toe om bepaalde soorten te eten, zoals herten, die volgens gevestigde technieken worden gekweekt en een laag risico voor de menselijke gezondheid vormen.

Het verbod had geen betrekking op de consumptie van producten van wilde dieren in de traditionele Chinese geneeskunde, waardoor een mogelijke maas in de wet open bleef.

De nieuwe afbeeldingen werden onthuld in een Twitter-thread door Dr. Rasmussen, die ze vergeleek met foto’s van de markt tijdens de pandemie.

Luchtfoto’s gemaakt door Reuters in januari 2021 – een jaar nadat de markt was gesloten – tonen lege droogrekken op hetzelfde deel van het dak.

Op een tweede reeks foto’s die in februari zijn gemaakt, lijkt een klein aantal dierenhuiden op één rek te drogen.

Vreemd genoeg werden deze beelden gemaakt op de laatste dag van het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie naar de markt.

Dr. Rasmussen zei in een tweet: ‘Maar dan 10 maanden later, in december 2021, lijken de droogrekken vol te zitten.

‘Er staat ook een tafel met wat op dierenhuiden lijkt erop.

‘Als dit verse dierenhuiden zijn, is het een raadsel waarom ze er een jaar na sluiting van de markt zouden zijn.’

Het komt slechts enkele weken nadat twee cruciale studies de theorie ondersteunden dat de Huanan-markt de ware bron van de pandemie was.

Er is hevig gedebatteerd over de vraag of Covid is voortgekomen uit een natuurlijke overloopgebeurtenis of dat het virus uit een laboratorium is gelekt.

De natte markt werd oorspronkelijk aangeprezen als de bron van de Covid-pandemie toen tweederde van de eerste 40 mensen die met het virus in het ziekenhuis waren opgenomen, banden hadden met de kraampjes.

Maar de zorgen begonnen toe te nemen toen bleek dat het Wuhan Institute of Virology op dat moment uitgebreid werkte aan vleermuiscoronavirussen.

De biochemische faciliteit van niveau vier bevindt zich op slechts 8 mijl afstand van de markt, aan de andere kant van de Yangtze-rivier.

Experts van het WIV hebben uitgebreid gewerkt aan vleermuis- en andere dierlijke coronavirussen en het was bekend dat ze experimenteerden met de naaste verwanten van Covid.

Het voerde ook controversiële winst-van-functie-experimenten uit waarbij gesleuteld werd aan virussen om ze besmettelijker of dodelijker te maken.

Er is hoe dan ook nooit enig direct bewijs geweest, waardoor het debat woedde.

Maar in juli beweerden twee studies dat ze de balans hadden doorgeslagen ten gunste van een natuurlijke oorsprong.

Eén liet voor het eerst zien hoe de vroegste gevallen bij mensen zich in de winter van 2019 in een kleine straal rond de Huanan Seafood Market verzamelden.

Een nauwkeurigere analyse van uitstrijkjes van vloeren, kooien en toonbanken bracht het virus terug naar kraampjes in de zuidwestelijke hoek van de markt.

Dieren die Covid kunnen herbergen, werden destijds verkocht voor vlees of bont, wat de theorie zwaarder maakte.