Greg Norman confirms Tiger Woods rejected a $700-$800MILLION offer to join LIV golf to Tucker Carson

LIV Golf-commissaris Greg Norman bevestigde dat de controversiële, door Saudi gesteunde ontsnapping probeerde Tiger Woods weg te lokken met een obscene deal van 700-800 miljoen dollar, terwijl hij de PGA Tour bekritiseerde omdat hij hypocriet was.

De serie, die wordt ondersteund door het staatsvermogensfonds van Saoedi-Arabië, heeft met de PGA Tour en de DP World Tour een grote burgeroorlog in de sport veroorzaakt nadat het enkele van de sterren van de sport met lucratieve deals had gestroopt – en zelfs probeerde de grootste naam in golf, Woods.

Norman, een tweevoudig grote kampioen, verscheen maandagavond in de Tucker Carlson Show van Fox News en sloeg terug op de rivaliserende tour toen hij de PGA Tour beschuldigde van het blijven aannemen van sponsorgeld van Saoedische geldschieters.

Toen Carlson vroeg of het bod van $ 700-800 miljoen aan Woods dat hij had zien rondzwerven correct was, bevestigde Norman dat het bedrag ‘ergens in die buurt’ was.

‘Dat aantal was er al voordat ik CEO werd’, gaf Norman toe. ‘Dat nummer is er geweest, ja.

‘Tiger is een naaldverhuizer. Dus je moet natuurlijk naar het beste van het beste kijken. De oorspronkelijk benaderde tijger voordat ik CEO werd, dus ja, dat aantal ligt ergens in die buurt.’

De 15-voudig grote kampioen en trok enorm veel publiek toen hij in april zijn spectaculaire terugkeer maakte op de Masters na zijn horror-auto-ongeluk in februari 2021 en hem de grootste blockbuster-attractie voor LIV Golf zou opleveren.

Maar ondanks het mega-geldaanbod slaagde LIV Golf niet in hun staatsgreep.

LIV Golfcommissaris Greg Norman verscheen maandagavond op de Tucker Carlson-show

Carlson (midden) met voormalig president Donald Trump (rechts) op het LIV Golf-evenement vorige week

Norman bevestigde dat 2019 Masters-kampioen Tiger Woods $ 700-800 miljoen werd aangeboden om mee te doen

In feite is de golfer een van de meest uitgesproken sterren tegen de organisatie geweest.

Vooruitlopend op het 150e British Open Championship in juli, sloeg Woods de Saoedische rebellen te lijf omdat ze de sport ‘de rug toekeerden’.

‘Ik ben het niet eens met degenen die naar LIV zijn gegaan, ik denk dat ze de rug hebben gekeerd naar wat hen in staat stelde om deze positie te bereiken,’ begon hij. ‘Sommige spelers hebben nog nooit de kans gehad om te spelen op een van de tours.

‘Ze zijn rechtstreeks van de amateur-rangen naar die organisatie gegaan en hebben nooit echt de kans gehad om te voelen hoe het is om een ​​schema te spelen of in grote evenementen te spelen.

Woods, 46, sloeg de ontsnappingstour af voorafgaand aan het 150e British Open Championship

De 15-voudig grote kampioen verwoestte de Saoedische tourrebellen omdat ze PGA Tour de rug toekeerden

‘Sommige van deze spelers krijgen misschien niet eens de kans om in grote kampioenschappen te spelen. Dat is een mogelijkheid. Ze zullen hier nooit de kans krijgen om dit te ervaren. Loop over de fairways bij Augusta National.

‘Ik begrijp het niet. Wat doen deze spelers voor gegarandeerd geld, wat is de prikkel om te oefenen? Wat is de prikkel om naar buiten te gaan en het in de modder te verdienen?

‘Je krijgt gewoon veel geld vooraf en speelt een paar evenementen en speelt 54 holes.

‘Ze draaien schelle muziek. Ik begrijp 54 holes voor de Senior Tour. De jongens zijn ouder en een beetje meer in de war. Als je jong bent, horen daar 72-gatentesten bij. Vroeger hadden we 36-holes play-offs voor majors.

De Australiër overhandigt Henrik Stenson de trofee voor het winnen van het derde LIV Golf Series-evenement

‘Ik zie alleen niet in hoe dit op de lange termijn positief is. Het zou triest zijn om te zien dat sommige van deze jonge kinderen nooit de kans krijgen om over dit heilige terrein te lopen en in deze majors te spelen.’

Woods riep Norman zelfs rechtstreeks omdat hij erop stond dat iedereen een andere kijk had op de Australiër.

‘Ik weet waar de PGA Tour voor staat, wat het ons heeft gegeven: het vermogen om onze carrières na te jagen, de trofeeën waarvoor we spelen en te verdienen wat we krijgen en de geschiedenis die deel uitmaakt van dit spel’, zei hij.

‘Ik weet dat Greg in het begin van de jaren negentig probeerde te doen wat hij nu doet. Het werkte toen niet en hij probeert het nu te laten werken. Ik zie nog steeds niet in hoe dat in het belang van de game is.

‘Alle bestuursorganen, de PGA Tour, de European Tour, alle majors – we zien het allemaal anders dan Greg.’

De ontsnappingstournee heeft intensief onderzoek en verzet ondergaan vanwege zijn banden met de Saoedi-Arabische regering.

Norman sloeg echter terug op critici van de door Saoedi-Arabië gefinancierde serie die beweerden dat de PGA Tour geen martelaren zijn.

Norman sprak afgelopen weekend met Carlson op de Trump National Golf Course Bedminster

De tweevoudig grote kampioen sloeg terug op de PGA Tour (foto commissaris Jay Monahan)

De Australiër leek de PGA Tour als hypocriet te bestempelen en vroeg zich af waarom alleen LIV Golf kritiek kreeg vanwege zijn banden met het koninkrijk.

‘De PGA-tour heeft volgens mij zo’n 27 sponsors op de PGA-tour met meer dan 40 miljard dollar aan zaken op jaarbasis in Saoedi-Arabië’, beweerde hij.

‘Waarom belt de PGA-tour niet met de CEO’s van deze sponsors — die zeggen dat we geen zaken met u kunnen doen omdat u zaken doet met Saoedi-Arabië?

‘Waarom nemen ze het op tegen professionele golfers? Mannelijke professionele golfers. De LPGA Tour wordt gesponsord door Aramco. De grootste sponsor van vrouwengolf ter wereld is Aramco. Maar er werd met geen woord over hen gesproken.

Norman vroeg zich af waarom alleen LIV Golf tegenslag kreeg, toen Aramco vrouwengolf sponsorde

‘Waarom zijn wij de ogres? Wat hebben we verkeerd gedaan? We zijn onafhankelijke contractanten, we hebben het recht om overal ter wereld te spelen.’

Donald Trump organiseerde vorige week het derde evenement van de LIV Golf-uitnodigingsserie in zijn Trump National Golf Club Bedminster.

Families van de slachtoffers van de aanslagen van 9/11 waren verontwaardigd over het besluit van de voormalige president om het door Saoedi-Arabië gefinancierde evenement te organiseren.

50 mijl verwijderd van het evenement van vorige week in Bedminster vochten de families van de slachtoffers van 9/11 tegen tranen

Families van wie dierbaren zijn omgekomen bij de aanval hadden Trump gesmeekt om de serie niet te hosten

De 9/11 Justice Group protesteerde vrijdag tegen het evenement, de eerste dag van het toernooi, terwijl eerder in de week Brett Eagleson, voorzitter van de groep, DailyMail.com vertelde dat de stap ‘Amerika onteerd’.

Toen hem echter werd gevraagd naar de betrokkenheid van de 45e president bij de serie, begroette Norman Trump als ‘fantastisch’ en beweerde dat hij ‘niets kon schelen’ over het probleem dat sommige Amerikanen met de serie hebben.

Op de vraag waarom sommige Amerikaanse burgers boos zijn op de serie en de banden met Saoedi-Arabië, antwoordde Norman: ‘Ik weet het niet. Het kan me echt niet schelen.

‘Ik hou gewoon zoveel van het spel en ik wil het golfspel laten groeien en we zien die kans niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen.

Trump en Norman op het podium tijdens dag drie van het evenement met Yasir Al Rumayyan (tweede van links), gouverneur van het Public Investment Fund dat de afgescheiden golfserie ondersteunt

Norman prees Trump als ‘fantastisch’ vanwege zijn rol bij het hosten van het toernooi in New Jersey

De voormalige president praat met de Fox News-presentator terwijl ze toekijken vanaf de 16e tee

‘We zien het voor NCAA en jongere generaties. We zien het als een weg naar mogelijkheden voor de kinderen om het nieuwe daarbuiten te ervaren. LIV is de toekomst van golf.’

‘Ik ken Donald al heel lang,’ voegde hij eraan toe. ‘Ik speelde met golf — golf met hem voordat hij president was. Ik heb golfbanen gedaan die hij heeft verworven. Zijn passie voor het golfspel is net zo gepassioneerd als hij is geweest [as] een president waar sterren en strepen door zijn bloed stromen.

‘Hij houdt van golf en ziet de commerciële kansen en wat golf hem kan bieden. Trump Bedminster is niet anders. Het lidmaatschap is hier vol. Het is een commerciële entiteit. Het is een operatie waar hij inkomsten uit kan halen.

Trump was de hele week een vast onderdeel op de eerste tee terwijl hij met spelers praatte

Trump reed over de baan in een golfkar die was versierd met een presidentieel zegel

Trump maakte grappen met teamcaptain Brooks Koepka tijdens de LIV Invitational op vrijdag

‘Dus toen we begonnen, uiteraard als start-up, hadden we locaties nodig. We waren in gesprek met hem en we onderhandelden met hem over een locatievergoeding en hij vond het geweldig.

‘Hij is op de achtergrond geweest, maar op de voorgrond. Hij is deze week fantastisch geweest. Hij stelt zichzelf niet voor LIV. Hij heeft het omarmd.

‘Hij loopt naar de eerste tee, hij zal LIV laten ademen, wat ik fantastisch vind. Ik ben elke dag bij hem geweest. Het is een kans voor ons omdat het geweldige locaties zijn. Spelers zijn er dol op. Mooie kans voor ons om te laten zien.’