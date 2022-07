Green Magic Homes fighting to repair reputation in Australia as victim loses $400k to builder

Een gerenommeerd bouwbedrijf uit de Verenigde Staten dat ‘hobbit’-huizen van de toekomst creëert, is woedend en vecht om zijn reputatie in Australië te herstellen nadat een bouwer naar verluidt schurkenstaten was en diepbedroefde bosbrandslachtoffers van hun spaargeld oplichtte.

Eco-bouwer Green Magic Homes begon in de VS, maar is sindsdien uitgebreid naar 29 landen en bouwde duurzame huizen.

De milieuvriendelijke eigendommen, die eruitzien als iets dat rechtstreeks uit Lord of the Rings komt, zijn over de hele wereld gebouwd, ook in de VS, Noorwegen en India.

De kleine milieuvriendelijke huisjes zijn ontworpen om onder een laag gras en aarde te bestaan. Gebouwd uit een verzameling geprefabriceerde schelpen gemaakt van vezelversterkt polymeer, zijn de schilderachtige huizen volledig waterdicht en ontworpen om sterke wind en vuur te weerstaan.

Het bedrijf hoopte op succes in Australië, maar sinds 20 juni, toen Fair Trading NSW aankondigde dat het de licentie van Green Magic Homes in Australië zou beëindigen, heeft het bedrijf gevochten om het terug te krijgen.

Een klant sprak met Daily Mail Australia over haar schokkende behandeling en het moment dat ze werd benaderd door een Australische bouwer genaamd Glenn Stevenson.

Stevenson, zo beweert het vermeende slachtoffer, beloofde een milieuvriendelijk ‘hobbit’-huis dat in de aarde zou worden gebouwd om het koel te houden, waarbij bouwers uiteindelijk mos op het dak legden om ook de temperatuur te regelen.

De klanten, van wie de meesten rouwden om het verlies van hun bezittingen na het verwoestende bosbrandenseizoen begin 2021, werd ook beloofd dat de huizen volledig brandveilig zouden zijn.

Australiërs die hun huis verloren door bosbranden beweren dat ze ook geld hebben verloren aan een man die een bedrijf runt dat milieuvriendelijke huizen in hobbit-stijl maakt

De huizen zijn gebouwd in bijna 30 landen over de hele wereld, maar zijn nooit voltooid in Australië

Sarah*, uit het zuiden van NSW, zei dat het wrak van haar huis nog steeds aan het smeulen was toen ze werd benaderd door de heer Stevenson, die beloofde alles uit de as te herbouwen.

Sarah zei dat ze Green Magic Homes Australia $ 535.000 betaalde – alles wat ze nog had – om twee huizen in hobbit-stijl op haar eigendom te bouwen.

In plaats van de twee huizen heeft Sarah ‘twee gaten in de grond’ en kan ze nergens meer wonen.

Nadat ze geen vooruitgang zag en ‘verdacht’ werd, vroeg Sarah uiteindelijk haar geld terug.

In documenten die door Daily Mail Australia zijn ingezien, kreeg Sarah $ 130.000 van haar geld terug, maar ze zei dat ze bang was dat de rest van het geld niet zou worden teruggegeven.

Vanaf 22 juli wacht Sarah nog steeds op de teruggave van de resterende $ 405.000.

‘Al zijn verhalen bleven veranderen over waar mijn schelpen (voor de huizen) zijn, toen realiseerde ik me dat ik gewoon werd belazerd’, zei ze.

‘Ik heb alleen twee grote gaten in de grond.

‘De as (van de vuren) was nog heet toen Glenn hier kwam.

‘Hij stond naast me in de as, gaf me een zakdoek om mijn tranen weg te vegen en zei dat ik me geen zorgen moest maken en dat ik alleen maar de sleutel in het slot hoefde te draaien… alles wat uit zijn mond komt is een leugen.’

Een inwoner van NSW zei dat ze meer dan $ 500.000 betaalde voor twee huizen, maar in plaats daarvan een hoop vuil achterliet (foto, haar bouwplaats)

Glenn Stevenson (foto) gebruikte de naam van het Amerikaanse bedrijf, maar Green Magic Homes beweert dat hij ‘nooit rechtstreeks’ was ingehuurd om het te doen

Sarah hoopt dat ze al haar geld terugkrijgt nadat het moederbedrijf erbij betrokken raakte en contact begon te zoeken met vermeende slachtoffers.

In een gesprek met Daily Mail Australia zei de woordvoerder van Green Magic Homes, Alexander Grieg, dat het bedrijf nog steeds in gesprek was met de NSW Fair Trading Commissioner en hoofdonderzoeker om zijn licentie terug te krijgen en ‘nauw samenwerkte met de betrokkenen’.

‘Hoewel Green Magic Homes in de Verenigde Staten niet verantwoordelijk is voor de activiteiten en het gedrag van Glenn Stevenson, is ons bedrijf er kapot van om meer te weten te komen over de Australiërs die door zijn acties zijn getroffen en willen we deze individuen helpen verder te gaan met hun leven’, zei de heer Grieg.

‘Green Magic Homes is een gerenommeerd bedrijf gerund door idealisten die zich richten op het verbeteren van het leven van mensen door middel van onze innovatieve producten. We werken om te dienen en vinden onrecht verwerpelijk, dus we gaan deze situatie oplossen.

‘We werken samen met een Australisch bedrijf dat eventuele verkeerde handelingen gaat rechtzetten. Kortom, we zijn van plan om de bouw van het stel in Verona af te ronden en we zijn van plan om de andere getroffenen een volledige terugbetaling te geven.’

De kleine milieuvriendelijke huisjes zijn ontworpen om onder een laag gras en aarde te bestaan ​​en te beschermen tegen de elementen

Green Magic Homes houdt vol dat het er nooit mee instemde dat de heer Stevenson zijn naam mocht gebruiken – of zijn gepatenteerde groene modulaire bouwsysteem.

‘In plaats daarvan raakte hij betrokken bij het wereldwijde merk als subdistributeur voor regionale distributeurs Green Magic Homes Australasia, onder leiding van de gevestigde eco-architect Alex Grieg uit Nieuw-Zeeland’, aldus het bedrijf.

De heer Stevenson ontkent alle beschuldigingen die tegen hem zijn geuit en vertelde Daily Mail Australia dat hij werkte om Sarah de rest van haar geld te betalen.

Hij beweerde dat de Australische tak van Green Magic Homes moest stoppen met werken aan Sarah’s twee huizen omdat ze niet door de raad wilde gaan.

‘Ik heb haar gezegd dat je geen garantieverzekering voor huiseigenaren kunt krijgen, tenzij je via de gemeente gaat,’ zei hij.

‘We zeiden “het is te moeilijk, we krijgen je geld terug”.’

Sarah zei dat Glenn Stevenson op haar eigendom arriveerde terwijl de as ‘nog heet’ was, en beloofde haar een huis te herbouwen

Afgebeeld is een verbrande auto die werd achtergelaten op Sarah’s eigendom van de branden in het zuiden van NSW

Een ander stel dat hun huis verloor door de branden in Cobargo, in het zuiden van NSW, beweert ook dat ze geld hebben verloren aan GMHA en een huis hebben dat nog maar voor 40 procent af is.

De heer Stevenson zei dat de vertraging van het huis van het Cobargo-paar te wijten was aan Covid en weersfactoren, maar gaf toe dat het ‘een stuk langzamer werd gemaakt dan we hadden gewild’.

De heer Stevenson beschreef de controverse rond zijn bedrijf als een ‘storm in een theekopje’.

De bouw stopte volledig na de intrekking van de vergunning, waardoor het echtpaar nu gedwongen is om in een container te wonen.

Green Magic Homes in de VS is echter al bezig om een ​​andere erkende bouwer te krijgen om het project af te ronden.

‘Ze hebben gelijk als ze teleurgesteld zijn dat we het huis niet snel hebben gebouwd, maar er waren dingen bij de hand’, zei de heer Stevenson, wijzend op de Covid-lockdowns.

De aannemerslicentie voor Green Magic Homes Australia werd deze maand door NSW Fair Trading ingetrokken, waarbij de organisatie Aussies waarschuwde om met het bedrijf om te gaan

De heer Stevenson zei dat er nog maar zes weken werk aan het huis over was, wat nu niet mogelijk was omdat de vergunning werd ingetrokken.

‘Het team in de VS zet zich in voor sociale doelen en een van hun grootste zorgen is dat mensen in NSW niet beseffen dat we er zijn om te helpen’, zei Carlos Taminez, woordvoerder van Green Magic Homes.

‘We zullen samenwerken met erkende bouwers in Australië, ze leren hoe ze het product moeten bouwen en zelfs huizen tegen kostprijs kunnen leveren.

‘Onze bezorgdheid over de slachtoffers van de situatie is nog groter vanwege onze persoonlijke en institutionele passie voor en toewijding aan ecologische en sociale projecten.’

De vrouw uit het zuiden van NSW verloor alles aan het horrorbosbrandseizoen in 2020 en 2021

NSW Fair Trading heeft vorige maand een scherpe waarschuwing afgegeven aan Australiërs die overwegen een huis te huren bij Green Magic Homes Australia.

Destijds zei de minister van Fair Trading, Eleni Petinos, dat consumenten grote bedragen aan GMHA hadden betaald ‘met hun bouwwerken die nog moeten worden voltooid’.

‘Green Magic Homes bleek een contract te hebben gesloten om werk te verrichten zonder passende verzekering’, zei ze.

‘Op dit punt in het onderzoek lijkt het erop dat geld van klanten mogelijk is gebruikt voor persoonlijke uitgaven, waaronder reizen, boodschappen, restaurants, slijterijen, gokken en accommodatie.

‘De directeur van het bedrijf op het moment dat het een vergunning kreeg, heeft bij het aanvragen van een aannemersvergunning in 2021 geen eerdere veroordelingen bekend gemaakt voor fraudegerelateerde misdrijven.’

Toen Daily Mail Australia de heer Stevenson ondervroeg over het niet bekendmaken van zijn veroordelingen voor fraude, zei hij dat hij schuldig pleitte aan fraude nadat hij zes jaar geleden documenten had ondertekend waarvan hij niet wist dat ze onbetrouwbaar waren.

De heer Stevenson zei dat hij een taakstraf kreeg om te voltooien en dacht niet dat dit betekende dat hij eerdere veroordelingen moest uitspreken omdat hij geen gevangenisstraf uitzat.

‘Ik heb er geen geld aan verdiend, voor zover ik weet heb ik geen strafrechtelijke veroordelingen’, zei hij.

Hij ontkende ook dat hij het geld van de klant had gebruikt voor persoonlijke uitgaven.

De heer Stevenson zei dat hij geen loon verdiende toen het bedrijf van de grond kwam en de bedrijfskaart zou gebruiken voor zaken als boodschappen.

‘Ik kreeg geen loon, het was niet alsof ik werd betaald en ik gebruikte de bedrijfsrekening voor persoonlijke uitgaven’, zei hij.

Sarah’s huis werd verwoest in de branden voordat ze werd benaderd door Glenn Stevenson

Volgens de website van Green Magic Homes zijn er 18 huizen gebouwd over de hele wereld en 239 in voorbereiding en vergunning.

In een lijst van voltooide projecten, projecten in aanbouw en aanstaande, zijn er geen in Australië.

De Facebook-pagina van Green Magic Homes Australia is verwijderd, terwijl de Australië-specifieke website alleen een e-mail biedt over vragen over bouwopleidingen.

Een recente medewerker deelde op Facebook dat hij was gestopt en ‘walging’ van het bedrijf.

‘Niet alleen walgelijk, maar ook ontdaan voor alle andere mensen die hierdoor zijn getroffen’, schreven ze.

Een andere website toont ook de plannen voor een ontwikkeling van Green Magic Home-gebouwen in Lismore, genaamd Platypus Park.

Negentig huizen waren gepland voor het stuk land, maar er is niets gedaan en het nummer dat op de site wordt vermeld, gaat over.

* Sarah is niet haar echte naam.