Gov Abbott busses 100 to Democrat-led Windy City after forking out $12million on trips to NYC and DC

Texas stuurde woensdag ongeveer 100 migranten naar Chicago, terwijl de Republikeinse gouverneur Greg Abbott zijn inspanningen uitbreidt om de verantwoordelijkheid voor grensovergangen naar zijn democratische politieke tegenstanders te schuiven.

De bussen arriveerden rond 19.30 uur op het Union Station in Chicago – nadat bekend was geworden dat Texas al $ 12 miljoen heeft uitgegeven om migranten naar New York City en Washington DC te brengen.

Van de ongeveer 100 mensen die in de bussen zaten, waren er ongeveer 20 tot 30 kleine kinderen. Onder de buslading bevonden zich ook zwangere vrouwen en kinderen. De migranten zeiden dat ze uit Venezuela kwamen.

Texas heeft sinds april meer dan 7.000 migranten naar Washington DC en New York City vervoerd, waarbij op initiatief tot 8 augustus miljoenen werden uitgegeven, volgens staatsgegevens die zijn verkregen via een verzoek van de Freedom of Information Act.

Chicago is de nieuwste bestemming waar Texas migranten naartoe brengt als onderdeel van een strategie om de aandacht te vestigen op de toestroom van mensen die vanaf de zuidelijke grens aankomen

Ongeveer 100 migranten arriveerden woensdagavond met twee bussen op het Union Station in Chicago

De migranten leken in een goed humeur te zijn na hun reis van 1400 mijl vanuit Texas

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, kondigde aan dat de staat woensdag de eerste buslading van 100 migranten naar Chicago had gestuurd (bestandsfoto)

Texas heeft $ 12.707.720.92 betaald aan Wynne Transportation, de charterdienst die migranten naar de verschillende steden brengt.

Meer dan 7.400 migranten zijn sinds april met bussen naar DC vervoerd en sinds 5 augustus meer dan 1.500 naar New York City.

Abbott, die op zoek is naar een derde termijn bij de tussentijdse verkiezingen van november, zegt dat de bussen nodig zijn omdat de Democratische president Joe Biden er niet in is geslaagd de grens met Mexico te beveiligen.

US Border Patrol heeft tussen 1 oktober 2021 en 31 juli 2022 een recordaantal van 1,8 miljoen migranten gearresteerd aan de zuidwestgrens.

Het kantoor van de burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, noemde de praktijk van het busvervoer van migranten ‘racistisch’, maar bevestigde de toezegging van de stad om de nieuwkomers te verwelkomen

Het programma om migranten naar de andere steden te sturen maakt deel uit van Abbotts miljardeninspanningen om grensovergangen te beteugelen

Abbott riep woensdagavond de burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, een democraat, uit voor de ‘heiligdom’-wet van haar stad die de samenwerking met de federale immigratiehandhaving beperkt.

‘De passiviteit van president Biden aan onze zuidgrens blijft het leven van Texanen – en Amerikanen – in gevaar brengen en onze gemeenschappen overweldigen,’ begon Abbott.

‘Om de broodnodige hulp te blijven bieden aan onze kleine, overspoelde grenssteden, zal Chicago zich bij andere heiligdomsteden voegen… als een extra drop-off locatie.

‘Burgemeester Lightfoot wijst erop dat haar stad verantwoordelijk is om iedereen welkom te heten, ongeacht de wettelijke status’, zei Abbott in een verklaring. ‘Ik kijk ernaar uit om deze verantwoordelijkheid in actie te zien, aangezien deze migranten middelen ontvangen van een toevluchtsoordstad met de capaciteit om hen te dienen.’

Het kantoor van Abbott heeft gezegd dat migranten alleen met hun schriftelijke toestemming de staat uit worden vervoerd, hoewel het niet duidelijk is welke andere opties de migranten zijn aangeboden.

Een man stak zijn duim op toen hij samen met een liefdadigheidswerker de weg overstak om naar een opvangcentrum in New York, een toevluchtsoord, te worden gebracht na de lange reis van Texas op maandag

Er werden ook foto’s gemaakt van migranten die dinsdag vanuit Texas met de bus naar het busstation van Port Authority in Manhattan, New York kwamen

De migranten konden na hun aankomst in New York gretig worden gezien, wachtend om van boord te gaan

Immigranten die door gouverneur Abbot van Texas met de bus naar NYC zijn gebracht, komen aan bij de Port Authority Bus Terminal. Ze worden ontvangen door Miguel Castro, Commissaris voor Immigrantenzaken en Gayle Brewer in Manhattan

Na de aankondiging van Abbott reageerde Lightfoot en bevestigde op Twitter dat ongeveer vijf dozijn migranten vanuit Texas naar Chicago waren gestuurd.

“Chicago is een gastvrije stad en heeft als zodanig samengewerkt met verschillende afdelingen en instanties om ervoor te zorgen dat we ze met waardigheid en respect begroeten”, zei Lightfoot in een verklaring.

‘We begrijpen dat velen vluchten voor gewelddadige, traumatische of anderszins onstabiele omgevingen. We zullen reageren met essentiële diensten terwijl deze personen navigeren door de volgende stappen van hun reis en onze gemeenschapspartners hebben ijverig gewerkt om een ​​vangnet te bieden.

‘Als stad doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deze immigranten en hun families onderdak, voedsel en vooral bescherming kunnen krijgen. Dit is niet nieuw; Chicago verwelkomt elk jaar honderden migranten in onze stad en biedt de broodnodige hulp, staat in de verklaring.

: Immigranten lopen naar Union Station nadat ze vorige week in Washington, DC zijn aangekomen nadat ze vanuit Texas door het land zijn vervoerd, op bevel van de gouverneur van Texas, Greg Abbott

Immigranten die illegaal de Mexicaans-Amerikaanse grens zijn overgestoken, komen aan in Washington, DC

Immigranten vieren vorige week feest na aankomst in Washington, DC

Het was een moment voor selfies na de voltooiing van een reis van meer dan 1.000 mijl

‘Helaas is de gouverneur van Texas, Greg Abbot, zonder enige schaamte of menselijkheid. Maar sinds hij deze racistische praktijken van uitzetting heeft ingevoerd, werken we samen met onze gemeenschapspartners om de stad klaar te maken voor de opvang van deze personen.’

Sinds Abbott begon met het busvervoer, hebben de Democratische burgemeesters van Washington en New York City om federale hulp gevraagd.

Het heeft ook geleid tot een woordenstrijd tussen de burgemeester van New York, Eric Adams en Abbott.

Manuel Castro, de commissaris van de Big Apple van het Burgemeesterskantoor voor Immigrantenzaken, heeft Abbott beschuldigd van het plaatsen van beveiliging op de bussen om te voorkomen dat migranten uit de bus stappen voordat ze hun bestemming bereiken.

Abbott heeft dergelijke beweringen weerlegd.

‘Burgemeester Adams liegt ronduit en weet niets van de busactiviteiten in Texas. Migranten mogen uitstappen bij elk van de haltes op weg naar New York City of Washington, DC, aangezien ze zijn verwerkt en vrijgegeven door de federale overheid’, vertelde Abbott’s perschef Renae Eze aan de New York Post.

In Washington DC hebben nieuw aangekomen migranten in de hoofdstad moeite om permanente huisvesting en medische zorg te vinden.

Het Witte Huis heeft gezegd dat de inspanningen van Abbott en een soortgelijke druk van de gouverneur van Arizona, Doug Ducey, een andere Republikein, chaos zaait en migranten als politieke pionnen gebruikt.

Maar de afgelopen week stuurde de door de Democraten geleide stad El Paso, Texas ook een bus met migranten naar New York City en was van plan er een naar Chicago te sturen.

Immigratiewaakhonden zeggen dat bijna 4,9 miljoen niet-geautoriseerde immigranten de VS zijn binnengekomen sinds president Joe Biden vorig jaar aantrad, en New York en Los Angeles hebben bestempeld als de gevaarlijkste toevluchtsoordsteden van het land.

De Federation for American Immigration Reform (FAIR) zegt dat de recordstroom van mensen naar de VS sinds de inauguratie van Biden 3,4 miljoen grensoverschrijdingen omvat aan de zuidwestelijke grens en 900.000 anderen die daar onopgemerkt zijn binnengeglipt.

Het verbazingwekkende aantal draagt ​​bij aan het groeiende onbehagen dat de regering-Biden achter het stuur slaapt terwijl recordaantallen de zuidelijke grens oversteken, samen met drugs- en terreurverdachten, waardoor een meerderheid van de Amerikanen tot de conclusie komt dat dit neerkomt op een ‘invasie’.

De president van FAIR, Dan Stein, zei dat de instroom van bijna 5 miljoen mensen neerkwam op de ‘hele bevolking van Ierland’ die sinds 20 januari 2021 illegaal de VS is binnengekomen. Hij beschuldigde de regering van de ‘sabotage van de immigratiewetten van onze natie’.

Camerabeelden van drones van migranten, voornamelijk uit Mexico en Midden-Amerika, hebben de Democraten op een laag pitje gezet, waardoor het beleid van Biden wordt gebagatelliseerd als een bijdrage aan de recordbrekende migratiecijfers.

De migratietracker van Customs and Border Protection voor het fiscale jaar heeft voor het eerst in de geschiedenis van de VS de grens van 2 miljoen overschreden. Uit een Ipsos-enquête bleek dat 53 procent van de mensen zei dat mensenstromen aan de grens neerkwamen op een ‘invasie’.

In de afgelopen weken zijn er zelfs migranten betrapt die probeerden de grens over te steken in camouflagepakken, en zuidelijke, door de Republikeinen geleide staten maken er een show van om immigranten naar door Democraten geleide noordelijke steden te vervoeren.

Republikeinen zeggen dat het feit dat Biden de zuidelijke grens niet heeft bezocht sinds hij vorig jaar aantrad, aantoont dat hij de migratiecrisis niet serieus neemt en niet hard genoeg werkt om de humanitaire problemen aan te pakken waarmee grensgemeenschappen worden geconfronteerd.

De regering zei vorige maand dat ze toestemming had gegeven voor de voltooiing van de grensmuur tussen de VS en Mexico bij Yuma, Arizona. Biden beloofde tijdens zijn campagne om de bouw van muren te stoppen, maar de regering stemde later in met enkele barrières, daarbij verwijzend naar veiligheid.