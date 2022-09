‘Gloved beast’ rapist who sucker-punched a man outside Bronx restaurant is indicted with a felony

Een geregistreerde zedendelinquent die is beschreven als een ‘gehandschoend beest’ omdat hij een man in coma had geslagen, werd donderdag beschuldigd van een misdrijf.

Bui Van Phu, 55, een geregistreerde zedendelinquent die zes jaar in de gevangenis heeft gezeten met levenslange voorwaardelijke vrijlating, verscheen donderdag voor de Bronx Criminal Court.

De gouverneur van New York, Kathy Hochul, kwam persoonlijk tussenbeide in de zaak om ervoor te zorgen dat Phu in de gevangenis zou blijven, ondanks het feit dat het kantoor van de Bronx District Attorney’s aanvankelijk slechts een misdrijf tegen hem had aangeklaagd.

Uit de rechtbankverslagen van DailyMail.com blijkt dat Phu’s beschuldigingen nu tweedegraads mishandeling zijn, een misdrijf.

Borgtocht werd vastgesteld op $ 100.000 contant, $ 300.000 obligaties en $ 500.000 gedeeltelijk beveiligde obligaties. Hij blijft in hechtenis van het NYC Department of Corrections op een ‘parole hold’ en moet op 15 december weer voor de rechtbank verschijnen.

Jesus Cortes, 52, bleef achter met een gebroken schedel en een hersenbloeding na de aanval door Van Phu in de Bronx op 12 augustus.

Bronx DA Darcel Clark zei in een verklaring: ‘De verdachte, een voorwaardelijk vrijgelaten persoon, zou een man één keer hebben geslagen en hij viel en liep vreselijke verwondingen op. Een onderzoek leidde ertoe dat de verdachte werd beschuldigd van tweedegraads mishandeling. Gelukkig maakt het slachtoffer vorderingen met zijn herstel. Ik heb hem en zijn familie ontmoet en wij verlenen ook diensten aan slachtoffers van misdrijven.’

DailyMail.com heeft contact opgenomen met de gouverneur van New York, Kathy Hochul, voor commentaar.

Van Phu werd voorgeleid aan George Vilegas (foto) in het Hooggerechtshof van Bronx

Rechtbankverslagen verkregen door DailyMail.com geven aan dat Phu’s aanklachten nu tweedegraads aanval zijn

De basis van de aanklacht is omdat Phu ‘opzettelijk lichamelijk letsel heeft (veroorzaakt) en met de bedoeling een ander lastig te vallen, te ergeren of te alarmeren’

Bui werd aanvankelijk zonder borgtocht vrijgelaten door openbare aanklagers, die zijn aanklacht tot een misdrijf terugbrachten nadat de angstaanjagende aanval op video was vastgelegd

Van Phu werd gearresteerd op verdenking van poging tot moord nadat hij een restaurant had geslagen, zijn schedel had gebroken en een hersenbloeding had veroorzaakt

Borgtocht werd vastgesteld op $ 100.000 contant, $ 300.000 obligaties en $ 500.000 gedeeltelijk beveiligde obligaties. Phu moet op 15 december weer voor de rechtbank verschijnen

Phu is een geregistreerde zedendelinquent die werd veroordeeld voor het verkrachten van een vrouw onder schot op 24 december 1994, volgens gerechtelijke dossiers bekeken door DailyMail.com. Hierboven een galerij met mugshots die beschikbaar zijn op zijn profiel van zedendelinquenten

Jesus Cortes, 52, (links) liep een schedelbreuk en een hersenbloeding op na de aanval door Van Phu Bui, 55, (rechts) eerder dit jaar

Daisy Gomez, de nicht van Cortes, gaf een levendige, spontane persconferentie nadat de rechtbank donderdag was verdaagd.

Gomez zei dat hij er door de argumenten van Phu’s advocaat ‘erg dom’ uitzag en dat je niet veel kunt zeggen. Wat kun je doen als er camera’s zijn, er is bewijs, er is video? Alles wat je nodig hebt is bewijs.’

Ze voegde eraan toe dat ze niet begrijpt waarom Phu het deed en zei dat ‘die ene klap tot iemands dood kan leiden’.

Juan Cortes, de broer van het slachtoffer, was ook aanwezig bij de hoorzitting.

Aanklagers beweerden dat het bewijs destijds alleen de beschuldigingen van misdrijf zou toestaan, ondanks het feit dat de politie de bewakingsbeelden had vrijgegeven.

Maar hij werd vervolgens in de gevangenis gegooid nadat de gouverneur van New York, Kathy Hochul, de openbare aanklagers had aangespoord om de aanklachten tegen hem te verhogen.

Ze beweerde dat de aanval en arrestatie een schending was van zijn levenslange voorwaardelijke vrijlating voor de seksuele veroordeling.

De Bronx District Attorney’s Office had een grand jury gevraagd om zijn aanklachten op te waarderen tot een misdrijf. Op 8 september werd dat verzoek ingewilligd.

Clark beschreef het ‘eerlijke proces’ dat Phu kreeg als onderdeel van het ‘Less is More’-programma van de DA.

De leisteen van de voorwaardelijke vrijlating beëindigt de automatische overtreding voor technische voorwaardelijke overtredingen, en het verplichtte hoorzittingen voor voorwaardelijke vrijlatingen.

Juan Cortes, de broer van het slachtoffer, was aanwezig bij de hoorzitting

Gruwelijke bewakingsvideo legde het moment vast dat Bui een paar handschoenen aantrok en met grote kracht zwaaide, waarbij hij het slachtoffer in de achterkant van het hoofd raakte.

Hij valt dan onmiddellijk op de grond, lijkt bewusteloos en bonkt met zijn hoofd op het beton na de plotselinge aanval.

De NYPD beweert dat hij ‘zonder voorafgaand gesprek of woordenwisseling’ het slachtoffer in het gezicht heeft geslagen, alvorens ‘terug te keren naar het restaurant en later naar onbekende delen’.

Cortes werd donderdag tijdens een persconferentie beschreven als ‘zwak maar alert’ door Bronx DA Clark.

Clark voegde eraan toe: ‘Het doet me deugd om vandaag te kunnen melden dat de heer Cortes, hoewel hij nog steeds in het ziekenhuis ligt, meer vooruitgang heeft geboekt bij zijn herstel.’

Daisy Gomez, het nichtje van het slachtoffer, spreekt donderdag met de media nadat hij was aangeklaagd

‘Ik kan me eigenlijk niets meer herinneren. Ik was zo boos. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Dat was mijn eerste keer.

‘Ik ben geen gewelddadig persoon. Ik ben niet zo. Ik zou het niet nog een keer doen. Mijn excuses. Ik weet dat ik iets verkeerd heb gedaan. Daarom heb ik mezelf aangegeven.

‘De rechter zei me niet met hem te praten en uit zijn buurt te blijven, maar als ik hem zou kunnen zien, zou ik mijn excuses aanbieden en hem zeggen dat het me spijt. Als hij wil dat ik de medische zorg betaal, vind ik het niet erg om zijn medische (rekeningen) te betalen.’

Bui werd een ‘dreigende bedreiging voor de gemeenschap’ genoemd tijdens een hoorzitting over de voorwaardelijke vrijlating nadat de gouverneur van New York Kathy Hochul hem terug in de gevangenis had bevolen.

Zijn reclasseringsambtenaar, Nixa Rivera, sprak tijdens zijn hoorzitting: ‘Mr. Bui is een 55-jarige man met een aanhoudende geschiedenis van gewelddadige misdrijven.

‘Dhr. Bui is een geregistreerd zedendelinquent niveau drie, het hoogste niveau in het register van zedendelinquenten. Meneer Bui blijft een onmiddellijke bedreiging vormen voor de gemeenschap.’

Rivera voegde eraan toe dat Bui al zes jaar in een opvangcentrum woont en geen duidelijke familie of banden met de gemeenschap heeft.

Zijn enige baan is de afgelopen twee jaar aan de kassa van een nagelsalon werken.

Kort voor de aanval positioneert Bui zich achter zijn slachtoffer, voordat hij voor een groep andere mensen buiten het restaurant een venijnige slag regent

Cortes’ broer Juan Cortes vertelde DailyMail.com dat zijn broer herstellende is en van een beademingsapparaat is gehaald

Juan Cortes noemde Bui een ‘slecht mens’ en zei dat de aanklachten van het misdrijf er vanaf het begin hadden moeten zijn.

Rechtbankverslagen verkregen door DailyMail.com geven aan dat de lagere aanklachten werden ingediend omdat Bui ‘opzettelijk (veroorzaakte) lichamelijk letsel en met de bedoeling een andere persoon lastig te vallen, te irriteren of te alarmeren.’

Bui werd veroordeeld voor poging tot diefstal in 1991 en is een geregistreerde zedendelinquent – die voorwaardelijk vrij was nadat hij was veroordeeld voor het verkrachten van een 17-jarig meisje onder schot op kerstavond 1994. Hij werd in maart 2019 vrijgelaten uit de gevangenis

In gruwelijke beelden vrijgegeven door de NYPD, wordt Bui gezien terwijl hij het Fuego Tipico-restaurant in de Bronx uitloopt en een paar handschoenen aantrekt.

Vervolgens wordt gezien dat hij het slachtoffer met grote kracht in de achterkant van het hoofd slaat. Het slachtoffer werd na de niet-uitgelokte aanval bewusteloos op de grond gevonden en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

In een gesprek met Bui’s reclasseringsambtenaar, gedocumenteerd door de rechtbank, vertelt hij over het incident: ‘Ik zit in de problemen. Ik heb iemand aangereden en hij ligt in het ziekenhuis.

‘Ik weet niet of hij dood is. De politie is op zoek naar mij. Ik was in het restaurant en ik weet dat de politie naar me op zoek is.’