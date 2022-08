Globe Theatre portrays Joan of Arc as non-binary with the pronouns ‘they’ and ‘them’ in new play

‘Shakespeare schreef geen historisch correcte toneelstukken. Hij nam figuren uit het verleden om vragen te stellen over de wereld van vandaag. Onze schrijvers van tegenwoordig doen niet anders, of ze nu kijken naar Ann Boleyn, Nell Gwynn, Emilia Bassano, Edward II of Jeanne d’Arc.

‘The Globe is een plek van verbeelding. Een plek waar we voor een korte tijd in ieder geval de mogelijkheid van werelden elders kunnen overwegen. We hebben hele stormen zien plaatsvinden op het podium, het zinken van schepen, tweelingen die in niets op elkaar lijken die geloofwaardig zijn, en zelfs een koningin van de feeën die verliefd werd op een ezel.

‘Shakespeare’s Globe presenteert met trots een nieuw stuk, I, Joan met Joan als legendarische leider, die in deze productie de voornaamwoorden ‘zij/hen’ gebruikt. De productie is nog in ontwikkeling en opent op 25 augustus in het openlucht Globe Theater. We zijn niet de eersten die Joan op deze manier presenteren, en we zullen ook niet de laatste zijn. Om specifiek te reageren op het gebruik van voornaamwoorden: het gebruik van ‘zij’ om naar een enkelvoud te verwijzen, is door de Oxford English Dictionary teruggevonden in 1375, jaren voordat Joan zelfs maar werd geboren. Maar theaters houden zich niet bezig met ‘historische werkelijkheid’. Theaters produceren toneelstukken en in toneelstukken is alles mogelijk.

Joan’s leger zal bestaan ​​uit honderden ‘Groundlings’ die in de Yard staan ​​en allemaal komen kijken naar een toneelstuk voor £ 5 – de meest toegankelijke ticketprijs in het Londense theater. We hopen dat dit kaartje van £ 5 zoveel mogelijk mensen uitnodigt om hun mening te komen geven, en zelfs als we het niet met elkaar eens zijn, toon dan toch vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en respect.

‘Het was geen toeval dat Shakespeare zijn speelhuis buiten de jurisdictie van de London City Walls verplaatste. Hij wilde spelen. Speel met identiteit, macht, met het idee van plezier en met alle kanten van een argument. Shakespeare had het vermogen om de levens van 1.223 personages voor te stellen, hij kon perspectieven en verschillen begrijpen en zo mooi uitdrukken dat we 400 jaar later nog steeds van zijn werk genieten.

‘Jeanne is al eeuwenlang een cultureel icoon dat wordt geportretteerd in talloze toneelstukken, boeken, films, enz. De geschiedenis heeft talloze en prachtige voorbeelden opgeleverd van Joan die als vrouw werd geportretteerd. Deze productie biedt simpelweg de mogelijkheid tot een ander gezichtspunt. Dat is de rol van theater: simpelweg de vraag stellen “stel je voor of?”.’