Gisele Bündchen is seen visiting her spiritual healer again as she splits from husband Tom Brady

Gisele Bündchen werd deze maand voor de tweede keer gespot bij haar spirituele genezer in Miami, te midden van haar scheiding van NFL-sterrenechtgenoot Tom Brady.

Bündchen, 42, leek neerslachtig toen ze naar buiten liep na een bezoek aan Dr. Ewa, een spirituele genezer die ‘patiënten in staat stelt hun lichaam te begrijpen en de zachte kracht van de geneeskunst te ontdekken’.

Het supermodel droeg een doorschijnend wit t-shirt, losse groene joggingbroek, een gebedsketting en droeg een Amazon-doos toen ze afgelopen woensdag de genezer verliet.

Het is onduidelijk welke behandeling Bündchen zocht, maar Dr. Ewa biedt volgens haar website meerdere technieken aan, waaronder chromotherapie, geluidstherapie, lichttherapie en cupping.

Het is de tweede keer sinds het begin van de maand dat Bündchen de genezer bezoekt.

Het bezoek komt slechts een paar dagen voordat Tom Brady zondag opnieuw het veld betreedt en won tegen de Atlanta Falcons. Bündchen, die naar verluidt een echtscheidingsadvocaat heeft ingehuurd, is dit seizoen bij geen van zijn wedstrijden gezien.

Gisele Bündchen werd voor de tweede keer gespot tijdens een bezoek aan haar spirituele genezer te midden van haar scheiding van NFL-sterrenechtgenoot Tom Brady

Bündchen, 42, leek neerslachtig toen ze naar buiten liep na een bezoek aan Dr. Ewa, een spirituele genezer die ‘patiënten in staat stelt hun lichaam te begrijpen en de zachte kracht van de geneeskunst te ontdekken’

Het is onduidelijk welke behandeling Bündchen zocht, maar Dr. Ewa biedt volgens haar website meerdere technieken aan, waaronder chromotherapie, geluidstherapie, lichttherapie en cupping.

Vorige week werd Bündchen in haar auto gezien terwijl dr. Ewa een Palo Santo wierookstokje verbrandde dat werd gebruikt om ‘negatieve energie te verwijderen’.

Dr. Ewa leek het exterieur en interieur van de witte SUV van het supermodel te ‘zegenen’ voordat hij Bündchen hartelijk omhelsde en haar mee naar binnen nam.

Als beoefenaar van Ayurvedische geneeskunde, gebruikt Dr. Ewa ook alternatieve methoden, zoals Thai Medical, Cranio-Sacraal Therapie, Myofasciale Therapie, Oosterse Geneeskunde Therapie als cupping, Guasha, Body Logic, Chromotherapie, Biologische Lichttherapie, Geluidstherapie, Lichttherapie, voor doorlopende behandeling volgens haar site.

Het is bekend dat het supermodel een holistische benadering van haar gezondheid hanteert en het lijkt erop dat ze meer interventie nodig heeft te midden van berichten over haar scheiding van Brady.

Het supermodel en Brady, 45, hebben naar verluidt 13 jaar na het zeggen van ‘ik doe’ in 2009 echtscheidingsadvocaten ingehuurd, volgens meerdere rapporten. Het supermodel nam het voortouw bij het inhuren van een advocaat en de NFL-ster volgde haar voorbeeld terwijl ze ‘uitkeek wat ze moest doen’, aldus People.

Het supermodel droeg een t-shirt, losse groene joggingbroek, een gebedsketting en droeg een Amazon-doos toen ze de genezer verliet

Bündchen, die deze maand voor de tweede keer bij de genezer werd gezien, neemt een telefoontje aan terwijl hij buiten het kantoor van de genezer is. Het is bekend dat ze een holistische benadering van haar gezondheid hanteert

Bündchen dook in haar auto terwijl ze aan de telefoon was en verliet het kantoor van de genezer

RINGLOOS: de hand van het supermodel was ontbloot van een ring terwijl ze woensdag een amazonedoos buiten het kantoor van de genezer droeg

‘Ik denk niet dat er nu iets terugkomt’, vertelde een anonieme bron aan Page Six. ‘Ze hebben allebei een advocaat en kijken wat een splitsing inhoudt, wie wat krijgt en wat de financiën zijn.’

Bündchen werd onlangs ook gespot op de parkeerplaats van haar sportschool, samen met haar kinderen Benjamin, 12, en Vivian, 9, op dinsdag met haar luxe diamanten ring die aan haar linkerhand ontbrak toen ze de autodeur op slot deed.

Ze stylede een witte sportieve tanktop en grijze broek terwijl haar gouden lokken onder haar schouders zaten. De twee kinderen van Bündchen leken handdoeken te dragen terwijl ze hun auto op slot deden en naar binnen gingen.

Het gerucht gaat dat het Victoria’s Secret-model gescheiden blijft van de NFL-quarterback toen hij terugkeerde naar Tampa om te oefenen voor de wedstrijd van de Buccaneers. Het duo heeft een moeilijke periode doorgemaakt toen Brady’s terugkeer in de NFL naar verluidt een breuk in hun relatie veroorzaakte.

Het gerucht gaat dat Brady en Bündchen aan het beoordelen zijn hoe ze hun activa zouden verdelen, inclusief hun vastgoedportefeuille van $ 26 miljoen. Het paar kocht onlangs een huis van $ 17 miljoen op Indian Creek Island in Miami, genaamd ‘Billionaires Bunker’.

De twee zouden zich hebben aangesloten bij A-lijst beroemdheden die op het exclusieve eiland aan het water woonden, waaronder Ivanka Trump en Jared Kushner.

Afgezien van het pand in Miami, heeft het paar ook een appartement in New York City ter waarde van $ 3,6 miljoen en nog eens $ 5,7 miljoen eigendom in een exclusieve Yellowstone-club in Montana.

Hoewel er meerdere bestemmingen waren waar het paar vorige week naartoe had kunnen rennen te midden van orkaan Ian in Florida, verbleef Bündchen naar verluidt bij de kinderen van het paar in Miami, terwijl Brady ergens anders verbleef.

Afgezien van de twee kinderen van het stel, Vivian en Benjamin, heeft de voormalige Patriots-ster een 15-jarige zoon, Jack, uit zijn eerdere relatie met Bridget Moynahan.

Een andere rommelige strijd waarover de advocaten moeten beslissen, is de voogdij over hun gedeelde kinderen.

Solo gaan: Het is niet duidelijk waar Tom heeft gelogeerd, hoewel hij niet thuis is, waar ook zijn drie kinderen verblijven; gezien met (L–R) Benjamin, 12; Jack, 15; en Vivian, negen

Bündchen zei eerder dat ze haar carrière aan de zijlijn had gezet om haar man te ondersteunen

Brady’s nettowaarde na het begin van zijn voetbalcarrière bij de New England Patriots in 2001 is omhooggeschoten naar $ 250 miljoen.

Ondertussen is het vermogen van Bündchen vergelijkbaar na jaren als Victoria Secret-model te hebben doorgebracht. Het supermodel gaf eerder al toe dat ze haar carrière aan de kant moest zetten tijdens een interview met Elle Magazine op 13 september.

Bündchen keek ernaar uit om na Brady’s pensionering weer een vliegende start te maken met haar carrière – en het lijkt erop dat ze haar doelen wil bereiken, ondanks Brady’s beslissing om terug te keren naar het veld.

‘Ik heb mijn deel gedaan, dat is’ [to] wees er voor [Tom]’, vertelde ze aan Elle Magazine. ‘Ik verhuisde naar Boston en concentreerde me op het creëren van een cocon en een liefdevolle omgeving voor mijn kinderen om in op te groeien en om hem en zijn dromen te ondersteunen.

‘Mijn kinderen zien slagen en de mooie kleine mensen worden die ze zijn, hem zien slagen en vervuld worden in zijn carrière – het maakt me gelukkig. Op dit punt in mijn leven heb ik het gevoel dat ik dat goed heb gedaan.

‘Ik heb een enorme lijst met dingen die ik moet doen, die ik nog wil doen. Op mijn 42e voel ik me meer verbonden met mijn doel’, zei Bündchen.

Brady werd afgebeeld tijdens zijn recente wedstrijd van 2 oktober samen met teamgenoten van Buccaneer. Zijn supermodelvrouw staat erom bekend hem aan te moedigen tijdens de wedstrijden, maar was dit seizoen niet aanwezig

Bündchen gaf eerder toe dat ze zich zorgen maakte over het feit dat Brady terug zou lopen op zijn pensioenplannen.

‘Dit is een zeer gewelddadige sport, en ik heb mijn kinderen en ik zou graag willen dat hij meer aanwezig is’, vertelde Bündchen aan Elle Magazine. ‘Die gesprekken heb ik zeker vaker met hem gehad. Maar uiteindelijk heb ik het gevoel dat iedereen een beslissing moet nemen die werkt voor [them]. Hij moet ook zijn vreugde volgen.’

Op zijn regelmatig geplande ‘Let’s Go!’ podcast vorige maand noemde de zevenvoudig Super Bowl-kampioen zijn huwelijksproblemen niet rechtstreeks, maar sprak hij over het belang van familie.

Brady zei dat hij Thanksgiving en Kerstmis weg van zijn familie heeft doorgebracht sinds hij bij de NFL kwam.

‘Ik heb in 23 jaar geen kerst gehad, en ik heb al 23 jaar geen Thanksgiving gehad, ik heb geen verjaardagen gevierd met mensen om wie ik geef en die van augustus tot eind januari zijn geboren. En ik kan niet bij begrafenissen zijn en ik kan niet bij bruiloften zijn’, zei Brady tegen zijn medepresentator, Jim Gray.

Brady en Bündchen zouden zogenaamd ‘afzonderlijk leven’ te midden van geruchten over huwelijksproblemen nadat de voetbalster besloot terug te keren naar het veld nadat hij in februari zijn pensionering had aangekondigd

Het eco-landhuis van Tom Brady en Gisele Bundchen begint vorm te krijgen op het stuk grond van $ 17 miljoen met uitzicht op de waterkant van Biscayne Bay, in de buurt van Miami, Florida

Terwijl geruchten de ronde doen dat de breuk tussen Brady en Bündchen werd aangewakkerd door de terugkeer van de NFL-ster op het veld, kan Dailymail.com bevestigen dat de geruchten van het paar uit elkaar gaan en niets te maken heeft met Brady’s verrassende terugkeer.

Hij was aanvankelijk gestopt met zijn carrière, gedeeltelijk om zich op zijn gezin te concentreren – aangezien hij beloofde meer tijd met hen door te brengen, aangezien Gisele ‘verdient wat ze van mij als echtgenoot nodig heeft, en mijn kinderen verdienen wat ze van mij als vader nodig hebben’ .’

Bündchen is de ‘nummer één cheerleader’ van haar man en zei dat het haar niets zou schelen als hij speelde tot hij in de vijftig was. Maar de wrijving tussen de twee heeft er nog steeds toe geleid dat ze gescheiden van elkaar leven.