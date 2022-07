Ghislaine Maxwell will earn as little as 15 cents an hour cleaning toilets at new Florida prison

Ghislaine Maxwell verdient slechts 15 cent per uur met het schoonmaken van toiletten in de gevangenis in Florida, waar ze haar straf van 20 jaar uitzit, zo kan DailyMail.com onthullen.

De voormalige socialite, die ooit een weelderige levensstijl had en prins Andrew en Bill Clinton tot haar vrienden telde, zal het schamele bedrag verdienen bij FCI Tallahassee, waar ze net is verhuisd.

Gevangenisconsulenten zeiden dat Maxwell toiletten, badkamers of afwas zal doen voordat hij een langdurige baan krijgt toegewezen, zoals het beheren van de loonlijst of het lezen van watermeters.

De adviseurs zeiden dat Maxwell een doelwit zou kunnen worden voor andere gevangenen, tenzij ze zich nederig gedraagt ​​en ophoudt met klagen over haar leven.

Maar Maxwell heeft tot nu toe precies het tegenovergestelde gedaan en heeft meedogenloos geklaagd over haar toestand in afwachting van haar proces.

De consultants zeiden dat FCI Tallahassee een ‘grote stap vooruit’ was van het Metropolitan Detentiecentrum in Brooklyn, New York, waar Maxwell twee jaar vastzat.

Ze zeiden dat het zou voelen als ‘Disneyland’ in vergelijking met de MDC, waar Maxwell beweerde dat ze eten met maden erin kreeg geserveerd en elke 15 minuten werd gewekt.

Maxwell is nu overgebracht naar FCI Tallahassee (foto) waar ze haar straf van 20 jaar zal uitzitten. Het is slechts een paar uur rijden van Epstein’s Palm Beach-herenhuis, waar ze hem hielp jonge meisjes seksueel te misbruiken

De rechter in haar proces had het Federal Bureau of Prisons gevraagd te overwegen haar naar een gevangenis in Danbury, Connecticut te sturen, maar dat idee werd afgewezen.

Holli Coulman, mede-oprichter van Pink Lady Prison Consultants, vertelde DailyMail.com dat Maxwell naar Tallahassee ging in plaats van Danbury omdat er meer personeel is dat beter is opgeleid om met haar om te gaan.

Haar bewegingen zullen worden gecontroleerd en de gevangenis zal deuren openen om haar op bepaalde tijden van de dag toegang te geven tot bepaalde delen van de gevangenis.

Maar in haar slaapzaal – die een badkamer, stiltekamer en tv-kamer heeft – zal ze zich vrij kunnen bewegen.

Volgens Coulman begint Maxwells dag om 5 uur ‘s ochtends als de lichten aan gaan. Ze zal om 6 uur ‘s ochtends ontbijten en om 10.30 uur lunchen – de vroege tijd is om de keuken in staat te stellen de hele bevolking te voeden.

Coulman zei dat de nieuwe gevangenis een ‘stap hoger zal zijn dan de MDC’ en dat Maxwell ‘een beetje meer kan ademen’.

Ze zei: ‘Ze heeft zeker niet een van de slechtste plaatsen gekregen. Het is waarschijnlijk het beste wat ze onder de omstandigheden had kunnen krijgen.’

Maar Maxwell zal het nog steeds moeilijk hebben om zich aan te passen en zal te maken krijgen met moordenaars en vrouwen die ernstige aanvallen hebben gepleegd.

De faciliteit is vervallen, vochtig en sommige vrouwen zullen haar ‘haten’ vanwege haar beroemdheid, zei Coulman.

Ze zei: ‘Anderen zullen naar haar toe trekken omdat ze denken dat ze de commissarissen voor hen kan betalen. Het wordt niet makkelijk voor haar.

‘Er zullen vrouwen zijn die zelf zijn misbruikt en die haar vanwege haar misdaden helemaal niet mogen.

‘De gevangenis zal haar het beste personeel toewijzen en haar bij een oudere vrouw plaatsen die dramavrij is.’

Maxwell krijgt een baan voor haar eerste 30 dagen waarvoor ze 15 tot 27 cent per uur zal verdienen, zei Coulman.

Daarna krijgt Maxwell een baan voor langere tijd toegewezen, zoals klerk en het beheren van de loonlijst voor een bouwploeg.

Maxwell, die de eigendommen van Epstein beheerde en massages met minderjarige meisjes voor hem regelde, zou haar organisatievaardigheden kunnen gebruiken door voor het hele complex de salarisadministratie te doen, zei Coulman.

Een andere waarschijnlijke optie is dat ze GED-lessen geeft, Engels als vreemde taal of in de commissaris werkt.

Aangezien gewichten in de gevangenis verboden zijn – ze kunnen als wapens worden gebruikt – is yoga een populaire keuze om fit te blijven en zou Maxwell een les kunnen leiden.

Coulman zei: ‘Een van de dingen die de vrouwen doen is een talentenjacht opzetten, het is net een middelbare school. Het zijn sketches en dat soort dingen, gewoon om zichzelf te amuseren.’

Volgens Coulman is haar beste tip voor Maxwell dat ze ‘nederig’ moet zijn, iets dat misschien niet gemakkelijk is voor een vrouw die opgroeide in een herenhuis met 65 kamers op het platteland van Oxfordshire in het VK.

Coulman zei: ‘Er zijn mensen die je niet waarderen of zelfs maar aardig vinden. Je moet weten hoe je die gesprekken moet voeren, weten wanneer je je mond moet houden.

‘Ze moet nederig zijn. Ze stapt een wereld binnen waar veel van deze vrouwen al heel lang zijn. Ze moet weten dat ze voor velen van hen weg zal komen.

‘De sleutel tot overleven is dat je je met je eigen zaken bemoeit, onopvallend blijft, maar zo is haar persoonlijkheid niet.’

Maxwell moet kaki kleding dragen bij FCI Tallahassee, en ze wordt elke dag om 5.00 uur gewekt voor het ontbijt om 6.00 uur

Rechter Alison Nathan sprak de straf van 240 maanden uit, gevolgd door vijf jaar vrijlating onder toezicht op 28 juni. Ze had voorgesteld haar straf uit te zitten in Danbury, Connecticut

Justin Paperny, oprichter van White Collar Advice, zei dat zijn belangrijkste advies aan Maxwell was om ‘voorzichtig te zijn met het aangaan van vriendschappen’.

Hij zei: ‘Mensen zullen er al jaren zijn en die gevangenis zou kunnen samenwerken met het personeel. Ze kunnen disciplinaire overtredingen begaan. Ze moet voorzichtig zijn met degenen met wie ze omgaat.

‘Ze mag niet klagen. We zetten veel mensen op, ze zijn in en uit het systeem geweest en kunnen geen advocaten inhuren zoals zij deed.’

Paperny zei dat er vrouwen zijn die langere straffen uitzitten voor niet-gewelddadige misdaden dan Maxwell wil voor een zedenmisdrijf.

‘Het is essentieel dat ze niet klaagt – dat zou tot problemen kunnen leiden,’ zei hij, eraan toevoegend dat gezien Maxwells staat van dienst het gevaar bestond dat mensen haar niet zouden geloven als er een echt probleem was.

Hij zei: ‘Ik zou haar aanmoedigen om niet meer met het personeel te praten dan nodig is.

‘Ze zou 99 procent van de tijd moeten luisteren, 1 procent van de tijd praten. Erken dat ze niet anders is.

‘Ze moet dit zien als een reboot. Nu ze in Tallahassee is, zal dit aanvoelen als Disneyland vergeleken met wat ze heeft doorstaan ​​in de MDC’.

Paperny zei dat voormalige gevangenen in de faciliteit zeiden dat het ‘meedogenloos heet’ was in de zomer met temperaturen tot 106F in de zon van Florida.

De medische voorzieningen zijn slecht, ondanks wat de BOP beweert.

Maxwell zal niet in een cel zitten, maar in een ruimte ter grootte van een kantoorhokje met twee celgenoten.

Volgens Paperny zal elk hokje een stapelbed hebben, een ander op de grond, een kluisje voor elke gevangene en een bureau en een draaistoel die ze moeten delen.

Hij zei: ‘De kans op onderwijs is daar best goed.

‘Ze kan daar heel, heel productief zijn als ze wil, ze kan teruggeven en daar een leven opbouwen en andere gevangenen begeleiden. Ze is in een positie om les te geven en terug te geven en ik hoop dat ze dat doet.

‘Als ze anderen de schuld geeft van haar situatie, dan voelt haar 20 jaar als een eeuw.’

Epstein en Maxwell staan ​​afgebeeld op een ongedateerde foto. Hij pleegde zelfmoord in de gevangenis in augustus 2019, terwijl Maxwell in juni 20 jaar gevangenisstraf kreeg voor kindersekshandel

Voorafgaand aan haar veroordeling vorige maand, legde Maxwell een openbare verklaring af waarin ze spijt betuigde voor haar acties

Medeslachtoffers luisterden betraand toen Sarah Ransome een slachtofferverklaring voorlas voorafgaand aan de veroordeling van Maxwell vorige maand

De website van het Bureau of Prisons geeft aan dat Maxwell in aanmerking komt voor vrijlating op 17 juli 2037.

Tallahassee en Danbury zijn beide slecht beveiligde gevangenissen in het federale systeem. De opsluiting in Florida houdt ongeveer 500 vrouwelijke gevangenen vast.

Haar medegevangenen zijn onder meer Narcy Novack die werd veroordeeld voor het vermoorden van haar miljonair ex-man, Fontainebleau Hotel-erfgenaam Ben Novack Jr. en zijn moeder Bernice Novack in 2009.

Een andere gevangene in Tallahassee is Jaelyn Young, die in 2015 samen met haar vriend werd gearresteerd toen ze probeerden naar Syrië te vliegen om zich bij Isis aan te sluiten.

De keuze van de gevangenis door de BOP is in strijd met de aanbeveling van rechter Alison Nathan, die toezicht hield op het proces van Maxwell voor het rekruteren en verhandelen van minderjarige meisjes voor wijlen pedofiel Jeffrey Epstein.

Rechter Nathan vroeg de BOP – op verzoek van de advocaten van Maxwell – om haar naar Danbury te sturen.

De BOP heeft echter de ultieme autoriteit en besloot dat ze naar Tallahassee moest gaan.

Desondanks zal de 60-jarige Maxwell het nieuws waarschijnlijk verwelkomen, aangezien ze bitter heeft geklaagd over haar behandeling in het Metropolitan Detentiecentrum in Brooklyn, waar ze sinds haar arrestatie in juli 2020 wordt vastgehouden.

Haar advocaten hebben de gevangenisautoriteiten ervan beschuldigd haar rechten te hebben geschonden door elke 15 minuten met een fakkel in haar cel te schijnen en haar te onderwerpen aan invasieve huiszoekingen terwijl ze haar te allen tijde filmden.

Maxwell werd veroordeeld na een proces in december waarin haar slachtoffers getuigden dat ze hen naar Epstein had gelokt toen ze nog maar 14 jaar oud waren.

Tijdens de veroordeling zei Maxwell dat ze de pijn van haar slachtoffers wilde ‘erkennen’, maar dat ze geen excuses kon aanbieden.

Haar advocaten hebben al aangekondigd dat ze in beroep gaan tegen zowel de veroordeling als de straf.