Germany warned of recession as Russia throttles gas supplies

De hittegolf van de zomer in Europa is nog maar net voorbij, maar in Duitsland groeit nu al de paniek over de verschrikkingen die deze winter voor zijn burgers te wachten staan.

Vladimir Poetin verstikt de gasvoorziening van het land – officieel vanwege ‘essentiële reparatiewerkzaamheden’ aan pijpleidingen, hoewel weinigen twijfelen dat hij wraak eist voor Berlijns verzet tegen Oekraïne. De stroom door Nord Stream 1, de belangrijkste gasleiding van Duitsland, bevindt zich nu op 20 procent van het normale niveau. Er bestaat de vrees dat het binnenkort voorgoed kan sluiten.

Dat heeft geleid tot waarschuwingen voor energierantsoenering voor zowel huishoudens als bedrijven die, in het slechtste geval, hele industrieën zouden kunnen dwingen te sluiten. De binnenlandse energierekening zou kunnen verdrievoudigen, waardoor de toch al hoge inflatie met nog eens 2 procent zou stijgen. £ 240 miljard zou uit de economie kunnen worden weggevaagd, met naschokken tot in 2024.

‘Duitsland staat aan de vooravond van een recessie’, verwoordde topeconoom Clemens Fuest het gisteren. Anderen vrezen dat de hele eurozone binnenkort in de omgekeerde richting kan gaan.

Om een ​​catastrofe te voorkomen, kwamen de EU-leiders vandaag overeen om het gasverbruik met 15 procent te verminderen, maar Duitsland – dat verreweg het meeste Russische gas van alle lidstaten importeert – wordt geconfronteerd met het dubbele. Minister van Economische Zaken Robert Habeck zegt dat hij kortere douches neemt, terwijl regionale leiders straatverlichting dimmen en zwembaden sluiten.

Het fiasco is een erfenis van Angela Merkel, die 15 jaar aan waarschuwingen van haar eigen topenergie-expert Claudia Kemfert negeerde dat te veel vertrouwen op Russische energie het land kwetsbaar zou maken.

Zoals Viktorija Starych-Samuolienė, mede-oprichter van denktank Council on Geostrategy, tegen MailOnline zei: ‘Duitsland staat voor een zware winter vanwege zijn grote afhankelijkheid van Russisch gas.

‘Ondanks herhaalde waarschuwingen over de risico’s van dit vertrouwen hebben opeenvolgende Duitse regeringen het alleen maar verdiept, waardoor het land blootstaat aan het risico dat Rusland precies doet wat het lijkt te doen: gas als wapen gebruiken.’

Duitsland is verreweg de grootste importeur van Russisch gas in de EU – het koopt volgens cijfers van het blok in 2020 zo’n 52 miljard kubieke meter gas. De op één na grootste is Italië, met 28 miljard

Ondanks dat het zoveel gas importeert, vormt het een kleiner deel van de energie die in Duitsland wordt gebruikt dan in andere Europese landen (foto) – maar het bedient kritieke productie-industrieën en wordt ook gebruikt voor het verwarmen van verzorgingshuizen en ziekenhuizen

Duitsland is niet de enige die vertrouwt op Russisch aardgas om zijn economie te laten draaien: zo’n 40 procent van het totale gasverbruik van de EU-lidstaten komt van de oostelijke buur.

Maar jaren van weloverwogen beleidsvorming hebben Duitsland bijzonder kwetsbaar gemaakt voor Russische dreigementen om de gasstromen af ​​te snijden.

Ten eerste is er de enorme hoeveelheid gas die Berlijn importeert – bijna 52,5 miljard kubieke meter in 2020, volgens EU-cijfers, wat ongeveer het dubbele is van het volgende land, Italië, met 28 miljard.

Ten tweede produceert Duitsland bijna geen van zijn eigen gas: de invoer is goed voor 95 procent van het jaarlijkse verbruik, waardoor belangrijke productie-industrieën van stroom worden voorzien en ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huizen worden verwarmd.

Ten derde, is de leveringsmethode: Gas komt uitsluitend via pijpleidingen naar Duitsland, dat in tegenstelling tot andere Europese landen geen havens heeft die vloeibaar aardgas kunnen ontvangen.

Van die gasleidingen naar Duitsland is Rusland verreweg de grootste – goed voor 55 procent van de invoer voor de oorlog – gevolgd door Noorwegen, Algerije en Qatar.

Laatste: Nord Stream 1 is verreweg de belangrijkste route om Russisch gas naar Duitsland te krijgen, in staat om bijna al zijn dagelijkse behoeften te vervoeren – hoewel er ook kleine hoeveelheden zijn aangekomen via de Yamal-pijp uit Wit-Rusland en Polen en de Sojoez-pijp die via Oekraïne.

Het betekent dat Rusland, door één enkele pijpleiding af te sluiten, meer dan de helft van de Duitse gasinvoer had kunnen afsluiten en Berlijn had kunnen verlaten met zeer weinig manieren om op korte termijn van levering te veranderen.

Sinds het uitbreken van de oorlog is de situatie enigszins verbeterd. Berlijn is erin geslaagd de Russische invoer te verminderen tot ongeveer een derde van zijn buitenlandse voorraden, en er zijn twee havens voor vloeibaar gas in aanbouw in Wilhelmshaven en Brunsbüttel, met uitzicht op de Noordzee.

De eerste zou eind dit jaar online moeten komen en de tweede begin volgend jaar, zodat het land in 2023 zijn afhankelijkheid van Russische invoer verder kan verminderen. Maar geen van beide zal snel genoeg komen om deze winter te helpen.

Kanselier Olaf Scholz, volledig overrompeld door de oorlog in Oekraïne, heeft een doel gesteld voor Duitse energiebedrijven om gastanks tot 90 procent te vullen – een taak die bemoeilijkt werd door het feit dat opslagfaciliteiten, waarvan vele eigendom zijn van Russische bedrijven, waren op een kritiek laag niveau, net toen Poetin zijn invasie beval.

Bedrijven liggen op koers om dat doel te missen, zei de regelgever van het land maandag, wat volgens IMF-modellering zou kunnen betekenen dat het land tot in de winter van 2026/27 een kritiek tekort aan voorraden heeft.

Nord Stream 1 is de belangrijkste pijpleiding die gas naar Duitsland vervoert en wordt langzaam gesmoord door Rusland – ogenschijnlijk als gevolg van reparatiewerkzaamheden, hoewel er weinig twijfel over bestaat dat het eigenlijk bedoeld is om Berlijn te straffen voor het verzet tegen de oorlog in Oekraïne

Duitsland importeert 95 procent van het gas dat het gebruikt, waarvan meer dan de helft in een normaal jaar uit Rusland kwam. Het overgrote deel van dat gas kwam via Nord Stream 1, een pijpleiding die Moskou nu aan het afknijpen is

Mochten de temperaturen in die tijd beduidend onder het gemiddelde zakken, dan zullen de tekorten nijpender zijn.

Dat zou hele industrieën kunnen dwingen te sluiten, waarschuwde minister van Economische Zaken Robert Habeck onlangs, toen vakbonden waarschuwden dat veel bedrijven het tumult niet zullen overleven.

Duitsland heeft reddingsoperaties aangeboden aan elk bedrijf dat worstelt met de energiecrisis, en heeft al £ 15 miljard overhandigd aan een van zijn grootste energiebedrijven – Uniper – dat vorige week het risico liep failliet te gaan.

Volgens de federale wetgeving worden Duitse huishoudens momenteel beschermd tegen rantsoenering, maar ministers en leidinggevenden beginnen te waarschuwen dat dit misschien moet veranderen.

Het land heeft niet de infrastructuur om de leveringen aan huizen fysiek te beperken, dus de meest waarschijnlijke manier om gas te rantsoeneren is om de prijzen sterk te verhogen.

Klaus Müller, hoofd van het federale energienetwerk, heeft gezegd dat de huishoudrekeningen vanaf volgend jaar ‘minstens’ verdrievoudigen – en dringt er bij mensen op aan om nu te beginnen met sparen om erdoorheen te komen.

Ondanks de toenemende crisis heeft Scholz de mogelijkheid uitgesloten om de resterende kerncentrales van Duitsland – stilgelegd door Merkel – in dienst te houden. De laatste drie worden tegen het einde van het jaar offline gehaald.

Politici zeggen dat de kosten van verlenging van hun levensduur te hoog zijn in vergelijking met het voordeel dat ze zouden opleveren, hoewel critici erop wijzen dat de regerende Groene partij al lang ideologisch gekant is tegen kernenergie.

In plaats daarvan wordt het land gedwongen om oude kolencentrales opnieuw op te starten, ondanks langetermijnverplichtingen om de uitstoot te verminderen om de milieudoelstellingen te halen. Steenkool wordt algemeen beschouwd als de meest vervuilende brandstofbron.

De heer Habeck heeft gesproken over het verminderen van de tijd die hij onder de douche doorbrengt, en heeft er bij andere Duitsers op aangedrongen hetzelfde te doen. Industrieën worden ook aangemoedigd om het gebruik van aardgas te verminderen.

Regionale leiders en grote bedrijven hebben al gesproken over het verlagen van de temperatuur van de centrale verwarming in huizen, het dimmen van lichten, het sluiten van zwembaden en het rantsoeneren van warm water.

De crisis zal waarschijnlijk zo nijpend worden dat Deutsche Bank voorspelt dat grote aantallen Duitsers deze winter hun toevlucht zullen nemen tot het gebruik van houtkachels om hun huizen te verwarmen in plaats van ketels.

Angela Merkel negeerde 15 jaar waarschuwingen van de Duitse topenergie-expert dat overmatig vertrouwen op Russisch gas het land kwetsbaar maakte (afgebeeld met Poetin in 2021)

Dit alles speelt rechtstreeks in de kaart van Vladimir Poetin, die hoopt dat de crisis de sterker dan verwachte Europese vastberadenheid zal verzwakken om zich te verzetten tegen zijn oorlog in Oekraïne en zal leiden tot een soort vredesakkoord ten gunste van Rusland.

Moskou ontkent dat de slinkende gasvoorraden iets met de oorlog te maken hebben en zegt in plaats daarvan dat de turbines die het gas pompen moeten worden gerepareerd en dat dit de schuld is.

Maar experts wijzen erop dat wanneer turbines in het verleden routine-onderhoud nodig hadden, Rusland de toevoer via zijn andere lijnen heeft opgevoerd om het hoofd te bieden. Dat is deze keer niet gebeurd.

In plaats daarvan is de gasstroom langzaam gewurgd. Rusland heeft de stroom medio juni teruggebracht tot 40 procent van het normale niveau, kort voordat Nord Stream 1 werd stilgelegd voor routinematige reparaties.

Velen in Duitsland vreesden dat het daarna niet meer zou heropenen, en hoewel dat nachtmerriescenario niet is uitgekomen, is de stroom weer afgesneden en staat nu op slechts 20 procent van het normale niveau.

Tegelijkertijd heeft Rusland de leveringen aan landen als Polen en Finland, die een sterker standpunt hebben ingenomen ten opzichte van Oekraïne, volledig stopgezet – zogenaamd omdat ze weigerden in roebels te betalen – waardoor de crisis nog groter werd.

Dat heeft ertoe geleid dat Berlijn heeft gelobbyd voor een vrijwillige verlaging van het gasgebruik met 15 procent over het hele continent, zoals vandaag is overeengekomen, hoewel er al tekenen van een verbrokkelende eenheid waren.

Spanje en Griekenland – wiens economieën door Duitsland werden gewurgd nadat ze reddingsoperaties kregen na de financiële crash van 2008 – zijn fel gekant tegen Berlijn en zeggen sarcastisch tegen Berlijn dat hij ‘binnen zijn mogelijkheden moet leven’.

Polen, dat Europa heeft geleid in het opkomen tegen Rusland, voerde ook aan dat geen enkel land gedwongen mag worden zijn industrieel gasgebruik te beteugelen om andere staten te helpen die met tekorten worden geconfronteerd.

Naarmate de dagen donkerder worden en het weer kouder wordt, zullen de spanningen waarschijnlijk verder oplopen – tot grote vreugde van Moskou en de angst van Kiev.