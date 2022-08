Gepensioneerde bankmedewerker, 66, die de ‘laatste man’ is op een verlaten woonwijk die weigert te verhuizen

Een 66-jarige gepensioneerde bankmedewerker is de laatste persoon die op een woonwijk woont die op het punt staat te worden gesloopt – maar hij weigert te verhuizen ondanks meerdere pogingen van de gemeente om hem uit te kopen.

Nick Wisniewski heeft geen buren gehad die naast hem woonden in de 128 flats op Stanhope Place, in de woonwijk Gowkthrapple in Wishaw, North Lanarkshire, sinds de laatste van ongeveer 200 bewoners in december vertrokken.

De acht flatgebouwen en andere huizen op Stanhope Place staan ​​allemaal gepland voor sloop, maar Nick weigert te vertrekken ondanks pogingen van de gemeente om hem uit te kopen.

De North Lanarkshire Council wil Stanhope Place slopen en het gebied herontwikkelen – leidende ambtenaren moeten de heer Wisniewski £ 35.000 plus twee jaar huur ergens anders aanbieden als hij verhuist, beweert hij.

Maar de gepensioneerde TSB-bankmedewerker die daar met zijn 35-jarige zoon woont, weigert te vertrekken omdat hij beweert dat het aanbod niet genoeg zou zijn om ergens anders te kopen, eraan toevoegend dat hij ook te oud is om een ​​hypotheek te krijgen.

Nick, die het huis in 2017 kocht, vertelde MailOnline dat hij zijn huis niet zal verlaten totdat hij een beter bod van ongeveer £ 80.000 krijgt of als er een verplichte aankooporder is ingevoerd.

Nick zei: ‘De laatste persoon vertrok in december, het is nu net een spookstad. Het is zo stil en vreemd om de enige persoon te zijn die hier woont.

‘Ik ben er nu aan gewend, maar het kan eenzaam worden, er is niemand om mee te praten.

‘Er zijn acht blokken met elk 16 flats. Vroeger waren hier zo’n 200 mensen en je zou moeite hebben om een ​​parkeerplaats te krijgen.

‘Nu ben ik de enige die nog over is.’

Nick kocht zijn flat in 2017 in het kader van de Right to Buy-regeling, waarmee huurders van de gemeente hun huis tegen een gereduceerde prijs konden kopen.

De hoofden van de Raad boden Nick alternatieve accommodatie aan in een rijtjeshuis voor twee jaar huurvrij, wat hij afwees.

Hij zei dat hij bang is dat hij niet weet waar hij zal gaan wonen, maar hij wil zijn huis niet verlaten.

De woonwijk Stanhope Place wordt verondersteld te bestaan ​​uit door het systeem gebouwde huizen en is naar schatting gebouwd in de jaren zestig of zeventig.

Ze bestaan ​​uit in de fabriek gemaakte betonnen panelen en hebben slechts een ontwerplevensduur van ongeveer 60 jaar, en staan ​​bekend als slecht geïsoleerd en duur in onderhoud.

Het is niet duidelijk of dit een van de redenen is voor de sloop van het landgoed.

Het Gowkthrapple-gebied heeft zijn ‘redelijk deel van de problemen’ gehad, heeft de North Lanarkshire Council gezegd, daarbij verwijzend naar de slechte kwaliteit van de omgeving, braakliggend en braakliggend land, asociale ruimtes, sociaal isolement en een snelle weg als bijdragen aan de herontwikkelingsplannen.

‘Andere mensen in mijn blok huurden, dus moesten ze verhuizen. Mijn buren zijn ongeveer een jaar geleden verhuisd,’ zei Nick.

‘Ik sprak met mijn bovenbuurman, die ongeveer de voorlaatste was die wegging en hij was boos dat hij moest gaan.

‘Ze hadden hem een ​​huis aangeboden dat hij niet wilde, maar zeiden dat hij wist dat hij niets beters zou krijgen, dus nam hij het gewoon aan, ook al wilde hij niet weg.

Het landgoed afgebeeld in de late jaren 1990. Het is sindsdien een ‘spookstad’ geworden omdat bewoners zijn verhuisd vanwege plannen om het gebied te herontwikkelen

‘Een andere buurman die daar al acht jaar woonde, zei dat hij altijd zijn huur vooruit had betaald en niet weg wilde. Maar hij wist dat hij dat uiteindelijk ook zou hebben gedaan.

‘Ik weet niet wanneer de dwangbevel ingaat, maar ik denk dat het een laatste redmiddel is. Ik denk dat ik hier met kerst nog steeds zal zijn.’

Nick, die vorig jaar met pensioen ging, zei dat mensen vertrokken, ze oude fornuizen, matrassen en wasmachines buiten hadden gedumpt, en beschreef zijn woongedeelte als een ‘rommel’.

‘De gemeente heeft de flats gewoon leeg gelaten nadat mensen waren vertrokken’, zei hij.

‘Er is geen beveiliging en mensen konden in de lege flats komen en er zijn veel ruiten ingegooid. Gelukkig heb ik er geen last van gehad. Het gras is zwaar overwoekerd, belachelijk.

‘Volgens mij laat de gemeente het achter om me te ergeren of in de hoop dat ik het zat ben en wegga. Ze boden me £ 35.000 voor mijn flat en twee jaar huur gratis ergens anders.

‘Maar ik ben niet bereid om weer huur te gaan betalen en 35.000 pond is niet genoeg om iets nieuws te kopen. Je hebt het over £ 80.000 tot £ 100.000 om iets nieuws te krijgen.

‘Ik ben bang dat ik niet weet waar ik ga wonen.

‘Ik heb niet mijn hele leven gewerkt om mijn huis te laten afpakken als ik te oud ben om ergens anders een hypotheek op te krijgen. Het zou zo moeilijk zijn om mijn huis te verlaten.’

Een woordvoerder van de North Lanarkshire Council zei: ‘We begrijpen volledig dat dit een gevoelige kwestie is en werken nauw samen met de bewoner.

‘Het zou niet gepast zijn om de specifieke financiële details te bespreken, maar we werken in overeenstemming met ons beleid om ervoor te zorgen dat de bewoner een eerlijke deal krijgt en om hem te ondersteunen zodat hij geschikte alternatieve woonruimte vindt.’