George Lazenby APOLOGISES for making ‘offensive statements’

George Lazenby heeft zijn oprechte verontschuldigingen aangeboden nadat hij tijdens zijn eigen live concertshow in Australië werd geschorst vanwege klachten over zijn opmerkingen op het podium in het weekend.

Lazenby, die 007 speelde in de James Bond-film On Her Majesty’s Secret Service uit 1969, kreeg een golf van reacties nadat hij naar verluidt zijn seksuele veroveringen besprak en vloekte tijdens de The Music of James Bond-show op zaterdag in Perth.

In een verklaring die maandagavond op sociale media werd geplaatst, smeekte Lazenby, 83, om vergiffenis en stond erop dat het nooit bedoeld was om te beledigen.

George Lazenby, 83, (foto) die 007 speelde in de film On Her Majesty’s Secret Service uit 1969, heeft zijn oprechte excuses aangeboden nadat hij werd ontslagen uit zijn eigen live concertshow na klachten over zijn opmerkingen op het podium tijdens het weekend

‘Het spijt me en het is bedroefd om te horen dat mijn verhalen in Perth op zaterdag sommige mensen misschien hebben beledigd,’ begon hij.

‘Het was nooit mijn bedoeling om kwetsende of homofobe opmerkingen te maken en het spijt me echt als mijn verhalen die ik vaak heb gedeeld, bijvoorbeeld in de documentaire BECOMING BOND, op die manier werden opgevat’, vervolgde Lazenby.

De acteur zei dat zijn bedoelingen altijd puur waren, en hoopte alleen maar mensen te ‘amuseren’ met zijn levensverhalen.

In een verklaring die maandagavond op sociale media werd geplaatst, smeekte Lazenby om vergiffenis en stond erop dat het nooit bedoeld was om te beledigen. Afgebeeld is onderdeel van Lazenby’s verklaring

Hij vervolgde: ‘Ik heb persoonlijk vrienden in mijn naaste kring die homo zijn en ik zou nooit iemand willen beledigen. Omdat ik mijn hele leven omringd ben door sterke vrouwen, heb ik vrouwen en hun wensen altijd bewonderd en gerespecteerd.’

Lazenby sloot zijn post af met een eerbetoon aan zijn familie en vrienden.

De ster, die twee keer getrouwd is geweest, schreef: ‘Ik denk dat mijn echte prestaties in mijn leven mijn kinderen zijn: toen mijn dochter Melanie onlangs trouwde, was ik zo trots. Net als mijn andere kinderen, Jennifer – die van mij een overgrootvader heeft gemaakt. Met mijn jongere kinderen gaat het goed: George Jr en mijn tweeling Samuel en Kaitlin.’

Lazenby kreeg een golf van reacties nadat hij naar verluidt zijn seksuele veroveringen had besproken en had gezworen tijdens The Music of James Bond-show op zaterdag in Perth. Afgebeeld is een officiële promoposter

‘Nu ik in de tachtig ben, zijn familie en vrienden natuurlijk het belangrijkste voor mij.’

Uren eerder kondigde organisator Concertworks aan dat Lazenby is geschrapt uit de Melbourne-etappe van The Music of James Bond vanwege ‘onaanvaardbare’ opmerkingen op het podium tijdens zijn show in Perth op zaterdagavond.

De kaartverkoop voor de show – met orkestuitvoeringen en een interview met Lazenby – stond open voor alle leeftijden en er waren naar verluidt kinderen in het publiek.

Op maandag maakte organisator Concertworks bekend dat Lazenby, 83, is geschrapt van de tour in Melbourne vanwege ‘onaanvaardbare’ opmerkingen op het podium tijdens zijn show in Perth op zaterdagavond

Hoewel een opname van zijn exacte verklaringen nog niet is vrijgegeven, beschreef een lid van het publiek ze als ‘gruwelijk’ tijdens een radio-interview met 6PR.

‘Hij bracht het hele interview door met praten over zijn seksuele veroveringen, hij zwoer, hij had het zeker niet over zijn Bond-films, hij bagatelliseerde de koningin, een dag nadat ze stierf’, zei de beller.

‘Hij noemde vrouwen met wie hij naar bed was geweest, en er waren kinderen in het publiek, en veel gezinnen die hun kinderen waarschijnlijk naar hun eerste klassieke muziekconcert hadden gebracht,’ vervolgden ze.

De beller noemde zijn opmerkingen ‘griezelig’, ‘aanstootgevend’ en ‘absoluut gruwelijk gedrag’.

Hoewel een opname van zijn exacte uitspraken nog niet is vrijgegeven, beschreef een lid van het publiek ze tijdens een radio-interview met 6PR als ‘gruwelijk’. Afgebeeld is een foto van Lazenby op het podium bij The Music of James Bond

Concertworks veroordeelde het gedrag van Lazenby in een verklaring die maandag op Facebook werd gepubliceerd en verduidelijkte dat hij later deze maand niet langer deel zou nemen aan de show in Melbourne.

‘Concertworks is zeer bedroefd en teleurgesteld over de taal, het commentaar en de herinneringen van George Lazenby tijdens het concert van The Music of James Bond in de Perth Concert Hall op zaterdag 10 september’, begon de verklaring.

‘Dit waren zijn persoonlijke opvattingen en daar is in de huidige samenleving geen excuus voor. Ze weerspiegelen niet de opvattingen van Concertworks. Namens Concertworks bieden we onze oprechte excuses aan aan het publiek, de artiesten, de dirigent, WASO en de Perth Concert Hall’, ging het verder.

‘Hij bracht het hele interview door met praten over zijn seksuele veroveringen, hij had het gezworen, hij had het zeker niet over zijn Bond-films, hij bagatelliseerde de koningin, een dag nadat ze stierf’, zei de beller. Afgebeeld is Lazenby in een still uit On Her Majesty’s Secret Service, 1969

‘Concertworks hekelt het gedrag van meneer Lazenby en het laatste Music of James Bond-concert in Melbourne zal doorgaan zonder dat meneer Lazenby aanwezig is.’

Verder heeft het WA Symphony Orchestra (WASO) ook een soortgelijke verklaring uitgegeven waarin de opmerkingen van Lazenby worden veroordeeld en ze ‘totaal onaanvaardbaar’ worden genoemd.

‘Zijn mening wordt niet gedeeld of onderschreven door WASO of Perth Concert Hall. We danken performers Bonnie Anderson en Luke Kennedy, dirigent Nicholas Buc en de WASO-muzikanten voor hun professionaliteit’, voegde ze eraan toe.

Lazenby was de tweede acteur die Agent 007 speelde en op 29-jarige leeftijd was hij de jongste acteur die Bond speelde. Afgebeeld is Diana Rigg en George in een still uit On Her Majesty’s Secret Service, 1969

Daily Mail Australia heeft contact opgenomen met de vertegenwoordigers van Lazenby voor commentaar.

In 2020 haalde Lazenby de krantenkoppen nadat hij de… Dagelijkse ster hij was met vijf meisjes per dag naar bed geweest tijdens het filmen van On Her Majesty’s Secret Service.

De Australische 007-acteur, die zichzelf in zijn jonge jaren omschreef als een ‘ruig’ mannelijk model, noemde het ‘schandalig’ dat hij zoveel seks had.

‘En dat kon niet gebeuren op de set, want er waren maar acht meisjes daar gedurende de hele negen maanden’, zei hij.

Lazenby gaf toe dat hij soms tot het ochtendgloren uitging en graag dronk.

In 2020 haalde Lazenby de krantenkoppen nadat hij de Daily Star had verteld dat hij met vijf meisjes per dag naar bed was gegaan tijdens het filmen van On Her Majesty’s Secret Service. Afgebeeld is Lazenby in een still uit On Her Majesty’s Secret Service, 1969

Maar de Bond-acteur zei dat hij de Britse actrice Diana Rigg niet naar bed kon brengen, en beweert dat ze overwoog een affaire met hem te hebben.

Hij gaf toe dat ze hem betrapte bij een receptioniste in het hotel.

Hij zei: ‘Ik zat in de stunttent, want daar lagen veel matrassen. En Diana [Rigg] loopt het pad op en deze verdomde stuntman tilde de zijkant van de tent op. En ik ben er helemaal ingedoken en ik zei: ‘Hallo’.

Lazenby was de tweede acteur die Agent 007 speelde en op 29-jarige leeftijd was hij de jongste acteur die Bond speelde.

De Australische 007-acteur, die zichzelf in zijn jonge jaren omschreef als een ‘ruig’ mannelijk model, noemde het ‘schandalig’ dat hij zoveel seks had. Afgebeeld is Lazenby in een still uit On Her Majesty’s Secret Service, 1969

De Australische acteur nam de rol over van Sean Connery, die uit de franchise stapte nadat hij speelde in You Only Live Twice.

Hij kreeg $ 50K betaald voor de film, waarin ook actrice Rigg speelde in de rol van Bond’s minnaar.

Tijdens het maken van On Her Majesty’s Secret Service kondigde Lazenby aan dat hij Bond slechts één keer zou spelen en weigerde hij zijn rol als Bond in latere films opnieuw op te nemen.

Lazenby had een contract aangeboden gekregen voor nog zes Bond-films, maar was geadviseerd door zijn agent, Ronan O’Rahilly, om de deal af te wijzen.

De voormalige superster heeft sindsdien gezegd dat hij geen spijt heeft.

Hij vertelde de New York Post in 2017: ‘Het heeft me beroemd gemaakt, en daar heb ik een tijdje mee te maken gehad, dat is een pijn in de kont. Weet je, het is gewoon een deel van mij. Ik weet niet waarom het gebeurde.’

Lazenby werkte als mannelijk model en autoverkoper voordat hij de iconische rol kreeg.

Het gezicht van de acteur werd onlangs op een postzegel van Royal Mail gezet, samen met anderen die de afgelopen decennia 007 hebben gespeeld.