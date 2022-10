George Floyd’s family threaten to SUE Kanye West for saying he died of fentanyl overdose

De familie van George Floyd overweegt om Kanye West aan te klagen nadat de rapper beweerde dat Floyd was vermoord door een overdosis fentanyl in plaats van door politiegeweld.

De mogelijke rechtszaak werd zondag aangekondigd in een tweet door burgerrechtenactivist en advocaat Lee Merritt, die zei dat de opmerkingen van West over de doodsoorzaak van Floyd zijn familie ondermijnden.

West maakte de wilde bewering tijdens een optreden op de Drinks Champs-podcast van Revolt TV, en zou later in de aflevering impliceren dat Kris Jenner, 66, seks had met Drake, 33, en zou zeggen dat ‘Joodse media’ een interview van hem censureerden.

In andere delen van de chat zei West dat ‘Joodse mensen de zwarte stem beheersen’ en sarcastisch verklaarde dat de ‘Joodse media’ een van de gastheren zouden annuleren omdat hij zei: ‘F**k Black Lives Matter.’

De 45-jarige West kreeg de afgelopen weken kritiek op zijn bizarre gedrag, waaronder de introductie van een reeks shirts met het opschrift ‘White Lives Matter’ en een aantal wenkbrauwverhogende opmerkingen die algemeen als antisemitisch werden beschouwd.

West maakte de bewering over de dood van Floyd terwijl hij een gloeiende recensie gaf van de Candace Owens-documentaire The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM

West beweerde dat George Floyd werd gedood door een overdosis fentanyl, in plaats van verstikking door politiegeweld. Het is een bekend feit dat West is gestikt door de politie

‘Ze sloegen’ [Floyd] met de fentanyl. Als je kijkt, zat de knie van de man niet eens zo in zijn nek,’ zei West. ‘Ze zeiden dat hij om zijn moeder schreeuwde; mama was zijn vriendin. Het staat in de documentaire.’

Vreemd genoeg zegt West dat de dood van Floyd hem deed denken aan zijn ‘vriend’ Virgil Abloh, de modeontwerper die in november 2021 op 41-jarige leeftijd overleed na een korte strijd met hartangiosarcoom, een zeldzame, agressieve vorm van kanker.

Dr. Andrew Baker, hoofd medisch onderzoeker van Hennepin County, zei dat Floyd stierf nadat de politie ‘subdual, fixatie en nekcompressie’ ervoor zorgde dat zijn hart en longen stopten. Hij zei dat hartaandoeningen en drugsgebruik factoren waren, maar niet de belangrijkste oorzaken. Nadat de aflevering was uitgezonden, ging Merritt naar Twitter om namens de Floyds te spreken.

‘Hoewel men de doden niet in diskrediet kan brengen, overweegt de familie van #GeorgeFloyd een rechtszaak voor Kanye’s valse verklaringen over de manier waarop hij stierf’, schreef hij.

‘Beweren dat Floyd stierf aan fentanyl, niet de wreedheid die crimineel en burgerlijk is vastgesteld, ondermijnt en vermindert de strijd van de familie Floyd.’

West raasde in zijn Drinks Champs-interview: ‘Zou je dit interview echt kunnen doen? Omdat Mav mijn interview niet deed. Je weet wat ik bedoel? Ze hebben me buitengesloten. De Joodse media blokkeerden me. Deze s**t verlicht, toch?

‘Ik ben toch verlicht? Ik ben verlicht. JP Morgan, ik heb $140 miljoen in JP Morgan gestoken, en ze behandelden me als stront. Dus als JP Morgan Chase me zo behandelt, hoe behandelen ze de rest van jullie dan?’

Deze week beëindigde JP Morgan Chase zijn relatie met West en gaf hem tot 21 november de tijd om zijn geld van hun bank te halen. De bank is niet in details gegaan over de opzegging.

Woensdag werd bekend dat het interview van West op The Shop niet zou worden uitgezonden. De mede-presentator van de show, Maverick Carter, zei in een verklaring dat de reden dat de show werd ingetrokken, was omdat West: ‘meer haatzaaiende uitlatingen en extreem gevaarlijke stereotypen herhaalde.’ Carter’s gebruikelijke co-host, LeBron James, was niet aanwezig bij de opnames.

Owens en West promoten zijn White Lives Matter-t-shirts tijdens zijn show in Parijs

De rapper, die een geschiedenis van psychische aandoeningen heeft, verscheen op de première in Nashville van de nieuwe documentaire van Candace Owen, The Greatest Lie Ever Sold, die de BLM-organisatie beschuldigt van het verduisteren van miljoenen dollars aan donaties

The Life of Pablo-rapper verklaarde ook dat zijn voormalige rivaal Drake de ‘grootste rapper ooit’ was, en van daaruit insinueerde hij dat zijn voormalige schoonmoeder, Kris Jenner, seks had met de Canadese artiest.

West zei: ‘Ja, dat was moeilijk, dat was moeilijk… Je weet wat het betekent. Corey weet dat het gemeen is.’ De Corey is natuurlijk Jenners oude vriend, Corey Gamble, die West eerder ‘goddeloos’ noemde.

Tijdens het interview zegt West ook dat: ‘Joodse mensen de zwarte stem hebben gehad. Of het nu is dat we een Ralph Lauren-shirt dragen, of dat we allemaal getekend zijn bij een platenlabel, of een joodse manager hebben, of een contract hebben bij een joods basketbalteam, of dat we een film draaien op een joods platform als Disney.’

Hij vervolgde: ‘Ik respecteer wat het Joodse volk heeft gedaan en hoe ze hun volk bij elkaar hebben gebracht. Je weet dat ze via de advocaten aan geld kwamen. Na Wall Street, toen alle Katholieken niet van mensen wilden scheiden, kwamen de Joodse mensen binnen, ze waren bereid om van mensen te scheiden en toen kwamen ze in hun geld.’

West zei dat hij en andere zwarte mensen de ‘donkere joden’ zijn, omdat ze deel uitmaken van de 12 verloren stammen van Israël. ‘Wij zijn ook joods. Wij komen ook uit Afrika. Wij zijn het bloed van Christus. We zijn niet alleen zwart,’ ging hij verder.

De rapper zei dat durfkapitalist Ben Horowitz hem ooit belde om te klagen dat Jay-Z ‘Joodse zakengeheimen’ prijsgaf.

Virgil Abloh, de modeontwerper die in november 2021 overleed na een kort gevecht met cardiale angiosarcoom, een zeldzame, agressieve vorm van kanker. Hij was 41 jaar oud

West schreef op zijn Instagram Story dat hij liever praat over ‘belangrijkere dingen zoals hoe laat de show was of hoe Bernard Arnault [Louis Vuitton’s CEO] vermoordde mijn beste vriend,’ een mogelijke verwijzing naar Abloh

Revolt TV is in 2013 opgericht door Sean ‘Puffy’ Combs. De podcast wordt gehost door voormalig rapper Noreaga aka NORE en DJ EFN

Op een bepaald moment in het interview nam Noreaga West onder zijn hoede over het dragen van een White Lives Matter-shirt.

De in Queens geboren rapper zei tegen West: ‘Als je het White Lives Matter-shirt draagt, ontneemt dat een beetje alles van zwarte mensen, want wat het is, op dezelfde manier waarop je de confederatievlag droeg, en we zeggen: ‘Verdomme. ”

Hij vervolgde: ‘En ik ken jou. Ik f**k met jou en jou, mijn broer. Ik houd van je. Dus ik neem dit, ik ben een echte n***a. Ik ben elke dag een echte n***a op straat. Maar zelfs aan mij vraag ik me af, waarom zou je het proberen, ik bedoel zelfs toen je zei: ‘George Floyd, ik kan bewijzen dat er niet iemand op zijn nek zat.’ We geven niet eens om die Ye.’

West viel in en zei: ‘Maar dat maakt ons niet uit.’ Noreaga kwam tussenbeide en zei: ‘Laat me afmaken. Wij zwarte mensen. Wij zwarte panters. We neuken de mensen met wie je moet neuken. We neuken met je toen het tijd was voor jou om te zeggen dat we met je moesten neuken. We willen je blijven volgen. Wij doen.’

De gastheer zei: ‘We kennen White Lives Matter. We weten dat. Maar Black Lives Matter wanneer we elke dag worden vermoord. Dat moeten we merken.’

Toen was het weer de beurt aan West, die tegen de gastheer zei: ‘Maar sinds dat is gebeurd, zijn we niet minder vermoord, maar meer. We hebben meer uit elkaar gehaald.’

Noreaga smeekte West om hen te vertellen: ‘We zijn hier echt vermoord.’ West reageerde door te zeggen dat t-shirt daar niets aan zal veranderen.

Als Noreaga zegt: ‘F**k Black Lives Matter’, bedoelt hij de organisatie. West zegt: ‘Zeg dat niet, je wordt gecancelled door de joodse media.’

West greep zijn kans op de podcast om nog een kans te maken op Corey Gamble, uiterst links afgebeeld, het vriendje van West’s voormalige schoonmoeder Kris Jenner

Op een bepaald moment in het interview nam Noreaga West onder zijn hoede over het dragen van een White Lives Matter-shirt

Berucht zei West over de beschuldigingen van antisemitisme: ‘Het grappige is dat ik eigenlijk niet antisemitisch kan zijn omdat zwarte mensen eigenlijk ook joods zijn. Jullie hebben met me gespeeld en geprobeerd iedereen die tegen jullie agenda is, zwart te maken.’

Deze week nodigde het Holocaust Museum in Los Angeles de Chicago-rapper uit om hun tentoonstellingen te bezoeken. Het museum zei in een Instagram-bericht: ‘Woorden zijn belangrijk en woorden hebben gevolgen Ye. We dringen er bij u op aan om ons te komen bezoeken in Holocaust Museum LA om te begrijpen hoe woorden kunnen aanzetten tot afschuwelijk geweld en genociden.

De post vervolgde: ‘De Holocaust begon met alleen woorden die helaas stereotypen, raciale en religieuze tropen voortbrachten en anderen de schuld gaven en leidden tot de moord op zes miljoen Joden.’

Volgens de American Jewish Council zijn Joodse mensen het doelwit van 60 procent van de religieuze haatmisdrijven in Amerika, ondanks dat ze twee procent van de bevolking uitmaken.