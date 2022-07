Gender-selective abortions in Australia on the rise among Indian and Chinese communities

Australische stellen kunnen zwangerschappen afbreken nadat ze erachter zijn gekomen dat ze een meisje krijgen, zo blijkt uit alarmerende gegevens.

Het wereldgemiddelde ligt tussen 102 en 106 mannen voor elke 100 geboren vrouwen, wat betekent dat het nationale gemiddelde van 105,2 in 2020 – de meest recente dataset die beschikbaar is – normaal is.

Maar voor Indiase en Chinese gemeenschappen in Australië zijn de aantallen respectievelijk 108,2 en 109,5, iets wat volgens experts op genderselectieve abortussen zou kunnen wijzen.

Voor migranten van de eerste generatie uit die gemeenschappen die al meerdere kinderen hebben, lopen de cijfers op tot 125 jongens per 100 meisjes.

Voorstanders roepen nu op om een ​​einde te maken aan een cultuur van ‘vermiste meisjes’, wijdverbreid in andere landen, en belastingbetalers betalen onbewust voor deze ‘seksistische’ abortussen.

Een Melbourne GP onthulde zelfs aan Daily Mail Australia hoe hij een paar vertelde om ‘in’ de 21e eeuw’ nadat ze hadden onthuld dat ze een abortus zouden willen als een echo had uitgewezen dat ze een meisje hadden.

‘Er is een overweldigende trend in het land dat meer meisjes worden geaborteerd dan jongens’, zei een Australische christelijke pleitbezorger (foto, een afdeling neonatologie)

Het laatste tijdstip waarop een abortus kan worden uitgevoerd, hangt af van waar u woont, waarbij de ACT een vrouw toestaat een abortus te ondergaan in elk stadium van de zwangerschap

Wendy Francis van de Australische Christian Lobby zei: ‘Er is een trend in het land dat meer meisjes worden geaborteerd dan jongens.

‘Het komt niet veel voor, maar het groeit en vooral in sommige etnische gemeenschappen.’

Haar opmerkingen komen op het moment dat de Australische vrouwelijke ministers vrijdag in Adelaide bijeenkwamen om de stroomlijning van de abortuswetgeving en wijzigingen in Medicare te bespreken.

De bijeenkomst, georganiseerd door de federale minister voor Vrouwen Katy Gallagher, heeft tot doel een nationale benadering van abortuswetten te onderzoeken.

Het vloeit voort uit de controversiële beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof, die oordeelde dat vrouwen in Amerika geen grondwettelijk recht hebben op abortus – wat ertoe heeft geleid dat veel staten ernaar streven het volledig te verbieden – inclusief Texas, Utah, Mississippi om maar te noemen een paar.

De Christian Lobby heeft opgeroepen tot een verandering in de door de belastingbetaler gefinancierde abortussen die plaatsvinden via Medicare.

‘Een van de beleidslijnen die moet worden gewijzigd om gelijkheid na te streven, [is that] Medicare zou geen abortussen op basis van geslacht moeten financieren – dat is niet iets dat de pubtest voor Australiërs doorstaat of de rechten van vrouwen bevordert’, zei mevrouw Francis.

Ze zei dat belastingbetalers jaarlijks ongeveer 90.000 abortussen betalen via Medicare en dat ze zouden betalen voor het stijgende aantal geslachtsgebonden beëindigingen.

ACL National Director Wendy Francis (foto) zei dat Australische belastingbetalers de rekening betalen voor ongeveer 90.000 abortussen per jaar en geen sekseselectieve abortussen zouden moeten financieren – ‘dat is niet iets dat de pub-test doorstaat’

‘Nu de Australische ministers voor vrouwen praten over abortuswetten en Medicare, is dit een van de aspecten waar ze echt naar moeten kijken’, zei mevrouw Francis.

‘Dit is iets waar we voorop kunnen lopen en ervoor kunnen zorgen dat het niet in Australië gebeurt.’

Volgens de laatste beschikbare gegevens zijn er ongebruikelijke variaties in de Australische geboortecijfers, met name onder Indiase en Chinese migranten.

De VN zei dat wanneer de cijfers hoger zijn dan hun norm, dit suggereert dat er geslachtsselectie plaatsvindt.

een 2018 Latrobe University-studie merkte op dat een culturele voorkeur voor zonen binnen etnische groepen ertoe had geleid dat er in Victoria meer jongens dan meisjes werden geboren.

Hoofdonderzoeker dr. Kristina Edvardsson zei destijds dat de ‘afwijking’ ten opzichte van jongens aantoont dat prenatale geslachtsselectie werd uitgevoerd door migranten uit landen waar deze praktijken goed gedocumenteerd zijn.

‘Ons onderzoek bracht een hoger dan verwacht percentage mannelijke geboorten aan het licht bij moeders die geboren zijn in India, China en Zuidoost-Azië’, zei dr. Edvardsson destijds.

‘Bij het vergelijken van geregistreerde geboorten van alle migranten van de eerste generatie met geregistreerde geboorten van in Australië geboren moeders, ontdekten we dat het aantal mannelijke geboorten onder Indiase en in China geboren moeders het hoogst was’, zei dr. Edvardsson.

‘[Over a five-year period] Van elke 100 meisjes werden respectievelijk 122 en 125 jongens geboren als de moeder twee of meer eerdere geboorten had gehad.’

Melbourne GP Dr. Gurdip Aurora (foto) zei dat hij niet denkt dat er een groot probleem is in de Indiase gemeenschap in Australië met geslachtsselectieve abortussen

Melbourne GP Dr. Gurdip Aurora vertelde Daily Mail Australia dat hij onlangs een Indiaas stel zag dat hem benaderde voor een echografie om het geslacht van de baby in 2018 te bepalen.

Het echtpaar had al drie dochters en vertelde hem dat als de volgende baby een meisje was, ze een beslissing moesten nemen om haar te beëindigen.

‘Ze zeiden “we hebben drie meisjes en we willen geen vierde meisje” en ik zei: “we zijn in de 21e eeuw … ga alsjeblieft niet naar [another GP] omdat ze je zullen uitlachen”.’

Dr. Aurora zei dat de vrouw twee maanden zwanger was en dat het paar na acht maanden bij hem terugkwam voor een ander medisch probleem.

Hij vroeg naar de baby en ze zei dat ze een miskraam had gehad in India.

‘Ik wist precies wat er aan de hand was, ze gingen naar India en lieten daar een abortus uitvoeren’, zei dr. Aurora.

Hij voegde eraan toe dat hij sindsdien geen soortgelijke verzoeken meer heeft gehad en dat hij niet dacht dat er een groot genderselectief probleem was in de Indiase gemeenschap.

Maar hij zei dat het probleem veel voorkomt in India en delen van de Arabische wereld.

‘Er is een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, er zijn meer mannen dan vrouwen, dus ze kunnen geen vrouwen vinden om mee te trouwen’, voegde hij eraan toe.

Volgens de Indiase regering worden elk jaar naar schatting twee miljoen meisjes vermist in India.

‘Er zijn verschillende factoren die bijdragen, waaronder geslachtsselectieve abortus en verwaarlozing van en discriminatie jegens meisjeskinderen,’ a Vermiste Girls of India rapport zei 2021.

Dr. Mark Hobart (foto) weigerde een koppel door te verwijzen voor een abortus nadat ze zeiden dat ze de baby niet wilden vanwege haar geslacht

In sommige gevallen worden meisjes kort na de geboorte vermoord – een praktijk die al eeuwen aan de gang is, aldus het rapport.

Een Victoriaanse arts werd in 2013 onderzocht door de Australian Health Practitioner Regulation Agency omdat hij weigerde een paar te helpen een abortus te ondergaan na 19 weken.

Dr. Mark Hobart werd met uitschrijving bedreigd nadat hij Indiase ouders had afgewezen die een gezond meisje wilden beëindigen vanwege haar geslacht, de Heraut Zon gezegd.

In de tussentijd, RMIT University Senior Lecturer Dr Caroline Norma vertelde Daily Mail Australia dat er dringender problemen waren met abortussen.

‘Grotere problemen met betrekking tot hoe abortus een onderdeel is van huiselijk geweld, incest en prostitutie, moeten worden onderzocht’, zei dr. Norma.

RMIT University Senior Lecturer en auteur Dr. Caroline Norma (foto) zei dat andere problemen abortussen in Australië meer teisteren, zoals ongewenste zwangerschappen als gevolg van huiselijk geweld, incest en prostitutie

‘Deze andere problemen zijn waarschijnlijk meer wijdverspreid en treffen de Australische bevolking als geheel.

‘Ik denk dat het probleem ligt bij het Australische medische systeem dat echografie aanbiedt met onthulling van het geslacht van de foetus.

‘Dergelijke onthullingen zouden verboden moeten worden – niet alleen voor mensen in gemeenschappen die meer kans hebben op sekseselectieve abortussen – maar voor iedereen.

‘Net zo gratis en gemakkelijk beschikbaar moeten woonvoorzieningen voor moeders en baby’s zijn, zodat jonge vrouwen realistisch kunnen doorgaan met een zwangerschap als ze dat willen’, voegde ze eraan toe.

Dr. Norma zei dat het genderselectieve probleem in Australië gemakkelijk kan worden opgelost door echo’s te verbieden die het geslacht van een ongeboren baby bepalen

Mevrouw Francis zei dat vrouwen die te maken hebben met ongewenste of onverwachte zwangerschappen meer ondersteuning nodig hebben bij het krijgen van advies en financiële hulp.

‘Wat we moeten doen is dat vrouwen [should] volledige opties hebben voordat ze het gevoel hebben dat hun enige optie abortus is’, zei mevrouw Francis.

‘Soms is het afbreken van de baby niet het antwoord dat de vrouw eigenlijk wil, maar het is het enige antwoord dat we geven.’

Ze stelde door de overheid gefinancierde zwangerschapscentra voor, waar vrouwen financiële steun, advies en hulp kunnen krijgen in gevallen van huiselijk geweld.

‘Op dit moment is er niets van dat alles, er zijn goede doelen en gemeenschapsgroepen opgericht, maar we hebben geen door de overheid gefinancierde gebieden waar ze terecht kunnen.’

Ze zei dat vrouwen vaak zwanger en alleen zijn en iemand nodig hebben om met hen op die reis te wandelen.

De federale minister van Volksgezondheid Mark Butler werd benaderd door Daily Mail Australia voor commentaar.

De procedure is legaal in alle staten en territoria, maar ze hebben verschillende regels over hoe, wanneer en waar ze toegankelijk zijn – met de agenda om de abortusrechten van vrouwen te stroomlijnen en te beschermen.

Het laatste tijdstip waarop een abortus kan worden uitgevoerd, hangt af van waar u woont, en de ACT staat een vrouw toe om in elk stadium van de zwangerschap een abortus te ondergaan.

Het geslacht van een baby kan na tien weken worden onthuld via bloedonderzoek in Australië, waarbij de meeste abortussen in de eerste 12 weken na de conceptie worden uitgevoerd.

Vrouwen kunnen tussen 18 en 20 weken een echo van hun baby laten maken om ook het geslacht te bepalen.