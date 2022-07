Gay TikTok icon Scott O’Halloran calls for Manly players to be SACKED over jersey

Een homoseksuele TikTok-ster heeft de oproep om de zeven ‘homofobe’ Manly Sea Eagles-spelers te ontslaan verdubbeld na hun weigering om de trotstrui te dragen.

Scott O’Halloran uit Melbourne werd gebrandmerkt als ‘ongelooflijk goed gearticuleerd’ vanwege zijn kalmte in een nu virale video waarin hij de spelersplaats ondervroeg om ‘de geldigheid van die trui te definiëren’.

Nu, exclusief sprekend met FEMAIL, prees hij de leden van het team die opkomen om in de inclusieve jumper te spelen en zei dat hij graag ‘het veld op zou gaan en de spelers alleen zou nemen’.

De Sea Eagles hebben maandag de trui – genaamd Everyone in League – onthuld om de inclusiviteit van LGBTQ+-mensen in de NRL te promoten.

Maar sterspelers Josh Aloiai, Jason Saab, Christian Tuipulotu, Josh Schuster, Haumole Olakau’atu, Tolutau Koula en Toafofoa Sipley hebben geweigerd naar buiten te rennen in het ‘inclusieve’ shirt. zeggen dat het dragen ervan in strijd zou zijn met hun religieuze overtuigingen.

Hun beslissing heeft geleid tot een stroom van publieke verontwaardiging, ook van hun eigen fans en clublegendes, terwijl anderen hun vrijheid van religieuze overtuigingen hebben gesteund.

Inmiddels is gebleken dat drie spelers van gedachten zijn veranderd en deze week zullen spelen na een spoedvergadering.

‘Ik wil de spelers roepen en schreeuwen die vanavond op het veld staan’ Scott vertelde FEMAIL.

‘Ze zijn net zo belangrijk als de homofoben.

‘Ze verdienen een echt gebrul vanavond als ze eropuit gaan. Ze geven me het gevoel erbij te horen’.

Het komt op het moment dat Scott viraal ging vanwege zijn ‘briljante’ reactie op het schandaal waarin hij de groep bestempelde als ‘verouderd, achterlijk en homofoob’.

Veel kinderen en volwassenen komen nog dagelijks naar mij uit op Instagram en TikTok. ‘Het is zo belangrijk om hierover te praten.

‘Luister eens, jongens. Als je je trui aantrekt, vertegenwoordigt je de sport en je team, niet je religie, zei hij in de clip.

‘Er zijn thuis fans die zwart, wit, bruin, christen, moslim, trans, homo, bi, hetero zijn.

‘Wie ben jij om de geldigheid van die trui te bepalen?

‘Omdat de laatste keer dat ik keek, het de leden zijn die heel veel geld betalen, en de sponsors die nog veel meer betalen om jullie aan het werk te houden.’

In een gesprek met FEMAIL voegde hij eraan toe dat hij een ‘verantwoordelijkheid’ voelt om zich uit te spreken omdat hij een platform heeft en dat veel homoseksuele mensen die niet vrijuit zijn bang zijn om over de kwestie te spreken.

‘Veel kinderen en volwassenen komen nog dagelijks naar me uit op Instagram en TikTok.

‘Het is zo belangrijk om hierover te praten.

‘Ik zal zo woest zijn als ik verdomme maar kan zijn. l kreeg een stem.

‘Ik ben de stem voor degenen die nog in de kast zitten.’

Mannelijke spelers Sean Keppie (links), Kieran Foran (midden) en Reuben Garrick poseerden met het Everyone in League-shirt van de club, dat maandag werd onthuld. The Sea Eagles onthulden de trui – genaamd Everyone in League – op maandag om de inclusiviteit van LGBT + -mensen in de NRL te promoten

Hij voegde eraan toe: ‘Gisteravond gebruikte iemand de term ‘f******’ zeven keer in één bericht.

‘Zet me op het veld, ik neem deze zeven spelers mee.

‘Ik voel me alsof ik tien man ben.

‘Ik heb nog steeds het gevoel dat we stemmen geven aan de verkeerde mensen. Invloedrijke mensen zijn te stil’.

De nu virale clip begint met Scotts broer Luke die uitlegt dat hij hem zojuist een nieuwsartikel heeft gestuurd.

‘Ik ben er vrij zeker van dat je op het punt staat te ontploffen,’ zegt hij, voordat hij vraagt ​​’wat zijn je gedachten?’.

Zeven Manly Sea Eagles-sterren hebben gezworen af ​​te treden van de wedstrijd die donderdag moet worden gewonnen tegen de Sydney Roosters vanwege de nieuwe gay pride-trui. Scott heeft Manly nu gevraagd om de spelers te dwingen af ​​te treden vanwege hun ‘verouderde, achterlijke en homofobe opvattingen’

Scott zegt dan dat hij ‘niet verrast’ is voordat hij een gemene tirade tegen de spelers begint.

In een gesprek met FEMAIL zei Luke dat hij er zeker van wilde zijn dat hij in de clip werd opgenomen om te laten zien dat hij een bondgenoot is.

‘Dat is het belangrijkste waar Scott dol op is.

‘En het was gemakkelijk om te doen. Iedereen kan iets op zijn eigen manier doen.’

Hij voegde eraan toe dat Manly Sea Eagles de eerste NRL-speler ooit had die als homo uitkwam en dat ze een ‘enorme kans’ misten om zich te verzamelen en goed opgeleide mensen.

In 1995 werd Ian Roberts de eerste NRL-speler ooit die uit de kast kwam als homo. Toen hij vorige week over het fiasco sprak, zei hij dat het ‘mijn hart breekt’ en dat het ‘gevoel niet onbekend is’.

Mannelijke vleugelspelers Jason Saab en Christian Tuipulotu behoren tot de spelers die zich verzetten tegen het dragen van de trui op religieuze gronden

Toafofoa Sipley (links) van de Sea Eagles wordt getackeld door Ben Condon van de Cowboys. Sipley is een van de spelers die weigeren de nieuwe trui te dragen

Scott voegde eraan toe dat hij gisteravond een telefoontje kreeg via Instagram van een heteroseksuele getrouwde man die al tientallen jaren lid is van Manly Sea Eagles.

De man vertelde Scott dat hij zijn lidmaatschap had opgezegd omdat ze ‘geen contact meer’ hadden met het lidmaatschap nadat coach Des Hasler zijn excuses had aangeboden aan zijn spelers over het debacle.

‘Deze club vertegenwoordigt geen echte fans, hij was er kapot van’, legde Scott uit.

‘Ik zei tegen hem “weet je het zeker? Ik ben zo gepassioneerd over mijn team”

‘Hij zei: ‘Deze club vertegenwoordigt niet langer hun fans’.

‘Ze hebben licht gegeven aan de zeven homofoben.

Haumole Olakau’atu (foto) is een missionaris in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (LDS), ook wel bekend als de Mormoonse Kerk

Josh Aloiai van de Sea Eagles (links) neemt de bal tijdens de ronde 19 NRL-wedstrijd tussen de St George Illawarra Dragons op 22 juli van dit jaar

Ze verontschuldigden zich en zeiden dat ze niet waren inbegrepen.

‘Het is de ultieme klap in het gezicht van spelers.

Scott voegde toe: ‘Ze hebben het gered door hun excuses aan te bieden aan homofoben.

‘Als er geen homofobie was, zouden de shirts niet uitverkocht zijn.

‘Deze zeven mensen vertegenwoordigen niet de leden of hun club’

‘Ze moeten voorgoed worden afgezet.

‘Het is schadelijk en kwetsend waar ze voor opkomen.’

Scott voegde eraan toe dat de Manly-spelers ‘hun geloof kozen’ maar niet ‘zijn seksualiteit koos’.

Scott zegt dat hij ‘niet verrast’ is door de ‘homofobe’ acties voordat hij een wrede tirade tegen de spelers lanceert

‘Ze kiezen ervoor om homofoob te zijn. Ze kiezen en kiezen wanneer hun religie past bij hun achterlijke opvattingen’, zei hij.

‘Ze vinden het prima met gokadvertenties en alcohol, die beide leiden tot huiselijk geweld, maar ze denken dat de manier waarop ik ben geboren de ultieme zonde is, nou f*** you’.

Scott zei ook dat hij een ‘overweldigend positief’ antwoord had gekregen op het uitspreken, en hij zou willen dat meer mensen met invloed dat deden ‘op dezelfde manier waarop ze onderwerpen als racisme uitspreken’.

‘We hebben geen tijd te verliezen. Er zijn tegenwoordig kinderen in de kast die geen tijd te verliezen hebben die ernaar kijken.

‘Ik heb 24 jaar in de kast gezeten. Het heeft me nog 12 jaar gekost om die leugens ongedaan te maken. Hoe eerder we kunnen onderscheppen, hoe beter.’.

Hij voegde eraan toe dat clubs als Manly moeten ‘stoppen met excuses aanbieden’ en ‘homo’s moeten binnenhalen’ en ‘ze een stem moeten geven’.

‘Ze moeten weten waarom dat pijn doet en hoe belangrijk acceptatie is.

‘Hoe dat gaat en hoe dat door het leven komt. Waarom willen we mensen onnodig pijn doen?

‘Het zou geweldig zijn als atleten dit weekend de zaak steunen, of dat nu truien zijn, regenboogveters of polsbandjes’.