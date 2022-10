Gas prices creep up to nearly $4 nationwide after OPEC+ announces it will cut production on oil

De gasprijzen stijgen opnieuw in de Verenigde Staten nadat de olieproducerende landen van de wereld vorige week aankondigden dat ze de productie zouden verminderen.

De prijzen waren in het hele land al bijna 100 dagen aan het dalen nadat ze een piek hadden bereikt als gevolg van de oorlog in Oekraïne en aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen.

Maar nadat OPEC+ vorige week aankondigde zijn productie met 2 miljoen vaten te verminderen, stegen de gasprijzen in de Verenigde Staten maandag weer tot gemiddeld $3,92.

In Michigan, waar een grote petroleumfabriek door een brand werd verwoest, zijn de prijzen gemiddeld $ 4,35

Ze zijn zelfs nog hoger in Californië, waar een gallon op maandag gemiddeld $ 6,33 kost, aangezien gouverneur Gavin Newsom beweert dat bedrijven prijsgutsen. Valero heeft echter teruggeslagen en zei dat de hoge prijzen in de staat te wijten zijn aan de regelgeving en belastingen van Californië.

Volgens Patrick De Haan, hoofdanalist bij GasBuddy, zullen de prijzen nu waarschijnlijk blijven stijgen naarmate de prijzen van ruwe olie stijgen.

In een blogpost op maandag schreef hij: ‘Nu de OPEC+ heeft besloten de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verminderen, hebben we de olieprijzen met 20 procent zien stijgen, wat de belangrijkste factor is in het nationale gemiddelde dat voor de derde week op rij stijgt.’

De Haan verwacht nu dat de prijzen tot $0,30 zullen stijgen vanaf hun dieptepunt in september, wat hen zou opdrijven tot $4 per gallon.

Andy Lipow, president van adviesbureau Lipow Oil Associates LLC, zei ook dat hij verwacht dat chauffeurs in de VS binnenkort $ 4 per gallon zullen betalen, volgens NBC-nieuws.

In een brief aan klanten op maandag legde hij uit dat de benzinereserves in een groot deel van de Verenigde Staten zijn gekelderd omdat de lagere prijzen de vraag hebben opgedreven.

Het lage aanbod heeft de regering-Biden er nu toe aangezet de export van geraffineerde producten te verbieden, hoewel analisten zeggen dat een dergelijk verbod Europese bondgenoten zou schaden die te maken hebben met torenhoge prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Biden zou ook overwegen de productie elders op te voeren, zoals in het communistische Venezuela, waarmee de Verenigde Staten verslechterende betrekkingen hebben gehad.

President Joe Biden overweegt nu de export van geraffineerde producten te verbieden, hoewel analisten zeggen dat een dergelijk verbod Europese bondgenoten zou schaden die te maken hebben met torenhoge prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hij wordt in juli afgebeeld met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman

LEDEN VAN OPEC: NATIES DIE AKKOORD ZIJN OM DE PRODUCTIE TE SLUITEN Permanente leden van OPEC Algerije Angola Congo Ecuador Equatoriaal-Guinea Iran Irak Koeweit Libië Nigeria Qatar Saoedi-Arabië Verenigde Arabische Emiraten Venezuela Niet-OPEC-leden betrokken bij deal om productie te verminderen Rusland Azerbeidzjan Bahrein Brunei Equatoriaal-Guinea Kazachstan Maleisië Mexico Oman Soedan Zuid Soedan Brazilië Bolivia

De president werd gevraagd naar het besluit van OPEC+ toen hij aan boord ging van Marine One voorafgaand aan een bezoek aan het door orkaan geteisterde Florida na de aankondiging, maar vertelde verslaggevers dat hij ‘de details moet zien’.

Hij zei dat hij ‘bezorgd’ was en dat het volgens rapporten een ‘onnodige’ stap was.

Een gezamenlijke verklaring van de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan en de directeur van de National Economic Council, Brian Deese, zeiden dat Biden ‘teleurgesteld is over de kortzichtige beslissing’.

‘In een tijd waarin het handhaven van een wereldwijde energievoorziening van het allergrootste belang is, zal deze beslissing de meest negatieve impact hebben op lage- en middeninkomenslanden die nu al aan het bijkomen zijn van de hoge energieprijzen’, luidde de verklaring.

Maar John Kirby, de coördinator voor strategische communicatie van de Nationale Veiligheidsraad, bagatelliseerde het effect van de bezuiniging tijdens een interview op Fox News woensdagochtend.

‘[T]hey passen hun aantal hier een beetje aan. OPEC plus heeft gezegd en verteld dat ze 3,5 miljoen vaten meer produceren dan ze in werkelijkheid zijn’, zei Kirby.

‘Dus in sommige opzichten zorgt deze aangekondigde daling er eigenlijk voor dat ze weer meer op één lijn komen met de werkelijke productie.’

Hij voegde eraan toe dat er geen ‘dramatische verschuivingen in de olieprijs’ waren, en merkte op dat de prijzen van woensdag in de lage jaren ’90 blijven.

Perssecretaris Karine Jean-Pierre werd dinsdag ook onder druk gezet over de eerdere overwinningsronden van het Witte Huis over dalende gasprijzen, wat zich heeft vertaald in relatieve stilte terwijl ze weer omhoog kruipen.

‘U zei dat de president verantwoordelijk was voor de daling van de gasprijzen. Is de president verantwoordelijk voor de stijgende gasprijzen?’ vroeg Fox News-verslaggever Peter Doocy tijdens de reguliere persconferentie van Jean-Pierre.

Ze antwoordde: ‘Dus het ligt veel genuanceerder dan dat.’

Jean-Pierre wees erop dat de gasprijzen over de hele wereld zijn gestegen en schreef de pieken tot ‘de’ [COVID-19] pandemie en Poetins oorlog’ in Oekraïne.

‘We begrijpen dat er meer werk te doen is, we hebben nooit gezegd dat we hier klaar zijn’, zei de Biden-functionaris.

‘Maar we hebben gezien, de realiteit is dat we de snelste daling van de benzineprijzen in meer dan tien jaar hebben gezien. Dat komt door wat deze president heeft gedaan.’

CALIFORNI: De gasprijzen in Californië zijn de afgelopen weken enorm gestegen, ondanks een daling in andere staten

CALIFORNI: Vorige week werden gasprijzen geadverteerd op meer dan $ 8 per gallon

De prijzen in Californië hadden vorige maand echter al exorbitante niveaus bereikt, zelfs toen de prijzen in de rest van het land kelderden – en ambtenaren daar willen nu weten waarom.

In een brief aan oliemanagers op 30 september eiste David Hochschild, voorzitter van de California Energy Commission, waarom de gasprijzen zijn gestegen ‘ondanks een scherpe daling van de wereldwijde prijzen voor ruwe olie, geen significante ongeplande uitval van raffinaderijen in de staat en geen verhogingen van staatsbelastingen of -heffingen. .’

‘De prijzen van ruwe olie zijn gedaald en de winsten van de industrie zijn gestegen, maar de gasprijzen zijn in Californië in 10 dagen tijd met een record van $ 0,84 per gallon gestegen – een verschil van $ 2,50 vergeleken met de prijzen in de VS’, schreef hij destijds.

‘Deze mate van afwijking van de nationale prijzen is niet eerder voorgekomen, ongeacht gepland of ongepland onderhoud aan de raffinaderij, en er is geen verklaring voor gegeven.

David Hochschild, voorzitter van de California Energy Commission, vroeg in een brief aan leidinggevenden in de olie-industrie om te weten waarom de gasprijzen zijn gestegen

‘De olie-industrie is Californiërs een antwoord schuldig’, schreef Hochschild, waarbij hij de leidinggevenden beschuldigde van het niet geven van een ‘adequate en transparante verklaring voor de prijspiek’ en vroeg wat de regering van de staat Californië zou kunnen doen om obstakels of logistiek aan te pakken die hebben bijgedragen aan de hoge prijzen.

In reactie ontkende Scott N Folwarkow, Vice-President van State Government Affairs, dat de bedrijven betrokken waren bij ‘prijssamenzweringen’, erop wijzend dat een federale rechter er geen basis voor vond.

In plaats daarvan zei hij dat de prijs werd bepaald door vraag en aanbod, in combinatie met ‘door de overheid opgelegde kosten en specificaties’.

Hij merkte op dat Valero onderhoudsactiviteiten had gepland, maar zei dat het bedrijf dienovereenkomstig had gepland om aan zijn contractuele verplichting te voldoen, en in plaats daarvan de lage voorraden de schuld gaf van de vraag na COVID en het beperkte aanbod. FOX Business rapporten.

Folwarkow gaf de hogere prijzen in Californië ook de schuld dat de staat de ‘duurste operatieve omgeving in het land is en [being] een zeer vijandige regelgevingsomgeving voor raffinage.

‘Beleidsmakers in Californië hebben bewust beleid aangenomen met de uitdrukkelijke bedoeling om de raffinaderijsector te elimineren’, schreef hij, eraan toevoegend dat raffinaderijen ‘zeer hoge koolstoflimieten en handelsvergoedingen moeten betalen, en benzine belasten met [the] kosten van de koolstofarme brandstofnormen.’

Wat het nog erger maakt, zei hij, is het overheidsbeleid dat het moeilijk maakt om de raffinagecapaciteit te vergroten en dat leveringsprojecten heeft verhinderd om de bedrijfskosten van raffinaderijen te verlagen.

‘Het toevoegen van extra kosten in de vorm van nieuwe belastingen of wettelijke beperkingen zal de brandstofmarkt alleen maar verder onder druk zetten en de raffinaderijen nadelig beïnvloeden, en uiteindelijk zullen die kosten worden doorberekend aan de Californische consumenten.’

Gouverneur Gavin Newsom zei dat hij in december een speciale zitting van de wetgevende macht van de staat zou bijeenroepen om een ​​nieuwe belasting op de winsten van oliemaatschappijen door te voeren, om ze te straffen voor wat hij ‘prijsopdrijving’ noemde. Hij is hier afgebeeld terwijl hij spreekt tijdens een klimaatakkoord-evenement vorige week

Nadat de brief op vrijdag openbaar was gemaakt, zei gouverneur Gavin Newsom dat hij in december een speciale zitting van de staatswetgever zou bijeenroepen om een ​​nieuwe belasting op de winsten van oliemaatschappijen door te voeren, om ze te straffen voor wat hij ‘prijsopdrijving’ noemde.

Het blijft onduidelijk hoe de belasting zou werken, aangezien Newsom zei dat hij de details nog aan het uitwerken is met wetgevende leiders.

Maar op vrijdag maakte hij duidelijk dat hij wil dat het geld wordt ‘teruggegeven aan de belastingbetalers’, mogelijk door het geld van de nieuwe belasting te gebruiken om kortingen te betalen.