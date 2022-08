Gary Busey, 78, ‘put his face near woman’s breasts’ at convention and is accused of groping women 

Acteur Gary Busey heeft ontkend dat hij voor de camera iemand seksueel heeft misbruikt tijdens een horrorconventie in New Jersey afgelopen weekend, waar hij als een prominente gast optrad.

Busey, 78, werd vrijdag beschuldigd van vier tellingen van seksueel contact en intimidatie nadat een vrouw beweerde dat de acteur vroeg waar ze haar borsten vandaan had, terwijl een ander zei dat Busey haar naar haar kont greep op de jaarlijkse Monster Mania-conventie in Cherry Hill, New Jersey.

De politie ontving ook een extra telefoontje van een man die zei dat zijn dochter ook seksueel werd misbruikt door Busey tijdens de conventie op 13 augustus, volgens documenten verkregen door TMZ.

Maar toen hij maandag door een fotograaf werd benaderd om zichzelf uit te leggen, zei Busey dat de beschuldigingen vals zijn en dat de vermeende slachtoffers de verhalen verzonnen.

‘Dat is allemaal niet gebeurd,’ zei Busey. ‘Er was mijn partner, een cameradame en ik en twee meisjes. Het duurde minder dan 10 seconden en toen vertrokken ze. Toen verzonnen ze een verhaal dat ik ze seksueel heb aangevallen terwijl ik dat niet deed.’

Busey is beschuldigd van het betasten van verschillende vrouwen op de conventie waar hij naar verluidt zijn gezicht in de buurt van de borst van een vrouw hield voordat hij probeerde haar beha los te maken.

‘Dus het verhaal is niet waar?’ vroeg de fotograaf terwijl Busey benzine pompte in Malibu.

‘Er is niks gebeurd. Het was allemaal vals. l was helemaal niet ongepast. Ik heb ooggetuigen,’ hield Busey vol.

De Buddy Holly-acteur ontkende de aantijgingen voordat hij verzocht om zijn excuses aan de vrouw, terwijl hij zei dat het mogelijk is om ‘per ongeluk iemand aan te raken in een specifiek lichaamsdeel’, volgens juridische documenten.

Busey wordt gezien met fans op de jaarlijkse Monster Mania Convention, die werd gehouden in het Doubletree Hotel van 12 tot 14 augustus in Cherry Hill, New Jersey

De acteur, die in Malibu, Californië woont, was gepland als een prominente gast voor alle drie de dagen van het evenement

Busey woont in Malibu, Californië, en werd benaderd door de organisatoren van Monster Mania-evenementen om te verschijnen voor het driedaagse evenement van 12 tot 14 augustus.

De politie van Cherry Hill zegt dat drie vrouwen ongepast door Busey zijn aangeraakt tijdens een handtekening en een meet & greet.

‘Het ging om contact. Het ging over aanraken’, vertelde de politie van Cherry Hill, luitenant Robert Scheunemann, aan de Philadelphia Inquirer, en merkte op dat er het hele weekend ‘meerdere klachten’ waren ontvangen over het gedrag van de acteur.

De politie identificeerde de verdachte aanvankelijk niet als de acteur, maar volgde een verklaring op waarin stond dat Busey de man was die werd aangeklaagd.

Op de conventie zou Busey samen met andere acteurs verschijnen, waaronder Ralph Macchio, Tom Skerritt en Veronica Cartwright.

De Buddy Holly-acteur ontkende de beschuldigingen, maar vroeg later om zijn excuses aan te bieden, terwijl hij zei dat het mogelijk is om per ongeluk iemand op de verkeerde plaats aan te raken

Een advocaat van de conventie, Nikitas Moustakas, zei dat het bedrijf ‘de autoriteiten assisteerde bij hun onderzoek naar een vermeend incident waarbij aanwezigen en een beroemde gast op de conventie betrokken waren’.

‘Onmiddellijk na ontvangst van een klacht van de aanwezigen, werd de beroemde gast van de conventie verwijderd en werd hem opgedragen niet terug te keren’, zei hij.

‘Monster-Mania moedigde de aanwezigen ook aan om contact op te nemen met de politie om aangifte te doen. De veiligheid en het welzijn van al onze aanwezigen is van het grootste belang voor Monster-Mania, en het bedrijf tolereert geen enkel gedrag dat deze waarden in gevaar zou kunnen brengen.’

Busey wordt met een fan gezien tijdens de jaarlijkse Monster Mania Convention, die werd gehouden in het Doubletree Hotel op 12-14 augustus in Cherry Hill, New Jersey

Evenementengooiers moedigden aanwezigen die door Busey werden aangeraakt aan om aangifte te doen bij de politie. Ze zorgden ervoor dat hij van de conventie werd verwijderd en werd opgedragen niet terug te keren

Een week na de beschuldigingen werd Busey zaterdag met zijn broek naar beneden betrapt in Point Dume Park in Malibu, Californië.

Busey leek een onzedelijke daad te verrichten en stak toen een sigaar op – uren nadat hij ervan werd beschuldigd de drie vrouwen te hebben betast.

Op schokkende foto’s is te zien dat de acteur een shirt droeg dat refereerde aan de film ‘Point Break’ uit 1991, waarin hij een bijrol had. Busey liep naar de bank bij een uitkijkpunt, waar hij ging zitten, zijn telefoon tevoorschijn haalde en toen zijn broek naar beneden trok.

Busey stak een hand in de voorkant van zijn broek, leek zijn kaken op elkaar te klemmen en keek toen om zich heen om er zeker van te zijn dat omstanders hem niet op de onzedelijke daad hadden betrapt.

Schijnbaar tevreden met zijn acties, stak Busey een sigaar op en keek bijna 30 minuten uit over de oceaan voordat hij weer in zijn auto stapte en het park verliet.

Busey werd gespot terwijl hij in een park in Californië zat met zijn broek naar beneden en een sigaar rookte op de dag nadat hij werd beschuldigd van het betasten van drie vrouwen op een conventie in New Jersey afgelopen weekend

Busey werd gespot op een bankje bij het uitkijkpunt, waar hij ging zitten, zijn telefoon tevoorschijn haalde en vervolgens zijn broek naar beneden trok

Busey vond een bank waar hij zijn broek naar beneden trok en ervoor zorgde dat geen omstanders zagen wat hij aan het doen was

Busey is algemeen bekend als een personageacteur, grotendeels in bijrollen, hoewel hij onder de aandacht kwam en werd genomineerd voor een Oscar voor beste acteur voor het spelen van de titelrol in de film The Buddy Holly Story uit 1978.

Zijn verschillende acteercredits omvatten Point Break, Under Siege, Rookie of the Year, Lethal Weapon en Predator 2.

Busey is getrouwd met Steffanie Sampson. Het stel is sinds 2006 samen en kreeg in 2008 een relatie. Samen delen ze een 12-jarige zoon, Luke.

De acteur heeft ook twee kinderen uit eerdere relaties, Jake, 51, en dochter Alectra, 28.

Busey staat bekend om het spelen van de titelrol in de film The Buddy Holly Story uit 1978. Hij werd genomineerd voor beste acteur in het stuk

Afgezien van de huidige aanklachten, werd hij in 1995 eerder geconfronteerd met drugsaanklachten toen de autoriteiten cocaïne vonden tijdens een huiszoeking in zijn huis in Malibu

Busey werd eerder in 1995 geconfronteerd met drugsaanklachten toen de autoriteiten cocaïne vonden tijdens een huiszoeking in zijn huis in Malibu.

Hij werd belast met één telling van cocaïnebezit en drie tellingen van bezit van marihuana, bezit van hallucinogene paddenstoelen en onder invloed zijn van cocaïne.

In het verleden is hij ook gearresteerd op beschuldiging van partnergeweld.

In 2011, tijdens een seizoen van Celebrity Apprentice, werd hij beschuldigd van seksueel misbruik van een vrouwelijke medewerker van de show.

‘We rookten sigaretten buiten en Busey stond naast me’, vertelde een medewerker aan de Daily Beast in 2016. ‘En op een gegeven moment greep hij me stevig tussen mijn benen, ging met zijn hand over mijn buik en mijn borsten.

‘Ik wist niet wat ik moest doen. Dus maakte ik deze grap: “Oh, ik ben nog nooit seksueel lastig gevallen door een beroemdheid!” Toen pakte hij mijn hand en legde hem neer [over] zijn penis, en zei: “Ik begin net, schat.”‘