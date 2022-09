Gareth Southgate’s dilemmas as he names last England squad before the World Cup 

Gareth Southgate maakt donderdagmiddag zijn team voor Engeland bekend – de laatste voordat hij moet beslissen welke spelers hij meeneemt naar het WK in Qatar.

De komende UEFA Nations League double-header tegen Italië in Milaan aanstaande vrijdag en Duitsland op Wembley de volgende maandag is om verschillende redenen belangrijk.

Ten eerste zou Engeland de schande van degradatie naar League B van de competitie kunnen lijden als ze geen positieve resultaten behalen in de laatste twee wedstrijden van de groep.

Gareth Southgate benoemt donderdag zijn laatste selectie voor Engeland voor het WK, waarbij de Three Lions tegen Italië en Duitsland zullen spelen in de UEFA Nations League

Engeland zou kunnen degraderen uit League A en was vreselijk tegen Hongarije in juni

Maar wat nog belangrijker is, deze ploeg zal veel aanwijzingen geven over wie eind november het vliegtuig naar het Midden-Oosten zal maken.

Deze twee wedstrijden zijn de laatste kans voor Southgate om zijn team te finetunen voor de WK-opener tegen Iran in Al Rayyan op 21 november.

We onderzoeken de grote beslissingen die de Three Lions-baas zal nemen als hij zijn nieuwste team noemt.

Engeland dreigt te degraderen Engeland heeft werk te doen om degradatie uit League A van de Nations League te voorkomen. Ze hebben tot nu toe thuis en uit verloren van Hongarije en gelijkgespeeld met zowel Italië als Duitsland, waardoor ze onderaan Groep A3 staan, drie punten op achterstand van Italië. De onderste geplaatste natie zakt naar League B voor de volgende editie. Southgate’s team speelt volgende week vrijdag in Milaan tegen Italië en maandag op Wembley tegen Duitsland en heeft realistisch gezien vier punten of meer nodig om op de been te blijven.

Moet Rashford gevaar lopen?

Marcus Rashford verdient het om bij deze Engelse ploeg te horen. De spits van Manchester United ziet er dit seizoen nieuw leven in en begint terug te keren naar zijn beste vorm na een onrustig seizoen 2021-22.

Hij heeft dit seizoen tot nu toe drie goals gescoord en twee assists gegeven in zes wedstrijden, waarbij de nieuwe United-manager Erik Ten Hag hem terugbrengt naar de centrale rol die hij duidelijk voor ogen heeft.

Maar Rashford kampt met een spierblessure, waardoor zijn terugkeer in de Engelse selectie – voor het eerst sinds vorig jaar – in gevaar komt.

Marcus Rashford geniet weer van zijn clubvoetbal, maar heeft een spierblessure opgelopen

Hij zal een late fitheidstest ondergaan, maar het is waarschijnlijk dat hij zal worden uitgesloten van deze twee wedstrijden. Hij reisde niet met United mee naar Moldavië, waar ze zich voorbereiden om donderdagavond in de Europa League tegen Sheriff te spelen.

Als Rashford echter zijn goede seizoensstart voortzet en zijn scorevorm voortzet, zou hij absoluut in de WK-selectie moeten zitten.

Southgate zal donderdag geen persconferentie houden uit respect voor de koningin, maar op een bepaald moment in de aanloop naar de spelen zou hij Rashford zijn steun moeten geven.

Rashford miste vorig jaar de cruciale penalty in de finale van Euro 2020 en is niet meer voor Engeland geweest sinds hij worstelt met zijn clubvorm

Is het tijd om Sancho terug te brengen?

Jadon Sancho verloor vorig seizoen ook zijn plaats in Engeland te midden van de onrust bij United. Hij heeft niet meer voor het nationale team gespeeld sinds de WK-kwalificatiewedstrijd van afgelopen oktober tegen Andorra en werd niet gekozen voor de laatste drie selecties.

Maar ook hij heeft een nieuw leven gekregen onder Ten Hag, scoorde voor United in hun overwinningen op Liverpool en Leicester, terwijl hij het soort aanvallende dreiging bood dat van hem werd verwacht na die transfer van £ 73 miljoen van Dortmund.

Dit voelt als een cruciaal moment in de internationale carrière van Sancho. Als Southgate hem niet voor deze selectie selecteert, zijn zijn WK-kansen waarschijnlijk voorbij, tenzij hij in de tussentijd aan een sensationele vorm begint.

Jadon Sancho heeft een nieuw leven ingeblazen onder Erik ten Hag – maar krijgt hij een terugroepactie voor Engeland?

Sancho speelde voor het laatst voor Engeland tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd in Andorra afgelopen oktober

Dat is niet echt door zijn eigen schuld – Engeland is gezegend met tal van uitstekende brede aanvallers, zoals Raheem Sterling, Bukayo Saka en Jack Grealish, plus Rashford natuurlijk.

Sancho is al een tijdje een vaste waarde in de Engelse ploeg zonder elke wedstrijd te starten en het is moeilijk om een ​​plek te veroveren met zo’n intense concurrentie. Het voelt nu maken of breken.

Blijft Southgate trouw aan Maguire en Shaw?

Hoewel de aanvallers van Man United Southgate voor een aangenaam dilemma hebben geplaatst, zijn hun verdedigers een bron van zorg.

Ten Hag liet zowel Harry Maguire als Luke Shaw vallen na die rampzalige 4-0-nederlaag tegen Brentford en ze zijn sindsdien niet in staat geweest hun plaatsen terug te winnen met Lisandro Martinez en Tyrell Malacia in de gunst.

Vanuit het oogpunt van Southgate hebben beide spelers Engeland nooit in de steek gelaten en hij heeft bewezen – misschien wel een beetje te – loyaal aan bepaalde belangrijke luitenanten aan zijn zijde.

Verdedigers Luke Shaw (links) en Harry Maguire spelen niet voor Manchester United

Maguire zal waarschijnlijk in de nieuwste selectie zitten en ook op het WK zijn, wat er ook gebeurt, maar Shaw zweet op zijn plek met Chelsea’s Ben Chilwell zijn sterkste competitie.

Let wel, Chilwell speelt niet zo regelmatig als hij zou willen voor Chelsea, waarbij Marc Cucurella de afgelopen weken vaker wel dan niet favoriet was.

Engeland heeft geen overschot aan linksbacks – met Southgate die daar soms Kieran Trippier speelt, of met een vleugelverdediger gaat – dus er zou in november echt ruimte moeten zijn voor zowel Shaw als Chilwell.

Het paar is al lang vertrouwde leden van de Engelse kant onder Gareth Southgate

Tijd voor Dier om terug te keren?

Eric Dier was een centraal onderdeel van de Engelse verdediging of het middenveld tijdens de eerste jaren van Southgate’s ambtstermijn, maar een vormverlies bij Tottenham zorgde ervoor dat hij zijn plaats verloor.

Dier heeft sinds de overwinning van de Nations League op IJsland in november 2020 eigenlijk geen Engeland-shirt meer aangetrokken en is sinds maart 2021 niet meer opgeroepen.

Maar dit zou voor hem het ideale moment kunnen zijn om terug te keren. Hij is het seizoen goed begonnen onder Antonio Conte bij Spurs en biedt veelzijdigheid aangezien hij centrale verdediger kan spelen in een twee of een drie, of indien nodig als verdedigende middenvelder.

Nu de vorm van Maguire onzeker is en zowel Kyle Walker als John Stones worstelen met lichte blessures, is het zeer waarschijnlijk dat Dier terugkeert voor deze ploeg.

Eric Dier is het seizoen sterk begonnen bij Tottenham en zou een terugroepactie van Engeland kunnen krijgen

Southgate gaf toe toen hij zijn team voor de vier wedstrijden in juni aankondigde dat Dier dicht bij een terugroepactie stond, maar zei dat hij in plaats daarvan jongere opties wilde observeren.

Als hij een goed beeld geeft van zichzelf in de wedstrijden tegen Italië en Duitsland, wanneer de achterlijn van Engeland op de proef wordt gesteld, heeft hij een sterke claim op het vliegtuig naar Qatar te zitten.

Moet Engeland Bellingham ontketenen?

Jude Bellingham herinnerde Southgate aan zijn klasse door woensdagavond te scoren voor Borussia Dortmund tegen Man City

We weten allemaal dat de 19-jarige Jude Bellingham de toekomst van Engeland is, maar is het nu eindelijk tijd voor Southgate om van hem een ​​eerste keus op zijn middenveld te maken?

De Engelse baas geeft al een tijdje de voorkeur aan twee spelers die vasthouden, meestal Kalvin Phillips en Declan Rice, met de theorie dat dit niet alleen de verdediging goed afschermt, maar ook de vleugelverdedigers in staat stelt naar voren te duwen.

Het werkte bijvoorbeeld goed op Euro 2020, maar er zijn gevallen geweest waarin Engeland geen stuwkracht had die vanuit die gebieden naar voren duwde of iemand ontbrak om verdediging en aanval met elkaar te verbinden.

De dynamische Bellingham is hier zeker de beste optie voor. Zijn passerende visie, beweging en vasthoudendheid zijn uitstekend en hij stuurde een tijdige herinnering aan Southgate met zijn kopbal tegen Manchester City op woensdagavond.

Toen Bellingham in juni inviel voor de geblesseerde Phillips in het 1-1-gelijkspel van Engeland tegen Duitsland, was het misschien een kwestie van het stokje doorgeven.

Maar Bellingham zat op de bank voor de volgende wedstrijd tegen Italië en worstelde toen in de vernederende 4-0-nederlaag tegen Hongarije bij Molineux.

Nu Engeland dringend een deel van zijn voorzichtigheid moet laten varen om degradatie uit de elite league te voorkomen, zou dit het moment kunnen zijn om hem op het middenveld te halen als een WK-auditie.

Bellingham kwam op tijdens het gelijkspel van Engeland met Duitsland in München, maar is nog geen vaste klant

Wie is de back-up van Kane?

Het hele land zal bidden dat Harry Kane, die het seizoen goed is begonnen voor de Spurs, fit en vurig is voor het WK.

Maar als het nachtmerriescenario zich ontvouwt en hij een blessure oploopt, is er in feite een positie vacant voor de rol van de back-upspits van Engeland.

Rashford is natuurlijk een mogelijkheid, nu hij is teruggekeerd naar het middenveld op Old Trafford, maar spelers als Dominic Calvert-Lewin en Ollie Watkins zijn van het beeld verdwenen.

Patrick Bamford en Callum Wilson zijn uitgeschakeld, dus Southgate zal waarschijnlijk Tammy Abraham van Roma opnieuw selecteren.

Tammy Abraham scoort eerder deze week voor Roma in hun Serie A-wedstrijd tegen Empoli

Toen de Engelse manager eerder deze maand Abraham persoonlijk tegen Udinese ging bekijken, werd Roma met 4-0 afgeranseld en moest de spits van de baan met een schouderblessure.

Maar hij keerde terug voor Roma’s laatste wedstrijd tegen Empoli en scoorde voor de tweede keer dit seizoen.

De roep om Ivan Toney van Brentford om indruk te maken, wordt steeds groter. Hij beleeft een prima seizoen, met tot dusver vijf doelpunten, waaronder een hattrick in de laatste wedstrijd van de Bees tegen Leeds.

Engeland heeft een betrouwbare back-upspits nodig voor Kane op het WK, zelfs als de aanvoerder fit is, dus Toney moet de kans krijgen om te laten zien wat hij kan.