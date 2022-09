Furious Columbia University students blast school after it fell 16 places in world rankings

Studenten van Columbia University hebben hun college opgeblazen nadat het 16 plaatsen in de US News & World Report-ranglijst kelderde vanwege het onjuist rapporteren van gegevens.

Eén noemde de vermeende acties van de school ‘verschrikkelijk’ en zei dat anderen ‘het gevoel hebben dat ze nu veel eieren op hun gezicht hebben’.

Een ander bekritiseerde de instelling omdat ze ‘gekke’ bedragen vroeg om daar te studeren en vervolgens ‘tegen ons loog’ over de kwaliteit ervan.

Maar sommigen dachten dat de ranglijst hen niet zou beïnvloeden, maar gaven toe dat de gevolgen ‘een beetje een puinhoop’ waren.

Het komt nadat de Ivy League-school instortte van de nummer 2 plek naar de nummer 18 plek in de invloedrijke ranglijst die maandag werd vrijgegeven.

Het werd ontdaan van de prestigieuze plaatsing nadat een van zijn eigen wiskundeprofessoren het ervan beschuldigde ‘wat statistieken te verknoeien’ om de ranglijst te helpen stijgen.

Columbia heeft toegegeven cijfers in twee categorieën te hebben gemasseerd – klassengrootte en aantal artsen die daar werken – en onderzoekt zijn beweringen.

Noah Smith, 20, filosoof uit Ohio, zei: ‘Columbia liegt tegen ons! Het is alsof wij hun klanten zijn en dit is hun zaak’

Woedende studenten gingen dinsdag naar de universiteit en zeiden dat ze zich door de verhuizing in verlegenheid hadden gebracht.

‘Persoonlijk vind ik het verschrikkelijk omdat ik naar deze universiteit ben gekomen met het idee dat dit het beste is voor wat ik wilde studeren en een eliteplek om trots op te zijn’, vertelde een voormalige student, die niet met naam genoemd wilde worden, aan DailyMail. com.

‘Mensen die die trots voelden toen ze zoveel geld uitgaven aan hun diploma, hebben nu waarschijnlijk het gevoel dat ze veel ei op hun gezicht hebben.’

Noah Smith, 20, filosoof uit Ohio, zei: ‘Het is absoluut hilarisch dat veel mensen hier te veel achter prestige zetten. Mensen waren duidelijk overstuur.

‘Persoonlijk is deze universiteit alles wat het zegt dat het is, maar aan de andere kant logen ze wel over een aantal belangrijke dingen – zoals hoeveel ze aan elke student uitgeven en ze gaven een veel hoger percentage van hun faculteit dat een PhD-graad had.’

‘We betalen hoeveel en Columbia liegt tegen ons! Het is alsof wij hun klanten zijn en dit is hun zaak.’

‘Het is waanzinnig duur. Mijn ouders betalen hand over hand om mij hierheen te laten komen.’

‘Ze zeiden dat de ranglijst me zou kunnen beïnvloeden als het op de 18e plaats staat in plaats van op de tweede plaats als ik in de werkende wereld ben.’

‘Ze zeiden dat anderen er misschien anders over denken, maar de algemene consensus is dat prestige wordt overschat, maar dat mensen genaaid zijn omdat Columbia over bepaalde dingen loog.’

‘Ik ben teleurgesteld over veel dingen die de administratie doet en dit maakt de stapel alleen maar groter. ‘

Ali Hussein, 21, die uit Londen komt, studeert economie en is net begonnen aan zijn laatste jaar aan Columbia, zei: ‘Ik vind het eerlijk gezegd een beetje een puinhoop.’

‘Er is altijd weer zoveel onrust en protest bij de universiteitsleiding en dit was weer een punt van discussie. Ik denk dat vooral in een tijd waarin de universiteitsvoorzitter gaat veranderen, er veel gaande is en veel controverse rond één campus. ‘

‘Ik denk dat er een paar studenten waren die stomverbaasd waren. Ik denk hoe dan ook, de kwaliteit van het onderwijs is in deze vier jaar niet veranderd vanwege een nummer op een site. Bovendien gaan veel mensen naar de universiteit op basis van haar netwerk en niet op basis van hun rang.’

‘Voor zover ik het begrijp, beschouw ik het gewoon als opscheppen, maar als er daadwerkelijk verkeerde informatie is, moet iemand ter verantwoording worden geroepen.’

Hussein voegde eraan toe: ‘Ik ken zoveel universiteiten die zo hard hun best doen om zichzelf te bewijzen, maar als een school als Columbia de kers op de taart is wat ze willen gebruiken en cijfers verzint, dan moeten ze naar behoren worden gestraft.’

Nathan Abraham, 21, die een laatstejaars economie studeert, betwijfelde of de daling van de ranglijst gevolgen zal hebben voor Columbia’s ‘vermogen om talent aan te trekken op de school’.

‘Ik denk dat er in ieder geval meer ouders dan studenten zijn die om de ranglijst geven’, vertelde hij aan DailyMail.com.

‘Ik heb niet met iedereen gesproken, maar de sfeer is zeker WTF is er aan de hand … maar mensen lachen erom en hebben er alle vertrouwen in dat het nieuws zal passeren.’

Maxine Su, 24, een afgestudeerde student uit China die computerwetenschappen studeert, zei: ‘Ik let niet op de ranglijst’ en zei dat het ‘meer over bureaucratie lijkt’

Zowel Abraham als Hussein zijn senioren, maar zeiden dat ze zich niet anders zouden voelen als ze eerstejaars waren. ‘Nee, we zitten er nu te diep in,’ zeiden ze lachend.

Maxine Su, 24, een afgestudeerde student uit China die informatica studeert, zei: ‘Ik let niet op de ranglijst.’

‘Ik zag er wat posts over en het lijkt meer op bureaucratie. Ik ben totaal neutraal, maar persoonlijk vind ik het niet erg nauwkeurig. Hoe kan het van #2 naar #18 gaan?’

‘En ik vind het zeker niet ernstig genoeg om strafrechtelijk onderzoek te doen.’

Een andere studente die computerwetenschappen studeert aan de universiteit zei niet geschrokken te zijn van het nieuws en voegde eraan toe dat ‘veel scholen zich echt een weg banen door de ranglijst.’

‘De wiskundeprofessor sprak zich uit over de overdrijving en het verschil tussen Columbia en de andere scholen en we werden gepakt – de rest is alleen nog niet gepakt.’

De tweedejaars vertelde DailyMail.com dat ze een student met een laag inkomen uit Afrika is en volledige financiële steun kreeg voor haar opleiding.

‘Ik hecht niet zoveel waarde aan de rankings als andere studenten. Ik keek vooral naar de financiële steun,’ lachte ze, ‘dan de ranglijst van de school.’

Ze voegde eraan toe: ‘De kans die de school heeft geboden, is meer dan ik me had kunnen voorstellen.

Chuck, 20, een student die in Londen en New York woont en cognitieve wetenschappen studeert, zei dat de ranglijst er specifiek toe doet voor studenten die naar Columbia komen om vanuit het buitenland te studeren.

‘Het is erg. Zo ver zou ik echter niet gaan in een strafrechtelijk onderzoek.’

‘Persoonlijk maakt de rangorde voor mij uiteindelijk niet uit. Mijn opleiding hier is nog steeds hetzelfde.’

De publicatie van de ranglijst komt na een botsing waarbij professor Dr. Michael Thaddeus betrokken was, een wiskundeprofessor die de universiteit beschuldigde van het indienen van slechte gegevens

De universiteit vertelde de New York Times: ‘Hoewel veel van Columbia’s niet-gegradueerde klassen lange tijd minder dan 20 studenten hebben gehad, resulteerden de eerdere gebruikte methoden in overrapportage van het aantal klassen met minder dan 20 studenten en onderrapportage van klassen met tussen de 20 en 29 studenten. ‘

Vrijdag gaf de universiteit toe dat ze ‘verouderde of verkeerde methodieken’ gebruikten.

Ze hebben hun excuses aangeboden voor de slechte gegevens en zeggen: ‘We betreuren de tekortkomingen in onze eerdere rapportage ten zeerste en zijn vastbesloten om het beter te doen.’

Volgens de Times ontvangt het US News & World Report elk jaar fouten in gegevens die door scholen worden ingediend, maar Columbia is misschien wel de meest prestigieuze om de beschuldiging tegen te hebben.

US News & World Report beschuldigde de school er niet van om opzettelijk hun gegevens te vervalsen en voegt eraan toe dat ze geen onafhankelijke accountant heeft om te controleren.

Columbia stelt dat of de fouten nu wel of niet met opzet waren, het probleem is wat zij de ‘complexiteit’ noemen van hoe de gegevens worden geregistreerd en gerapporteerd.

Thaddeus heeft in zijn beschuldigingen kritiek geuit op de methodologie van de ranglijst en zegt dat deze niet langer genoeg vertrouwt op een onderzoek onder universiteitspresidenten en zich nu alleen bezighoudt met analytische gegevens.

Hij is ook van mening dat het te gemakkelijk is om het systeem te bespelen, waarbij US News & World Report toegeeft dat het afhankelijk is van de integriteit van de scholen.

Op de ranglijst van dit jaar stonden Princeton, MIT, Harvard, Yale en Stanford in de top vijf.

Jed Macosko, een natuurkundeprofessor aan Wake Forest en het hoofd van een rivaliserend bedrijf dat probeert een ‘objectieve’ ranglijst te formuleren die niet door de scholen kan worden bepaald, betreurde de macht die US News & World Report heeft.

Macosko zei: ‘Ik wou dat US News niet zo krachtig was, want het zorgt voor een slechte dynamiek. Dus als de verantwoordelijke wil dat je nummer 18 wordt, kunnen ze de ranglijst van US News door elkaar halen totdat je nummer 18 bent.’

US News & World Report vertelde de tijd dat het een klantenservice is die werkt met het ‘hoogste niveau van integriteit’ en zegt dat, omdat Columbia zich terugtrok uit de ranglijst van dit jaar, ze datasets moesten gebruiken zonder hun informatie.