From her face on stamps and coins, to school portraits – how the Queen’s death changes our lives

Van haar gezicht op postzegels, munten en bankbiljetten, tot portretten op scholen, de kerstboodschap en de eedaflegging, de koningin maakt deel uit van het dagelijks leven van Australië sinds ze in 1952 monarch werd.

Haar portret hangt in het parlement en is versierd met afbeeldingen van de overheid, die het meest prominent in het dagelijks leven te zien zijn op het Australische biljet van $ 5.

Politici, gouverneurs-generaal en gouverneurs zweren trouw aan haar, en als de langst dienende monarch van Groot-Brittannië en het Gemenebest, is ze een constante in de dagelijkse werking van onze natie.

Ze staat op onze paspoorten, waarop staat dat ‘de gouverneur-generaal van het Gemenebest van Australië, zijnde de vertegenwoordiger in Australië van Hare Majesteit Koningin Elizabeth de Tweede’, verzoekt dat alle burgers ‘vrij kunnen passeren zonder enige belemmering ‘.

Veel Australiërs hebben geen andere koninklijke heerser gekend, en elke nieuwe Australiër die het staatsburgerschap verwerft, heeft wettelijk recht op een speciaal portret van Hare Majesteit nadat hij kiezer is geworden.

Daarin draagt ​​koningin Elizabeth II de broche ‘lelspray’ die premier Robert Menzies haar gaf tijdens haar eerste koninklijke bezoek aan Australië in 1954, en die ze sindsdien heeft gedragen tijdens Australische en Commonwealth-evenementen.

Elk jaar hebben we een vrije dag ter ere van haar verjaardag en op 25 december is het een Australische traditie om naar de kerstboodschap van de koningin te kijken, waarin ze observaties maakt over het afgelopen jaar en de beproevingen en beproevingen van haar onderdanen in de 54 landen van het Gemenebest .

Maar nu koningin Elizabeth II op 96-jarige leeftijd is overleden, waarmee een einde komt aan de 70-jarige heerschappij van Groot-Brittannië en de langst dienende monarch van het Gemenebest, zal dat allemaal veranderen.

Het is een Australische traditie om op de avond van 25 december te gaan zitten en naar de kerstboodschap van de koningin te kijken, en dit jaar zal de eerste boodschap van koning Karel III ongetwijfeld reflecteren op de dood van zijn moeder en haar buitengewone heerschappij

Australia Post markeerde het platinajubileum van de koningin met postzegels (hierboven) en zal dit doen bij haar overlijden en om de opvolging van koning Charles III te markeren

Het gezicht van de koningin heeft het overleefd door herontwerpen van het biljet van $ 5 en hoewel deze biljetten wettig betaalmiddel blijven, zullen ze geleidelijk worden gefaseerd en vervangen door het beeld van koning Charles III

Sommige veranderingen zullen onmiddellijk plaatsvinden, andere zullen plaatsvinden na een periode van 28 dagen van rouw, terwijl andere dingen geleidelijker veranderen.

Met de onmiddellijke proclamatie van Charles als de koning bij het overlijden van de koningin, zullen nieuwe munten en bankbiljetten worden geslagen met zijn gezicht.

Het nieuwe geld zal worden geslagen en in de algemene omloop worden verspreid, waarbij het oude geld met het imago van de koningin nog steeds wettig betaalmiddel is, maar geleidelijk wordt uitgefaseerd.

Nieuwe paspoorten die worden uitgegeven, zullen de woorden ‘Zijne Majesteit Koning Karel de Derde’ dragen, maar bestaande paspoorten blijven legaal tot hun vervaldatum.

Alle beëdiging van ceremonies zal moeten worden gewijzigd om trouw aan koning Karel III te erkennen.

Tot op de dag van vandaag hebben NSW-politieagenten gezworen om ‘onze Soevereine Vrouwe de Koningin echt te dienen als een politieagent zonder gunst of genegenheid, boosaardigheid of kwade wil totdat ik legaal wordt ontslagen, dat ik ervoor zal zorgen dat Hare Majesteit vrede zal zijn’ bewaard en bewaard’.

Elk Australisch paspoort met de woorden ‘Hare Majesteit Koningin Elizabeth de Tweede’ blijft geldig tot de vervaldatum, maar nieuwe paspoorten zullen ‘Zijne Majesteit Koning Charles de Derde’ hebben.

De afbeelding van de koningin op de voorzijde van Australische munten is met haar verouderd en hoewel de munten in gebruik zullen blijven, zullen ze geleidelijk worden vervangen door munten met het gezicht van haar zoon

Een schatting van een Australische munt van 20 cent met het gezicht van koning Charles II op de voorzijde

Een onmiddellijke verandering zal zijn in gerechtelijke documenten, hoewel de ‘R v’-initialen niet zullen veranderen, zullen ze volledig ‘Rex versus (de verdachte)’ vertegenwoordigen in plaats van ‘Regina’, beide Latijnse namen voor mannelijke of vrouwelijke monarchen

In rechtszalen in heel Australië zijn zaken aangespannen tegen overtreders die de Latijnse naam voor de koningin, ‘Regina’, tegen de beklaagde gebruiken.

De letters blijven ‘R v’, maar de initiaal staat nu voor het Latijnse woord voor koning, namelijk ‘Rex’.

Een van de belangrijkste veranderingen in Australië – samen met andere soevereine naties – zal zijn dat de officiële feestdag van Koninginnedag komt te vervallen ten gunste van wat nu het lange weekend van de verjaardag van de koning zal worden genoemd.

De datum – momenteel de tweede zaterdag van juni, behalve in Queensland en West-Australië, en werd verplaatst van de verjaardag van de koningin in april 1959 – kan ook worden herzien als de in november geboren koning Karel III de troon bestijgt.

Wanneer premiers worden beëdigd door gouverneurs-generaal (meer dan Anthony Albanese met Australië CG David Hurley in mei), zullen ze vanaf nu trouw zweren aan ‘His Majesty King Charles III’

De koningin, boven bij de microfoon in Sandringham House, terwijl ze haar eerste kerstboodschap in 1952 afleverde, wat een traditie is geworden die door het Gemenebest wordt uitgezonden en die Charles zal voortzetten

Elke nieuwe Australische burger heeft wettelijk recht op een portret van de monarch en de foto van de koningin (hierboven met de vlechtbroche die haar tijdens haar eerste Australische tournee is gegeven) zal worden vervangen door een afbeelding van Charles III

Hoewel Charles de keuze heeft om de datum te kiezen, mag hij doorgaan met dezelfde datum die door zijn moeder is genoemd.

Wat de vorst ook beslist, het zal meer dan een lang weekend in beslag nemen, aangezien elk jaar de erelijst voor de verjaardag van de vorst wordt aangekondigd om uitzonderlijke Australiërs en in sommige Gemenebestlanden te belonen, waarbij individuen worden benoemd in nationale of dynastieke orden.

Australia Post, die een speciale postzegel uitgaf voor het platinajubileum van de koningin, zal naar verwachting een postzegel produceren ter ere van haar overlijden, en een om de opvolging van haar zoon Charles te markeren.

Australische militaire uniformen, die de kronen of cijfers hebben gedragen van Britse monarchen, waaronder koningin Victoria en koning George V, en zijn dochter – koningin Elizabeth II – zullen nu worden versierd met een nieuw symbool dat speciaal is ontworpen voor koning Charles III.

De wijzigingen in de Australische valuta en douane zijn al enige tijd in de planningsfase, en de federale regering en haar instanties zullen ze aankondigen zodra de formele rouwperiode voor koningin Elizabeth II ten einde loopt.

En dit jaar zullen we de eerste kerstboodschap van koning Karel III horen, waarin hij ongetwijfeld zal nadenken over de dood van zijn moeder en haar buitengewone regering.

Charles zal de volgende keer als koning door Australië touren, met zijn koningin-gemaal Camilla en wanneer prins William de volgende tournee maakt, zal hij dat doen in de geërfde titel van zijn vader, als hertog van Cornwall.