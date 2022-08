From Boris Johnson to Rita Ora: The famous faces who were born in surprising places REVEALED

Hoewel je misschien denkt dat Boris Johnson in het VK is geboren en getogen, realiseren veel mensen zich niet dat de premier in New York City is geboren.

Een nieuwe interactieve kaart haalde deze week de krantenkoppen na het onthullen van de meest opvallende mensen uit verschillende steden over de hele wereld – met veel kijkers die geschokt waren door de resultaten.

De kaart laat zien dat Johnson een van de meest opvallende mensen is die in New York is geboren, terwijl Barack Obama de meest opvallende persoon is die uit Honolulu komt.

Ondertussen plaatste Rita Ora, geboren in Pristina, SFR Joegoslavië (het huidige Kosovo), een screenshot van het artikel van MailOnline op haar Instagram Stories, samen met een foto van de kaart waarop te zien is dat ze een van de meest opvallende mensen uit haar geboortestad is. .

Hier onthult MailOnline enkele van de andere beroemde gezichten die op verrassende plaatsen zijn geboren, waaronder Mel Gibson, Freddie Mercury en Nicole Kidman.

Meest opvallende mensen in Britse steden Londen – Charlie Chaplin

– Charlie Chaplin Cardiff – Roald Dahl

– Roald Dahl Birmingham -Ozzy Osbourne

-Ozzy Osbourne Manchester -JJ Thomson

-JJ Thomson Liverpool – John Lennon

– John Lennon Sheffield – Joe Cocker

– Joe Cocker Leeds – Mel B

– Mel B York – Judi Dench

– Judi Dench Newcastle – steek

– steek Middlesbrough – James Cook

– James Cook Edinburgh – Sean Connery

– Sean Connery Glasgow – Mark knopfler

Rita Ora

Rita Ora werd geboren als Rita Sahatçiu op 26 november 1990 in Pristina, SFR Joegoslavië, dat nu Kosovo is.

Toen ze één werd, vluchtten haar Albanese ouders, Vera en Besnik Sahatçiu, uit Kosovo en verhuisden naar het Verenigd Koninkrijk in een tijd waarin de Albanezen werden onderdrukt door dictator Slobodan Milosevic.

Boris Johnson

Premier Boris Johnson werd op 19 juni 1964 in New York geboren als Alexander Boris de Pfeffel Johnson.

Als kind bracht hij tijd door in New York, Londen en Brussel, voordat hij naar een kostschool ging aan het Eton College.

Keanu Reeves

Keanu Charles Reeves werd geboren op 2 september 1964 in Beiroet, Libanon.

Van Chinees-Hawaiiaanse afkomst aan de kant van zijn vader, vertaalt Keanu uit het Hawaïaans naar het Engels als ‘koele bries over de bergen’.

Toen zijn ouders uit elkaar gingen, verhuisde Keanu met zijn moeder en zus naar New York en vervolgens naar Toronto.

Natalie Portman

Natalie Portman, geboren Natalie Hershlag, werd geboren op 9 juni 1981 in Jeruzalem, Israël.

Haar moeder was Amerikaanse en haar vader was Israëlisch.

In 1984 verhuisde het gezin naar de Verenigde Staten en vestigde zich uiteindelijk in Syosset, Long Island, New York.

Mel Gibson

Hoewel Mel Gibson een Australische acteur is, realiseren veel mensen zich niet dat hij in Amerika geboren is.

Gibson werd geboren op 3 januari 1956 in Peekskill, New York, voordat hij op twaalfjarige leeftijd met zijn gezin naar Australië verhuisde.

Emma Watson

Emma Watson speelde de beroemde Belle in de 2017-aanpassing van Beauty and the Beast, die zich afspeelt in Riquewihr, een klein dorp in de Elzas in Frankrijk.

En het lijkt erop dat Emma voor de rol is geboren, omdat ze zelf in Frankrijk is geboren.

Watson werd geboren op 15 april 1990 in Parijs, voordat ze met haar moeder naar Oxfordshire verhuisde nadat haar ouders uit elkaar gingen.

Nicole Kidman

Net als Mel Gibson staat Nicole Kidman bekend als een Australische acteur.

Kidman werd echter op 20 juni 1967 geboren in Honolulu, Hawaii.

Haar ouders zijn allebei Australisch, maar woonden op het moment van haar geboorte in Honolulu vanwege een uitgebreide opdracht van haar vader bij het National Institute of Mental Health.

Haar familie verhuisde terug naar Sydney toen Nicole vier jaar oud was, waar ze de rest van haar jeugd doorbracht. Ze heeft nog steeds het dubbele Amerikaanse en Australische staatsburgerschap.

Freddie Mercury

Freddie Mercury werd geboren als Farrokh Bulsara op 5 september 1946 in Stone Town, Zanzibar (nu Tanzania).

De ouders van de frontman van de koningin zijn allebei van Brits-Indische afkomst en het gezin verhuisde naar Zanzibar voor de overheidsbaan van zijn vader.

Ze verhuisden voor het grootste deel van de jeugd van de zanger naar India en kort voor de revolutie terug naar Zanzibar, waarna ze zich in 1964 in Londen vestigden.

In Texas zijn Selena Gomez, Tommy Lee Jones en Beyonce enkele van de meest opvallende mensen, terwijl in Florida Ariana Grande, Jim Morrison en Tom Petty bovenaan de lijst staan

De kaart is het geesteskind van Mapbox-onderzoeker en geograaf Topi Tjukanov en is gebaseerd op een studie gepubliceerd in juni van dit jaar.

In het onderzoek wilden onderzoekers van de Universiteit van Parijs de bekendheid van een persoon berekenen op basis van informatie die van Wikipedia en Wikidata is gehaald.

‘Een nieuw stuk literatuur is gericht op het bouwen van de meest uitgebreide en nauwkeurige database van opmerkelijke individuen’, schreef het onderzoeksteam, onder leiding van Morgane Laouénan.

‘We verzamelen enorm veel data uit verschillende edities van Wikipedia en Wikidata.’

De gegevens houden rekening met een aantal factoren, waaronder het aantal Wikipedia-inzendingen, de lengte van de inzendingen, het gemiddelde aantal views per persoon van 2015-2018 en het totale aantal externe links.

‘Met behulp van gegevens van Morgane Laouenan et al. toont de kaart de geboorteplaatsen van de meest ‘opmerkelijke mensen’ over de hele wereld’, legt Tjukanov uit.

‘De gegevens zijn verwerkt om slechts één persoon te tonen voor elke unieke geografische locatie met de hoogste notability-rang.’

Gebruikers kunnen de meest opvallende persoon in hun woonplaats bekijken in vier categorieën: Cultuur, Ontdekking & Wetenschap, Leiderschap of Sport & Spel.

U kunt ook ‘Alle’ selecteren om de meest opvallende persoon te zien.

Hoewel je zou denken dat een van de leden van de koninklijke familie de meest opvallende persoon zou zijn die in Londen is geboren, suggereert de kaart dat Charlie Chaplin eigenlijk de meest opvallende persoon van de Britse hoofdstad is.

Ondertussen is Roald Dahl in andere steden in het Verenigd Koninkrijk de meest opvallende persoon uit Cardiff, JJ Thomson uit Manchester, Mel B uit Leeds en Sean Connery uit Edinburgh, volgens de kaart.

Aan de overkant van de vijver in de Verenigde Staten staan ​​verschillende bekende namen bovenaan de lijst.

En in Californië zijn het Marilyn Monroe, Cameron Diaz en Cher die de titels als de meest opvallende mensen naar zich toe trekken.

Tjukanov plaatste een link naar de kaart op Twitter en schreef: ‘Wist je dat Freddie Mercury werd geboren in Zanzibar en Barack Obama in Honolulu?

‘Wie is de beroemdste persoon uit je woonplaats?’

Veel gebruikers hebben gereageerd om de onverwachte beroemde gezichten uit hun woonplaats te bespreken.

Een gebruiker zei: ‘Mijn kleine geboorteplaats Linlithgow (15k inwoners) is de geboorteplaats van Mary Queen of Scots, Prof Charles Wyville Thomson (die de Challenger-expeditie van 1872 leidde), John West (visconserven) en in 2222 *zal* de geboorteplaats van commandant Montgomery Scott van de USS Enterprise!’

Een ander zei: ‘Het delen van een geboorteplaats met Frank Oz zal me altijd plezieren.

‘Ik vertel mensen graag dat dat betekent dat zowel Yoda als Fozzie Bear in hetzelfde ziekenhuis zijn geboren als ik.’

En een grapte: ‘Dit is gewoon zo’n gekke lol. Ik vind het leuk om te ontdekken dat alle mensen die ik niet kende Yinzers waren: Jeff Goldblum? Coach Cal? Nooit van geweten!’