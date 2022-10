Friends of Prince Andrew blast Ghislaine Maxwell’s ‘unhelpful’ backing from US prison cell

Prins Andrew heeft de steun van veroordeelde sekshandelaar Ghislaine Maxwell nodig zoals hij een ‘gat in het hoofd’ nodig heeft, zouden vrienden van de koninklijke familie hebben gezegd.

In een geweldig interview van achter de tralies beschreef de schandelijke socialite – die 20 jaar in de VS in de gevangenis zat nadat hij schuldig was bevonden aan mede-samenzweerder van pedofiele financier Jeffrey Epstein – de hertog van York als een ‘beste vriend’.

Maxwell suggereerde ook dat een foto van prins Andrew met zijn eigen aanklager Virginia Giuffre een ‘nep’ was, negeerde de suggestie dat zij en de hertog een stel waren geweest en verklaarde: ‘Ik geef om hem.’

Haar overweldigende opmerkingen – in een exclusief interview in de gevangenis met The Mail on Sunday – zijn in tegenspraak met Andrew die een Amerikaanse rechtbank vertelde dat ze niet close waren geweest met mevrouw Maxwell – die tijdens haar proces werd beschreven als een ‘verfijnd roofdier’.

Uren nadat het interview was gepubliceerd, werd prins Andrew gespot met een asgrauw gezicht terwijl hij rond het landgoed Windsor reed met ex-vrouw Sarah Ferguson.

En nu hebben vrienden van Andrew gesuggereerd dat de opmerkingen van mevrouw Maxwell ‘niet erg nuttig waren’ voor de hertog, die zijn eigen beschuldigingen van seksueel geweld blijft afschudden na zijn beslissing om een ​​schikking te treffen met mevrouw Giuffre in haar Amerikaanse civiele zaak. Prins Andrew heeft herhaaldelijk elke aantijging ontkend.

Een vriend van de koninklijke familie vertelde naar verluidt vandaag: De zon: ‘Steunwoorden ontvangen van een veroordeelde sekshandelaar heeft niet veel zin.’ De vriend zou ook tegen de krant hebben gezegd dat hij Maxwells steun ‘als een gat in het hoofd’ nodig heeft.

Het komt zoals Andrew er asgrauw uitzag vandaag toen hij werd gezien met ex-vrouw Sarah Ferguson – uren nadat mevrouw Maxwell hem een ​​’beste vriend’ noemde.

Zowel de hertog als de hertogin van York zagen er somber uit toen ze de dag na Sarah’s verjaardag in het openbaar door Windsor werden gezien.

De opmerkingen van Maxwell, 60 – een veroordeelde sekshandelaar die in de rechtbank wordt beschreven als een ‘geavanceerd roofdier’ ​​- brengen een verwoestende slag toe aan de hoop van de hertog om terug te keren naar het openbare leven.

Maxwell, die was veroordeeld voor het helpen van Epstein om tienermeisjes te misbruiken, negeerde de suggestie dat zij en Andrew een stel waren geweest en verklaarde: ‘Ik geef om hem.’

Haar opmerkingen komen op het moment dat de MoS vandaag een nieuwe foto onthult van de in ongenade gevallen voormalige socialite die dit jaar in het Metropolitan Detention Center (MDC) in New York is genomen voordat ze naar een gevangenis in Florida werd overgebracht om haar 20-jarige gevangenisstraf uit te zitten.

Prins Andrew met Sarah Ferguson in hun auto, slechts enkele uren nadat Ghislaine haar interview gaf

Het paar zag er ongelooflijk serieus uit toen ze de Range Rover door het mooie Windsor reden

Maxwell, die werd veroordeeld voor het helpen van Epstein (samen afgebeeld) om tienermeisjes te misbruiken, ontkende de suggestie dat zij en Andrew een stel waren geweest

Maxwell was bereid om haar vriendschappen te bespreken met enkele van de rijke en machtige mannen die met haar en Epstein verbonden waren, waaronder voormalig president Clinton (allemaal samen afgebeeld)

Andrew, 62, werd in januari ontdaan van zijn militaire titels en koninklijke bescherming toen hij vocht tegen beschuldigingen dat hij mevrouw Roberts, een van de slachtoffers van Epstein, had misbruikt als tiener in Londen, Manhattan en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Hij heeft de beweringen herhaaldelijk en heftig ontkend. Hij schikte zich buiten de rechtbank met mevrouw Roberts, die nu haar getrouwde naam Giuffre gebruikt, voor een onbekend bedrag, maar deed geen schuldbekentenis.

Een juridisch document dat in januari door de advocaten van de hertog aan een Amerikaanse rechtbank werd voorgelegd, bevatte 41 afzonderlijke ontkenningen van beschuldigingen door mevrouw Roberts, waaronder haar bewering dat ‘Prins Andrew een goede vriend was van Ghislaine Maxwell’.

Maar in haar MoS-interview sprak Maxwell in gloeiende bewoordingen over haar vriendschap met de hertog. ‘Ik heb zo’n medelijden met hem’, zei de in ongenade gevallen voormalige socialite, die Andrew kent sinds ze in de jaren tachtig aan de universiteit van Oxford studeerde.

‘Ja, ik volg wat er met hem gebeurt. Hij betaalt zo’n prijs voor de vereniging [with Jeffrey Epstein]. Ik beschouw hem als een dierbare vriend… ik geef om hem.’

Bombshell-opmerkingen van Maxwell over hun vriendschap zijn in tegenspraak met Andrews ontkenning voor een Amerikaanse rechtbank dat ze een hechte band hadden gehad

Prins Andrew heeft altijd de beweringen ontkend dat hij Virginia Roberts, een van de slachtoffers van Epstein, heeft misbruikt, maar heeft met haar een schikking getroffen

Gevraagd naar de ontkenning door Andrews advocaten dat ze goede vrienden waren, zei Maxwell: ‘Ik accepteer dat deze vriendschap mijn veroordeling niet zou overleven.’

Ze verwierp een foto, voor het eerst onthuld door deze krant, van de prins met zijn arm om mevrouw Roberts in het huis van Maxwell in Belgravia, centraal Londen, in maart 2001 en zei: ‘Ik herken die foto niet en ik geloof het niet is een echte foto. Er zijn zoveel dingen mis mee. Er is geen origineel en er is geen echt beeld en er zijn nog zoveel andere dingen waar ik niet op kan komen… Ik weet niet hoeveel punten er zijn, maar er zijn meer dan 50 problemen met de foto.’

Eerder dit jaar vertelde Euan Rellie, een voormalige vriend van Maxwell, aan ITV dat hij geloofde dat zij en Andrew ‘waarschijnlijk in het verleden vriendin en vriend waren’.

Gevraagd naar persberichten dat ze ‘als een koppel, een item’ waren, zei Maxwell dat ze niet zou ingaan op dergelijke speculatie tot na het beroep tegen haar veroordeling. ‘Ik heb zoveel monsterlijke onnauwkeurigheden gelezen en gezien en gehoord en me gemeld dat ik ze niet allemaal uit elkaar kan halen. Als ik er een uit elkaar haal en dan niet alle anderen aanspreek, zal het zeggen: ‘Nou, ze zei hier nee tegen, en al die anderen?’ Ik ga daarover pas na het hoger beroep praten.’

Ze zit sinds juli 2020 in de gevangenis toen meer dan 20 gewapende FBI-agenten haar huis van 156 hectare en £ 800.000 in New Hampshire binnenvielen.

Maxwell, afgebeeld met Epstein, klaagde dat ze werd afgeschilderd als een ‘slechte heks’ Disney-personage en beschuldigde de media van ‘monsterlijke onnauwkeurigheden’

De MoS interviewde haar op 22 juni van dit jaar in de MDC, zes dagen voordat ze werd veroordeeld, en weken later nadat ze was overgebracht naar de Federal Correctional Institution in Tallahassee, een slecht beveiligde gevangenis in Florida.

Ze was bereid om haar vriendschappen te bespreken met enkele van de rijke en machtige mannen die met haar en Epstein verbonden waren, waaronder voormalig president Clinton.

‘Het was een bijzondere vriendschap, die door de jaren heen bleef bestaan’, zei ze over Clinton. ‘We hadden veel gemeen. Ik voel me slecht dat hij een ander slachtoffer is, alleen vanwege zijn associatie [with Epstein].’

Ze sprak ook haar dankbaarheid uit jegens voormalig president Trump, die haar na haar arrestatie zijn goede wensen deed.

‘Ik was erg dankbaar toen hij me het beste wenste. Hij kreeg er slechte media voor, maar hij durfde terwijl anderen dat niet deden. Het gaf me een enorme boost.’

Maxwell zei dat het eten in de MDC ‘echt verschrikkelijk’ was en dat ze ooit zo’n honger had dat ze vaseline at. Ze zit nu in een cel van 3 meter bij 2 meter die te klein is voor haar en haar drie celgenoten om allemaal op te staan. ‘Het is verre van een gezellige countryclub,’ zei ze.

Nadat Epstein zelfmoord had gepleegd terwijl hij op zijn proces wachtte, zetten gevangenisbazen haar op zelfmoordwacht voorafgaand aan haar veroordeling. Maxwell, die zei dat ze nooit had overwogen zelfmoord te plegen, beschreef het dragen van een anti-zelfmoordkiel – een lange tuniek gemaakt van dik nylon – en voegde eraan toe: ‘Ze ontnemen je elk restant waardigheid dat je nog hebt. Ze hebben je zonder kleren, en ze stoppen je in een zelfmoordkiel met klittenband eraan. Er is dus niets om je bescheidenheid te beschermen.’

De MoS onthulde in juni dat een medegevangene van de MDC had opgeschept dat ze Maxwell ging vermoorden en beweerde dat er een premie van $ 1 miljoen op haar hoofd stond. Maxwell bevestigde dit weekend dat een vrouw had gedreigd haar te vermoorden terwijl ze sliep.

Maxwell werkt nu in de juridische bibliotheek van de gevangenis, waar ze andere gevangenen helpt met hun zaken.

Prins Andrew weigerde gisteravond commentaar te geven.