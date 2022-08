Friends and family of late stuntman David Lea tell of his dedication to the craft 

Stuntman David Lea stierf op 6 augustus op 67-jarige leeftijd aan longkanker

Vrienden en familie hebben onthuld hoe wijlen Hollywood-stuntman David Lea, bevriend met Sylvester Stallone en Jackie Chan, een mes tot op het bot op de camera nam, maar niet terugdeinsde totdat de scène voorbij was.

Lea stierf op 6 augustus op 67-jarige leeftijd aan longkanker. Hij verdubbelde voor Michael Keaton in Batman-films, trotseerde brutale vechtscènes met Sylvester Stallone in Tango & Cash en werkte samen met tal van andere A-listers.

Stallone zou radeloos zijn over de dood van de stuntman en de familie condoleren, net als John Wick-filmregisseur Chad Stahelski, Day Shift-regisseur JJ Perry, Mortal Kombat-acteur Lewis Tan en Bruce Lee’s protégé Dan Insanto.

In exclusieve interviews met DailyMail.com onthulden zijn dochter, vrienden en collega’s hoe de in Engeland geboren Lea keihard was en volledig toegewijd aan zijn werk, en moedigde Stallone zelfs aan om herhaaldelijk zijn hoofd tegen een metalen tafel te slaan om de perfecte foto te maken.

Zijn waaghalzige stunts – waaronder voor de eigenlijke film Daredevil uit 2003 – varieerden van aangereden en overreden worden door auto’s, duiken uit rijdende voertuigen, drie meter door een kamer worden gegooid, door dikke houten deuren inslaan, tot het breken van twee stenen over zijn hand.

Lea verdubbelde voor Michael Keaton in Batman-films, trotseerde brutale vechtscènes met Sylvester Stallone in Tango & Cash en werkte met verschillende andere A-listers

Lea werkte voor het eerst met Sylvester Stallone in 1989’s Tango en Cash. Zijn vrienden en familie vertellen hoe hij Stallone zelfs aanmoedigde om herhaaldelijk zijn hoofd tegen een metalen tafel te slaan om de perfecte foto te maken

Lea’s eerste grote doorbraak in Hollywood kwam toen hij werd ingehuurd om te werken als stuntdubbel voor Michael Keaton in Batman uit 1989. Hij creëerde ook de stunts voor Batman Returns uit 1992. Lea is afgebeeld met Keaton

Lea’s mentee, stagiair-stuntvrouw Nora Perez, onthulde hoe hij een mes tot op het bot op de camera nam, maar niet terugdeinsde totdat de scène voorbij was. Dit gebeurde tijdens het filmen van een geënsceneerd messengevecht in Batman

Lea met Jackie Chan en Sylvester Stallone. Zijn vrienden vertellen hoe hij een geweldige band heeft opgebouwd met de acteurs waarmee hij samenwerkte

Hij deed stunts in Will Smith’s film Wild Wild West uit 1999, Batman & Robin en Con Air uit 1997, en meest recentelijk was hij een dubbelganger voor Mickey Rourke in de film The Commando uit 2022.

Vrienden zeggen dat Lea nog steeds zware klappen kreeg om geweldige beelden te maken, zelfs tot laat in de 60

‘Hij leek echt goede vrienden te worden met elke celeb met wie hij werkte. Hij ziet ze misschien als een rolmodel, maar hij was niet door een ster getroffen’, vertelde Lea’s dochter Angel Lea-Seagreen aan DailyMail.com.

‘Hij was een zeer gulle, tijdgevende persoon die altijd mensen wilde helpen. Ik denk dat hij daar veel liefde en respect voor heeft gekregen.’

Lea’s mentee, stagiair-stuntvrouw Nora Perez, onthulde hoe Lea ernstige verwondingen zou wegwerken om de perfecte kijk op de set te krijgen.

Terwijl hij werkte als stuntdubbel voor Michael Keaton in de Batman-film uit 1989, zei Perez dat Lea echt werd gesneden in een geënsceneerd messengevecht.

‘Hij zei:’ Ik voelde het mes mijn bot raken, maar ik duwde er gewoon doorheen, ik bleef gewoon door de scène gaan totdat ze ‘cut’ schreeuwden. ‘,’ vertelde Perez aan DailyMail.com.

‘Hij was altijd vrolijk en maakte grapjes. Er was geen dag dat hij geen grappen maakte. Maar toen hij aan het werk kwam, was hij helemaal aan het werk.

‘Hij was erg gracieus, hij dacht eerder aan anderen dan aan zichzelf. Hij was een geweldige mentor voor mij in zoverre dat hij een beter mens was.’

‘Hij leek echt goede vrienden te worden met elke celeb met wie hij werkte. Hij ziet ze misschien als een rolmodel, maar hij was niet door een ster getroffen’, vertelde Lea’s dochter Angel Lea-Seagreen aan DailyMail.com. Lea is afgebeeld met zijn dochters Kristell (links) en Angel (rechts)

Lea i met zijn dochter Angel en kleinzoon Jaime. ‘Hij werkte tot een paar maanden geleden. Hij deed waar hij van hield, dus hij bleef doorgaan zolang zijn benen hem konden vasthouden’, zei Angel

Lea poseerde met de Batmobile. Hij voerde stunts uit in de film Batman & Robin uit 1997

Zijn dochter Angel, een basisschoolassistent in Essex, Engeland, zei dat Lea tot een paar weken geleden werkte en dat zijn longkanker snel bewoog

Lea’s dochter zei over haar overleden vader: ‘Hij kwam op geen enkele manier uit een bevoorrechte achtergrond’, zei ze. ‘Hij heeft keihard gewerkt. En hij waardeerde iedereen in zijn leven’

Lea’s levenslange vriend en collega-stuntcoördinator Phil Tan, die hem de Batman-baan bezorgde als zijn eerste grote Hollywood-break, zei dat Lea een hechte band met Stallone smeedde en een extra stap zou zetten in vechtscènes met de Rocky-ster.

‘Sly houdt ervan om tegen Dave te vechten. Hij was erg gekwetst toen we hem moesten vertellen dat Dave was overleden’, vertelde Tan aan DailyMail.com.

Lea choreografeerde een brute vechtpartij met Stallone in de film Tango & Cash uit 1989 – en maakte het schokkend echt.

‘Dave zei tegen Sly:’ Ik wil dit er goed uit laten zien. Dus als je mijn hoofd tegen de tafel slaat, wil ik dat je het echt doet. Sla me de stuipen op het lijf, en het gaat er echt verdomd echt uitzien en jij gaat er geweldig uitzien”, zei Tan.

‘Hij sloeg keer op keer met zijn hoofd, wel vijf of zes keer. En dat was maar één take. Hij deed een heleboel takes.’

Tan, die hielp bij het produceren van de Mickey Rourke-film The Commando die in januari van dit jaar werd uitgebracht, zei dat Lea nog steeds veel hits kreeg om geweldige beelden te maken, zelfs tot laat in de zestig.

‘Dave moest door een deur getrapt worden. Vanwege het budget konden we geen balsahouten deur krijgen waar je gewoon tegen kunt trappen en hij gaat er rechtdoor. Dus we hebben een echte deur.

‘Ik zei: “Het is maar één keer en het zal pijn doen als een mofo. Vind je dat goed?” Hij zei: “Breng het Phil. Laten we gaan.”

‘Dus hij werd geschopt door Michael Jai White, die enorm is, 240 pond spieren.

‘Hij schopte hem dwars door de verdomde deur. Het was geweldig. Maar omdat het een echte deur was, sneed het hem. Hij bloedde, maar hij zei: ‘Het gaat goed, wil je er nog een doen?’ Hij klaagde nooit.

‘Hij is een van de stoerste jongens die ik ken. De stoerste man van de straat, de stoerste van de set.’

Lea werd getraind in zes soorten Kung Fu, Shotokan karate, de Filipijnse krijgskunst Escrima en kickboksen

De veelgevraagde dubbelganger werkte aan Batman Forever met Val Kilmer en aan Batman en Robin met George Clooney, Arnold Schwarzenegger en Chris O’Donnell

Lea werd getraind in zes soorten Kung Fu, Shotokan karate, de Filipijnse krijgskunst Escrima en kickboksen.

Hij werkte met sterren als Stallone, Smith, Ashley Judd, Ben Affleck, Colin Farrell, Tom Cruise, Jennifer Love Hewitt, Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Sandra Bullock, Michelle Pfeiffer, Famke Janssen, Dennis Quaid en David Boreanaz.

Angel, een basisschoolassistent in Essex, Engeland, zei dat Lea tot een paar weken geleden werkte en dat zijn longkanker snel bewoog.

‘Mijn hoofd heeft de afgelopen weken zo’n tol gemaakt,’ zei ze. ‘Zijn achteruitgang ging vrij snel. Het was snel en het was agressief.

‘Hij werkte tot een paar maanden geleden. Hij deed waar hij van hield, dus hij bleef doorgaan zolang zijn benen hem konden vasthouden.’

Ze zei dat haar dierbaarste herinneringen waren aan het rommelen in Oxford Street en Chinatown in Londen, het maken van foto’s en het maken van komische video’s met haar vader.

‘Hij kwam op geen enkele manier uit een bevoorrechte achtergrond’, zei ze. ‘Hij heeft keihard gewerkt. En hij waardeerde iedereen in zijn leven.’

Zijn familie hield maandag een herdenking voor Lea in een kerk in Los Angeles.