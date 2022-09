Friend of woman whose ‘suicide’ is now being reinvestigated missed a call from her before she died

Een lerares en aanstaande bruid uit Philadelphia wiens ‘zelfmoord’-doodspolitie nu opnieuw onderzoekt, belde haar beste vriend voordat ze 20 keer werd neergestoken.

Alyson Stern, 39, nam niet op toen Ellen Greenberg, 27, haar probeerde te bellen nadat ze op 26 januari 2011 vroeg van het werk was vrijgesteld vanwege een sneeuwstorm.

Uren later zou Ellen dood op de keukenvloer van haar appartement worden gevonden door haar verloofde, Sam Goldberg, met 10 steekwonden in de nek en achterkant van het hoofd en nog eens 10 in haar maag, buik en borst. Er werd nog steeds een mes in haar hart gestoken.

‘Ze belde me die dag om 1 uur, maar ik was aan de andere lijn en ik nam niet op’, vertelde Stern aan DailyMail.com. ‘Ik heb geprobeerd haar terug te bellen, maar ze nam niet op.’

Het paar groeide samen op en waren huisgenoten bij Penn State. Stern, die al sinds haar tiende beste vrienden met Ellen was, herinnerde zich nog levendig toen ze het telefoontje kreeg dat ze was overleden: ze was sneeuw aan het scheppen op haar oprit toen Sandee Greenberg, de moeder van Ellen, belde.

AFGEBEELD: Ellen Greenberg (links) afgebeeld met beste vriendin Alyson Stern (rechts). Ellen had Stern gebeld voordat ze 20 keer werd gestoken in haar appartement in Philadelphia

Ellen Greenberg werd op 26 januari 2011 dood aangetroffen in haar appartement. De politie onderzoekt opnieuw de dood van de 27-jarige, die als zelfmoord werd beschouwd

Onmiddellijk dacht Stern dat Sandee belde om haar slecht nieuws over haar man en zijn slechte gezondheid te vertellen, en om Ellen te troosten.

‘Ze zei dat Ellen dood was – en ze nam haar leven – want op dat moment was dat alles wat Sandee wist.’

Toen er meer details werden vrijgegeven over hoe Ellen zelfmoord zou plegen, dacht Stern dat haar dood verdacht was, zich het gedrag van haar vriend een paar weken voor haar dood herinnerde en wist dat er iets niet klopte.

Stern had Ellen voor het laatst gezien, die op een woensdag stierf, een paar dagen voor haar dood, toen ze waren gaan shoppen voor kleding.

‘We hebben die zaterdag samen bruidsmeisjesjurken gekocht voor mijn bruiloft,’ zei Stern. ‘Ik kon haar vertellen dat ze niet zichzelf was. Zelfs toen ik haar ophaalde om kleding te gaan shoppen, zag ze er gewoon slordig uit.

‘Ze zat altijd helemaal in elkaar, maar haar haar was niet gedaan en ze was gewoon niet zichzelf.

‘Toen we in de paskamer waren, begon ze zelfs een beetje te huilen en zei ze ‘het spijt me zo, ik weet dat ik mezelf niet ben. Maar ik kom er wel uit.’

Stern zei dat ze haar vriendin over het algemeen zou aandringen op wat er mis was, maar dat deed ze bij die gelegenheid niet omdat het leek alsof Ellen de jurk niet over zichzelf wilde laten shoppen.

AFGEBEELD: Ellen met haar verloofde, Sam Goldberg. Het paar zou over zes maanden trouwen. Goldberg ontdekte Ellen dood in hun appartement

Ellen barstte in tranen uit in het bijzijn van Stern, dagen voor haar dood. Ze was gereserveerd en deelde niet veel over haar problemen

Het duo woonde samen in een luxe appartement in Philadelphia. Ellen had meerdere mensen gevraagd om bij hen in te trekken voordat ze stierf

Eind 2010 begon het gedrag van Ellen langzaam te veranderen. Een paar weken voor haar dood sprak Stern Ellen aan de telefoon tijdens het winkelen bij CVS.

Ze herinnerde zich dat Ellen praatte over hoe ze gestrest was en haar baan op wilde zeggen en naar huis wilde verhuizen. Stern moedigde haar aan om haar baan meer tijd te geven en te stoppen als ze aan het eind van het schooljaar nog steeds niet gelukkig was.

‘Ik wist dat er iets niet klopte behalve school,’ zei Stern. ‘Mijn schoonvader werkte met haar samen en hij zei dat er niets was om haar druk over te maken, ze hielden daar van haar.’

Ellen zag een psychiater voor angst als een deal met haar ouders. Haar vader, Josh, vertelde haar dat ze naar huis zou kunnen verhuizen als ze hulp kreeg nadat haar ‘persoonlijkheid was veranderd’.

Ze zag een psycholoog drie keer voordat ze stierf.

Terwijl Ellens doodsoorzaak opnieuw wordt onderzocht terwijl haar familie beweert dat ze is vermoord, rouwt Stern nog steeds om haar beste vriend.

‘Ik kan niet geloven dat mijn beste vriendin dood is en de manier waarop ik haar herinnering levend kan houden, is door mijn dochter naar haar te vernoemen’, zei ze.

Haar dood werd aanvankelijk als moord beschouwd voordat Philadelphia Medical Examiner Marlon Osbourne het veranderde in zelfmoord.

Haar verloofde zei op een 911-oproep in 2011 dat ze ‘zichzelf had neergestoken’ en jarenlang bleef de politie bij die veronderstelling.

Goldberg heeft niet gereageerd op een vraag van DailyMail.com.

Goldberg beweerde dat de deur van binnenuit op slot was en hij trapte hem ongeveer een half uur nadat Ellen weigerde te antwoorden in

De ouders van Ellen, Joshua en Sandee, geloven dat hun dochter is vermoord en hebben verschillende stappen ondernomen om haar doodsoorzaak te veranderen

Voor haar dood vertelde Ellen aan meerdere mensen dat ze het moeilijk had op het werk en gestrest was. Ze had drie keer een psycholoog gezien

De Greenbergs hebben jarenlang gevochten om de doodsoorzaak van Ellen te veranderen van zelfmoord in moord, en hebben een rechtszaak aangespannen om de keuringsarts verantwoordelijk te houden voor ‘slechte afhandeling’ van het onderzoek.

De familie van Ellen heeft verschillende maatregelen genomen om gerechtigheid te zoeken voor hun dochter.

Zoals fotogrammetrie, een nieuwe technologie die niet beschikbaar was op het moment van Ellen’s dood, waarmee een anatomische 3D-recreatie van een lijk kan worden gemaakt.

Dit werd gedaan met de 20 steekwonden die Ellen’s lichaam had opgelopen. De bevindingen concludeerden dat niet alle wonden zelf toegebracht konden zijn, vooral die aan de achterkant van haar nek en hoofd.

In 2019 besloot een patholoog van het Philadelphia Medical Examiner’s Office om het enige monster van Ellen’s ruggengraat met een steekwond nader te bekijken.

Het werd teruggestuurd naar de lijkschouwer dat een deel van de wervelkolom geen stolling of bloed vertoonde, en de steek vond hoogstwaarschijnlijk plaats nadat Ellen ofwel geen pols had of dood was.

‘Dat betekent dat Ellen die steek niet heeft kunnen toedienen, wat betekent dat het voor haar onmogelijk is om zelfmoord te plegen’, vertelde de advocaat van Greenberg, Joe Podraza, aan DailyMail.com.

‘Zelfmoord zou per definitie betekenen dat ze al deze 20 wonden zelf had moeten toebrengen, en als klap op de vuurpijl die wond aan het ruggenmerg.

‘Ellen werd gevonden met een mes in haar borst, dus zelfs aangenomen dat de steek in het ruggenmerg waarvan ze het monster hadden, de voorlaatste steek was – het mes eindigt op haar borst.

‘Je zou dan moeten concluderen dat Ellen zichzelf twee keer heeft gestoken toen ze dood was, wat medisch onmogelijk is. Ik denk dat dat op zich al genoeg is om te zeggen dat dit geen zelfmoord kan zijn.’

De familie van Ellen heeft een rechtszaak aangespannen om de lijkschouwer aan te klagen voor het slecht afhandelen van het onderzoek

De familie Greenberg heeft jaren besteed aan het achterhalen van de waarheid achter de dood van hun dochter in 2011

Podraza analyseerde verder drie van de wonden aan Ellen’s maag die haar onmiddellijk hadden moeten doen flauwvallen.

Bovendien suggereerden haar wonden dat ze was gestoken met een ander mes dat niet ter plaatse werd gevonden.

De lijkschouwer vond ook bewijs van verdedigingswonden op het lichaam van Ellen die aanvankelijk in 2011 niet door onderzoekers werden erkend.

Kneuzingen op haar armen en benen waren in verschillende stadia aan het genezen. De advocaat suggereerde ook dat onderzoekers een trauma hadden gemist dat verwurging vertoonde.

Dagen na haar dood veegde een schoonmaakploeg van de plaats delict het appartement grondig schoon voordat onderzoekers in staat waren verder bewijsmateriaal te analyseren.

Een fotogrammetrie die elk van de 20 steekwonden van Greenberg nabootst, werd gemaakt in opdracht van de advocaat van de familie Greenberg. Fotogrammetrie – een nieuwe technologie die niet beschikbaar was op het moment van Greenberg’s dood – is in staat om een ​​anatomische 3D-recreatie van een lijk te creëren

Fotogrammetrie toonde de grootte, diepte en lengte van elke steekwond, waarbij de makers concludeerden dat ze niet allemaal zelf toegebracht konden zijn

Ellen werd gevonden in het appartement op de vloer met haar rug tegen de kast

Nu bekijken onderzoekers bewijsmateriaal van de plaats delict dat mogelijk in scène is gezet om te verschijnen als zelfmoord.

De familie van Ellen drong er bij het Philadelphia District Attorney’s Office op aan om de zaak in 2019 opnieuw te beoordelen, en het werd uiteindelijk overgedragen aan de procureur-generaal van Pennsylvania voordat het kantoor in juli van de zaak aftrad.

‘Helaas zijn er na vier jaar werk nieuwe getuigenissen en informatie van deskundigen openbaar gemaakt, maar achtergehouden voor onze onderzoekers, en zijn er nieuwe beschuldigingen van belangenverstrengeling geuit tegen ons kantoor’, zei het Openbaar Ministerie destijds. Nu duikt de Chester District Attorney in de onopgeloste zaak.

Het Chester County District Attorney’s Office vertelde DailyMail.com dat ze geen commentaar kunnen geven op een lopend onderzoek.