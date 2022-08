Fred Savage seen looking tense a day after denying he was fired over sexual harassment allegations

Fred Savage is voor het eerst gezien sinds hij werd beschuldigd van ‘zichzelf opdringen’ aan een voormalig bemanningslid in een bar.

De 46-jarige acteur werd betrapt toen hij probeerde zich stil te houden toen hij wegreed van zijn huis in Bel Air in LA, Californië.

Hij sprong in zijn zilverkleurige BMW en zette een baseballpet op in een poging zich onopvallend te houden terwijl hij reed met een passagier naast hem.

Het is de eerste keer dat de getrouwde vader van drie in het openbaar wordt gezien sinds beschuldigingen van zes vrouwen naar boven kwamen, die beweerden dat hij was ontslagen uit de Wonder Years-reboot wegens seksuele intimidatie.

Savage heeft eerder veel van de claims tegen hem ontkend, maar zei dat hij zou ‘werken om elk gedrag dat iemand ‘negatief’ zou beïnvloeden aan te pakken en te veranderen’.

Hij werd beroemd nadat hij in 1988 in het origineel speelde en als regisseur aan het vervolg had gewerkt voordat hij op 6 mei werd losgelaten.

Disney zei aanvankelijk dat de beslissing was vanwege ‘beschuldigingen van ongepast gedrag’, maar nu zijn er meer details over de incidenten aan het licht gekomen.

De vrouwen beweren dat hij een jong vrouwelijk bemanningslid naar zijn huis in Atlanta heeft gebracht achter de rug van zijn 18-jarige vrouw, Jennifer Lynn Stone.

Savage werd vandaag gezien terwijl hij wegreed van zijn eigendom in Bel Air, Los Angeles, nadat meer details over zijn beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het licht kwamen

De acteur werd ontslagen bij de reboot van de Wonder Years in mei nadat de beweringen aan het licht kwamen. Disney bevestigde alleen dat de beslissing was vanwege ‘beschuldigingen van ongepast gedrag’

Hij zag er gespannen uit en greep het stuur vast, terwijl hij zijn trouwring nog steeds droeg terwijl zijn vrienden, familie en vrouw, Jennifer Lynn Stone, hem allemaal steunen tijdens de beweringen.

Zes vrouwen zijn naar voren gekomen met hun beschuldigingen tegen Fred Savage (links, afgebeeld met vrouw), waaronder het verplaatsen van een jong vrouwelijk bemanningslid naar zijn huis in Atlanta en het volgen van een ander naar een toilet en haar handen op zijn kruis leggen

Hij wordt er ook van beschuldigd haar met geschenken te hebben overladen, voordat hij haar verbaal beledigde op de set, een gekleineerde andere vrouw die probeerde in te grijpen.

Savage wordt er ook van beschuldigd een andere vrouw naar een badkamer te hebben gevolgd en haar handen op zijn kruis te hebben gelegd, volgens De Hollywoodreporter.

Eerder werd gemeld dat hij werd gesteund door zijn vrienden en familie, wat de vrouwen ertoe bracht naar voren te komen om verdere beschuldigingen te uiten.

In een verklaring over de beschuldigingen zei Savage: ‘Sinds ik 6 jaar oud was, heb ik met duizenden mensen op honderden sets gewerkt en heb ik er altijd naar gestreefd bij te dragen aan een inclusieve, veilige en ondersteunende werkomgeving.

‘Het is verschrikkelijk om te horen dat er collega’s zijn die vinden dat ik deze doelen niet heb gehaald. Hoewel er enkele incidenten worden gemeld die absoluut niet hebben plaatsgevonden en niet hadden kunnen gebeuren, is elke persoon die zich gekwetst of beledigd voelt door mijn acties er één te veel.

‘Ik zal werken aan het aanpakken en veranderen van elk gedrag dat iemand negatief heeft beïnvloed, want niets in deze wereld is belangrijker voor mij dan een ondersteunende collega, vriend, echtgenoot, vader en persoon te zijn.’

De zes vrouwen die de aantijgingen tegen de acteur uiten, hebben zich anoniem uitgesproken, uit angst voor hun carrière.

Ze beschreven Savage als constant heen en weer schakelend tussen ondersteunend en charismatisch voordat hij overstapte naar zijn boze alter ego.

Savage werd beroemd toen hij in de originele sitcom uit 1988 speelde en werd beschuldigd van het hebben van twee gezichten op de set van de Wonder Years-reboot. Afgebeeld: Savage (links) met reboot-ster EJ Williams vorig jaar op de set

Het huis in Atlanta waar de show werd gefilmd en waar Savage naar verluidt samenwoonde met een jong bemanningslid waarvan vrouwen zeiden dat hij verbaal lastigviel op de set

De laatste aantijgingen tegen Savage komen vier jaar nadat zijn moeder Alley Mills op het scherm beweerde dat de oorspronkelijke annulering van Wonder Years ‘volgde op een rechtszaak tegen seksuele intimidatie die was aangespannen tegen Savage (toen 16) en Jason Hervey (toen 20)’, die werd geregeld uit rechtbank

Hij wordt beschuldigd van het verbaal aanranden van ‘below-the-line werknemers die geen macht hebben’, en de andere vrouwen maakten zich zorgen nadat een van de vrouwelijke bemanningsleden bij hem introk.

Ondanks de vermeende romance, zeiden verschillende vrouwen dat ze zagen hoe Savage ‘haar dagelijkse gedrag extreem beheerst’, en beschreven hem als ‘manipulatief en grillig’.

Ze zeiden dat de situatie zo erg werd dat een van hen probeerde het jonge bemanningslid af te schermen van Savage, waarop hij me verbaal lastig viel en kleineerde’, vertelde de vrouw aan THR.

Een andere vrouw zegt dat ze op de set bevriend raakte met Savage voordat ze haar uitnodigde voor diners en haar dure cadeaus aanbood, die ze weigerde.

Een tweede slachtoffer beweert dat ze abrupt van de set werd ontslagen nadat Sabage had beloofd haar te helpen bij haar schrijf- en comedycarrière.

Ze werd vervolgens uitgenodigd voor een groepsuitje in een bar in december 2021, waar ze beweert dat Savage haar heeft aangevallen.

De vrouw beweert dat ze in de badkamer was toen Savage plotseling binnenkwam, waardoor ze probeerde het weg te lachen toen ze hem vroeg om te vertrekken.

In plaats daarvan zei ze dat Savage ‘dode ogen’ had toen hij haar naar verluidt tegen de muur duwde en haar krachtig begon te kussen en haar te molesteren.

‘Ik zei: ‘Alsjeblieft, doe dit niet’, zei ze tegen THR. ‘Ik bedoelde de vriendschap verpesten. Ik smeekte, niet zozeer uit angst, maar dit was geen weg terug.’

‘Hij zette zijn mond heel krachtig op de mijne. Hij ging voor de bovenkant van mijn broek. Ik heb hem weggepoetst,’ voegde ze eraan toe.

‘Toen legde hij zijn mond weer op de mijne, greep mijn hand en trok die over zijn liesstreek. Ik trok me terug. Hij stopte heel boos. Ik hield hem in de gaten zodat ik eruit kon.’

Nadat ze de badkamer had verlaten, zei ze dat Savage het feest verliet met het jonge bemanningslid met wie hij naar verluidt samenwoonde.

De vrouw zei dat Savage haar na het incident bleef sms’en om af te spreken en een voicemail achterliet om zich te verontschuldigen voor wat hij deed.

De incidenten zouden hebben plaatsgevonden op de set van het tv-programma The Grinder (hierboven). Savage, die vervolgens de rechtszaak regelde, had de beschuldigingen ‘volledig ongegrond en absoluut onwaar’ genoemd.

Savage speelde als Kevin Arnold in de originele hit-sitcom die hem beroemd maakte

Hwang (gezien met haar advocaat in 2018) zei ook dat ‘Savage bekend stond om het intimideren, pesten en kwellen van vrouwelijke bemanningsleden.’ Hwang zei dat hij een ‘vluchtig en agressief humeur had in verband met de vrouwelijke bemanning’ en haar drie keer ‘met geweld had geslagen’

‘Het is je oude vriend Fred,’ zou hij hebben gezegd. ‘We hebben een tijdje samengewerkt en toen niet en toen was ik een enorme klootzak. Een enorm gat.

‘En het spijt me echt. En ik ben je hier voor een minuutje een verontschuldiging schuldig en dus, uh, de waarheid is dat ik je echt leuk vind en ik wil echt vrienden zijn en het spijt me dat ik dat verpest heb.’

Dit is niet de eerste keer dat Savage verwikkeld raakt in controverse. In 2018 werd hij aangeklaagd door klant Youngjoo Hwang, die beweerde dat hij haar had aangevallen en lastiggevallen op de set van het tv-programma The Grinder.

Hwang zei in juridische documenten dat Savage een ‘vluchtig en agressief humeur had in relatie tot de vrouwelijke bemanning’ en haar drie keer ‘met geweld had geslagen’.

Hwang zei dat ‘Savage bekend stond om het intimideren, pesten en kwellen van vrouwelijke bemanningsleden terwijl ze hun werk deden door dingen te schreeuwen als “Ik ben geen hond, stop met mij te volgen”, “Doe nooit zelfs f***ing kijk me niet meer aan,” en “Haal de f*** weg van mij.”‘

Savage, die vervolgens de rechtszaak regelde, had de beschuldigingen ‘volledig ongegrond en absoluut onwaar’ genoemd en werd destijds goedgekeurd door een onderzoek van 20th Century Television.

Vier jaar geleden beweerde zijn voormalige moeder op het scherm Alley Mills dat de oorspronkelijke annulering van Wonder Years volgde op een rechtszaak tegen seksuele intimidatie die was aangespannen tegen Savage en Jason Hervey, waarvan ze zei dat deze buiten de rechtbank om was geregeld.

Monique Long, de vrouw die de toen 16-jarige beschuldigde van seksuele intimidatie, werkte als klant op de set.

Ze beschuldigde zowel Savage als Hervey van ‘haar verbaal en fysiek lastig te vallen’, aldus Deadline.