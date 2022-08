Former Vogue model breaks a taboo to reveal losing her youth left her feeling an empty shell

Zelfs nu, tientallen jaren na de glamoureuze jaren zestig en mijn jeugdige bloei, vind ik het nog steeds moeilijk te accepteren dat ik oud ben.

Ik kan tenslotte naar boven rennen (op een goede dag), een balletje trappen met de kleinkinderen (maximaal tien minuten) en me blijven vastklampen aan die grijze oude kastanje-leeftijd die slechts een nummer is – en dat je maar zo oud bent als jij voelt.

Bij leuke reünielunches met een bende van mijn oude (in beide betekenissen) modelvrienden, noemen we onszelf de Golden Oldies. Ik moest dus lachen toen mijn jongste kleindochter, met haar sprankelende, Persil-witte tanden, me onlangs nieuwsgierig aankeek en zei: ‘Waarom zijn je tanden zo’n beetje goudgeel, oma?’ Er zijn zeker momenten waarop ik elke seconde van mijn 82 jaar voel. En ik geef toe dat er nogal wat komen als ik in de spiegel kijk, want er is geen snellere herinnering dat ik ver verwijderd ben van dat jonge schepsel dat in mijn tienerjaren overladen werd met complimenten.

Toen ik 14 was, werd mijn vader, die arts was bij de luchtmacht, uitgezonden naar Singapore en daar reisden we per troepenschip heen. Een van de matrozen deed zijn hoed af als ik langskwam en naar buiten knalde een briefje dat me in hoofdletters vertelde dat ik mooi was. Ik vond het geweldig! Op de terugreis een jaar later kreeg ik nog meer aandacht. Begeleid door een stel dat overhaast van de baan was, had ik een geweldige tijd toen glamoureuze jonge soldaten streden om mijn aandacht.

Sandra Howard, 82, werd gefotografeerd in Londen, Parijs en New York, en verscheen zelfs meerdere keren op de cover van de Amerikaanse Vogue. Het voormalige model vertelt over haar worsteling met het ouder worden. Sandra op de foto links op 26-jarige leeftijd en nu op 82-jarige leeftijd

Ik had geen gebrek aan partners bij de dekspelen en dansen aan boord, en toen we op mijn 16e verjaardag in Zanibar aanmeerden, gaven ze een feest voor mij aan wal. Ze zorgden ervoor dat ik me een miljoen dollar voelde en mijn hoofd veel te veel opgezwollen.

Thuis was het echter head-down voor A-levels, maar een meevaller was net om de hoek. Toen ik 18 was en student aan het modellenbureau Lucie Clayton, werd ik op specificatie gestuurd als mogelijke vervanging voor een model dat ziek was geworden.

De shoot was voor Vogue’s ‘Young Idea’-film met de beroemde modefotograaf Norman Parkinson. Hij hield van ‘ruw materiaal’, kreeg ik te horen, en misschien zou ik gewoon…

Het bleek dat ik dat deed, en met mijn eerste Vogue-fotoshoot onder mijn riem reisde ik al snel de wereld rond, werd gefotografeerd in Londen, Parijs en New York, en verscheen zelfs meerdere keren op de cover van de Amerikaanse Vogue.

Ik werd constant overladen met complimenten, fotografen zeiden ‘je bent geweldig, pop’, ‘die jukbeenderen’, ‘je bent een topper!’

Ik deed mijn best om alle bloemrijke vleierij met een grote korrel zout te nemen en niet naar mijn hoofd te laten stijgen. Fotografen zullen tenslotte alles zeggen om de beste foto te maken.

Sandra modelleerde diamanten juwelen, 29 jaar oud in 1969, en (rechts), 82 jaar oud, nu een grootmoeder en romanschrijver

Toch verwachtte ik nog steeds dat hoofden zouden draaien als ik een kamer binnenliep. Ik raakte eraan gewend dat mannen naar me keken. . . en vrouwen die met hun neus naar me kijken.

Ik heb genoten van de wolvenfluitjes van bouwers, af en toe een knipogende upgrade bij het inchecken voor een vlucht. Nee, het is niet goed, maar ik ben bang dat het leven makkelijker is als je mooi bent. Ik zou mijn auto zelfs op particuliere bedrijfsparkeerterreinen kunnen parkeren als ik grote hoopvolle ogen naar de verantwoordelijke werp.

Ik vond het allemaal geweldig, dus het zou oneerlijk zijn om iets anders te zeggen. Ik zat niet vast, wetende dat ik gewoon geluk had met mijn uiterlijk en carrière. Maar ik genoot van de warmte van mannelijke aandacht.

En dus, toen mijn twintiger jaren plaatsmaakten voor mijn dertigers en vervolgens voor het moederschap, begon de stroom van complimenten weg te ebben – en ik was verrast door hoeveel ik ze miste.

Ik wist dat het eraan zat te komen – alle modellen doen dat. Elke modellencarrière, hoe succesvol ook, volgt hetzelfde onvermijdelijke traject.

Het verouderingsproces is geen vriend van een mooie vrouw. Er komt een moment dat je moet buigen voor de wetten van zwaartekracht en tijd, en begint te denken: ‘Wat nu?’ Wie was ik zonder deze instrumenten van mijn vak?

Ik heb genoten van de wolvenfluitjes. Nee, het klopt niet, maar ik ben bang dat het leven makkelijker is als je mooi bent

Het was daarom geruststellend om actrice Greta Scacchi te lezen die zei dat ze haar eigen manier had gevonden om zich met deze vooruitgang te verzoenen.

Op 62-jarige leeftijd zegt ze dat ze het nu als ‘een opluchting’ beschouwt om niet meer ‘de mooie’ te hoeven worden gebrandmerkt, omdat ze in oudere, meer karaktervolle rollen wordt gegoten – rollen waarvoor ze geen calorieën hoeft te tellen of nadenken over de voor- en nadelen van het mes van de chirurg.

Zoals zovelen herinner ik me nog levendig Greta’s coole, opvallende schoonheid toen ze speelde in White Mischief. Die botstructuur! Dat sex-appeal!

Dus vergeef me als ik het moeilijk vind om te geloven dat ze niet haar momenten van depressie ervoer toen ze door deze periode van aanpassing ging als een nieuw, ouder gezicht haar elke dag in de spiegel begroette.

Er moeten tijden zijn geweest dat het voelde alsof ze naar een vreemde keek.

Dat is de vloek van mooi zijn. Terwijl elke vrouw het tot op zekere hoogte moeilijk vindt om de onheilspellende tik, tik van de klok te verwerken, moet elke vrouw die zelfs maar half zo mooi is als Greta het verouderingsproces onvermijdelijk nog moeilijker vinden.

Daarom doen we ons uiterste best om er op ons best uit te blijven zien, op jacht naar die broodnodige morele boost die we krijgen door er goed uit te zien – en een paar complimenten onderweg. Daarom kopen we letterlijk tonnen make-up, gaan we naar nagelstudio’s, geven we honderden ponden per keer uit bij de kapper; waarom sommigen er ook voor kiezen om duizenden uit te geven aan Botox, borsten en facelifts. Of we nu in de twintig, veertig of zestig zijn, we stoppen nooit met proberen.

Sandra in 1964. Het voormalige model onthult dat ze gelooft dat het leven makkelijker is als je mooi bent

Ik herinner me dat ik tijdens die ‘overgangsperiode’ veel tijd in spiegels zat te staren.

Als mensen zagen dat ik mezelf minutieus bestudeerde, had dat niet met ijdelheid te maken, maar het sombere besef dat ik er vermoeider en gerimpelder uitzag. Gewoon, en heel deprimerend, een veel minder opvallende, minder stralende, minder veerkrachtige oudere vrouw.

De modellenjobs droogden langzaam op. Geleidelijk had ik middagen, dan hele dagen, zonder een boeking – iets wat in mijn beste tijd ongehoord was – en mijn moed zonk weg.

Ik probeerde komkommer op mijn ogen, acht uur slaap, de ene remedie na de andere om de jaren af ​​te wenden. Maar niets te drastisch – mijn man zou dat niet toestaan ​​en zei dat hij van me hield zoals ik was.

Troostende woorden. Maar veel minder was dat toen een man op een etentje met oprechte interesse zei: ‘Je hebt heel veel kleine kraaienpootjes om je ogen. Misschien lacht mijn vrouw daarom nooit…’

Mijn jaren ’30 waren nog steeds druk en opwindend, terwijl een geweldig verrassingsfeest op een binnenschip op de Theems mijn gedachten afleidde van de mijlpaal van 40 worden. Maar met een vroege menopauze op slechts 44 en uiteindelijk 50 werd, begon de zwartste depressie.

Zonder veel hoop op iets meer dan een straaltje modellenwerk voor ‘oudere vrouwen’, had ik het gevoel dat ik op drift was geraakt; een lege huls.

Sandra onthult hoe ze nu haar leeftijd heeft geaccepteerd en niet gelooft of doet alsof ze de leeftijd heeft die ze is

Afgezien van al het andere had ik altijd mijn eigen geld verdiend en had ik voor het gezin kunnen zorgen, vooral mijn moeder, die al heel vroeg weduwe was en het moeilijk had. Om het nog erger te maken, waren de timings samengespannen, dus ik voelde dat mijn rol als moeder ook aan het afnemen was. Een kind had de universiteit al verlaten; de anderen deden schoolexamens.

Ik had een nieuw project nodig en probeerde wat PR te doen. Maar mijn hart was er niet bij en ik maakte me zorgen over wat ik nog meer kon doen.

Andere modellenvrienden hadden hetzelfde gekreun, maar sommigen vonden lonende verkooppunten. Mijn beste vriend werd een succesvolle binnenhuisarchitect, wat mijn jaloezie opwekte.

Het was een enigszins bitter besef dat als ik in mijn jeugd niet zo fotogeniek was geweest, ik misschien naar de universiteit was gegaan en een carrière had gevonden die met het verstrijken van de jaren des te boeiender zou zijn geworden. Mijn vrienden van buiten de modellenwereld leken veel nuchterder, en minder geobsedeerd door er op hun best uit te zien, dan wij ‘golden oldies’ die zich nog moesten opmaken.

Ik herinner me een buitengewoon mooi model dat in de loop der jaren mannenproblemen kreeg en ging drinken. Hoewel ze nog steeds schaduwen had van haar vroegere schoonheid, leek ze nooit dat gevoel van vervulling te hebben gevonden dat het leven zo de moeite waard maakt.

Pas toen ik op 60-jarige leeftijd eindelijk het vertrouwen had om mijn geheime ambitie om romans te schrijven te realiseren, kreeg ik het lang verloren gevoel van opwinding en opwinding terug.

En, net als Greta Scacchi, ontdekte ik dat er nieuwe wegen opengingen, vaak waar het minst verwacht werd, omdat mijn uiterlijk niet langer centraal stond. Ik word waarschijnlijk wat serieuzer genomen nu ik boeken schrijf. Het schrijven van romans opent deuren: je ontmoet mensen, leert zoveel van onderzoek, wordt naar je mening gevraagd. Mijn leven is nu drukker dan ik me ooit had kunnen voorstellen, in die tijd van lang geleden modelleren.

Ik deel de opvattingen, zowel literair als politiek, dat ik toen veel te verlegen was om te uiten, toen ik bang was dat iedereen zou aannemen dat ik – als model – een lafaard was.

Hoewel ik me nog steeds graag voorstel dat mensen misschien denken ‘ze ziet er niet zo slecht uit voor haar leeftijd’ wanneer we elkaar ontmoeten, maak ik me geen illusies. Lang geleden zijn de dagen dat een apotheker vraagtekens zette bij mijn pensioengerechtigde status en me glad moest strijken, of die tijden dat mijn nekharen zouden uitpuilen als een aardig persoon me zijn zitplaats in de trein of metro aanbood.

Nu ben ik maar al te blij om de stoel dankbaar in ontvangst te nemen. Ik hou er ook van als glamoureuze jonge mannen de bagage uit mijn rimpelige oude handen slaan en moeiteloos de trap op of af dragen. Maar als ze dat doen, glimlach ik nog steeds en zet ik zoveel charme op als ik kan opbrengen.

Laatst gleed ik uit bij de onderkant van een roltrap (zo beschamend), en een grote, forse kerel tilde me op en droeg me in veiligheid.

Ik fladderde instinctief nog steeds met mijn wimpers terwijl ik hem bedankte. Oude gewoontes zijn moeilijk af te leren!

Ik weiger ook oud te denken en te doen. Mijn man, Michael, en ik zijn onlangs op roadtrip geweest, rijdend van Seattle naar LA, levend uit één tas, en ik heb genoten van elke minuut. We dromen ervan om daarna Chili en Paaseiland te verkennen.

Toch is het onmogelijk om die dagelijkse herinneringen – stijfheid, krakende gewrichten, achtergrondgeluid (het excuus voor doofheid) – van hoe oud ik werkelijk ben, te vermijden.

Maar hoe u ouder worden ervaart, hangt allemaal af van uw manier van denken.

Mijn oudste zoon is in de vijftig. Hij was in de dertig toen hij plotseling besloot wat gewicht te verliezen, te gaan trainen en deel te nemen aan seniorenatletiek. Nu is hij blij elke keer dat er weer een verjaardag komt met een grote 0, omdat hij van de oudste in de ene groep naar de jongste in de volgende gaat.

Als we allemaal met zo’n geweldige positiviteit ouder worden, zouden we misschien jonger van geest blijven.

Ik weet dat welke toekomstige leeftijd ik ook slaag, ik me nog steeds zal vastklampen aan die oude kastanje dat je maar zo oud bent als je je voelt.