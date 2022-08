For Electric Vehicle Makers, Winners and Losers in Climate Bill

Zelfs autofabrikanten die de toegang tot belastingverminderingen zouden kunnen verliezen, zouden op andere manieren van de wet kunnen profiteren. De rekening bevat miljarden dollars om autofabrikanten te helpen fabrieken te bouwen en lokale toeleveringsketens op te zetten. Dealers zullen profiteren van een bepaling die $ 4.000 kredieten toekent aan gebruikte elektrische voertuigen, met weinig verplichtingen.

Wat staat er in de klimaat-, gezondheids- en belastingwet

Autoindustrie. Momenteel kunnen belastingbetalers tot $ 7.500 aan belastingverminderingen krijgen voor de aankoop van een elektrisch voertuig, maar er is een limiet voor het aantal auto's van elke fabrikant dat in aanmerking komt. Het nieuwe wetsvoorstel zou deze limiet opheffen en het belastingkrediet verlengen tot 2032; gebruikte auto's zouden ook in aanmerking komen voor een krediet van maximaal $ 4.000.

Energie industrie. De rekening zou miljarden dollars aan kortingen opleveren voor Amerikanen die energiezuinige en elektrische apparaten kopen. Bedrijven zouden belastingverminderingen krijgen voor het bouwen van nieuwe bronnen van emissievrije elektriciteit. 60 miljard dollar wordt gereserveerd om de productie van schone energie en boetes voor methaanemissies die de federale limieten overschrijden vanaf 2024 aan te moedigen.

Gezondheidszorg. Voor het eerst zou Medicare mogen onderhandelen met medicijnfabrikanten over de prijs van sommige voorgeschreven medicijnen. Het wetsvoorstel verlengt ook de subsidies die beschikbaar zijn op grond van de Affordable Care Act, die aan het eind van het jaar zou aflopen, met nog eens drie jaar.

BTW-code. Het wetsvoorstel zou een nieuwe minimale vennootschapsbelasting van 15 procent invoeren op de winst die bedrijven rapporteren aan aandeelhouders, van toepassing op bedrijven die meer dan $ 1 miljard aan jaarinkomen rapporteren, maar die kredieten, inhoudingen en andere belastingbehandelingen kunnen gebruiken om hun effectieve belastingtarieven te verlagen. De wetgeving zou de IRS versterken met een investering van ongeveer $ 80 miljard.

Gemeenschappen met een laag inkomen. Het wetsvoorstel zou meer dan $ 60 miljard investeren om gemeenschappen met lage inkomens en gekleurde gemeenschappen te ondersteunen die onevenredig worden belast door klimaatverandering. Dit omvat subsidies voor emissievrije technologie, evenals geld om de negatieve effecten van snelwegen en andere transportfaciliteiten te verzachten.

Fossiele brandstoffen industrie. Het wetsvoorstel zou de federale overheid verplichten om meer openbare ruimte voor olieboringen te veilen en belastingkredieten uit te breiden voor kolen- en gasverbrandingsinstallaties die afhankelijk zijn van koolstofafvangtechnologie. Deze bepalingen behoren tot de bepalingen die werden toegevoegd om de steun te krijgen van senator Joe Manchin III, democraat van West Virginia.

West Virginia. Het wetsvoorstel zou ook grote voordelen opleveren voor de staat van de heer Manchin, de op één na grootste steenkoolproducent van het land, waardoor een federaal trustfonds permanent wordt om mijnwerkers met zwarte longziekte te ondersteunen en nieuwe prikkels biedt om wind- en zonneparken te bouwen in gebieden waar kolenmijnen of kolencentrales onlangs zijn gesloten.

“We moeten deze wet in zijn totaliteit bekijken”, zegt Margo Oge, voormalig directeur van het Office of Transportation and Air Quality bij de Environmental Protection Agency. “Is het volmaakt? Nee. Het zal banen opleveren en het is goed voor het klimaat.”

En zodra autofabrikanten wijzigingen aanbrengen in hun toeleveringsketens die volgens de wet vereist zijn, zullen ze klanten gedurende de rest van het decennium en nog enkele jaren genereuze stimulansen kunnen bieden. Het kan een paar jaar duren, maar uiteindelijk zal de wetgeving helpen om elektrische auto’s goedkoper te maken dan benzine- en dieselvoertuigen, zeggen analisten.

“Het consumentenbelastingkrediet is zeker niet geschreven op een manier waarop ik het zou schrijven”, vertelde senator Debbie Stabenow, een democraat uit Michigan, deze week aan verslaggevers, verwijzend naar de stimulans van $ 7.500. Maar in het belang van de goedkeuring van het wetsvoorstel, zei ze, stemde ze in met de wensen van senator Joe Manchin III, de democraat uit West Virginia. De heer Manchin heeft gezegd dat het weinig zin heeft om elektrische voertuigen te subsidiëren omdat de vraag zo groot is dat er lange wachtlijsten zijn voor veel modellen.

Toch voegde mevrouw Stabenow eraan toe: “Er zijn hier veel prachtige dingen voor ons.”

Een kenmerk van het wetsvoorstel dat de meeste klachten heeft gegenereerd, zou vereisen dat tegen 2024 ten minste 50 procent van de componenten in een batterij van een elektrische auto uit de Verenigde Staten, Canada of Mexico komt. In 2028 loopt het percentage op tot 100 procent. En het aandeel van de mineralen in batterijen die uit de Verenigde Staten of een handelspartner moeten komen, stijgt naar 80 procent in 2026.

Sommige leidinggevenden in de sector zeiden dat het autobedrijven vijf jaar zou kosten om hun toeleveringsketens voldoende te vernieuwen om hun producten in aanmerking te laten komen voor belastingverminderingen.