Female Russian spy who ‘lured NATO staff into honeytraps’ is revealed by Bellingcat investigation 

De identiteit van een vrouwelijke Russische spionne die meer dan tien jaar opereerde als een sieradenmaker om toegang te krijgen tot NAVO-functionarissen in Italië, is onthuld in een schokkende onthulling door Bellingcat onderzoekers.

Olga Kolobova, een lid van Poetins militaire inlichtingendienst GRU, begon al in 2006 met spioneren toen ze de identiteit aannam van ‘Maria Adela Kuhfeldt Rivera’.

‘Maria’ stelde zich aan iedereen voor die met haar in contact kwam als dochter van een Peruaanse moeder en Duitse vader, geboren in Peru maar later als kind achtergelaten in Moskou en opgevoed door adoptieouders.

Jarenlang reisde ze door Europa en verhuisde in 2010 naar Malta en Rome, waar ze bevriend raakte met Marcelle D’Argy Smith – voormalig redacteur van het tijdschrift Cosmopolitan – voordat ze naar Parijs vloog en een handelsmerk registreerde om een ​​sieradenbedrijf te openen.

Toen ze in 2012 terugkeerde naar Italië, trouwde ze met een Russisch-Ecuadoriaanse man, maar hun romance was van korte duur.

Hij stierf op mysterieuze wijze, slechts een jaar later, en liet ‘Maria’ vrij om weer door Italië te zwerven voordat hij zich vestigde in Napels – de thuisbasis van het Allied Joint Force Command van de NAVO.

Het is daar dat de in Peru geboren ‘Maria’ zich vestigde als een op maat gemaakte juwelier en nachtclubeigenaar, wier vrolijke en extraverte karakter haar in staat stelde vriendschappen en romances aan te gaan met tientallen NAVO-medewerkers en zelfs hoge kolonels.

Maar in feite is Kolobova de dochter van een Russische militaire functionaris die Chinese nagemaakte sieraden afranselde terwijl ze Europese en Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen lokte om onbewust gevoelige informatie voor haar bazen in het Kremlin vrij te geven.

MailOnline heeft contact opgenomen met NAVO-woordvoerders voor commentaar.

Een van de vele mensen met wie Kolobova (midden) bevriend en onbewust bedrogen werd, was Marcelle D’Argy Smith (links), een voormalig redacteur van het tijdschrift Cosmopolitan, die in 2010 ‘Maria’ op Malta ontmoette.

‘Maria’ trouwde in 2012 met een Russisch-Ecuadoriaanse man, maar hun romance was van korte duur. Hij stierf op mysterieuze wijze slechts een jaar later

Kolobova is hier afgebeeld in een afbeelding die wordt gedeeld op het Instagram-profiel dat wordt gebruikt door ‘Maria’

Kolobova, opererend onder de alias ‘Maria’, ontwikkelde een uitgebreid netwerk van vrienden in Napels, Italië, en sloot vriendschappen en relaties met verschillende NAVO-medewerkers en zelfs hoge kolonels (‘Maria’ is rechts afgebeeld op deze afbeelding op Facebook )

Kolobova had meerdere sociale media-accounts terwijl ze als ‘Maria’ leefde en plaatste in de loop van een aantal jaren een handvol foto’s van zichzelf

Kolobova, nu vermoedelijk halverwege de veertig, maakte deel uit van Ruslands beruchte ‘illegalen’-programma – een netwerk van agenten die jarenlange intensieve training ondergaan om hen voor te bereiden op langdurige opdrachten in het buitenland.

Eenmaal voorbereid, krijgen illegalen een zorgvuldig vervaardigde valse identiteit en worden ze ingebracht in een land waar ze jaren of zelfs decennia een dubbelleven leiden.

Van de agenten wordt verwacht dat ze carrières opbouwen, relaties cultiveren en in sommige gevallen zelfs een gezin stichten en kinderen opvoeden, terwijl ze in het geheim een ​​veel sinistere agenda nastreven namens het Kremlin.

Hun uitgebreide coververhalen, hoge opleidingsniveaus en de duur van hun missies maken ze ongelooflijk moeilijk op te sporen – en zo opereerde Kolobova meer dan een decennium met succes als ‘Maria’ totdat ze in 2018 terugkeerde naar Moskou.

Kolobova werd nooit gepakt door de autoriteiten, wat betekent dat ze waarschijnlijk uit Napels werd teruggeroepen door haar superieuren in de GRU.

De laatste Facebook-post die ‘Maria’ een paar maanden nadat ze Italië verliet, deelde, zei dat ze ‘de waarheid moest onthullen’ dat ze aan kanker leed en chemotherapie onderging – waarschijnlijk een truc die was bedoeld om haar te helpen zich terug te trekken uit haar vriendschapsgroepen met weinig argwaan .

Haar echte naam werd pas onthuld nadat Bellingcat-onderzoekers ontdekten dat de ‘Maria’-identiteit door het Peruaanse ministerie van Justitie als vals was aangemerkt en dat Russische binnenlandse paspoorten die aan de alias waren afgegeven, nummers droegen die nauw overeenkwamen met die van andere eerder geïdentificeerde agenten, waaronder een betrokken GRU-officier bij de vergiftiging van de Russische overloper Sergey Skripal op Britse bodem in maart 2018.

Het is niet bekend of Kolobova’s missie een succes of een mislukking was, maar Bellingcat-onderzoekers mengde ze regelmatig met officieren van de NAVO en de Amerikaanse marine, waaronder sommigen ‘die toegang zouden hebben gehad tot foto’s op de basis of vertrouwelijke juridische bestanden en databases’.

De spion zou verschillende evenementen hebben bijgewoond die werden georganiseerd door de NAVO of het Amerikaanse leger, waaronder de jaarlijkse bals van de NAVO, verschillende geldinzamelingsdiners en de jaarlijkse bals van het Amerikaanse Korps Mariniers, evenals talloze huisbezoeken aan de persoonlijke woningen van velen NAVO-functionarissen.

Naast haar solide netwerk van vrienden en romantische partners in dienst van de NAVO, heeft Kolobova ook veel gereisd door Europa, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten – bestemmingen die volgens haar verband hielden met haar juwelierszaak Serein, waardoor ze schijnbaar toegang kreeg tot evenementen die werden bijgewoond door hooggeplaatste buitenlandse ambtenaren rangschikken.

Een afbeelding op de inmiddels verwijderde Facebook-pagina van het bedrijf, maar opgegraven door Bellingcat, toonde schijnbaar ‘Maria’ die de hand schudde van prins Khalifa bin Salman Al Khalifa, de voormalige premier van Bahrein, die hem een ​​paar op maat gemaakte manchetknopen had geschonken.

Maar veel van de producten die op de Facebook-pagina van Serein en de inmiddels ter ziele gegane website werden gedeeld, leken overeen te komen met goedkope, goedkope sieraden die in China zijn gemaakt.

Adela Serein – de gebruikersnaam voor sociale media die wordt gebruikt door Kolobova’s ‘Maria’-alias, is getagd in een Facebook-bericht ter ere van het Bal van 2017 van het Joint Forces Command van de NAVO. Onderzoekers zeggen dat Kolobova talloze militaire evenementen van de NAVO en de VS heeft bijgewoond en met veel functionarissen bevriend is geraakt

Kolobova is de dochter van een Russische militaire functionaris, die Chinese namaakjuwelen afranselt terwijl ze Europese en Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen verleidt om onbewust gevoelige informatie vrij te geven

De laatste post die werd gedeeld op het Facebook-profiel van ‘Maria’, gepubliceerd kort nadat ze terugkeerde naar Moskou nadat ze Italië voor de laatste keer had verlaten, beweerde dat ze kanker had en chemotherapie had ondergaan

Olga Kolobova, een lid van de Russische GRU buitenlandse inlichtingendienst en het beruchte netwerk van diepgedekte ‘illegalen’, begon al in 2006 met spioneren toen ze de identiteit aannam van ‘Maria Adela Kuhfeldt Rivera’ (overgenomen van de Facebook-pagina van Adela Serein)

Er wordt aangenomen dat Kolobova Rusland niet heeft verlaten sinds haar missie in Napels in 2018 eindigde.

Bellingcat verklaarde dat ze twee eigendommen in Moskou heeft gekocht – één in 2013 terwijl ‘Maria’ naar Rusland reisde en één in 2020 – en zei dat uit de bestelgegevens van een Russisch voedselbezorgbedrijf bleek dat de GRU-agent herhaaldelijk eten had besteld bij de kantoren van de Russische Pensioen Fonds.

Haar huidige activiteiten zijn onbekend, maar het is onwaarschijnlijk dat Kolobova het spionagespel heeft verlaten.

Uit telefoongegevens blijkt dat een met de agent geassocieerd nummer in februari van dit jaar een van de topchefs van de GRU, Igor Kostyukov, heeft gebeld op de Russische ‘Dag van de Verdedigers van het Moederland’, een wijdverbreid militair feest.

Ze slaagde er niet alleen in om naar haar vaderland terug te keren zonder gepakt te worden, maar onderzoekers beweren dat Europese en Amerikaanse geheime dienstorganisaties niet eens op de hoogte waren van Kolobova’s bestaan.

‘Er is geen bewijs dat westerse contra-inlichtingendiensten of de eigen interne veiligheidsdienst van de NAVO op de hoogte waren van de aanwezigheid van een Russische militaire spion die strategisch dicht bij het Joint Force Command Center van de NAVO in Europa was geplaatst’, zei Bellingcat.

De onthulling van Kolobova’s ware identiteit zal ernstige veiligheidsvragen stellen aan de NAVO en westerse inlichtingendiensten, vooral tegen de achtergrond van de aanhoudende oorlog van Rusland in Oekraïne en de dreiging van ernstige gevolgen als de westerse troepen zouden gaan vechten.