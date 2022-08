FEMAIL reveals the celebs who’ve been candid about their number of sexual partners

Jennifer Coolidge heeft deze week bekend dat ze met 200 mensen naar bed is geweest dankzij haar bekende rol als Stifler’s Mom in American Pie meer dan twee decennia geleden.

De 60-jarige actrice, die de originele MILF werd (moeder die ik graag zou neuken) toen de term in de film werd gebruikt door klasgenoten van haar tienerzoon, gaf toe dat ze ‘veel seksuele actie’ kreeg dankzij naar haar optreden in 1999.

In een interview met Verscheidenheidzei de Legally Blonde-ster: ‘Ik heb veel gespeeld om een ​​MILF te zijn en ik kreeg veel seksuele actie van American Pie.

‘Er waren zoveel voordelen aan het maken van die film. Ik bedoel, er zouden zo’n 200 mensen zijn met wie ik nooit naar bed zou zijn gegaan.’

Maar de Friends-actrice is niet de enige A-lister die openhartig is geweest over het aantal seksuele partners dat ze hebben gehad.

Mariah Carey beweerde eerder dat ze ‘een beetje preuts’ is en maar ‘met vijf mensen is geweest’, terwijl Rolling Stones’ Mick Jagger naar verluidt ‘in de loop van zijn leven met 4.000 vrouwen heeft geslapen’.

Hier onthult FEMAIL andere beroemdheden die net zo eerlijk zijn geweest over hun aantal seksuele partners…

Mariah Carey

In 2019 hield Mariah Carey vol dat ze ‘een beetje preuts’ was, omdat ze maar ‘met vijf mensen was’ in haar leven

Mariah Carey, 53, en haar huidige vriend Bryan Tanaka, 39, ontmoetten elkaar voor het eerst in het midden van de jaren 2000 en hij vergezelde haar als een back-updanseres tijdens haar Adventures of Mimi-tour, die plaatsvond in 2006

Zij zei kosmopolitisch: ‘Zoveel heb ik er nog niet gehad, maar er is wel een afwisselingspakket geweest.

‘Ik ben in mijn leven maar met vijf mensen geweest, dus ik ben eerlijk gezegd een beetje preuts vergeleken met de meeste anderen in het veld.’

Voordat ze betrokken raakte bij haar knipperlichtvriendje, was de artiest beroemd getrouwd met haar eerste echtgenoot, muziekdirecteur Tommy Mottola, 72, van 1993 tot 1998.

Mariah begon een kortstondige relatie met zanger Luis Miguel, die in 2001 eindigde.

Later ontmoette ze Nick Cannon, 41, terwijl ze aan een muziekvideo werkte, en de twee stapten in 2008 in het huwelijksbootje voordat ze in 2011 de tweeling Monroe en Moroccan (11) verwelkomden. Het voormalige paar ging uiteindelijk uit elkaar en rondde hun scheiding af in 2016.

De zanger verloofde zich vervolgens met ondernemer James Packer, hoewel ze uiteindelijk hun eigen weg gingen.

Mick Jagger

Het aantal geliefden van Mick Jagger is naar verluidt 4.000, volgens Christopher Anderson, de auteur van de biografie van de muzikant uit 2012 Mick: The Wild Life en Mad Genius of Jagger

De Rolling Stones-frontman had eerder een langdurige relatie met het Texaanse model Jerry Hall (foto), met wie hij vier kinderen deelt: Elizabeth, 38, James, 36, Georgia May, 30 en Gabriel, 24

Het aantal geliefden van Mick Jagger is naar verluidt 4.000, volgens Christopher Anderson, de auteur van de biografie van de muzikant uit 2012 Mick: The Wild Life en Mad Genius of Jagger.

‘Volgens een schatting heeft Mick Jagger in de loop van zijn leven met 4000 vrouwen geslapen’, vertelde Anderson aan Extra terwijl hij het boek promootte.

‘Achteraf denk ik dat dat misschien een beetje een laag cijfer is’, voegde hij eraan toe

De Rolling Stones-frontman had eerder een langdurige relatie met het Texaanse model Jerry Hall, met wie hij vier kinderen deelt: Elizabeth, 38, James, 36, Georgia May, 30 en Gabriel, 24.

De twee ouders, die elkaar in 1976 ontmoetten, stapten echter nooit officieel in het huwelijksbootje tijdens hun 22-jarige relatie.

Jagger en Hall hadden in 1990 een onofficiële huwelijksceremonie op Bali, maar die werd door het Britse hooggerechtshof ongeldig verklaard na hun breuk.

Ze gingen door een juridische strijd over of hun Bali-huwelijksdienst in 1990 al dan niet officieel was nadat ze in 1999 de scheiding had aangevraagd. Haar scheiding van Jagger liet haar een geschatte schikking van maximaal $ 22 miljoen achter.

Russell Brand

Russell Brand is nu gelukkig getrouwd met Laura Gallacher (samen afgebeeld in 2018) sinds 2017 en het duo deelt twee kinderen

Komiek Russell Brand suggereerde eerder dat zijn aantal geliefden in de duizenden loopt.

Hij is nu gelukkig getrouwd met Laura Gallacher sinds 2017 en het duo deelt twee kinderen.

Maar in de hoogtijdagen van zijn vrijgezellenfeest beweerde hij ooit dat zijn aantal seksuele partners ‘daarboven’ op de 100 stond, volgens De spiegel.

‘Ik had drie, vier, vijf keer per dag seks met verschillende vrouwen. In Ierland, negen op één avond’, zei de ster in The Late Late Show met Craig Ferguson in 2010.

Russell – die bekend staat om zijn Big Brother’s Big Mouth presentatie-optreden – dumpte Hollywood om een ​​gezond leven met zijn gezin te leiden.

In mei werd gemeld dat Russell en zijn vrouw, de jongere zus van tv-presentator Kirsty Gallacher, Laura, onlangs eigenaar waren geworden van de Crown Inn – een pub in Pishill, in de buurt van Henley-on-Thames.

Het monumentale koetshuis, dat dateert uit de 16e eeuw, ligt op het pittoreske platteland van Oxfordshire en heeft een vrijstaande schuur die bruiloften kan organiseren voor maximaal 80 personen.

Het stel – dat in augustus 2017 in het huwelijksbootje stapte – heeft succes gevonden in hun andere bedrijf, dat gespecialiseerd is in tv-productie.

Het koppel deelde in 2020 een dividend van £ 1,4 miljoen, volgens bedrijfsrekeningen.

Amy Schumer

Amy Schumer (afgebeeld met haar man in juni 2022) trouwde in 2018 met haar echtgenoot, chef-kok Chris Fischer en het paar deelt de driejarige zoon Gene David

Amy Schumer besprak haar aantal seksuele partners in haar memoires uit 2016 The Girl With the Lower Back Tattoo.

De komiek en actrice schreef, volgens Yahoo Nieuw: ‘Tot nu toe heb ik met 28 mensen geslapen. Ik kan me niet al hun namen herinneren, maar ik herinner me de bijnamen die ik ze gaf (Third Ball, Pit Bull Guy, JKJKJKJK.’

Amy trouwde in 2018 met haar echtgenoot, chef-kok Chris Fischer, en het paar deelt de driejarige zoon Gene David.

In februari dacht ze na over het ouderschap toen ze met haar zoon Gene poseerde op een foto op Instagram.

“Zijn moeder zijn is de hemel op aarde en betekent ook een constant schuldgevoel en kwetsbaarheid waar ik nooit aan zal wennen”, aldus de 40-jarige actrice in het bijschrift.

‘Je hart voelt alsof het buiten je lichaam is en je bent te oud om de gevoelens weg te drinken zoals vroeger. Toen je verliefd en bang was. Stuur hulp!!!’

Anna Faris

In 2011 bekende Anna Faris (foto) dat ze met in totaal vijf mannen had geslapen vóór haar huwelijk in 2009 met Chris Pratt

In 2011 bekende Anna Faris dat ze voor haar huwelijk met Chris Pratt in 2009 met in totaal vijf mannen had geslapen.

En de acteurs, die nu getrouwd zijn met de Amerikaanse cameraman Michael Barrett, schrijven het cijfer toe aan haar slechte prestaties in bed.

‘Ik ben niet zo’n goede minnaar. Ik ben zo nerveus over mijn seksualiteit’, zei ze.

Faris’ openhartige bekentenis over haar liefdesleven kwam toen ze haar film What’s Your Number? promootte, waarin haar personage haar ‘Mr Right’ probeert te vinden van de 20 mannen met wie ze eerder heeft geslapen.

Maar de actrice zei dat haar totale aantal geliefden op één hand te tellen was.

‘Vind je niet wat weinig? Ik ben 34’, zei ze volgens de New York Post Page Six.

Men denkt dat de meeste van deze ontmoetingen plaatsvonden tijdens wat ze haar ‘wilde jaren’ noemde na het einde van haar eerste huwelijk met Ben Indra in 2007.

Tom Jones

Sir Tom Jones (foto), 82, sliep met tot 250 vrouwen per jaar tijdens het hoogtepunt van zijn roem, volgens The Mirror

Sir Tom Jones, 82, sliep met tot 250 vrouwen per jaar tijdens het hoogtepunt van zijn roem, volgens… de spiegelr.

Er was echter maar één liefde van zijn leven: zijn vrouw, Melinda Rose Woodward, die in 2016 op 75-jarige leeftijd stierf aan kanker.

Ze trouwden in 1957, toen ze allebei 16 jaar oud waren. Toch zou Jones verschillende affaires hebben gehad en in 2010 bekende hij ‘een monster te hebben gecreëerd’ met zijn seksuele imago en vaak ‘te veel toegegeven’.

Toen hem werd gevraagd naar zijn ‘übermannelijke, seksueel vraatzuchtige’ status tegen die tijd Radio 4’s Desert Island Disc-presentator Kirsty Young, antwoordde hij: ‘Ik voelde me wel zo. Sex Bomb, je ontkomt niet aan die titel.

‘Als je dingen doet, creëer je soms een monster zonder dat je het doorhebt. Soms is het overdreven toegeeflijk.

‘Soms moet ik me een beetje inhouden. Ik heb het altijd geprobeerd, maar soms krijgen de dingen de overhand en ben ik op bepaalde gebieden een beetje zwakzinnig. Het is niet een deel van mijn leven waar ik trots op ben.’

Gene Simmons

KISS-bassist Gene Simmons (afgebeeld in 2017) maakte eerder de schandalige bewering dat hij seks had gehad met 4.800 vrouwen tijdens zijn vijf decennia lange muziekcarrière

KISS-bassist Gene Simmons deed eerder de schandalige bewering dat hij tijdens zijn vijf decennia lange muziekcarrière seks had gehad met 4.800 vrouwen.

En in juni 2022 bekende de 72-jarige rocker dat hij misschien enkele Australische kinderen heeft verwekt tijdens een tour door het land.

Hij werd door Sunrise-presentator Edwina Bartholomew gevraagd naar zijn plannen voor de komende KISS-tour toen hij de verrassende vaderschapsbekentenis deed.

Hij zei: ‘We hebben geweldige vrienden in uw regering. Ik ben een grote fan van Australië. Ik heb misschien een paar kinderen rondlopen in jouw land, je weet maar nooit.’

In 2016 vertelde Gene aan The Sun dat hij fotografisch bewijs had van seksuele partners, maar dat hij ze allemaal moest verbranden door zijn huidige vrouw, Playboy-model Shannon Tweed, voordat ze in 2011 trouwden na 28 jaar daten.

Hij zei: ‘Ik gebruikte geen drugs in de gekke tijden, maar ik deed wel seks. Heb ik met 4.800 vrouwen geslapen? Dat vertellen ze me.’

‘Ik had wel de polaroids om het te bewijzen, oh ja. Maar de meeste van hen werden verbrand’, voegde hij eraan toe en noemde het een ‘ritueel’ dat hij en zijn vrouw deelden.

Gene en Sophie trouwden in 2011 en zijn ouders van zoon Nick, 32, en dochter Sophie, 29.