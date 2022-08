Father of teen cheerleader attacked by transgender teammate says a video posted was edited

De vader van een tiener-cheerleader uit Texas die naar verluidt is aangevallen door een transgender-teamgenoot, beweert dat de video van de confrontatie die op sociale media is gepost, de aanval op zijn dochter afsnijdt en is bewerkt om in het ‘verhaal’ van de aanvaller te passen.

‘Kunnen we de volledige video krijgen, niet de bewerkte versie die bij je verhaal past!’ Mike Jones schreef in een verhitte Facebook-post van 26 juli. ‘Terwijl we wachten tot deze onderzoeken zijn afgerond, vraag ik me af wanneer deze persoon zijn daden zal erkennen! En stop met proberen ons leven te ruïneren!’

Averie Chanel Medlock, 25, plaatste een video van vier minuten op Facebook nadat ze uit het cheerleadingkamp van het Ranger College was gegooid omdat ze naar verluidt een 17-jarige teamgenoot had verstikt, alleen geïdentificeerd door haar voornaam, Karleigh, die volgens haar transfobisch was. opmerkingen naar haar toe.

In de video is te zien hoe Medlock en haar bende haastig een groep meisjes confronteren die zich voor de duur van de opname achter een gesloten deur verschuilen. Jones beweert dat dit slechts een piek is van wat er werkelijk is gebeurd.

‘Na het titel IX-onderzoek, weet ik zeker dat alle andere video’s zullen worden vrijgegeven, waaruit ook blijkt dat je in een bewerkte versie hebt gepost om je verhaal te laten zien’, schreef Jones op Facebook.

Mike Jones (hierboven afgebeeld met zijn vrouw Danielle), zegt dat een video van een 25-jarige cheerleader die zijn 17-jarige dochter Karleigh confronteert, is bewerkt om de aanval van zijn dochters uit te schakelen

Averie Chanel Medlock, 25, werd opgestart uit het cheerleadingkamp van het Ranger College en kreeg vorige week een criminele aanval door fysiek contact. Ze wordt beschuldigd van het wurgen van een 17-jarige teamgenoot die naar eigen zeggen genderopmerkingen tegen haar heeft gemaakt

Medlock plaatste een video van vier minuten van het incident op Facebook in een poging haar onschuld te claimen

Dit is een ondertitelde greep uit een video die door Medlock is gemaakt na het verstikkingsincident, waarbij ze Karleigh en haar vrienden vanaf de andere kant van een deur confronteerde

‘Ik moet iets zeggen’, hoor je Medlock in de video zeggen terwijl ze op een deur klopte. ‘Waarom kan ik het niet in het bijzijn van jullie zeggen? Waar ben je bang voor?’

Medlock plaatste de video van het incident samen met het bijschrift: ‘Dit is videobewijs dat ik haar niet heb aangevallen… Haar vader gaat rond en zegt dat ik haar heb verstikt en haar bewusteloos heb gemaakt. de kamer om haar zelfs maar aan te raken.’

Ondertussen beweert Jones dat de familie wacht op het vrijgeven van beveiligingscamerabeelden om de omvang van de woordenwisseling te laten zien. Hij beweert dat Medlock de fysieke aanval uit de video heeft verwijderd. Hij zei ook dat Medlock eerder had gezegd dat ze gewoon met zijn dochter aan het spelen was – en daarom toegaf dat ze fysiek was.

‘Ik vraag wat je zou hebben gedaan als je om 1 uur ‘s nachts een telefoontje kreeg van je dochter waarin stond dat ze zichzelf hadden opgesloten in de kamer met andere meisjes, nadat deze persoon had gezegd dat je wilt vechten, en vervolgens hun handen om de nek van mijn dochters’, schreef Jones op Facebook.

Jones (hierboven afgebeeld) zegt dat hij om 1 uur ‘s nachts werd gebeld door zijn dochter die beweerde dat ze zichzelf hadden opgesloten in een kamer met andere meisjes terwijl een andere persoon probeerde hen te bevechten

Jones beweert dat het verhaal meer is dan wat Medlock op de Instagram-foto van vier minuten plaatste en hij vraagt ​​om beveiligingsbeelden om de omvang van het incident te laten zien

In de video is te horen hoe Medlock praat met de groep meisjes die zich verstopten, terwijl de enige woorden die door de deur naar voren kwamen waren: ‘Je bent een man’ en ‘Je hebt een penis’.

Men kan Medlock horen zeggen: ‘Als iemand een probleem heeft, kom het dan als een volwassene in mijn gezicht aankaarten.’ Dan is te horen dat ze eraan toevoegt dat ‘ik Karleigh nauwelijks heb aangeraakt’ en dat ze ‘slechts een grapje maakte’.

De bewering van Medlock is in tegenspraak met de bewering van Facebook dat Medlock de 17-jarige niet heeft aangevallen.

De meisjes bleven achter de deur totdat Medlock concludeerde: ‘Er is geen ruzie tussen mij in jou. Sorry dat ik je van streek maak en je bang en bang maakt. Ik zou je dat nooit willen aandoen. Maar hoe dan ook, rotzooi niet met mij, ik zal niet met jou neuken. Welterusten.’

Medlock kreeg een criminele aanval door fysiek contact, nadat ze de 17-jarige fysiek zou hebben aangevallen

Medlock zou naar verluidt een teamgenoot, Karleigh genaamd, hebben verstikt, die volgens haar transfobe opmerkingen maakte dat ze niet in het team mocht worden toegelaten.

Medlock kreeg vorige week een criminele aanval door fysiek contact nadat ze Karleigh zou hebben aangevallen.

Karleigh en andere teamgenoten zeggen dat ze zichzelf in een kleedkamer hebben opgesloten om zich te verbergen voor Medlock, die zegt dat ze werd bespot vanwege haar geslacht en een ‘man met een penis’ werd genoemd.

Medlock werd van de campus geëscorteerd nadat de politie arriveerde met Karleighs vader, Mike Jones.

‘Ik moet vragen wanneer iemand als deze wolf huilt, of het nu ras, geslacht, aanranding is of iemand die echt zijn stem moet laten horen, waar blijven ze dan!’

Gedurende de vier minuten durende video is Medlock te horen praten tegen de meisjes die voor het grootste deel van de audio ongehoord blijven. De enige woorden die je aan de andere kant van de deur hoort, is een vrouwenstem die roept: ‘Je bent een man!’

In de video leek Medlock niet fysiek te worden. De video begon en eindigde met haar andere teamgenoten die zich achter een deur verstopten. Ze beweert dat dat alles is wat er is gebeurd

‘Nou jongens, ik ben sinds gisteravond om 05.30 uur officieel met pensioen als cheerleader’, schreef Medlock in een Facebook-bericht, dat ze vorige week deelde, ‘Een meisje in het team was erg respectloos en vertelde me dat ik een MAN met een PENIS en dat [guys] hoort niet in het team.’

‘Ik kwam voor mezelf op en ze belde haar mama en papa omdat ze bang was omdat ik… [stood] voor mezelf op. Haar vader zei: “Ze heeft nog steeds testosteron en een penis en ik zal iedereen vermoorden die achter mijn dochter aan komt.”

Het bericht van Medlock is inmiddels verwijderd.

Medlock plaatste een video op haar Facebook waar je haar kunt horen praten met teamgenoten – zij het boos – waarvan ze zei dat ze bewees dat ze niet fysiek gewelddadig was geweest tijdens de ruzie. In de video zegt ze dat alles wat ze Karleigh aandeed gewoon een grap was

Spreken met KTAB en KRBCdrong Medlock erop aan dat de problemen waren begonnen door Jones en Karleigh en dat ze het doelwit was vanwege haar geslacht.

‘Ze wisten dat ik trans was. Ze wisten dat ik anders was dan alle andere meisjes. Het was geen big deal totdat haar vader daar kwam en een scène maakte,’ zei ze.

‘Ik ben uit het team gezet vanwege aannames vanwege de aannames van de vader over wat er is gebeurd.’

De outlet merkte op dat ze tijdens hun gesprek met Medlock herhaaldelijk beweerde dat het citaat dat ze ontving alleen voor mishandeling was, maar een kopie van het citaat en een telefoontje naar het Eastland County District Attorney’s Office onthulde dat het voor ongewenst aanraken was.

In de video van de woordenwisseling die Medlock plaatste – die voornamelijk uit audio bestaat – is te horen hoe de cheerleader teamgenoten achter een gesloten deur uitspreekt voor hun transfobe opmerkingen.

Ze is ook te horen tegen de teamgenoten dat ze Karleigh ‘nauwelijks heeft aangeraakt’ en dat elk contact slechts een grap was.

‘B***h, kom dan naar buiten,’ zegt Medlock tegen een van die vrouwen die opgesloten zitten in de kamer.

‘Je bent een man’, antwoordt de vrouw. Als Medlock antwoordt dat ze een meisje is, zegt de vrouw in de kamer: ‘Je hebt een penis.’

De aanvalsbekeuring die in de nacht van het incident aan Medlock werd afgegeven. Het citeerde haar voor ‘aanval door fysiek contact’

In een verklaring zei Ranger College dat de school een Titel IX-onderzoek naar het incident begon

Ranger College zei dat de school een Titel IX-onderzoek naar het incident startte en zei dat het ‘alle beschuldigingen van deze aard serieus neemt en zich inzet voor het bieden van een leeromgeving die vrij is van discriminatie.

‘Op dit moment volgt Ranger College alle toepasselijke Titel IX-voorschriften en bestuursbeleid’, zei de school.

Het nieuws van het debacle komt omdat de plaats van transgenders in de sport in het hele land fel bediscussieerd is nadat UPenn-zwemster Lia Thomas zwemrecords verbrak en het NCAA Division 1 nationaal kampioenschap voor dames won.

Thomas werd geboren als een man en nam van 2017 tot 2020 deel aan het UPenn-zwemteam voor heren, maar maakte de overstap en begon in 2021 met het damesteam te strijden en medailles te verzamelen.