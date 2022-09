far-right Bolsonaro supporters go on the offensive

Terwijl de zittende Jair Bolsonaro een uitdaging aangaat van de linkse voormalige president Luiz Inacio Lula da Silva (bekend als “Lula”) bij de verkiezingen van 2 oktober in Brazilië, mobiliseert een groep vastberaden Bolsonaro-aanhangers zich voor actie, ervan overtuigd dat er een communistische dreiging hangt hun land en de zittende president fel verdedigen.

Big Mama: Bolsonaro’s ‘spirituele krijger’

Big Mama predikt ter ondersteuning van haar gekozen kandidaat, Jair Bolsonaro. © Fanny Lothaire, FRANKRIJK 24

In Campo Grande, de dichtstbevolkte buitenwijk van Rio, heeft zich een rij vrienden en aanbidders gevormd voor een kleine houten kerk, iedereen ongeduldig om Big Mama – een stevige vrouw met onberispelijke make-up – een gelukkige verjaardag te wensen. Tussen een paar luide lachjes en plakkerige kusjes door zegt ze opgewonden: “Hij stuurde me een video voor mijn 57e verjaardag – ik ga dood!”

“Hij” is Jair Bolsonaro, haar idool, haar held. Ze huilt tranen van vreugde bij de gedachte om te spreken met de president van Brazilië, die ze aanbidt – letterlijk.

Josette Monteiro Marques, beter bekend als Big Mama, is een evangelische predikant sinds haar 17e en predikt zowel het woord van God als dat van de Braziliaanse president in haar wijk Campo Grande, een arbeiderswijk ten westen van Rio de Janeiro. Al sinds ze klein was – en afgezien van een klein probleempje toen ze in de twintig was toen drugs en alcohol haar vier jaar lang van het goddelijke pad afhielden – heeft God haar dagelijks berichten gestuurd, zegt Big Mama. Hij ‘riep’ haar om campagne te voeren voor zijn gekozen messias, Jair Messias Bolsonaro, in 2018. Ze verplicht zich door regelmatig video’s te publiceren waarin ze de meningen van het extreemrechtse staatshoofd verdedigt voor haar 178.000 Instagram-volgers.

Een perfecte afgezant?

Big Mama is een perfecte afgezant voor de conservatieve rechtervleugel van Brazilië, tot aan de groen-gele hoofddoek (de kleuren van de Braziliaanse vlag) toe die ze bij elk evenement trots om haar hoofd bindt. Ze heeft huiselijk geweld meegemaakt, was twee keer getrouwd en is moeder van vier biologische kinderen, maar meer dan “1.886 spirituele kinderen” – die ze met trots heeft geholpen via haar evangelische drugsrehabilitatieorganisatie.

Bolsonaro wordt vaak bekritiseerd vanwege zijn racistische, vrouwenhatende en homofobe taalgebruik. Tijdens een toespraak in Rio in 2017 zei hij dat zwarte mensen uit Quilombos – gebieden die zijn bewoond door de afstammelingen van weggelopen slaven – geen zin hebben “zelfs niet om zich voort te planten”, wat veel Brazilianen en met name de Afro-Braziliaanse gemeenschap woedend maakte.

En toch is Big Mama, een zwarte vrouw, een van Bolsonaro’s trouwste verdedigers. “Je kunt een sambacomponist zijn, een vrouwelijke krijger, en de president verdedigen – ik zie het probleem niet”, zegt ze.

In augustus probeerde Bolsonaro critici tegen te werken door te zeggen dat hij als jonge militair ooit een Afro-Braziliaanse collega van de verdrinkingsdood had gered. Als ik echt een racist was geweest, betoogde Bolsonaro, zou ik hem “laten sterven”.

Big Mama zegt dat de critici van de president weigeren te geloven dat zwarte mensen en de LGBT-gemeenschap hem kunnen steunen. En haar eigen steun heeft haar meer dan eens bedreigingen opgeleverd, zegt ze.

“Ik ben met de dood bedreigd omdat ik de president verdedig – omdat ik een tulband draag, de Orisha’s respecteer (goden in sommige religies van de Afrikaanse diaspora) en trots ben op mijn huidskleur. Maar heeft mijn kleur een politieke partij?”

Voor Big Mama is Bolsonaro een echte verdediger van de vrijheid van denken, een man die “niet steelt, niet oordeelt, die – het is waar – af en toe wat bullshit zegt, maar het is goed bedoeld”. De taal van de president maakt haar weinig uit, zolang hij maar een bolwerk vormt tegen ‘de communistische dreiging’.

Tijdens haar jarenlange verslaving zag Big Mama haar broer bezwijken voor zijn afhankelijkheid van cannabis – volgens haar beïnvloed door de socialistische ideeën die aan het einde van de Braziliaanse militaire dictatuur in zwang waren.

Gezeten aan een tafeltje in de buurt van waar ze dienst doet, drinkt Big Mama koffie na de koffie en spreekt al snel sneller en sneller, alsof ze haar publiek dringend moet overtuigen van de verdiensten van Bolsonaro’s beleid.

Elke nieuwe aankomst die ze omhelst, is een nieuwe “pastor” die ze voor haar zaak heeft verzameld. Al snel stapelen de bijbels zich op bij de ingang van de ruimte waar een preek begint met muziek. Big Mama pakt de microfoon met tranen in haar ogen en omhelst een enorme Braziliaanse vlag. De zelfverklaarde “spirituele strijder” roept plotseling: “Heer, bevrijd Brazilië van het socialisme en zegen deze natie, onze president en zijn verkiezingen.”

Een koor van “Amens” galmt door de kamer. In Campo Grande bevindt Big Mama zich in campagnemodus.

Een rondtrekkende familie van patriotten

Déborah, Guilherme en Amabile Levison hijsen elke ochtend de vlag voor hun “patriota”-camper. © Fanny Lothaire, Frankrijk 24

In een oude minibus van de militaire politie die is omgebouwd tot camper, houden Deborah, Guilherme en hun 6-jarige dochter Amabile Levison zich warm door gezoete koffie te drinken. Er waait een koude wind over Rio. “Kom snel binnen!” De deur van de camper slaat met een luide klap dicht.

Ze zeggen dat ze “apolitiek” en “zonder partij” zijn, maar zijn toch geïnspireerd door Jair Bolsonaro. En ze zullen op hem stemmen – of in ieder geval Deborah. Guilherme zal zijn eerste stem uitbrengen aan Pablo Marcal, een religieuze coach van een obscure evangelische ‘messiaanse’ beweging.

In 2018 merkten ze in hun wijk Caxias do Sul dat maar weinig van hun buren de vlag hijsten zoals ze elke ochtend deden. Op hun vlag staan ​​de woorden “Liefde, Orde en Vooruitgang” geschreven (Guilherme zegt dat de Franse filosoof Auguste Comte, de vader van het positivisme, hem inspireerde om het woord “Liefde” toe te voegen).

“Mijn buren, mijn vrienden, ze schaamden zich voor de vlag omdat ze bang waren om bekritiseerd te worden door hun pro-Lula-buren – of om te worden gebrandmerkt als rechts-extremisten”, zegt hij. De trots die de natie verenigde tijdens het WK 2014 is allang voorbij, en sinds de afzetting van voormalig president Dilma Rousseff in 2016 wordt het groen-gele voetbalshirt van Selecao bijna uitsluitend gedragen door haar tegenstanders. Bolsonaro koos de kleuren in 2018 en vandaag kan iedereen die een Braziliaanse vlag uit zijn raam hangt alleen maar een aanhanger van de president zijn.

Deborah gelooft in Bolsonaro, maar erkent zijn minder dan uitstekende staat van dienst. “Hij heeft vier moeilijke jaren achter de rug, een hooggerechtshof dat zich constant tegen al zijn beleid verzette, een pandemie en staatsgouverneurs die hem ervan weerhielden de economie van het land te besturen en te ondersteunen.”

Ze vervolgt nadrukkelijk: “We zijn genaaid als de Arbeiderspartij (van Lula en Rousseff) terugkomt, omdat ze het land al hebben geplunderd. Ze laten het weer leegbloeden.”

‘Hij beschermt onze soevereiniteit’

Guilhermes blik dwaalt over de enorme vlag die als een gordijn de bestuurdersruimte scheidt. “We moeten trots zijn op onze roots, op ons prachtige land en op zijn rijkdommen. Jair Bolsonaro verdedigt het, hij beschermt onze soevereiniteit, hij weigert ons Amazonewoud te laten binnenvallen door buitenlanders – daarom is hij gehaat.”

In sommige kringen wordt de president geprezen als een patriot omdat hij internationale betrokkenheid bij het beheer van het Amazone-regenwoud heeft geweigerd en omdat hij lippendienst heeft betoond aan de conservatieve waarden die zijn vrouw, Michelle Bolsonaro, aanhangt, een vrome evangelische die de menigte op het campagnepad vertelt dat haar man is geweest “door God gekozen”.

Een soldaat tikt op het raam en vraagt ​​Guilherme vriendelijk om wat verderop te parkeren. Geparkeerd op een laan op de militaire basis Urca, gelegen aan de voet van de Suikerbroodberg, belemmert de feestelijk patriottische minibus de manoeuvres van een bataljon. “We zijn eraan gewend – we betalen nooit voor parkeren en we worden nooit lastig gevallen door de politie”, zegt Guilherme. “Ze verdedigen onze zaak.”

Waar ze ook gaan, sympathisanten komen gedag zeggen, een foto maken, een vlag kopen, een paar woorden ruilen. De vorige dag waren Guilherme en Déborah uitgenodigd voor een evangelische dienst voor het BOPE-bataljon, de elite-eenheid voor speciale operaties van de militaire politie. De eenheid is gespecialiseerd in het aanpakken van drugsbendes en is net zo beroemd om zijn schedel-en-dolk-kuif als om zijn agressieve methoden. Het was een “vriendelijke uitnodiging”, zegt Guilherme, die werd gedaan omdat “ze sympathie hebben voor onze zaak”. Welke oorzaak? “Onze natie, onze vlag verdedigen”, tegen vijanden “van de Nieuwe Wereldorde, die proberen te verdelen om beter te regeren”.

Rodrigues in Araquari, een pistool bij de stembus

Rodrigues heeft van de verdediging van het recht om wapens te dragen zijn persoonlijke strijd gemaakt. © Julia Courtois, Frankrijk 24

Met loeiende sirenes dendert de 4×4 van Jocelito Rodrigues met illegale snelheid over de snelweg die Joinville verbindt met Araquari, een slimme buitenwijk van een welvarende stad in het zuiden van Brazilië, waar een schietbaan is gevestigd. Rond de 1.500 gelijkgestemde medewerkers zijn meestal te zien in de range.

Maar die avond is de schietclub leeg – iedereen is op Shotfair, de grootste wapenbeurs in Latijns-Amerika, waar Rodrigues zelf in augustus een expositie had. De enige geluiden zijn de verre oefenschoten van zijn veiligheidsteams, die een kleine demonstratie houden voor een enorm bord met de woorden: “Het is geen kwestie van wapens, maar van vrijheid” – de slogan van de Braziliaanse pro-gun lobby, waarvan hij al 30 jaar actief lid is.

Het kantoor van Rodrigues is een grote, ijzige kamer met een ongewone inrichting. Op zijn bureau staan ​​een wassen schedel en een steenarend met gespreide vleugels. Daarachter een standaard van de Braziliaanse vlag en een foto van Jair Bolsonaro. Rodrigues, gekleed in het uniform van een militaire reservist, stopt ervoor, brengt een militaire groet en mompelt: “Aan de kapitein!” – een dagelijks ritueel.

Rodrigues kan met trots zeggen dat hij nooit op links heeft gestemd. Het sirenenlied van de Arbeiderspartij heeft hem nooit aangetrokken, in tegenstelling tot velen van degenen die zich sindsdien hebben ingezet voor de zaak van Bolsonaro. Zijn overtuigingen zijn nooit veranderd. En de man die zich kandidaat stelt voor herverkiezing heeft zijn loyaliteit verdiend. “Hij heeft al mijn vakjes aangevinkt en hij heeft me niet teleurgesteld”, zegt Rodrigues. Dankzij de maatregelen van de regering van Bolsonaro is het aantal schietbanen met 1.162% toegenomen. Eind 2019 waren dat er 151, nu zijn dat er 1.906 in het hele land. De schietbaan van Araquari is een van de grootste.

“Santa Catarina is de staat met het hoogste aantal vuurwapens, maar het is ook de staat met het laagste aantal vuurwapengerelateerde moorden in het land”, zegt Rodrigues. lijkt zichzelf te rechtvaardigen zonder dat daarom is gevraagd. Een paar weken geleden dreigde de Arbeiderspartij-kandidaat Lula da Silva alle schietbanen in bibliotheken te veranderen als hij wordt gekozen in een toespraak die niet in goede aarde viel bij Rodrigues: “We kunnen al lezen, bedankt! In tegenstelling tot al die linkse sympathisanten,” voegde hij eraan toe.

Rodrigues stelt zich voor dat een nederlaag bij de herverkiezing van Bolsonaro alleen te wijten kan zijn aan fraude. “Het zou een enorm verlies zijn voor het land en het zou nog moeilijker zijn om een ​​wapen te dragen … Ik geloof niet in een overwinning voor links. Als het ooit zou gebeuren, zou het zijn vanwege verkiezingsfraude’, zegt hij.

In Brazilië wordt sinds 1996 elektronisch gestemd en het systeem heeft tot nu toe uitstekend gewerkt. Toch ligt het constant onder vuur van de president en zijn volgelingen. De ervaring met Donald Trump heeft hen gestoken en ze zijn bang dat – zoals Trump zo vaak ten onrechte heeft beweerd – ook zij zullen worden “beroofd” van een overwinning.

Ondertussen is Bolsonaro’s zoon Eduardo – een federale wetgever voor de staat Rio de Janeiro en een fervent voorstander van de wapenlobby – de eregast op de Shotfair-wapenshow. Rodrigues rent naar hem toe om hem een ​​T-shirt van zijn schietclub te geven. ‘We zullen je vader steunen, wat er ook voor nodig is’, zegt hij glimlachend voor een souvenir. Het geschenk wordt gracieus aangenomen, maar Eduardo Bolsonaro blijft in de kleding die hij al draagt: een zwart topje met het opschrift ‘Fuck communist’, een aansporing die hier niemand choqueert.

Dit artikel is vertaald uit het origineel in het Frans.