F45 founder Adam Gilchrist was bankrupt while launching cult gym now facing collapse amid share drop

Adam Gilchrist, 44, was officieel failliet toen hij in 2012 mede-oprichter was van F45 en voordat hij een vastgoedportefeuille vergaarde met miljoenen die hij verdiende met de cult-gymnastiekrage

De oprichter van het in Australië gevestigde wereldwijde fitnessimperium F45, die onlangs uit het bedrijf stapte nadat de aandelenkoers met meer dan 60 procent was gedaald, was officieel failliet toen hij de cult-gym lanceerde.

Adam Gilchrist ontving twee weken geleden een gouden handdruk van $ 10 miljoen toen hij ontslag nam als voorzitter en CEO van F45 Training na een bloedbad op de markt op de New York Stock Exchange.

Het ‘snelst groeiende fitnessbedrijf ter wereld’, dat op zijn hoogtepunt meer dan een half miljard dollar waard was met een cultstatus van beroemdheden en wereldwijde ambassadeurs, waaronder David Beckham, had volgens de laatste aanvraag minder dan $ 20 miljoen aan contanten.

De uitbetaling van $ 10 miljoen van de heer Gilchrist kostte F45 meer dan de helft van zijn geld op een moment dat tot 110 werknemers van het bedrijf verloren hun baan en meer personeel werd gewaarschuwd dat ze op het hakblok lagen.

Het bedrijf wordt ook geconfronteerd met mogelijke rechtszaken met fVijf zwaargewicht class action-firma’s in de VS die investeerders oproepen om interesse te tonen om zich mogelijk bij rechtszaken aan te sluiten als kan worden bewezen dat F45 zichzelf verkeerd heeft voorgesteld aan investeerders.

Het drie verdiepingen tellende huis aan het strand van glas en beton in Freshwater in de noordelijke stranden van Sydney werd te koop aangeboden na de duik van het aandeel en werd op 13 augustus snel verkocht voor meer dan $ 14 miljoen voordat het geveild zou worden.

Gilchrist (rechts) mocht geen directeur van een bedrijf zijn toen F45 in 2013 in Australië werd geregistreerd en voordat het een cultstatus over de hele wereld ontwikkelde en een investering van $ 450 miljoen van filmster Mark Wahlberg (links in 2021 bij de beurs van New York)

De heer Gilchrist stond op de National Personal Insolvency Index tot hij in maart 2014 werd ontslagen (document afgebeeld), maar werd pas in 2020 directeur van F45

Mark Wahlberg (midden) en F45-liefhebbers, cricketspeler David Warner (links) en zijn vrouw van ijzersterke Candice Warner (rechts)

Naarmate er meer details over zijn weelderige levensstijl sinds de oprichting van de gym-moloch naar voren komen, Daily Mail Australia kan exclusief onthullen hoe de 44-jarige insolventie heeft aangevraagd in het jaar voordat hij in 2012 samen met zijn voormalige rugbyteamgenoot Rob Deutsch de F45 oprichtte.

De heer Gilchrist – die met beroemdheden zwoegde en van de ene op de andere dag $ 500 miljoen verdiende toen acteur Mark Wahlberg een jaar geleden in F45 investeerde – werd in april 2011 failliet verklaard.

In die tijd woonde hij in een relatief armoedige rode bakstenen eenheid, zij het met uitzicht op Elizabeth Bay, met een kleine keuken en een badkamer.

De heer Gilchrist werd nog steeds failliet verklaard en onder een verplicht verbod van drie jaar om een ​​bedrijf te leiden toen F45 in maart 2013 werd geregistreerd als een Australisch bedrijf.

Er is geen suggestie dat de heer Gilchrist in strijd met de voorwaarden van zijn faillissement heeft gehandeld door het bedrijf op te richten.

Uit documenten verkregen door Daily Mail Australia blijkt dat de ontslagdatum voor het faillissement van de heer Gilchrist op de Australian National Insolvency Index 5 maart 2014 was.

De heer Gilchrist zou pas zes jaar later als F45-directeur optreden, maar tegen die tijd was F45 een bloeiende fitnessrage met sportscholen in het hele land die Australische atleten en beroemdheden aantrokken, waaronder rugbyleaguespelers Nate Myles, Jarryd Hayne en Willie Tonga en model Nicole Trunfio .

Zogenaamde trainers van beroemdheden, zoals voormalig NRL-speler Daniel Conn, werden het gezicht van wat de snelstgroeiende groepstrainingsfranchise van het land werd, vooral in de oostelijke buitenwijken van Sydney.

Wallaby-sterren Stephen Hoiles, Adam Ashley Cooper en Mitchell Chapman openden een F45-sportschool in Coogee, maar die was niet alleen voor mannen: driekwart van de klanten van F45 was vrouw.

De heer Gilchrist gebruikte het geld dat hij met F45 verdiende om een ​​vastgoedportefeuille in heel Australië op te bouwen, waaronder een flatgebouw in Lennox Head en een strandpad in Byron Bay.

F45 was ooit ‘s werelds snelst groeiende fitness-imperium met wereldwijde ambassadeurs, waaronder David Beckham (foto), maar heeft een enorme koersdaling ondergaan sinds de notering aan de NYSE, werpt personeel af en wordt in de gaten gehouden door juridische firma’s voor class action

In 2019 betaalde hij $ 14 miljoen voor het Freshwater Beach-huis onder de meisjesnaam van zijn vrouw, Eli Havas, het huis dat afgelopen weekend voor de veiling werd verkocht voor een niet nader genoemd bedrag, wat een record voor het gebied betekende.

Toen Mark Wahlberg $ 450 miljoen investeerde in F45 en het in juli vorig jaar naar de beurs van New York werd gebracht, steeg de aandelenkoers tot $ 17,28.

De heer Gilchrist kocht slechts enkele weken later een koloniaal herenhuis in Byron Bay van $ 18,85 miljoen aan het prestigieuze Wategos Beach, waarmee hij lokale eigendomsrecords verbrak.

F45 trok de goedkeuring van spraakmakende wereldwijde beroemdheden, waaronder David Beckham, Magic Johnson, Greg Norman, Cindy Crawford, acteur Mario Lopez, zanger J Balvin en DJ Steve Aoki.

De cult-aanhang van het bedrijf was gebaseerd op de 45 minuten durende groepstrainingen waarin weerstand, metabole en cardio-bewegingen werden gecombineerd in een leuke en toegankelijke omgeving.

F45 zou medio 2021 ‘s werelds snelstgroeiende fitnessnetwerk zijn, met 1.555 studio’s en 2.801 franchises in 63 landen, en het doel was om uiteindelijk 23.000 studio’s wereldwijd te hebben.

De heer Gilchrist was destijds net iets meer dan een jaar directeur van F45 nadat hij in maart 2020 in die functie stapte.

Luke Istomin – vooral bekend als de personal trainer van Hugh Jackman – en Robert Deutsch waren vanaf 2013 directeuren, voordat ze respectievelijk in 2015 en 2020 terugtreden.

De heer Gilchrist verkocht afgelopen weekend zijn Freshwater-strandhuis (foto) voor $ 14 miljoen, slechts enkele dagen nadat F45 een bloedbad op de aandelenmarkt had opgelopen en hij wegliep met een uitbetaling van $ 10 miljoen

Het koloniale Byron Bay-landhuis van de heer Gilchrist (foto) op Wategos Beach werd gekocht voor $ 18,85 miljoen, slechts enkele weken nadat Wahlberg $ 450 miljoen had geïnvesteerd in F45

De heer Gilchrist was iets meer dan twee jaar bestuurder voordat hij eerder deze maand ontslag nam bij het bedrijf.

Als vertrekkend voorzitter zei hij de franchise ‘voor altijd dankbaar’ te zijn en bedankte medewerkers, investeerders en leden voor hun steun.

‘Aan het personeel dat onvermoeibaar heeft gewerkt sinds onze oprichting, jullie zijn ongelooflijk in je inspanningen geweest en ik dank je voor al je steun’, zei Gilchrist in een verklaring.

‘Aan de investeerders die ons hebben vergezeld tijdens onze reis, dank ik u voor uw inzet voor F45.

‘Ten slotte ben ik onze franchisenemers eeuwig dankbaar die elke dag ‘s werelds beste workout leveren aan F45-leden over de hele wereld.’

F45 mede-oprichter Rob Deutsch (afgebeeld met zijn modelvrouw Nicole Person) heeft een formidabel onroerendgoedimperium gehad met een waarde van meer dan $ 20 miljoen, inclusief een gezinswoning aan het strand in Bronte die vorig jaar werd verkocht voor $ 17,7 miljoen

De heer Deutsch (midden) heeft zijn ongenoegen geuit over het verlies van banen onder het F45-personeel van het bedrijf sinds het aandeel van het bedrijf kelderde, een jaar na de beursgang op de NYSE

De uitbetaling van de heer Gilchrist zou naar verluidt meer dan $ 10,1 miljoen bedragen, inclusief 12 maanden huur voor zijn herenhuis in Florida en 18 maanden ziektekostenverzekering voor zijn gezin, ondanks de crash van de aandelenkoers van het bedrijf.

Zelfs vóór de laatste duik was het aandeel F45 sterk gedaald sinds het naar de beurs ging met een eerste bod van 22,89 dollar per aandeel, het dieptepunt bereikte op 1,35 dollar en op het moment van schrijven op 2,31 dollar per aandeel stond.

F45 bevestigde dat het bijna 45 procent van het personeel van het bedrijf (110 werknemers) zou ontslaan om de verkoop-, algemene en administratieve kosten te verminderen.

Het bedrijf zei dat de verandering in ‘macro-economie – nationale productie, werkloosheidscijfers en inflatie – een herstructurering van het bedrijf heeft gedwongen’.

‘We nemen de nodige stappen om ons bedrijf de juiste omvang te geven in het licht van de veranderende macro-economische en zakelijke omstandigheden’, zei Chief Financial Officer Chris Payne.

‘Hoewel we verwachten dat de groei aanhoudt, heeft de marktdynamiek een groter dan verwacht effect op het vermogen van franchisenemers om kapitaal te verkrijgen om nieuwe F45-locaties te ontwikkelen.

Een van F45’s beroemde fitnesstrainers Liam Cooper (hierboven) opende sportscholen in Australië, omdat de trainingsrage het het snelst groeiende bedrijf in zijn soort ter wereld maakte

‘Bovendien hebben de recente koersontwikkelingen het voor franchisenemers lastig gemaakt om gebruik te maken van de eerder dit jaar aangekondigde financieringsfaciliteiten.’

De heer Deutsch zei geschokt te zijn toen hij hoorde wat er was gebeurd sinds hij tweeënhalf jaar geleden het bedrijf verliet met een transactiebonus van 2,5 miljoen dollar.

Hij had ook een formidabel vastgoedimperium ter waarde van meer dan 20 miljoen dollar, waaronder een gezinswoning aan het strand in Bronte, die vorig jaar voor 17,7 miljoen dollar werd verkocht.

‘In mijn stoutste dromen had ik dit nooit kunnen bedenken’, schreef de heer Deutsch op Instagram.

‘Toen ik vertrok en F45 verkocht, verliet ik een gezond, fenomenaal beest van een bedrijf, helemaal van de bedrijfscultuur tot de hartslag van het bedrijf… de trainingen.

‘F45 was speciaal. Ik hoop oprecht dat alle 110 ontslagen medewerkers hun geluk en kansen elders vinden.’