Experts reveal the wellness practices to include into your routine, including baths and IV therapy

Summertime Sadness is meer dan alleen een hit van Lana Del Rey.

Natuurlijk zijn barbecues, stranddagen en zwembadfeesten leuk, maar de go-go-go-schema’s die we voor onszelf maken, kunnen ook enigszins belastend zijn.

Terwijl u op pad bent om te profiteren van alles wat het seizoen te bieden heeft, is het belangrijk om tijd te maken voor herstel en zelfzorg.

Het Oleon-huis Mede-oprichters, Menna Olvera en Carlos Leon, onthul 10 manieren om van binnenuit op te gloeien, te beginnen met een favoriet van beroemdheden – IV-therapie.

Overweeg IV-therapie

Brad Pitt, Madonna en Gwyneth Paltrow zijn early adopters van intraveneuze vitaminetherapie om hen te helpen fit en gezond te blijven.

‘IV-therapie is iets dat al heel lang bestaat’, zei de beroemde personal trainer Carlos.

Maar in de afgelopen jaren is de procedure veranderd van een gewone medische behandeling naar een nieuwe trend die wordt gebruikt om alles te genezen, van een slechte huid tot een vervelende kater.

Infusies duren over het algemeen 20 minuten tot een uur en worden uitgevoerd door een erkende medische professional.

‘Het is een geweldige manier om je supplementen zoals vitamine B, C en D binnen te krijgen, naast mineralen en andere goed voor je voedingsstoffen’, onthulde Carlos. ‘Het hydrateert ook je lichaam en geeft je een energiek gevoel.’

Sterren als Chrissy Teigen, John Legend, Justin Bieber, Olivia Culpo en Adele krijgen regelmatig IV-infusies om gifstoffen weg te spoelen, de immuunsysteem en verhoogt het energieniveau.

Plan tijd voor jezelf

Zelfs als je de gewoonte hebt om overal ja op te zeggen, ‘is het belangrijk om wat ‘Me Time’ in te plannen’, zei de geboren New Yorker die ooit de moeder van zijn ex en dochter, Madonna, opleidde.

Hoewel het misschien moeilijk lijkt om het na te komen, kunt u het op dezelfde manier in uw agenda noteren als bij een vergadering of afspraak.

‘Of het nu een keer per week of een keer per maand is, wijd een specifieke dag toe waarop je de tijd kunt nemen om echt voor jezelf te zorgen.’

De expert stelt verzorgingsmethoden voor, zoals een warm bad nemen, je gezicht stomen, scheren enz.

Maak tijd voor een sociaal leven

Hoewel tijd alleen nodig is om te ontspannen, hebben onderzoeken aangetoond dat een sterk sociaal netwerk de fysieke en emotionele gezondheid ondersteunt; we moeten een evenwicht vinden tussen eenzaamheid en gezelligheid.

‘Het is absoluut noodzakelijk – vooral na de pandemie – dat je quality time doorbrengt met vrienden en familie, en sociaal met collega’s’, zei de mede-oprichter van The Oleon.

Carlos gelooft ook in entertainment om de ziel te voeden. ‘Neem jezelf mee naar een film, een tentoonstelling of een diner.’

Neem een ​​pauze van alles

Om optimaal te kunnen functioneren, hebben je geest, lichaam en ziel een pauze nodig.

Met meer dan 30 jaar ervaring als personal trainer, zegt Carlos dat het belangrijk is om een ​​rustdag in te plannen.

Ontspannen is geen tijdverspilling. Het kalmeert je en helpt je de uitdagingen van de week aan te gaan met een goede houding en vastberadenheid.

‘We moeten ons lichaam de tijd geven om te herstellen. Dat kan zijn door werk, fitness of andere fysieke bewegingen die het lichaam belasten.’

Bij The Oleon House richten Carlos en Menna zich op een geest, lichaam en geest benadering van fitness en welzijn

Hun privésessies van C + M omvatten een fitnesssessie van 30 minuten met Carlos om het lichaam wakker te maken, gevolgd door 30 minuten langzame herstellende behandeling met Menna die je een gevoel van balans en helderheid geeft.

Volgens Menna – die ooit met Donna Karan werkte als programmadirecteur van de Urban Zen Integrative Therapy – draait ons leven op een hoog octaangehalte en wordt onze stressrespons overbelast.

‘We moeten de tijd in ons leven herstellen, zodat we gelukkig en vreugdevol kunnen zijn en gemakkelijk kunnen reguleren als dingen niet gaan zoals we willen.’

‘Als het gaat om het upgraden van je levensstijl, moet het een gevoel van welzijn of welzijn omvatten’, zei Menna. De expert raadt aan om eenvoudig te beginnen:

1) Wees specifiek over waarom u wellness in uw levensstijl wilt opnemen.

2) Kies 3 wellness-activiteiten of -praktijken die echt bij je passen, bekijk vervolgens je dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse schema en beslis waar het in past.

3) Beloof het en zie het door. Als u op zoek bent naar verandering op de lange termijn, blijf dan op koers. Er zullen pieken en dalen zijn, dus als je weet “waarom” je het doet, zul je merken dat het vuur blijft branden. Dit zijn haar suggesties:

Geniet van de kleine dingen

‘Volgens The Science of Wellbeing van Yale-professor Lourie Santos is genieten de handeling van buiten de ervaring stappen om het te beoordelen en te waarderen’, zegt Menna, gecertificeerd in de Science of Wellbeing.

Voorbeeld: ‘Je bent op het strand in Griekenland en kijkt naar de zonsondergang en je wilt van dat moment genieten. Je stapt er uit en hebt een moment van dankbaarheid en bent mindful.’

Oefening: ‘Schrijf 7 dagen lang elk moment dat je ervaart als een genietmoment op in een dagboek. Noteer waar je was, wat je op dat moment aan het doen was. Merk op wat of hoe je je voelt.’

‘Studies tonen aan dat het een keer per week opschrijven van 5 dingen waar je dankbaar voor bent, je gaat beïnvloeden. Je zult beter willen eten, zelfs meer willen sporten en je beter willen voelen, allemaal omdat je op zoek bent gegaan naar wat het betekent om een ​​daad van dankbaarheid toe te voegen aan je levensstijl’

dankbaarheid uiten

‘Dankbaarheid is de daad van waardering voor wat je hebt. Wanneer dankbaarheid wordt geuit, wordt er een band met welzijn gecreëerd’, legt Menna uit.

‘Uit onderzoek blijkt dat het een keer per week opschrijven van vijf dingen waar je dankbaar voor bent, je gaat beïnvloeden. Je zult beter willen eten, zelfs meer willen sporten en je beter willen voelen, allemaal omdat je op zoek bent gegaan naar wat het betekent om een ​​daad van dankbaarheid aan je levensstijl toe te voegen.’

Oefening: Menna stelt voor om vijf dingen op te schrijven om een ​​maand lang één keer per week dankbaar voor te zijn en op te merken welke veranderingen er in je leven plaatsvinden.

Mediteer regelmatig

Meditatie kan je een broodnodig gevoel van rust geven.

‘Het vertragen en vertrouwd raken met jezelf verbetert de ontspanning, reguleert je ademhaling en hartslag en verbetert de stroom van constructieve gedachten en positieve emoties’, deelde Menna, gecertificeerd in yoga, prenatale yoga, Urban Zen Integrative Therapy, Theta Genezing en functionele geneeskunde Gezondheidscoaching.

Oefening: ‘Ga op een stoel zitten of ga liggen en leg een kussen onder je knieën. Sluit gedurende 3-5 minuten je ogen en breng je aandacht naar je ademhaling. Volg de ademhaling en merk op dat de geest begint te vertragen terwijl de ademhaling en hartslag langzamer gaan. Ze werken coherent als één geheel. Bepaal hoeveel dagen per week je hieraan kunt besteden, schrijf het dan in je agenda en oefen het 30 dagen lang.