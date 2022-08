Experts reveal how BRAIN CHIPS could be used to control crime

Met recente ontwikkelingen in hersenimplantaten die worden aangeprezen door mensen als Elon Musk, is geestveranderende technologie misschien niet veel langer sciencefiction.

Neurotechnologieën zijn hersenimplantaten of stukjes draagbare technologie die rechtstreeks in wisselwerking staan ​​met de hersenen door neurale activiteit te monitoren of te beïnvloeden.

Ze worden al in de geneeskunde gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen en getest door militaire organisaties die ‘cyborgsoldaten’ in dienst willen nemen.

EEN rapport deze maand gepubliceerd door advocaat Dr. Allan McCay van de Universiteit van Sydney, keek naar de manieren waarop de advocatuur zou kunnen veranderen als implantaten meer mainstream worden in de samenleving.

Het suggereert dat wetshandhavingsinstanties hersenchips zouden kunnen gebruiken om het gedrag van de veroordeelden te beheersen en recidive te helpen voorkomen.

Deze chips kunnen echter ook vatbaar zijn voor hacking, wat betekent dat een overtreder tijdens het proces terecht kan beweren dat hij geen controle heeft over zijn acties.

‘Vanuit een bewijsperspectief kan het moeilijk zijn om het verhaal van de slachtoffers te bewijzen’, vertelde Burkhard Schafer, een professor in Computational Legal Theory aan de Universiteit van Edinburgh, aan MailOnline.

‘Was het echt een aanval op hun implantaat waardoor ze de aankomende trein niet hoorden, of sliepen ze gewoon achter het stuur?

‘Toen ze een reinigingspistool afvuurden, was dit dan een onwillekeurige spierspasme veroorzaakt door een aanval op hun implantaat, of is dit slechts een excuus voor het gemak?’

MailOnline gaat nader in op welke impact de technologieën kunnen hebben over hoe strafprocessen in de toekomst zullen verlopen.

Neurotechnologieën zijn hersenimplantaten of stukjes draagbare technologie die rechtstreeks in wisselwerking staan ​​met de hersenen door neurale activiteit te monitoren en/of te beïnvloeden

Hersenchipinterventie in plaats van gevangenisstraf

Neurotechnologie zou kunnen worden gebruikt als een manier om misdaad te beheersen, als alternatief voor het opleggen van een gevangenisstraf.

Voor delicten waarbij een neurologische aandoening een belangrijke rol zou spelen, zoals een agressieve uitbarsting, zou bijvoorbeeld een straf kunnen worden opgelegd met betrekking tot hun apparaat.

Dit kan een bevel zijn om hun implantaat actief te houden zodat hun toestand kan worden gecontroleerd door een psychiater, of zelfs een actief behandelplan.

Door het implantaat te bewaken of ermee in te grijpen, zou het risico op recidive en de noodzaak van gemeenschapsbescherming worden verminderd.

‘Je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat zo’n apparaat woede onderdrukt’, zegt professor Schafer, eraan toevoegend dat dit niet anders is dan het onderdrukken van woede met behulp van drugs.

‘Er is natuurlijk een levendige discussie geweest of een dergelijke optie ethisch is’, zei hij.

Dr. McCay schreef: ‘Misschien kunnen op een dag zelfs aandoeningen zoals psychopathie worden behandeld door middel van neurotechnologie, en kunnen de politieke omstandigheden ontstaan ​​om neurotechnologie te zien als een bredere oplossing voor misdaad.’

Hersenimplantaten worden al gebruikt om een ​​aantal psychologische aandoeningen te behandelen, zoals de behandeling van depressie en het voorspellen van epileptische aanvallen.

Dr. McCay wijst erop dat criminelen die aan deze aandoeningen lijden mogelijk in staat zijn: hun implantaat gebruiken als een manier om een ​​zin te ontwijken.

‘Een dader zou, met deskundige ondersteuning van getuigen, in zijn pleidooi ter mitigatie kunnen aanvoeren dat hij door middel van neurotechnologische interventie naar tevredenheid is omgegaan met een psychische aandoening die een rol speelde bij zijn misdrijf’, schreef hij.

Wetshandhavingsinstanties kunnen de hersenchips ook gebruiken om het gedrag van de veroordeelden te beheersen en recidive te helpen voorkomen. Nieuw ontwikkelde technieken voor het wissen van geheugen en hersengolfanalyse als middel om bewijs te verzamelen (stock afbeelding)

Hersengolfanalyse om te zien wie liegt

Een minder invasieve technologie omvat het plaatsen van elektroden op de hoofdhuid van een persoon en het bewaken van hun hersengolven om te detecteren of ze liegen.

Dit kan worden gebruikt om een ​​proces te beëindigen door nauwkeurig te onthullen of een persoon bij een misdrijf betrokken was.

De Complex proefprotocol meet de hersengolf P300 die wordt beschouwd als een betrouwbare indicator van het geheugen.

Het wordt geproduceerd als een reflex wanneer de aandacht wordt getrokken, bijvoorbeeld wanneer hun naam wordt gehoord in een sociale omgeving.

De P300 verschijnt op een elektro-encefalogram als een positieve of negatieve deflectie.

De golf wordt gedetecteerd ongeveer 300 tot 600 milliseconden nadat een persoon de betekenisvolle stimulus heeft gekregen.

Dit kan worden gebruikt om te bepalen of een getuige of verdachte informatie herkent die alleen bekend is bij degenen die verband houden met het misdrijf en de autoriteiten.

Het werd in 2008 ontwikkeld door wijlen J. Peter Rosenfeld, een professor aan de Northwestern University.

Tot nu toe is het alleen getest in laboratoriumomgevingen, maar vergelijkbare methoden zijn gebruikt in India, de VS en Nieuw-Zeeland om verborgen informatie te onthullen.

De P300 kan worden gedetecteerd door elektroden op de hoofdhuid van een persoon te plaatsen en verschijnt vervolgens op een elektro-encefalogram (EEG) als een positieve of negatieve afwijking. De golf wordt gedetecteerd ongeveer 300 tot 600 milliseconden nadat een persoon de betekenisvolle stimulus heeft gekregen

Herinneringen gebruiken als bewijs

Onderzoekers hebben technieken ontwikkeld die herinneringen selectief kunnen wissen voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Tot nu toe is dit grotendeels getest op muizen, met behulp van gifstoffen of licht om de verbindingen tussen de zenuwcellen die betrokken zijn bij het vormen van bepaalde herinneringen te verzwakken.

Sommige niet-invasieve experimenten, met afleiding en het leren van niet-gerelateerd materiaalzijn zelfs veelbelovend gebleken bij selectief geheugenverlies bij mensen.

Maar professor Schafer is van mening dat de opkomst van technologieën die worden gebruikt om herinneringen te veranderen, tot juridische problemen kan leiden.

Hij vertelde MailOnline: ‘Stel dat een getuige een misdaad heeft gezien en diep getraumatiseerd is door de ervaring, in die mate dat hun gezondheid, of zelfs leven, in gevaar is.

‘Ervan uitgaande dat we deze herinnering selectief kunnen wissen, zou de aanklager dan kunnen voorkomen dat de artsen dit doen om het bewijsmateriaal te bewaren, tenminste totdat het proces voorbij is en de getuige een kruisverhoor heeft ondergaan?

‘Dit is nog steeds enorm hypothetisch, en na wat opwinding rond deze technologie tien jaar geleden of zo, lijkt het stil te zijn geworden, maar dit is een van de grotere uitdagingen waarmee het rechtssysteem te maken kan krijgen.’

Hersenchip hacken als verdediging

In het rapport, gepubliceerd door The Law Society, suggereert Dr. McCay dat overtreders zouden kunnen beweren dat hun hersenchip was gehackt en hen dwong de wet te overtreden.

Sommige apparaten kunnen alleen van de hersenen lezen, maar andere kunnen het gedrag van de gebruiker manipuleren, waardoor ze kwetsbaar worden voor kaping.

Hij schreef: ‘In dat geval zou de wet moeten overwegen hoe deze vorm van hacken wel of niet paste binnen de reikwijdte van verdedigingen zoals waanzin of automatisme, of anders hoe het paste in bestaande vormen van strafvermindering.’

Professor Schafer speculeert ook dat het bepalen of een hack heeft plaatsgevonden een opkomend probleem kan zijn in rechtszalen.

Hij vertelde MailOnline: ‘Een niet onaannemelijk scenario is simpelweg interferentie met het apparaat zodat het stopt met werken, of onwillekeurige bewegingen veroorzaakt.

‘Dus geen sublieme ‘voeding van commando’s’ waarbij een kwaadaardig meesterbrein het doelwit ‘vertelt’ om de president te doden.

‘Maar het kan mogelijk zijn om een ​​apparaat dat het doelwit gebruikt voor dagelijkse activiteiten te storen.’

ETHISCHE KWESTIES VAN HERSENIMPLANTATEN Het Law Society Report schetst ethische problemen die juridische professionals binnenkort kunnen tegenkomen als hersenimplantaten in de samenleving worden uitgerold. mentale privacy – de gegevens die de apparaten verzamelen, kunnen technologiebedrijven toegang geven tot de ‘mentale wereld’ van de gebruiker, inclusief hun aanleg voor bepaald gedrag of geestelijke gezondheidsproblemen.

– de gegevens die de apparaten verzamelen, kunnen technologiebedrijven toegang geven tot de ‘mentale wereld’ van de gebruiker, inclusief hun aanleg voor bepaald gedrag of geestelijke gezondheidsproblemen. Kracht voor manipulatie – hersenimplantaten die signalen naar de hersenen kunnen sturen, brengen de autonomie van de gebruiker in gevaar.

– hersenimplantaten die signalen naar de hersenen kunnen sturen, brengen de autonomie van de gebruiker in gevaar. Discriminatie – er zou een tweedeling kunnen ontstaan ​​tussen gebruikers van hersenimplantaten en degenen zonder hen, evenals een sociale druk om te vergroten.

Hij voegde eraan toe: ‘Stel je iemand voor die vertrouwt op een cochleair implantaat om te horen, ik neem aan dat een aanvaller de werking van het apparaat kan verstoren, of in het doelwit de indruk kan wekken van een ‘zeer luide knal’ die niemand om hen heen zou kunnen horen.

‘Stel je nu voor dat dit doelwit de bestuurder van de president is, en het doel is om een ​​ongeluk te veroorzaken.

‘Ook kunnen sommige apparaten leiden tot onwillekeurige spiertics.

‘Ik zou zeggen dat binnen het domein van ‘ooit snel mogelijk’ manipulatie van emotionele toestanden zou kunnen zijn, bijvoorbeeld het opwekken van stress, angst of angst.’

Bovendien is het plegen van misdaden zonder neurotechnologie grotendeels het gebruik van het lichaam om een ​​handeling uit te voeren.

Een crimineel uploadt bijvoorbeeld ‘wraakporno’-materiaal naar internet door met zijn hand de muis te verwijderen, waardoor hij duidelijk schuldig is.

In de toekomst kan iemand dit soort misdaad misschien begaan met alleen zijn verstand.

Zelfs zonder de claim te zijn gehackt, kan dit het moeilijker maken om de exacte criminele handeling zelf te definiëren.

Dr. McCay schreef: ‘Het staat centraal in het strafrecht dat de vervolging in een ernstige strafzaak moet bewijzen dat zowel de… actus reus (crimineel gedrag) en de heren rea (schuldige geest), buiten redelijke twijfel.

‘Misschien zou de wet kunnen zeggen dat de mentale handeling van het voorstellen van de handgolf het gedrag is dat de . vormt actus reusmaar dat zou kunnen worden beschouwd als een belangrijke stap in de geschiedenis van het strafrecht, aangezien het een belangrijk onderscheid lijkt te vervagen dat de wet tot dusver heeft geprobeerd te handhaven – het onderscheid tussen de schuldige geest en crimineel gedrag.’

In een gesprek met MailOnline zei professor Schafer: ‘Ook moet worden opgemerkt dat hersenimplantaten niet verschillen van andere implantaten zoals pacemakers.

‘Juridisch gezien kunnen we ons ook afvragen of dit type aanval op een implantaat moet worden aangemerkt als een misdrijf tegen eigendom of tegen de persoon.’