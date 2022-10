EXCL: Raleigh mom found body of her son, 16, after he was shot dead by his 15 year-old brother

Elise Enders Thompson, afgebeeld, was als eerste ter plaatse nadat haar 15-jarige zoon Austin zijn 16-jarige broer James doodschoot, voordat ze vier andere mensen vermoordde

De moeder van een 15-jarige massamoordenaar was als eerste ter plaatse nadat haar zoon zijn oudere broer doodschoot, hebben buren onthuld.

DailyMail.com heeft exclusief vernomen dat Elise, de moeder van moordenaar Austin Thompson, donderdagavond als eerste op het toneel was van de dood van haar zoon in Raleigh, North Carolina.

Ze keerde terug naar huis en vond James, 16, doodgeschoten in de badkamer van het ouderlijk huis.

Foto’s verkregen door DailyMail.com laten zien dat de blauwe Honda CRV van de 52-jarige Elise Thompson nog steeds geparkeerd stond waar ze hem had achtergelaten op straat tegenover haar voordeur nadat ze in paniek ter plaatse was aangekomen.

Volgens buren sloeg ze niet eens haar oprit op voordat ze het ouderlijk huis binnenstormde.

De politie moest nog ter plaatse komen, een gebied van twee mijl dat snel werd afgezet toen de nachtmerrie zich ontvouwde.

De vijftienjarige Thompson schoot zijn slachtoffers neer met een jachtgeweer, waarbij hij eerst zijn eigen broer neerschoot voordat hij zijn dodelijke aanval uitsloeg waarbij vijf doden vielen en twee gewond raakten, van wie één ernstig.

Hij barricadeerde zich vervolgens in een gebouw en werd later gevonden met een schotwond in zijn hoofd. Thompson blijft in het ziekenhuis en zal als volwassene worden aangeklaagd voor vijf moorden als hij het overleeft.

Zijn buren zeggen dat de tiener stil was, maar dat hij hun aandacht trok door om 04.30 uur door de straten van de buurt te lopen terwijl hij zijn boekentas droeg, hoewel de school pas uren later begon.

Thompson was zo in paniek toen ze donderdag thuiskwam dat ze niet de moeite nam om haar Honda SUV op hun oprit te parkeren. De in paniek geparkeerde auto heeft sindsdien niet meer bewogen en is zaterdag afgebeeld

Schutter Austin Thompson (rechts) schoot zijn oudere broer James (links) neer en doodde gisteren vier andere mensen in een onverklaarbare razernij in Raleigh, North Carolina. Hun moeder Elise, 52, was de eerste die haar stervende zoon vond

Austin opende het vuur op zijn broer James met een jachtgeweer op het nette eigendom van de familie, zo heeft DailyMail.com vernomen

Op zaterdag was te zien dat een onderzoeker doorging met het doorzoeken van items die waren ontdekt in het huis van de Thompsons, dat nog steeds is afgezet

De vuilnisbakken van de Thompsons bleven zaterdag afgeplakt. Austin werd gevonden met een schotwond in het hoofd en zal als volwassene worden berecht als hij zijn verwondingen overleeft

Tape op de plaats delict bedekte ook de voordeur van de Thompsons en stappen terwijl het onderzoek naar het gruwelijke bloedbad waarbij vijf mensen omkwamen doorgaat

Een drone-opname toont de nette en lommerrijke straat waar de Thompsons wonen. Locals worstelen met het verwerken van de gruwel die zich daar afspeelde

De schutter begon eerst te schieten op Sahalee Way en ging toen naar de Neuse River Greenway, waar hij enkele slachtoffers neerschoot. Hij vluchtte naar een schuur en werd vandaar in hechtenis genomen

De politie ontving donderdag om 17.13 uur een stroom van 911-oproepen van in paniek geraakte inwoners van de regio Hedlingham die melding maakten van een actieve schutter in de rustige wijk Raleigh in het noorden.

De andere slachtoffers van Thompson zijn genoemd als buurvrouw Nicole Connors, 52, Susan Karnatz, 49, Mary Marshall, 35, en buiten dienst Gabriel Torres, 29.

Casey Joseph Clark, 33, en Marcille Gardner, 59 raakten gewond. Clark werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis. Gardner verkeert nog steeds in kritieke toestand.

Tracey Howard, 57, echtgenoot van Nicole Connors, sprak vanuit de voortuin van zijn huis met dakspaan, slechts twee deuren verder van de woning van Thompson, en herinnerde zich hoe gebruikte jachtgeweerhulzen op de grond lagen toen hij thuiskwam en zijn vrouw en haar kleine hond Sami aantrof. , dood op de veranda. Haar vriend, Marcille Gardner, lag zwaargewond in zijn voortuin.

Hij zei: ‘Ik kwam thuis van de winkel, en ik reed de oprit op, en ik zag mijn vriendin, we noemen haar Lynne, maar haar naam is Marcille, ze ligt op de grond.

‘Mijn vrouw was op de veranda met de hond. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar misschien liep Lynne terug naar huis en kwam ze terecht in het kruisvuur,’ zei hij. ‘Het was een jachtgeweer (dat hen neerschoot). Ik zag overal op de grond gebruikte jachtgeweerhulzen.’

Off-duty agent Gabriel Torres werd ook neergeschoten en gedood. Hij was op dat moment onderweg naar zijn werk. De schutter schoot ook de hond van zijn buurman, Sami ., neer

De rouwende echtgenoten van twee van de vrouwen gingen vrijdag naar sociale media nadat ze waren vermoord. Het motief van de schutter blijft onbevestigd

Volgens Howard had zijn vrouw haar goede vriend mee uit genomen voor een vroeg verjaardagsdiner in een nabijgelegen restaurant en moet ze zijn neergeschoten enkele minuten voordat hij terugkwam.

Hij vertelde DailyMail.com: ‘Ik hoorde sirenes op de achtergrond, dus ik was niet de eerste die 911 belde, maar er was nog geen politie.’

Gevraagd naar zijn relatie met de familie Thompson, zei Howard dat hij ze niet goed kende. Hij sprak altijd met patriarch Alan, 59, in het voorbijgaan over universiteitsvoetbal of wenste hem een ​​goede dag.

Angstaanjagend herinnert hij zich de regelmatige uitwisselingen met Austin.

‘Ik kende hem als kind een paar huizen verderop die langs de achterkant zou lopen’ [path] van school en ik zou buiten op de veranda zitten en weet je, ik zou zeggen: “Hé, wat is er?” en soms sprak hij en soms niet.’

Toen hem werd gevraagd hoe hij zich nu over het gezin voelde, gaf Howard toe: ‘Ik weet niet hoe ik me moet voelen.

‘Aan de ene kant vind ik het jammer dat ze een zoon hebben verloren. Aan de andere kant wil ik niet politiek worden, maar een kind van die leeftijd had nooit toegang mogen hebben tot dat wapen’, zei hij. ‘Het maakt me niet uit of je gaat jagen of wat dan ook, [but] dat pistool had niet iets moeten zijn dat hij te pakken kon krijgen.’

Thompson werd in hechtenis genomen na een langdurige impasse waarin hij zich verschanst had in een schuur ongeveer zes mijl van zijn huis.

Nicole Connors’ partner, Tracey, wordt op vrijdag uit hun huis op Salahee Way begeleid. De hele straat werd behandeld als een plaats delict

Wetshandhavers zijn te zien bij de ingang van de Neuse River Greenway Trail-parkeerplaats bij Abington Lane, in het oosten van Raleigh

Hij liep een ernstige schotwond in het hoofd op en verkeert nog steeds in kritieke toestand. Het is nog niet bekend of Thompson zichzelf heeft doodgeschoten of door de politie is neergeschoten.

Op zaterdag was het Thompson-huis het enige deel van de buurt dat was afgezet met tape van de plaats delict. Politiewagens bewaken het voor en achter.

Rechercheurs hebben tot nu toe geen voetafdruk op sociale media gevonden voor de jongere Thompson-jongen, maar ze doorzoeken ‘geschreven materiaal’ dat uit het ouderlijk huis is gehaald in een poging enig idee te krijgen van wat er is gebeurd.

Een buurman, die niet bij naam wilde worden genoemd, herinnerde zich de kinderen van Austin en James die ‘op straat speelden met de rest van de buurtkinderen’.

Hij vertelde DailyMail.com: ‘Ze waren sportief en dus speelden de andere kinderen graag met ze. Austin was levendiger dan James, hij was jonger, denk ik.

‘Als er sprake was van psychische problemen, dan hielden ze die in huis. Ik heb nooit iets ongepasts gezien of gehoord.’

In deze luchtfoto, gemaakt met een drone, werken wetshandhavers op de plaats van een schietpartij in Raleigh, op donderdag 13 oktober 2022

Hij beschreef het gezin als ‘gewoon een gewoon gezin’.

‘Ze gingen naar hun werk en naar school, en je zag ze thuiskomen of goedemorgen zeggen,’ zei hij. ‘Ze werden allemaal slim en gingen elke ochtend naar de kerk. Ik weet niet of we ooit zullen weten wat hier is gebeurd.’

Maar een ander, die met de broers naar school ging, beschreef hen als ‘vaak afstandelijk’ tot het punt dat hij James eens vroeg of de jongens familie waren.

De voormalige klasgenoot op Knightdale High School, waar James een junior was, zei: ‘Ik zat in hetzelfde jaar als James, maar we hadden geen lessen samen.

‘We zouden samen de bus pakken, soms zaten ze bij elkaar, soms niet. Ze waren een beetje ver van elkaar om broers te zijn. Ik heb James zelfs een keer gevraagd of ze familie van elkaar waren omdat ze op elkaar leken, en hij zei dat dat niet zo was.’

Een ander herinnerde zich de ‘baby-faced’ moordenaar als een vreemde jongen die om 04.30 uur rondliep met een boekentas en zijn vader, die een klusjesman was, hielp met klusjes.

Niemand meldde dat ze ‘rode vlaggen’ hadden gezien in de dagen of weken voor de moorden.