Ex-FBI special agent says Biden’s Department of Justice pushed hard for Bureau to raid Mar-a-Lago

Een voormalig speciaal agent van de FBI speculeerde dat het ministerie van Justitie eerder deze maand hard heeft gepusht om het Mar-a-Lago-resort van Donald Trump binnen te vallen en suggereerde dat ze dit deden in opdracht van de regering-Biden.

Op donderdag zei ex-special agent Maureen O’Connell, die tussen 1991 en 2016 gespecialiseerd was in forensisch onderzoek, bendes en verdovende middelen op kartelniveau in de omgeving van Los Angeles, dat het ministerie van Justitie (DOJ) de FBI ‘probeerde’ te duwen. om een ​​bevel uit te vaardigen voor de inval in de woning van Trump in Palm Springs, Florida.

‘Soms denk ik dat het gewoon een heel goed idee is om achterover te leunen en de chips te laten vallen waar ze kunnen’, zei O’Connell verder Fox nieuws‘ Special Report Panel, georganiseerd door de voormalige chef-correspondent van het Witte Huis, Bret Baier.

‘Maar als ik naar de totaliteit van de situatie hier kijk, denk ik echt dat als we het hebben over pittige gesprekken die een paar weken gaande zijn, en DOJ – het lijkt mij dat de DOJ de zwaarste is in deze situatie.

‘Dat ze probeerden de… [FBI] om dit bevel te doen. Ze probeerden het Bureau onder druk te zetten om deze situatie heel, heel hard aan te pakken.’

‘En mijn gok zou zijn dat het Bureau degene was die in deze specifieke situatie tegen het DOJ was, want als je bedenkt welke entiteit meer te verliezen heeft – de FBI heeft duidelijk veel meer te verliezen in deze situatie’, voegde ze eraan toe.

Ex-FBI-speciaal agent Maureen O’Connell, die tussen 1991 en 2016 gespecialiseerd was in forensisch onderzoek, bendes en verdovende middelen op kartelniveau in de omgeving van Los Angeles, vertelde Fox News’ ‘Special Panel’ dat de FBI ‘hard onder druk was gezet’ door de Ministerie van Justitie voert op 8 augustus een huiszoekingsbevel uit om het huis van de voormalige president Donald Trump te doorzoeken

FBI-agenten waren op 8 augustus negen uur in het 128 kamers tellende landgoed in Florida (foto) en 30 agenten zwierven door de privévertrekken van 3000 vierkante meter.

‘Mijn gok zou zijn dat het Bureau degene was die in deze specifieke situatie tegen het DOJ was, want als je bedenkt welke entiteit meer te verliezen heeft, heeft de FBI duidelijk veel meer te verliezen in deze situatie’, voegde O’Connell eraan toe. Afgebeeld: autoriteiten die opvallen in Mar-a-Lago, de residentie van Donald Trump, waar een zoektocht naar geheime documenten van het Oval Office werd gehouden

De opmerkingen van O’Connell komen nadat een andere gepensioneerde speciale FBI-agent zei dat een inval van dit niveau van gevoeligheid moet worden goedgekeurd door procureur-generaal Merrick Garland.

‘Ik denk dat er voorkennis was – noem het een informant als je wilt’, vertelde Michael Tabman, die 24 jaar bij de FBI werkte, exclusief aan DailyMail.com.

‘Ik geloof dat iemand hen iets heeft verteld of dat er andere informatie is gevonden, die in hun gedachten een soort van beslissend was dat ze nu moesten gaan om dat te krijgen, anders krijgen ze het niet.’

Hij beweerde verder dat hoewel er op een gegeven moment samenwerking was tussen Trump en de FBI, het bureau misschien het gevoel had gekregen dat de voormalige president en zijn team ‘hen vertelden wat ze hen wilden vertellen, met beperkte informatie’.

De gepensioneerde speciale FBI-agent Michael Tabman vertelde DailyMail.com dat het waarschijnlijk is dat een ‘informant’ informatie aan de FBI heeft onthuld die heeft geleid tot de inval in het huis van Trump op 8 augustus

Het FBI-protocol is volgens Tabman om verder te gaan met het in beslag nemen van informatie zodra ze het gevoel hebben dat het ‘vrijwillig’ verkrijgen ervan niet langer haalbaar is.

‘Weet je, alles kan verdwijnen,’ zei Tabman. ‘Je hebt bewijs dat je moet hebben voordat het verdwijnt of het beweegt en je kunt het niet meer zien.’

Om het bevel voor een inval te verkrijgen, zou de FBI de waarschijnlijke oorzaak moeten bewijzen en de zoektocht tijdig moeten uitvoeren. Agenten kunnen in zo’n geval niet zomaar ‘rondneuzen’ in iemands huis, voegde Tabman eraan toe.

Hij beweerde ook dat de FBI het gevoel had kunnen krijgen dat Trump gewoon niet langer ‘volledig meewerkte’ aan het onderzoek, waardoor ze de goedkeuring van de inval zagen.

De ex-president was in de Trump Tower in New York City toen de FBI zijn landgoed in Florida binnenviel. Zijn zoon Eric Trump vertelde Fox News dat hij degene was die zijn vader op de hoogte bracht van de inval.

Trump en zijn bondgenoten probeerden de zoektocht snel te zien als een bewapening van het strafrechtsysteem en een door de Democraten gedreven poging om te voorkomen dat hij in 2024 nog een termijn zou winnen – hoewel het Witte Huis van Biden zei dat het geen voorkennis had en de huidige FBI-directeur, Christopher Wray, werd vijf jaar geleden door Trump aangesteld.

Trump sprak zich laat uit over de huiszoeking in een lange verklaring, laat op de dag van de huiszoeking, en beschreef het als een ‘onaangekondigde inval’ die hij vergeleek met ‘vervolgingswangedrag’.

‘Dit zijn donkere tijden voor onze natie, aangezien mijn prachtige huis, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, momenteel wordt belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten’, zei hij.

‘Ik kwam op tegen de bureaucratische corruptie van Amerika, ik herstelde de macht aan de mensen en leverde echt voor ons land, zoals we nog nooit eerder hebben gezien.

‘Het establishment had er een hekel aan. Nu ze zien hoe mijn goedgekeurde kandidaten grote overwinningen behalen en mijn dominantie in alle peilingen zien, proberen ze mij en de Republikeinse Partij opnieuw tegen te houden. De wetteloosheid, politieke vervolging en heksenjacht moeten worden ontmaskerd en gestopt.’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump was in zijn residentie in New York City, de Trump Tower, toen de FBI zijn landgoed in Florida binnenviel

Nadat de inval openbaar was gemaakt, zei Trump in een lange verklaring op Truth Social dat FBI-agenten een kluis hadden opengebroken en zijn kantoor in een puinhoop hadden achtergelaten.

Tabman vertelde DailyMail.com dat om het bevel voor een inval te verkrijgen, de FBI de waarschijnlijke oorzaak moest bewijzen en de zoektocht tijdig moest uitvoeren. Hij beweerde ook dat de FBI het gevoel had kunnen krijgen dat Trump gewoon niet langer ‘volledig meewerkte’ aan het onderzoek – waardoor ze de goedkeuring van de Mar-a-Lago-inval (foto) zagen

Het huis van Trump in Florida werd overvallen door de FBI – die vermoedelijk is uitgevoerd om documenten op te halen die de voormalige president uit het Witte Huis heeft gestolen toen hij in januari 2021 vertrok.

Volgens de wet moet alle presidentiële correspondentie en documentatie worden overhandigd aan het Nationaal Archief, maar er is gemeld dat de voormalige president niet heeft voldaan.

Naar verluidt waren FBI-agenten op 8 augustus negen uur in het 128 kamers tellende landgoed in Florida, terwijl 30 agenten door de privévertrekken van 3000 vierkante meter zwierven.

Er wordt gezegd dat onderzoekers zijn kantoor enkele uren hebben doorzocht en zelfs zo ver gingen dat ze Melania’s kledingkast doorzochten, onthulde Trump dagen later in een bericht op sociale media.

Hij schreef dat ze ‘door de kasten van de First Lady gingen en in haar kleding en persoonlijke spullen rommelden’, en voegde eraan toe: ‘Verrassend genoeg verlieten ze het gebied in een relatieve puinhoop.’

De agenten doorzochten ook een afgesloten kelderberging waarin 15 kartonnen dozen met materiaal uit het Witte Huis waren opgeslagen, meldde de New York Post.

Bronnen vertelden de outlet dat de advocaten van Trump, onder leiding van Evan Corcoran, ‘volledig meewerkten’ met de federale autoriteiten om de teruggave van de documenten te regelen, waarbij het proces begon in mei 2021, toen werd opgemerkt dat sommige records ontbraken.

De bovenstaande tijdlijn belicht slechts enkele van de gevechten van voormalig president Trump met het Nationaal Archief sinds hij zijn ambt heeft verlaten, inclusief een niet-gerelateerd gerechtelijke gevecht met de commissie van 6 januari

In januari werden enkele documenten teruggestuurd, maar blijkbaar niet allemaal. Vervolgens reisden begin juni vier hoge DOJ-functionarissen naar Mar-a-Lago om met de advocaten van de voormalige president over de documenten te praten.

Jay Bratt, hoofd van de afdeling contraspionage en exportcontrole van het DOJ, behoorde naar verluidt tot de groep die met Trumps advocaten ging zitten.

Op een gegeven moment stopte de voormalige president naar verluidt om hallo te zeggen en ‘kletsen’ voordat hij weer vertrok, meldde CNN.

Tijdens het bezoek liet het team van Trump de regeringsfunctionarissen zien waar hij documenten opsloeg – in een kelder.

Dagen later stuurde de FBI naar verluidt een brief naar zijn personeel met het verzoek de kamer te beveiligen waar ze zagen dat de documenten werden opgeslagen. Hulpverleners sloten het gebied vervolgens af met een hangslot, aldus CNN.

Het is onduidelijk wat er tussen juni en deze maand is gebeurd om de federale onderzoekers te doen besluiten de documenten met geweld op te eisen.

DailyMail.com heeft contact opgenomen met de FBI en het ministerie van Justitie voor commentaar.