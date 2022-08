Ernst & Young worker death: Investigators revise time the woman returned to her office building

Het mysterie van wat er gebeurde voordat een EY-medewerker haar dood stortte vanaf het balkon van haar kantoor in Sydney, is groter geworden – nu onderzoekers meer informatie krijgen over wanneer ze haar werk verliet en terugkeerde naar het gebouw.

Volgens de eerste rapporten woonde de 33-jarige werknemer vrijdag van 17.30 uur tot 19.30 uur een functie bij in de Ivy-nachtclub van CBD, voordat ze de korte wandeling terug naar het accountantskantoor maakte, waar ze rond 12.30 uur dood werd gevonden.

Daily Mail Australia begrijpt echter dat onderzoekers sindsdien hebben vastgesteld dat de vrouw haar kantoorgebouw om 19.30 uur heeft verlaten en mogelijk pas ongeveer 20 minuten voor het incident is teruggekeerd.

De politie heeft vastgesteld dat de vrouw haar beveiligingspasje heeft gebruikt om toegang te krijgen tot een beveiligde patio op de bovenste verdiepingen van het gebouw.

De herziene tijdlijn heeft vragen doen rijzen over wat er gebeurde tijdens de laatste vijf uur van de vrouw en hoe lang ze aan de bar doorbracht.

Een vrouw werd zaterdagochtend vroeg dood aangetroffen op het hoofdkantoor van Ernst & Young in Sydney (foto) na het verlaten van een werkevenement

Een rechercheur en geüniformeerde politieagent werden dinsdagochtend gezien met een vrouw in de receptie van het gebouw

TIJDLIJNWIJZIGINGEN IN DE EINDUREN VAN EY-MEDEWERKERS VOORDAT: *De eerste rapporten suggereerden dat de vrouw op vrijdag tussen 17.30 en 19.30 uur een werkfunctie bijwoonde *Vervolgens werd aangenomen dat ze rond 19.30 uur op kantoor was teruggekeerd totdat ze rond 12.30 uur dood werd gevonden NA: *Onderzoek heeft uitgewezen dat ze het kantoor daadwerkelijk om 19.30 uur heeft verlaten *Het is nu onduidelijk hoe laat ze in de klimopnachtclub was of hoe lang ze daar doorbracht

De ontwikkeling komt nadat werd onthuld dat de man van de vrouw van Singapore naar Australië vloog op het moment dat ze ten val kwam.

Hij hoorde pas over het lot van zijn vrouw nadat hij was geland op de luchthaven van Sydney – tegelijkertijd zorgde haar tragische dood ook voor schokgolven door de wereld van de bedrijfsboekhouding.

Net na middernacht op zaterdag hoorden een bouwvakker en zijn collega die aan het werk waren op een terrein naast het hoofdkwartier van George Street een klap toen de vrouw op de luifel boven de vooringang van het gebouw viel.

Beveiligers in het pand zouden alarm hebben geslagen, waarbij politie en paramedici zich naar het gebied haastten en het toneel afsloten.

De bouwvakker zei geschokt te zijn toen hij de details van het incident hoorde van de eerstehulpverleners.

‘Er lag een groot blauw dekzeil over haar… het is verschrikkelijk en zo tragisch,’ zei hij.

‘We waren behoorlijk geschrokken. We hadden geen idee. Het is verschrikkelijk, de arme vrouw.’

Accountants- en adviesbureau EY heeft medewerkers een e-mail gestuurd met voortdurende ondersteuning na het overlijden van hun jonge collega.

Het is bekend dat de vrouw een buitenlandse staatsburger was die ongeveer zes maanden voor het bedrijf heeft gewerkt.

De politie heeft vastgesteld dat de vrouw haar beveiligingspasje heeft gebruikt om toegang te krijgen tot een beveiligde patio op de bovenste verdiepingen van het gebouw (een balkon bij het Ernst & Young-gebouw is afgebeeld)

Het is wel verstaan ​​dat de vrouw een vreemdeling was die ongeveer zes maanden voor EY heeft gewerkt. Afgebeeld: in het kantoor van Ernst & Young

Onderzoek heeft uitgewezen dat de vrouw het kantoor van Ernst en Young in Sydney (foto) om ongeveer 19.30 uur heeft verlaten

De tragedie heeft de boekhoudingsector in Sydney geschokt, die zich nu midden in het auditseizoen bevindt waar enkele van de slimste cijferkrakers van het land zich haasten om de deadlines voor machtige klanten te halen.

LEES DE EY E-MAIL AAN HET PERSONEEL Met grote droefheid deel ik het nieuws dat een van onze teamleden dit weekend is overleden in het EY-gebouw in Sydney. Terwijl het politieonderzoek loopt, hebben we vernomen dat er geen verdachte omstandigheden waren. We hebben contact opgenomen met de familie van de betrokken persoon om onze condoleances en voortdurende steun aan te bieden. Dit verlies van een collega is diep bedroevend, ik wil jullie allemaal verzekeren dat we op zoveel mogelijk manieren steun zullen blijven bieden. Dit omvat onze EAP-service die beschikbaar is voor alle EY-medewerkers en hun gezinnen. Als gevolg van deze tragedie voeren we een uitgebreide en brede interne evaluatie uit, die onder meer gezondheid en veiligheid, beveiliging en sociale evenementen omvat. Jono Nicholas, onze Chief Mental Health Advisor, zal een belangrijke rol spelen bij het begeleiden en adviseren van onze vooruitgang.

Daily Mail Australia suggereert niet dat de werkcultuur bij EY heeft bijgedragen aan de tragische omstandigheden, en de positie van de vrouw bij het bedrijf en de persoonlijke omstandigheden zijn onbekend.

Medewerkers van EY kregen maandag een e-mail van een lid van het management die hen vertelde: ‘Met grote droefheid deel ik het nieuws dat een van onze teamleden afgelopen weekend is overleden in het EY-gebouw in Sydney’.

‘Terwijl het politieonderzoek gaande is, hebben we vernomen dat er geen verdachte omstandigheden waren’, aldus de e-mail.

‘We hebben contact opgenomen met de familie van de persoon om onze condoleances en voortdurende steun aan te bieden.’

In de e-mail stond dat het bedrijf na de tragedie een ‘uitgebreide en brede interne evaluatie’ van zijn gezondheids- en veiligheids-, beveiligings- en sociaal beleid zou lanceren.

Een groep EY-medewerkers vertelde Daily Mail Australia dat medewerkers begeleiding hadden gekregen.

Een geüniformeerde NSW-politieagent en een rechercheur waren dinsdagochtend ter plaatse om hoge bazen te ontmoeten.

‘Dit is het worstcasescenario, dus het management doet er alles aan’, zei een medewerker.

‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Het is verschrikkelijk… het is zo gruwelijk.’

Volgens de medewerkers, die de vrouw niet kenden, bestaat het bedrijf uit meerdere teams van elk zo’n 30 tot 40 mensen.

‘De ‘work hard, play hard’ (cultuur) hangt af van je team’, zeiden ze. ‘Sommige zijn zo, andere niet.’

De politie beschouwt de dood niet als ‘verdacht’ en er wordt nog onderzocht wat er gebeurde nadat ze haar laatste drankje had gedronken.

De politie heeft camerabeelden doorzocht van nabijgelegen camera’s (foto) om de laatste momenten van de vrouw samen te voegen

Er wordt beweerd dat ze door personeel van de locatie is geëscorteerd vanwege overmatig alcoholgebruik, meldde The Australian.

Maar CCTV-beelden gezien door onderzoekers toen ze terugkeerde naar 200 George Street in Circular Quay, met uitzicht op de haven van Sydney, suggereerde niet dat ze merkbaar dronken was.

Er zijn tijdelijke reparaties uitgevoerd aan een luifel die tijdens het incident is beschadigd, maar bloed moet nog van het toneel worden verwijderd

Ook blijft het onduidelijk of de medewerkster terugkwam naar de wolkenkrabber om tot in de avond door te werken of dat ze daar om een ​​andere reden was.

Bloemenhulde was opvallend afwezig op het toneel op dinsdagochtend, toen talloze arbeiders het gebouw in en uit stroomden.

Men zag een rechercheur en een geüniformeerde agent het gebouw binnenkomen en in de lobby wachten tot een vrouw arriveerde om hen te begroeten, waarna ze het paar naar boven brachten.

De afgelopen jaren kreeg EY samen met de andere grote accountantskantoren – KPMG, Deloitte en PWC – kritiek te verduren vanwege de extreme werktijden en competitieve bedrijfscultuur.

Vorig jaar werd in een e-mail van bazen binnen het financiële dienstenteam van EY in Hong Kong hun slopende ‘werkprotocol en verwachtingen voor het hoogseizoen’ uiteengezet. Er wordt niet gesuggereerd dat hetzelfde edict van toepassing is in Australië.

‘Het personeel moet om 9.30 uur beginnen met werken en niet eerder dan 23.30 uur klaar zijn’, staat in de e-mail.

‘Ik denk dat middernacht in het hoogseizoen gebruikelijk is – het rekent op de discipline en verantwoordelijkheid van jezelf.

‘In het weekend verwacht ik dat we minimaal één dag de hele dag (van 10.00 – 19.30 uur) op kantoor zitten.’

De vrouw die dood werd gevonden in het centrale kantoor van Ernst en Young in Sydney, had eerder op de avond tijd doorgebracht in de blitse drinkplaats van Sydney, de Ivy-nachtclub (foto)

Het management van het bedrijf is nu klaar om een ‘uitgebreide en brede interne beoordeling die gezondheid en veiligheid, beveiliging en sociale evenementen omvat in relatie tot onze medewerkers’.

EY CEO en Regional Managing Partner David Larocca zei dat de werknemers van het bedrijf werden geadviseerd over de tragedie.

‘Onze Chief Mental Health Officer zal deel uitmaken van een lopende evaluatie en heeft dit weekend een belangrijke rol gespeeld bij het verstrekken van doorlopend advies en begeleiding’, zei hij.

‘Counseling is aangeboden aan alle medewerkers en teamleden.’

EY helpt de politie ook met hun lopende onderzoek terwijl er een rapport wordt voorbereid voor de lijkschouwer.

‘Onze harten gaan uit naar de familie en we hebben contact gehad om onze steun en condoleances te betuigen’, zei de heer Larocca.

In 2019 hoorde een parlementaire enquête hoe jonge stafleden ‘het blikje droegen’ terwijl arbeiders ‘de middernachtolie verbrandden’ bij senior adviesbureaus.

Accountants werken vaak 12 uur per dag, en zelfs langer als het hoogseizoen is.

Bel voor vertrouwelijke 24-uursondersteuning in Australië Lifeline op 13 11 14.