Erin Holland wows in a stunning silk suit at Penfolds event in Sydney

Erin Holland zorgde ervoor dat alle ogen op haar gericht waren toen ze naar buiten stapte in een prachtig zwart zijden pak versierd met bloemen tijdens het Venture Beyond by Penfolds-evenement.

De 33-jarige tv-presentator accessoriseerde haar look in Sydney op woensdag met een felrode tas en strappy zwarte hakken met kettingdetails.

Haar zwarte haar was gladgestreken in een knot en ze combineerde de hele look met een felrode lip.

Ook aanwezig was Natalie Roser die de aandacht trok in een fris wit powersuit.

Het langbenige model, 32, werkte haar beste hoeken terwijl ze poseerde naast een rode statement-muur tijdens het evenement, waardoor de eenvoud van haar uiterlijk het woord deed.

Natalie droeg haar weelderige blonde lokken los voor het evenement, zodat ze over haar schouders konden vallen.

Samantha Harris zag er ‘s avonds sensationeel uit in een zwarte shift-jurk met een bijpassend oversized jack.

Het mannequin, 32, accessoriseerde de minimalistische droom met een bruine tas, puntige marinegroene laarzen en zilveren sieraden.

Ze stopte haar blonde golvende haar achter haar oren en droeg minimale make-up om haar natuurlijke schoonheid te benadrukken.

Nadia Fairfax schitterde in een lange zwarte jas over een zwarte tubetop en een witte, zwierige broek.

De 33-jarige socialite combineerde de look met hakken met zebrapatroon en een stevige zilveren ketting.

Ze hield haar blonde bobscheermesje recht en toonde haar jeugdige schoonheid met heldere, natuurlijke make-up.

Laura Dundovic zag er gloeiend heet uit in een onthullende beige jurk met een diepe halslijn en uitsnijdingen in de taille.

De 34-jarige actrice glimlachte brutaal terwijl ze poseerde voor foto’s met gouden sieraden, hakken met bandjes en een beige tas met gouden details voor accessoires.

Ze trok haar bruine lokken op in een rommelige knot met golvende lokken die moeiteloos om haar gezicht tuimelden.

Bella Varelis sierde het evenement in een klassiek grijs krijtstreeppak met mouwen met manchetten, over een kanten witte corsettop met een diepe halslijn.

De voormalige Bachelor-ster, 27, versierd met een Louis Vuitton-tas, gouden en zilveren sieraden en glinsterende beige laarzen.

Met haar lokken gekruld en losgelaten, hield de brunette schoonheid haar make-up minimaal en flatterend.

Ondertussen pronkte de tijdloze Sally Obermeder met haar fantastische figuur in een nauwsluitende zwarte jurk die op de grond viel met een pittig, vastgebonden front.

De 48-jarige tv-presentator combineerde de jurk met twee sets oorbellen, een zwarte tas en haar enorme verlovingsring.

Ze trok haar donkere haar naar achteren in een strakke knot en plofte haar lange wimpers op om haar grote bruine ogen te omlijsten.

Tim Robards zag er scherp en knap uit en kwam naar het evenement in een minimalistisch grijs pak met een wit onderhemd.

De tv-persoonlijkheid, 39, maakte de look af met een paar schone witte sneakers en een zilveren horloge.

Met peper-en-zout stoppels en glad haar in de rug, leek hij een alcoholische drank vast te houden.

Last but not least, Jadé Tuncdoruk hield het lief en eenvoudig in een lange smaragdgroene jurk die op de grond viel en over haar handen vloeide.

De controversiële influencer, 27, was aanwezig met haar modelverloofde Lachie Brycki, die de dingen casual cool hield in een wit T-shirt en een jeanscombinatie, gecombineerd met een oversized shirt.

Het paar zette een geliefd display op terwijl ze gelukkig naast elkaar poseerden voor fotografen.

